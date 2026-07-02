الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي فيروس «هانتا»

8 مشروبات صحية بديلة للقهوة

مع تزايد الاهتمام بأسلوب الحياة الصحي، يبحث كثيرون عن بدائل للقهوة تساعد على زيادة النشاط والتركيز دون الإفراط في الكافيين.

وحسب موقع «فيري ويل هيلث»، تشير آراء خبراء التغذية إلى أن هناك مجموعة واسعة من المشروبات الطبيعية البديلة للقهوة، التي يمكن أن تمنح الجسم فوائد متنوعة تشمل دعم المناعة، وتحسين الهضم، وتعزيز صحة القلب، وتقليل الالتهابات، مع الحفاظ على طاقة متوازنة طوال اليوم.

وفيما يلي أبرز هذه المشروبات:

الماتشا

يُعد شاي الماتشا من أشهر بدائل القهوة، ويتميز بتركيزه العالي من مضادات الأكسدة التي ترتبط بتقليل الالتهابات ودعم صحة القلب وربما الحماية من بعض أنواع السرطان.

وعلى الرغم من احتواء شاي الماتشا على الكافيين، إلا أنه غني أيضاً بالثيانين، وهو حمض أميني يُعزز الطاقة والتركيز بشكل تدريجي دون الشعور بارتفاع مفاجئ في النشاط.

ويدعم مزيج الكافيين والثيانين الانتباه والإدراك على المدى القصير.

شاي تشاي الهندي

يحتوي شاي تشاي الهندي على كمية أقل من الكافيين مقارنة بالقهوة، ويُحضّر مع مزيج من التوابل مثل القرفة والزنجبيل والقرنفل والفلفل الأسود.

وتشير الدراسات إلى أن هذه التوابل قد تدعم المناعة وصحة القلب وتقلل الالتهابات، إضافة إلى دورها في تحسين عملية الهضم.

قهوة الفطر

قهوة الفطر هي مزيج فريد من حبوب البن المطحونة والفطر المجفف والمطحون. وقد تحتوي أو لا تحتوي على الكافيين، وذلك حسب نوع القهوة.

وتُعرف أنواع الفطر المستخدمة بقدرتها المحتملة على دعم التركيز والمناعة وتنظيم استجابة الجسم للتوتر، إلى جانب تأثيرها الإيجابي على الطاقة والوظائف الذهنية.

مشروب المتة

تُعد المتة من المشروبات التقليدية في أميركا الجنوبية، وتحتوي على كمية كافيين مشابهة تقريباً للقهوة.

وتتميز باحتوائها على مركبات طبيعية تمنح طاقة وتركيزاً دون الشعور بالعصبية أو التوتر الذي قد تسببه القهوة لدى بعض الأشخاص.

قهوة الهندباء

تُحضّر قهوة الهندباء من جذور نبات الهندباء المحمصة، وتتميز بطعم قريب من القهوة لكنها خالية من الكافيين.

وتحتوي على ألياف طبيعية تعمل بوصفها غذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي وقد يساعد على تحسين حركة الأمعاء.

شاي النعناع

يُعد شاي النعناع من المشروبات الخالية من الكافيين، ويُعرف بتأثيره المهدئ على الجهاز الهضمي.

وقد يساعد في تقليل الانتفاخ وعسر الهضم والغثيان، إضافة إلى شعور منعش يساهم في تحسين الحالة العامة للجسم دون تأثير منشط قوي.

الحليب الذهبي

الحليب الذهبي هو مشروب تقليدي هندي يعتمد على تسخين الحليب ومزجه مع الكركم والفلفل الأسود والبهارات الدافئة مثل القرفة والزنجبيل، ويتميز بخلوه من الكافيين.

ويُعرف الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، كما أن إضافة الفلفل الأسود تعزز امتصاص المادة الفعالة فيه بشكل كبير، ما يزيد من فعاليته الصحية.

شاي الرويبوس

يُعد شاي الرويبوس من المشروبات العشبية الخالية من الكافيين، ويحتوي على مضادات أكسدة قد تدعم صحة القلب وتقلل الالتهابات.

كما أنه لطيف على المعدة مقارنة بأنواع الشاي الأخرى، ما يجعله مناسباً للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه المشروبات القوية.