مفاجأة لعشاق القهوة... زيادة استهلاكها يومياً قد تحمي الكبد

كشفت دراسة علمية واسعة أن شرب القهوة يومياً قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد وسرطان الكبد، حتى لدى الأشخاص الذين يستهلكون 5 أكواب أو أكثر يومياً.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، تستند هذه النتائج إلى بيانات أكثر من 354 ألف مشارك تابعهم الباحثون لأكثر من عقد من الزمان، حيث تبين أن التأثير الوقائي للقهوة يزداد عموماً مع زيادة عدد الأكواب اليومية.

ووفقاً للدراسة التي نُشرت في مجلة «أمراض الجهاز الهضمي والكبد السريرية»، فقد ارتبط تناول كوب إلى كوبين من القهوة يومياً بانخفاض خطر تليف الكبد بنسبة 20 في المائة، وسرطان الكبد بنسبة 24 في المائة، والوفاة الناتجة عن أمراض الكبد بنسبة 31 في المائة.

أما شرب 3 إلى 4 أكواب يومياً فارتبط بانخفاض خطر الإصابة بتليف الكبد وسرطان الكبد بنسبة 35 في المائة لكل منهما، مع تراجع خطر الوفاة المرتبطة بأمراض الكبد بنسبة 41 في المائة.

كما رصدت الدراسة أن تناول 5 أكواب أو أكثر يومياً ارتبط بانخفاض خطر تليف الكبد بنسبة 32 في المائة، وسرطان الكبد بنسبة 47 في المائة، والوفاة الناتجة عن أمراض الكبد بنسبة 42 في المائة.

وقال الدكتور هيونسوك كيم، اختصاصي زراعة الكبد في مركز سيدارز-سيناي الطبي في لوس أنجليس، والمؤلف الرئيسي للدراسة: «ربما تكون هذه البيانات الأكثر شمولاً لمتابعة تأثير القهوة على المدى الطويل. نلاحظ أن فائدة القهوة للكبد لا تعود على الأرجح إلى الكافيين، إذ نلاحظ فائدة مماثلة لدى من يتناولون القهوة منزوعة الكافيين. لذا يبدو أن الأمر مرتبط أكثر بتأثير القهوة المضاد للأكسدة».

وأشار الباحثون إلى أن إضافة السكر أو بدائله إلى القهوة لم تُلغِ الفوائد المحتملة، إلا أن تأثيرها الوقائي كان أقل قليلاً، كما لوحظ ارتفاع أحد مؤشرات التهاب الكبد لدى من يستخدمون المُحليات، وهو ما قد يسهم في زيادة خطر الإصابة بالكبد الدهني.

ورغم النتائج المشجعة، أقر الباحثون بوجود بعض القيود، منها أن استهلاك القهوة قيس في فترتين فقط، في بداية الدراسة وعند إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي بعد عشر سنوات أو أكثر، وهي فترة طويلة كافية لظهور عوامل مؤثرة أخرى، إضافة إلى أن أغلب المشاركين كانوا من أصول أوروبية ويتمتعون بأنماط حياة صحية نسبياً، وهو ما يستدعي إجراء دراسات إضافية على مجموعات سكانية أكثر تنوعاً.