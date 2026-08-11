سلطات تيغراي تتهم الجيش الفيدرالي الإثيوبي بتنفيذ ضربات بمسيّرات

اتهمت سلطات تيغراي اليوم الثلاثاء الحكومة الإثيوبية بشن ضربات بالطيران المسيّر في اليوم السابق على جنوب هذه الولاية، واصفة هذا التطور بأنه «تصعيد خطير» في ظل توتر متزايد، ومخاوف من اندلاع حرب جديدة.

وقال نائب رئيس جبهة تحرير شعب تيغراي التي تتولى السلطة في الإقليم أمانويل أسيفا في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نفّذت الحكومة الإثيوبية أمس (الاثنين) ضربة بالطائرات المسيّرة في ميريوا»، في جنوب تيغراي قرب الحدود مع إقليم أمهرة، وأكدت الجبهة أن هذه الضربات استهدفت قوات تيغراي، وتسببت في «خسائر بشرية». ولم يرد الناطق باسم الجيش الفيدرالي على هذه الاتهامات.

وأكد أمانويل أن الغارات استهدفت «مدرسة ثانوية». ولم تتمكن «وكالة الصحافة الفرنسية» من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وتتمركز القوات الفيدرالية وقوات تيغراي منذ أشهر عدة على جانبي الحدود في تيغراي، أقصى ولايات إثيوبيا الشمالية، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بمحاولة إشعال فتيل صراع جديد.

وفي الأول من أغسطس (آب)، اندلعت مواجهات بين القوات الفيدرالية وقوات جبهة تحرير شعب تيغراي في شمال غربي تيغراي، قرب الحدود مع السودان، بحسب جبهة تحرير شعب تيغراي. ولم تُعلّق الحكومة الفيدرالية على ذلك.

وفي العام 2022، اندلعت حرب دامية بين جبهة تيغراي والقوات الفيدرالية المدعومة من ميليشيات محلية، والجيش الإريتري، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 600 ألف شخص، وفق تقديرات الاتحاد الأفريقي.

ونجح اتفاق سلام أُبرم في بريتوريا خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 في وقف القتال، إلا أن بنوداً جوهرية -مثل عودة النازحين الذين لا تزال أعدادهم تقدّر بمئات الآلاف، ونزع سلاح جبهة تحرير شعب تيغراي- ظلت حبراً على ورق.