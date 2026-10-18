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صحتك

الدهون البنية... تسحب السكر من الدم وتحمي القلب

دراسة رائدة على 100 ألف مشارك تكشف فوائدها ودورها الوقائي

امرأة تعاني من زيادة الوزن تجلس على كرسي في تايمز سكوير بمدينة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
امرأة تعاني من زيادة الوزن تجلس على كرسي في تايمز سكوير بمدينة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
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الدهون البنية... تسحب السكر من الدم وتحمي القلب

امرأة تعاني من زيادة الوزن تجلس على كرسي في تايمز سكوير بمدينة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
امرأة تعاني من زيادة الوزن تجلس على كرسي في تايمز سكوير بمدينة نيويورك (أرشيفية - رويترز)

أفادت دراسة رائدة بأن الأشخاص الذين لديهم دهون بنية «نشطة» في أجسامهم أقل عرضة بدرجة ملحوظة للإصابة بالسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم واضطرابات نفسية مثل الاكتئاب والقلق.

وفي دراسة شملت أكثر من 100 ألف مشارك، وهي الأكبر من نوعها، وجد العلماء صلة مباشرة بين وجود رواسب نشطة من الدهون البنية وانخفاض مخاطر الإصابة بمجموعة من الاضطرابات الأيضية وأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات الصحة النفسية، وفق ما أفادت صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

والدهون البنية (النسيج الدهني البني) هي نوع مفيد من دهون الجسم يعمل بمثابة «فرن داخلي» لحرق السعرات الحرارية وإنتاج الحرارة من أجل الحفاظ على درجة حرارة الجسم في الأجواء الباردة. وتوجد الدهون البنية في مناطق حول الرقبة والإبطين والصدر، وهي نسيج غني ببروتين متخصص يمكنه تجاوز آلية تخزين الطاقة المعتادة في الجسم.

وعلى عكس الدهون البيضاء التي تخزن السعرات الحرارية الزائدة، تعمل الدهون البنية بطريقة معاكسة، إذ تسحب السكر والأحماض الدهنية مباشرة من مجرى الدم، ما يعني أنها تحرق بالفعل أنواعاً أخرى من دهون الجسم.

ويمكن تنشيط هذه العملية، التي تبدأ خلالها الدهون البنية بحرق الدهون البيضاء، من خلال التعرُّض للبرد وممارسة النشاط البدني وبعض الهرمونات.

وعلى الرغم من أن العلماء يعرفون منذ فترة طويلة أن الدهون البنية تساعد على إبقاء حديثي الولادة دافئين قبل أن يتمكَّنوا من الارتعاش، كان يُعتقد سابقاً أنها تختفي بعد مرحلة الرضاعة، إلى أن أثبتت دراسة بارزة في أواخر عام 2009 أن البالغين يحتفظون بها.

ووُصفت النتائج، التي نُشرت في مجلة «نيتشر»، بأنها «واحدة من أكثر الدراسات شمولاً، وربما أهمية، في هذا المجال»، وفقاً للدكتور شينغو كاجيمورا، عالم الأحياء الجزيئية في كلية الطب بجامعة هارفارد.

وخلال الدراسة، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم دهون بنية نشطة أقل عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما اكتشفوا «تأثيراً وقائياً» غير متوقع ضد الاكتئاب والقلق.

وخلصت الدراسة، في مجملها، إلى أنه كلما زاد نشاط الدهون البنية لدى الأشخاص، زادت الحماية التي توفرها لهم من مجموعة من الاضطرابات والأمراض.

ولا تزال الآليات التي قد تساعد من خلالها الدهون البنية على الوقاية من الاضطرابات النفسية قيد البحث. وقال الدكتور نيكولاس غوميز بانو، الطبيب والباحث العلمي في جامعة روكفلر، وأحد المشاركين في إعداد الدراسة: «أحد التفسيرات المحتملة هو أن الأشخاص الذين لديهم دهون بنية يتمتعون بملف أيضي أكثر صحة، وبالتالي يعانون مشكلات نفسية أقل».

ويشير الخبراء إلى ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لإثبات وجود علاقة سببية مباشرة. وقال الدكتور عرفان لودي، عالم الأحياء الجزيئية في جامعة واشنطن في سانت لويس: «نحتاج إلى مزيد من العمل لإثبات أن الدهون البنية هي بالفعل السبب في كل هذه الفوائد، لكن الدراسة لا تزال مثيرة للاهتمام وتحمل نتائج مفاجئة».

ولا يزال التوصل إلى طرق عملية لتعزيز نشاط الدهون البنية يمثل تحدياً، إذ إن التعرض للبرد ليس عملياً في جميع الحالات، كما أن الأدوية المستخدمة حالياً لتنشيطها قد تسبب آثاراً جانبية.

لكن الباحثين توصَّلوا، من خلال تحليل الوصفات الطبية للمشاركين، إلى أن دواء اللوسارتان الشائع لعلاج ارتفاع ضغط الدم يعزِّز نشاط الدهون البنية في نماذج الخلايا والحيوانات، ما يفتح الباب أمام مزيد من الأبحاث.

وقال الدكتور باول كوهين، رئيس مختبر التمثيل الغذائي الجزيئي في جامعة روكفلر بنيويورك: «نأمل أن نتمكَّن من استخدام هذا النوع من البيانات منصةً لاكتشاف معلومات بيولوجية جديدة، وربما لإعادة توظيف أدوية معتمدة بالفعل لتنشيط الدهون البنية لدى البشر والاستفادة من الفوائد الناتجة عن ذلك».

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كم ساعة نوم يحتاج طفلك حسب عمره؟

الأطفال الرضع من عمر 4 إلى 12 شهراً يحتاجون 12 إلى 16 ساعة من النوم بما في ذلك القيلولة (بيكساباي)
الأطفال الرضع من عمر 4 إلى 12 شهراً يحتاجون 12 إلى 16 ساعة من النوم بما في ذلك القيلولة (بيكساباي)
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كم ساعة نوم يحتاج طفلك حسب عمره؟

الأطفال الرضع من عمر 4 إلى 12 شهراً يحتاجون 12 إلى 16 ساعة من النوم بما في ذلك القيلولة (بيكساباي)
الأطفال الرضع من عمر 4 إلى 12 شهراً يحتاجون 12 إلى 16 ساعة من النوم بما في ذلك القيلولة (بيكساباي)

يمر الأطفال بمراحل عديدة أثناء نموهم، لا سيما فيما يتعلق بالنوم. وتختلف التوصيات الخاصة بمدة النوم التي يحتاجها الأطفال باختلاف أعمارهم؛ فهم يحتاجون إلى فترات طويلة من الراحة خلال أشهر وسنوات حياتهم الأولى، لكن هذه الحاجة إلى ساعات النوم تتضاءل تدريجياً مع مرور الوقت.

ومع ذلك، وبغض النظر عن العمر، يظل الحصول على قسط كافٍ من النوم أمراً بالغ الأهمية لنمو الطفل وتطوره بشكل صحي.

إذن، ما هي كمية النوم الكافية في مختلف المراحل العمرية؟ دعونا نتعرف على ذلك من خلال الدكتورة فيشال شاه، أخصائية طب نوم الأطفال، وفقا لما ذكره موقع «كليفلاند كلينك» المعني بالصحة.

احتياجات النوم حسب العمر

توصي الأكاديمية الأميركية لطب النوم بعدد معين من ساعات النوم التي ينبغي أن يحصل عليها كل فئة عمرية - من الرضع وحتى المراهقين - خلال 24 ساعة.

وفيما يلي الأهداف الموصى بها:

الرضع (من 4 إلى 12 شهراً)، ساعات النوم الموصى بها من 12 إلى 16 ساعة، بما في ذلك القيلولة.

الأطفال الصغار (من 12 إلى 24 شهراً)، ساعات النوم الموصى بها من 11 إلى 14 ساعة، بما في ذلك القيلولة.

أطفال ما قبل المدرسة (من 3 إلى 5 سنوات)، ساعات النوم الموصى بها من 10 إلى 13 ساعة، قد تتضمن قيلولة.

الأطفال في سن المدرسة (من 6 إلى 12 سنة)، ساعات النوم الموصى بها من 9 إلى 12 ساعة.

المراهقون (من 13 إلى 18 سنة)، ساعات النوم الموصى بها من 8 إلى 10 ساعات.

وتقترح الدكتوره شاه إجراء عملية حسابية بسيطة لتحديد موعد نوم طفلك، وتقول: «ابدأ بتحديد الوقت الذي يحتاج فيه طفلك للاستيقاظ في الصباح، ثم احسب الوقت بالرجوع إلى الوراء لتصل إلى موعد مناسب للنوم».

لماذا يُعد النوم بالغ الأهمية؟

لا تقتصر فوائد وضع طفلك في فراشه ليلاً على منحك بعض الهدوء بعد يوم طويل من مهام التربية والمسؤوليات اليومية، ويؤكد الخبراء أن الأطفال بحاجة إلى النوم ليتمكنوا من تقديم أفضل ما لديهم. وتُظهر الأبحاث أن الأطفال الذين يحصلون على قسط كافٍ من النوم يشهدون تحسناً في الجوانب التالية: الانتباه، السلوك، التعلم. الذاكرة. تنظيم المشاعر. الصحة النفسية. الصحة الجسدية. جودة الحياة بشكل عام.

وتقول دكتورة شاه: «النوم هو حقاً أفضل دواء؛ والأجمل من ذلك أنه مجاني، ولا يسبب أي آثار جانبية ضارة، ولا يتطلب موافقة مسبقة من شركة التأمين الخاصة بك».

ومع أن النوم المريح مهم دائماً، إليك نظرة على احتياجات النوم حسب المرحلة العمرية:

حديثو الولادة (من 0 إلى 3 أشهر)

متوسط ​​ساعات النوم: من 11 إلى 17 ساعة يومياً

في الأشهر القليلة الأولى من حياتهم، تكون حياة حديثي الولادة بسيطة للغاية؛ فهم ينامون، ويستيقظون، ويتناولون الطعام، ويتبرزون، ويبدون في غاية اللطافة، ثم تتكرر الدورة من جديد. وعادةً لا يتبعون في ذلك جدولاً زمنياً مريحاً للوالدين.

توضح الدكتورة شاه: «في تلك الأشهر الأولى، لا يمتلك دماغ الرضيع ما نسميه «الإيقاع اليوماوي» (circadian rhythm)، أي القدرة على التمييز بين الليل والنهار. وبحلول عمر ثلاثة إلى ستة أشهر، يبدأ الرضع في تطوير أنماط نوم مختلفة بين الليل والنهار».

ووفقاً لـ«مجلس نوم الأطفال» الأميركي (Pediatric Sleep Council)، ينام معظم الرضع في هذه المرحلة العمرية ما بين 11 إلى 17 ساعة يومياً. ونظراً لأن فترات النوم في هذه المرحلة تتفاوت بشكل كبير وتتوزع على مدار الليل والنهار، فلا توجد توصية محددة وثابتة حول عدد الساعات التي يحتاجها حديثو الولادة للنوم.

احرصي على توفير بيئة نوم آمنة لطفلك؛ تجنبي مشاركته السرير، وتأكدي من خلو سريره من الحواجز المبطنة (bumpers) أو أي ملحقات أخرى.

الرضع (من 4 إلى 12 شهراً)

مدة النوم الموصى بها: من 12 إلى 16 ساعة، بما في ذلك القيلولة

بمجرد أن يبدأ الأطفال في إدراك الفرق بين النهار والليل، يبدأون في اكتساب إيقاع منتظم للنوم. بمجرد حدوث ذلك، يمكنك البدء في تشجيع جدول نوم أكثر انتظاماً.

في هذا العمر، ينبغي عليك احتساب عدد ساعات النوم ليلاً، مضافاً إليها فترات القيلولة، للوصول إلى إجمالي ساعات النوم الموصى بها. ينام الأطفال في هذه المرحلة العمرية عادةً ما بين ست إلى ثماني ساعات ليلاً؛ ومن حسن الحظ إذا كانت هذه الساعات متصلة دون انقطاع.

تقول الدكتورة شاه: «تُستكمل بقية ساعات النوم من خلال القيلولة. فبعض الأطفال في هذا العمر يكتفون بقيلولة واحدة، بينما يحتاج آخرون إلى قيلولتين أو ثلاث. نحن نلاحظ تبايناً كبيراً في الواقع، وهذا أمر طبيعي تماماً، طالما أن الطفل يتمتع بالسعادة والصحة ويحصل على إجمالي عدد ساعات النوم المطلوبة».

علاوة على ذلك، وفي الفترة ما بين 6 إلى 12 شهراً، لا يحتاج معظم الأطفال إلى الرضاعة أو التغذية ليلاً، ما لم تكن هناك حالة طبية تستدعي ذلك. لذا، طالما أن طفلك يتمتع بصحة جيدة، يمكنك البدء في فطامه عن الرضاعة الليلية في هذا العمر.

الأطفال في مرحلة المشي (من 12 إلى 24 شهراً)

مدة النوم الموصى بها: من 11 إلى 14 ساعة، بما في ذلك فترات القيلولة.

مع بدء طفلك في المشي والكلام، ستتغير احتياجاته للنوم؛ إذ سيميل إلى النوم لفترات أطول ليلاً، مع تقليل عدد مرات القيلولة (غالباً ما تصبح قيلولة واحدة يومياً) وتقليص مدتها.

يتمسك الكثير من الأطفال في هذا العمر بالروتين بشكل كبير. وتشير الدكتورة شاه إلى أن وضع حدود واضحة وحازمة - مع الحفاظ على اللطف - واتباع روتين ثابت، واستخدام التعزيز الإيجابي فيما يتعلق بالنوم، سيساعد طفلك في الحصول على القدر الكافي من الراحة التي يحتاجها.

الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة (من 3 إلى 5 سنوات)

مدة النوم الموصى بها: من 10 إلى 13 ساعة، قد تتضمن قيلولة.

في هذه المرحلة العمرية، غالباً ما يتخلى الأطفال عن عادة القيلولة النهارية، ويصبح معظم نومهم خلال الليل. وعادةً ما تكون هذه العملية تدريجية؛ حيث توضح الدكتورة شاه قائلة: «قد يأخذ طفلك قيلولة في أيام متفرقة، أو قد ينام في بعض الأيام بينما يتخلى عنها في أيام أخرى».

ومع حدوث هذا الانتقال، حاولي تخصيص وقت للهدوء في فترة ما بعد الظهر، ليتمكن طفلك من الاسترخاء واستعادة نشاطه.

الأطفال في سن المدرسة (من 6 إلى 12 عاماً)

مدة النوم الموصى بها: من 9 إلى 12 ساعة

عندما يبدأ طفلك في الذهاب إلى المدرسة، تصبح مهمته الأساسية هي التعلم. والحصول على قسط كافٍ من النوم سيساعده بشكل كبير على البقاء منتبهاً ومتفاعلاً أثناء الدروس.

تقول الدكتورة شاه: «الأطفال الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم أكثر عرضة لمواجهة صعوبات في التركيز أو في السلوك الملائم داخل المدرسة. فقلة النوم قد تؤثر عليهم بطرق تجعلهم يتأخرون عن أقرانهم في الأداء الدراسي».

وإلى جانب الدراسة، قد تجعل قلة النوم من الصعب عليهم مواكبة الأنشطة الرياضية أو غيرها من الأنشطة اللاصفية.

المراهقون (من 13 إلى 18 عاماً)

مدة النوم الموصى بها: من 8 إلى 10 ساعات

كم عدد الساعات التي يحتاجها المراهقون فعلياً من النوم؟ ربما أكثر مما تتصور! ففي نهاية المطاف، يواجه المراهقون الكثير من المتطلبات التي تستهلك وقتهم؛ إذ غالباً ما يتم تهميش النوم في خضم انشغالهم بالدراسة، والعمل، والأنشطة اللاصفية، والواجبات المنزلية، ومواكبة جداولهم الاجتماعية.

ولهذه الأسباب وغيرها، تشير الدكتورة شاه إلى أنه من الشائع أن يعاني العديد من المراهقين من نقص في النوم.

وتضيف: «كثيراً ما أسمع مراهقين يقولون إنهم يشعرون بالتعب طوال اليوم، لكنهم لا يستطيعون الحصول على قسط كافٍ من النوم لأنهم مشغولون للغاية. إنها حلقة مفرغة؛ فغالباً ما تصبح أبطأ وأكثر تعباً لأنك لا تنام بما يكفي. لذا، فإن تخصيص وقت للنوم أمر بالغ الأهمية».

تحذر الدكتورة شاه من أنه عندما يبدأ مراهقك في قيادة السيارة، فإن كونه يشعر بالنعاس يمثل مصدر قلق جدي؛ إذ تُظهر الأبحاث أن السائقين الشباب هم الأكثر عرضة لخطر التعرض لحوادث مرورية ناجمة عن القيادة في حالة النعاس.

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صحتك

8 أنواع من الشاي قد تساعد على خفض سكر الدم طبيعياً

8 أنواع من الشاي قد تساعد على خفض مستويات السكر (بيكسلز)
8 أنواع من الشاي قد تساعد على خفض مستويات السكر (بيكسلز)
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8 أنواع من الشاي قد تساعد على خفض سكر الدم طبيعياً

8 أنواع من الشاي قد تساعد على خفض مستويات السكر (بيكسلز)
8 أنواع من الشاي قد تساعد على خفض مستويات السكر (بيكسلز)

يُعدّ الحفاظ على مستويات مستقرة من السكر في الدم أمراً أساسياً للوقاية من مضاعفات السكري، وقد تساعد بعض المشروبات الطبيعية في دعم هذه المهمة. وتحتوي أنواع من الشاي على مضادات أكسدة، ومركبات نباتية قد تساهم في تنظيم سكر الدم، وتحسين حساسية الجسم للإنسولين.

ويعدد تقرير نشره موقع «فيريويل هيلث» 8 أنواع من الشاي التي قد تساعد على خفض مستويات السكر، وما تقوله الأبحاث عن فوائدها، وحدود تأثيرها.

1. الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة، ومنها مركبات الكاتيكين التي قد تحسّن حساسية الجسم للإنسولين. كما يحتوي على مركب «إبيغالوكاتشين غالات» (EGCG)، الذي يساعد على انتقال الغلوكوز من مجرى الدم إلى الخلايا، ما قد يساهم في خفض مستويات السكر، وتحسين استخدام الجسم للإنسولين.

وتشير أبحاث إلى أن تناول الشاي الأخضر أو مستخلصه قد يساعد على خفض سكر الدم، وتقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، والسمنة. وتشير دراسات عدة إلى أن شرب أربعة أكواب يومياً على الأقل قد يكون ضرورياً للاستفادة من بعض فوائده الصحية.

2. الشاي الأسود

يحتوي الشاي الأسود أيضاً على مركبات الكاتيكين التي قد تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم بعد الوجبات. وتشير أبحاث إلى أن شرب الشاي الأسود أو الأخضر بانتظام قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكري، وربما يقلل خطر بعض مضاعفاته.

3. شاي الكركديه

يُحضّر شاي الكركديه من بتلات زهرة الكركديه المجففة، ويتميز بمذاقه الحامض، وخلوّه من الكافيين. وقد يساعد على خفض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية.

ولأن المصابين بالسكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، فقد يكون للكركديه دور مفيد، إذ تشير أبحاث أيضاً إلى احتمال مساهمته في تقليل الالتهابات، وتحسين حساسية الجسم للإنسولين.

4. شاي القرفة

تُعرف القرفة بخصائصها التي قد تساعد على تحسين حساسية الجسم للإنسولين، والحد من الارتفاعات المفاجئة في سكر الدم. ووجدت دراسة أن شرب نحو 100 مليلتر من شاي القرفة قبل تناول مشروب سكري ساهم في خفض مستويات السكر في الدم.

5. شاي الكركم

يحتوي الكركم على مادة الكركمين، المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات والأكسدة، والتي قد تساعد على خفض مستويات السكر والدهون في الدم.

لكن رغم أن بعض الأبحاث تشير إلى فوائد مكملات الكركمين في هذا المجال، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان شاي الكركم يوفر الفوائد نفسها.

6. شاي المليسة (بلسم الليمون)

المليسة عشبة تنتمي إلى عائلة النعناع، وتتميز برائحة الليمون المنعشة. وتشير أبحاث إلى أن تناول مستخلصها في صورة مكملات قد يساعد المصابين بالسكري من النوع الثاني على خفض مستويات السكر والهيموغلوبين السكري (HbA1c)، وهو مؤشر لمتوسط سكر الدم خلال الأشهر السابقة.

ومع ذلك لا تزال الأدلة غير كافية لتأكيد أن شرب شاي المليسة يحقق التأثيرات نفسها.

7. شاي البابونج

يشتهر البابونج بخصائصه المهدئة التي قد تساعد على النوم بصورة أفضل. وتكتسب جودة النوم أهمية خاصة للمصابين بالسكري، لأن اضطراب النوم قد يؤثر سلباً في مستويات الإنسولين، ويزيد خطر مقاومة الإنسولين.

كما يتمتع البابونج بخصائص مضادة للالتهابات قد تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

8. شاي الزنجبيل

يتميز شاي الزنجبيل بخصائص مضادة للالتهابات، وقد يساعد على خفض مستويات السكر والهيموغلوبين السكري لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني.

وتشير أبحاث إلى أن تناول مكملات الزنجبيل قد يحسّن التحكم في سكر الدم، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان شرب شاي الزنجبيل يحقق فوائد مماثلة.

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صحتك

دواء بعد الولادة يحدّ من خطر سرطان الثدي

الرضاعة الطبيعية والفطام قد يفتحان آفاقاً للوقاية من سرطان الثدي (جامعة ستيرلينغ)
الرضاعة الطبيعية والفطام قد يفتحان آفاقاً للوقاية من سرطان الثدي (جامعة ستيرلينغ)
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دواء بعد الولادة يحدّ من خطر سرطان الثدي

الرضاعة الطبيعية والفطام قد يفتحان آفاقاً للوقاية من سرطان الثدي (جامعة ستيرلينغ)
الرضاعة الطبيعية والفطام قد يفتحان آفاقاً للوقاية من سرطان الثدي (جامعة ستيرلينغ)

كشفت دراسة دولية أن دواء «كابيرغولين» (Cabergoline)، المستخدم لوقف إدرار لبن الأم بعد فقدان الحمل أو عند تعذر الرضاعة الطبيعية، قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي بعد الولادة.

وأوضح الباحثون، بقيادة جامعة كولومبيا البريطانية في كندا، أن النتائج تمهد لإجراء تجارب سريرية لاختبار فاعلية الدواء في الوقاية من المرض، ونُشرت الدراسة، الخميس، في دورية «Cancer Discovery».

ويُعدّ سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء عالمياً، وينشأ نتيجة نمو غير طبيعي للخلايا في أنسجة الثدي. وتشمل عوامل خطر الإصابة به التقدم في العمر، والاستعداد الوراثي، خصوصاً الطفرات في جيني «BRCA1» و«TP53»، إلى جانب عوامل هرمونية وأخرى مرتبطة بنمط الحياة.

وحلّلت الدراسة السجلات الصحية لأكثر من 150 ألف امرأة في إسبانيا والنرويج، مع توافر بيانات عن استخدامهن «كابيرغولين». وأظهرت النتائج أن النساء اللاتي تناولن الدواء لتثبيط إنتاج لبن الأم كن أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنحو 70 في المائة خلال السنوات التالية، مقارنة بغيرهن.

ووفق الباحثين، تعززت هذه النتائج بتجارب على فئران تحمل طفرات في جينَي «BRCA1» و«TP53»، المرتبطين بأشكال عدوانية من سرطان الثدي، إذ أدّى إعطاؤها جرعة واحدة من الدواء إلى انخفاض معدل ظهور الأورام بنحو النصف.

ويشير الفريق إلى أن فكرة الدواء تستند إلى عملية بيولوجية تُعرف باسم «Involution»، وهي التغيرات التي تطرأ على أنسجة الثدي بعد الفطام، عندما يتوقف إنتاج لبن الأم وتبدأ الأنسجة التي لم تعد ضرورية للرضاعة في التراجع، مع التخلّص من الخلايا الزائدة.

وخلال الحمل، تحفّز التغيرات الهرمونية نمو البنى المنتجة للبن الأم وتفرعها داخل الثدي. وبعد انتهاء الرضاعة، يبدأ الجسم التخلص من الأنسجة الزائدة وإعادة تنظيم بنيتها. لكن الباحثين وجدوا أن هذه العملية قد لا تكتمل بصورة طبيعية لدى الفئران المستخدمة في التجارب، ما يسمح ببقاء خلايا قد تتحول لاحقاً إلى خلايا سرطانية.

وأظهرت التجارب أن دواء «كابيرغولين» قد يساعد على استكمال هذه العملية وتسريعها، من خلال تقليل الأنسجة التي يُحتمل أن تكون سابقة للتسرطن، والحد من تكاثر الخلايا، وتقليص مساحة القنوات الثديية، فضلاً عن تعزيز نشاط الخلايا المناعية المسؤولة عن التخلّص من الخلايا المتضررة.

ويرى الباحثون أن الفترة التالية للفطام قد تمثّل فرصة مهمة للتدخل الوقائي لدى الأمهات، خصوصاً لدى النساء الأكثر عرضة للإصابة بسبب عوامل وراثية، مثل حمل طفرة في جين «BRCA1».

وأشاروا إلى أن هذه النتائج تكتسب أهمية في ظل محدودية الخيارات الوقائية المتاحة لهذه الفئة، التي تشمل العلاج الهرموني أو الجراحة، وقد تكون لهما آثار جسدية ونفسية كبيرة.

ومع ذلك، ينبه الفريق إلى أن فاعلية دواء «كابيرغولين» في الوقاية من سرطان الثدي لدى البشر لا تزال بحاجة إلى إثبات عبر التجارب السريرية، ولا تعني النتائج الحالية أن الدواء أصبح خياراً وقائياً معتمداً لهذا الغرض.

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