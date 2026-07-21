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وفاة 3 أشخاص في فنزويلا جراء فيروس «هانتا»

صورة التُقطت في 7 مايو 2026 تظهر أنابيب اختبار لفيروس «هانتا» (رويترز)
صورة التُقطت في 7 مايو 2026 تظهر أنابيب اختبار لفيروس «هانتا» (رويترز)
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وفاة 3 أشخاص في فنزويلا جراء فيروس «هانتا»

صورة التُقطت في 7 مايو 2026 تظهر أنابيب اختبار لفيروس «هانتا» (رويترز)
صورة التُقطت في 7 مايو 2026 تظهر أنابيب اختبار لفيروس «هانتا» (رويترز)

قالت وزارة الصحة في فنزويلا، الثلاثاء، إن ثلاثة أشخاص على الأقل توفوا بعد إصابتهم بفيروس «هانتا»، مع استبعادها انتقال هذا المرض النادر بين البشر، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولا يوجد علاج محدد لفيروس «هانتا» التنفسي، الذي ينتقل عادة من طريق القوارض، ونادراً جداً ما ينتقل بين الأشخاص.

وأوضحت الوزارة أن المصابين بـ«تشخيص مؤكد لفيروس «هانتا»» توفوا في ولاية أنزواتيغي شمال شرقي البلاد، وأضافت أن «لا أدلة علمية على انتقال العدوى بين البشر في بلدنا».

كما نفت الوزارة وجود أي صلة بين وفيات فيروس «هانتا» ووفاة عاملين صحيين في ولاية باريناس الغربية، والتي لا يزال سببها غير محدد.

واستبعدت الوزارة وجود أي «ارتباط بين الحالات المبلغ عنها».

وقد أثار تفشٍ لفيروس «هانتا» على متن سفينة سياحية في أبريل (نيسان) حالة ذعر صحية عالمية.

ولقي ثلاثة أشخاص على متن السفينة «إم في هونديوس» (MV Hondius) حتفهم بسبب المرض آنذاك.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء التفشي رسمياً في أوائل يوليو (تموز).

وكانت السفينة قد أبحرت في الأول من أبريل من الأرجنتين، حيث يتوطن متحور أنديز - وهو المتحور الوحيد المعروف بقدرته على الانتقال بين البشر - في بعض المناطق.

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فيروس وفاة أمراض فنزويلا

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