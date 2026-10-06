3 مشروبات صباحية تضر المعدة عند تناولها على معدة فارغة

مع بداية كل صباح، يبحث كثيرون عن مشروب يمنحهم النشاط والانتعاش، فيتجهون تلقائياً إلى القهوة أو العصائر أو غيرها من المشروبات التي تبدو للوهلة الأولى اختيارات صحية. لكن تناول بعض هذه المشروبات على معدة فارغة قد يأتي بنتيجة عكسية لدى بعض الأشخاص، إذ يمكن أن يزيد الشعور بالحموضة أو يسبب تهيجاً وانزعاجاً بالمعدة، خصوصاً لدى من يعانون من حساسية المعدة أو ارتجاع المريء.

وفيما يلي أبرز المشروبات التي قد تضر المعدة عند شربها على معدة فارغة:

القهوة

تأتي القهوة في مقدمة المشروبات التي قد تسبب انزعاجاً للمعدة لدى بعض الأشخاص عند تناولها قبل الإفطار.

ووفقاً لموقع «كليفلاند كلينك»، تحتوي القهوة على أحماض طبيعية. كما يمكن للكافيين أن يؤدي إلى زيادة إنتاج حمض المعدة وإرخاء العضلة الموجودة بين المعدة والمريء، وهو ما قد يسهّل صعود الحمض إلى المريء لدى الأشخاص المعرّضين للارتجاع.

وأشار تقرير لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية إلى أن شرب القهوة على معدة فارغة قد يرتبط لدى بعض الأشخاص بآلام أو اضطرابات هضمية وحرقة، في حين قد يساعد تناول الطعام مع القهوة على تقليل هذه الأعراض.

عصائر الحمضيات

رغم احتواء عصائر البرتقال والليمون وغيرها من الحمضيات على عناصر غذائية وفيتامينات مهمة، فإن حموضتها قد تسبب حرقة أو تهيجاً لدى بعض الأشخاص عند تناولها والمعدة فارغة، خصوصاً المصابين بارتجاع المريء، حسبما نقله موقع «مايو كلينك».

لذلك، قد يكون تناول هذه العصائر بعد وجبة الإفطار خياراً ألطف على المعدة، مع تجنبها إذا كانت تسبب أعراضاً متكررة.

المشروبات الغازية

يعتقد البعض أن المشروبات الغازية تساعد على الهضم أو تمنح المعدة شعوراً بالراحة، إلا أنها في الواقع قد تتسبب في مشكلات في المعدة خصوصاً عند تناولها على معدة خالية من الطعام.

وحسب «مايو كلينك»، تحتوي المشروبات الغازية على ثاني أكسيد الكربون الذي يكوّن فقاعات داخل المعدة، ما قد يزيد الانتفاخ والتجشؤ والضغط على المعدة، وقد يُسهم ذلك في صعود محتوياتها الحمضية إلى المريء لدى الأشخاص المصابين بالارتجاع. كما أن بعض هذه المشروبات تحتوي على الكافيين والأحماض، وهي مكونات قد تزيد الحموضة وتهيج المعدة لدى الأشخاص الأكثر حساسية.