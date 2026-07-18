كيف تحمي رئتيك من دخان حرائق الغابات؟https://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5297292-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%9F
دخان فوق مبنى «الكابيتول» الأميركي بسبب حرائق الغابات الكندية (رويترز)
يواصل دخان حرائق الغابات في كندا التأثير في جودة الهواء عبر مناطق واسعة من الولايات المتحدة وكندا، ما دفع الأطباء إلى التحذير من مخاطره الصحية، خصوصاً على الجهاز التنفسي والقلب.
وتتدفق سحب كثيفة وخانقة من الدخان الناجم عن حرائق الغابات في كندا، نحو مدن كبرى في مناطق البحيرات العظمى والشمال الشرقي ووسط المحيط الأطلسي في الولايات المتحدة، مما يعرض أكثر من 100 مليون نسمة لمستويات خطيرة من تلوث الهواء.
وأثارت سحب الدخان الكثيفة مخاوف بشأن المباراة النهائية لكأس العالم، المقررة الأحد في ملعب مكشوف بولاية نيوجيرسي.
ويؤكد الخبراء في تقرير لشبكة «سي إن إن»، أن الوقاية تبدأ بتقليل التعرض للدخان والاستعداد مسبقاً بالأدوات المناسبة.
تحقق من جودة الهواء قبل الخروج
ينصح الأطباء بمتابعة مؤشرات جودة الهواء عبر موقع AirNow.gov، أو تطبيقات الطقس قبل مغادرة المنزل. وإذا أظهرت المؤشرات أن جودة الهواء غير صحية، فمن الأفضل البقاء في الداخل وتجنب الأنشطة الخارجية، حتى للأشخاص الأصحاء.
اجعل الهواء داخل المنزل أكثر أماناً
للحفاظ على جودة الهواء داخل المنزل، يُنصح بإغلاق النوافذ والأبواب وتشغيل أجهزة التكييف، مع استخدام أجهزة تنقية الهواء المزودة بمرشحات «HEPA»، أو مرشحات «MERV» عالية الكفاءة. كما يمكن استخدام صندوق «كورسي-روزنتال» منخفض التكلفة، المصنوع من مروحة ومرشحات هواء، للمساعدة في تنقية الهواء.
تجنب هذه الأنشطة
يوصي الخبراء بالحد من الخروج في الأيام التي يرتفع فيها تركيز الدخان، وتجنب تنظيف المنزل بطريقة تثير الغبار، أو الشواء والطهي الذي يزيد الجسيمات العالقة في الهواء. كما يُنصح بالاحتفاظ بمياه الشرب والأطعمة الجافة والأدوية الأساسية في المنزل.
الكمامات المناسبة
تُعد الكمامات من نوع «N95» أو «KN95» أو «P100» الأكثر فاعلية في الحد من استنشاق الجزيئات الدقيقة الموجودة في دخان الحرائق، بينما لا توفر الكمامات القماشية أو الجراحية الحماية الكافية.
مرضى الربو أكثر عرضة للخطر
يشدد الأطباء على ضرورة احتفاظ مرضى الربو أو الانسداد الرئوي المزمن بأدوية الطوارئ وأجهزة الاستنشاق في متناول اليد، مع مراجعة الطبيب أو التوجه إلى قسم الطوارئ عند ظهور أعراض مثل ضيق التنفس أو ألم الصدر أو الدوخة؛ إذ قد يؤدي تلوث الهواء إلى نوبات ربو حادة.
أثناء القيادة والسفر
عند القيادة في مناطق يغطيها الدخان، يُنصح بإغلاق النوافذ وتشغيل نظام إعادة تدوير الهواء داخل السيارة. كما يُفضل حمل كمية كافية من المياه والوجبات الخفيفة والأدوية الشخصية وشاحن متنقل، إضافة إلى ارتداء النظارات بدلاً من العدسات اللاصقة، لأن الدخان قد يسبب تهيج العينين.
الرسالة الأهم
يؤكد الخبراء أن أفضل وسيلة للحماية هي تجنب التعرض للدخان قدر الإمكان، وتأجيل الأنشطة الخارجية في الأيام التي تسجل فيها جودة الهواء مستويات غير صحية، لأن استنشاق الجسيمات الدقيقة قد يترك آثاراً صحية تمتد إلى ما بعد انتهاء موسم الحرائق.
أصبحت مجموعة المواد الكيميائية القائمة على الفلور، والمعروفة باسم «المواد الكيميائية الأبدية»، شائعة الاستخدام منذ اكتشافها في منتصف القرن العشرين.
«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الوجه الآخر لمكيف الهواء… 5 آثار صحية قد تغفل عنهاhttps://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5297291-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1%E2%80%A6-5-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%D9%81%D9%84-%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7
الوجه الآخر لمكيف الهواء… 5 آثار صحية قد تغفل عنها
التعرض المطول للبيئات المكيفة قد يسبب جفافاً ملحوظاً في البشرة (بيكسلز)
مع تصاعد موجات الحر خلال فصل الصيف في كثير من مناطق العالم، أصبح مكيف الهواء وسيلة لا غنى عنها للتخفيف من درجات الحرارة المرتفعة، وتحقيق قدر من الراحة داخل المنازل وأماكن العمل. ورغم دوره الفعّال في الحد من الإجهاد الحراري والوقاية من مضاعفات التعرض للحر الشديد، فإن الاستخدام المتواصل لمكيفات الهواء قد يترك آثاراً جانبية لا ينتبه إليها كثيرون، خصوصاً إذا استُخدمت لفترات طويلة، أو لم تُصن الأجهزة بصورة منتظمة.
وفي هذا السياق، أوضح عدد من الأطباء العامين أبرز التأثيرات التي قد يُحدثها مكيف الهواء في الجسم، وقدموا مجموعة من النصائح العملية التي تساعد في الحد من هذه الآثار المحتملة، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة «إندبندنت».
البشرة
يؤدي التعرض المطول للبيئات المكيفة إلى جفاف ملحوظ في البشرة؛ إذ يعمل مكيف الهواء على سحب الرطوبة من الجو لتبريد المكان، وهو ما قد يزيد من فقدان الجلد لرطوبته الطبيعية.
ويوضح الدكتور أوبل بيكر، الطبيب العام في عيادة مايفيلد بمدينة برايتون وهوف بإنجلترا، أن إزالة الرطوبة من الهواء تجعل الجسم يشعر بالبرودة، لكنها في الوقت نفسه قد تزيد من فقدان الماء من البشرة.
ويضيف: «قد يؤدي ذلك إلى جفاف الجلد، والشعور بشدّه، وتقشره، بل وقد يزيد من حساسيته، أو يفاقم الإصابة بالأكزيما، أو يتسبب في تشقق الشفاه. وإذا كنت تعاني أصلاً من جفاف البشرة أو حساسيتها، فقد تلاحظ أن استخدام مكيف الهواء يزيد هذه المشكلات سوءاً».
العيون
يشير بيكر إلى أن مكيف الهواء قد يتسبب أيضاً في جفاف العينين، الأمر الذي قد يؤدي إلى الشعور بالحرقة أو الوخز. ويؤكد أن تشوش الرؤية قد يحدث في حالات نادرة جداً، لكنه ليس من الأعراض الشائعة.
ويضيف أن الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة غالباً ما يشعرون بانزعاج أكبر مقارنة بغيرهم، بسبب انخفاض رطوبة الهواء.
وينصح قائلاً: «إذا لاحظت أنك ترمش أكثر من المعتاد، فقد يساعد ذلك في تخفيف الشعور بعدم الارتياح والمحافظة على ترطيب سطح العين».
الأنف والحلق
يوضح بيكر أن الأنف والحلق يحتاجان إلى البقاء رطبين لأداء وظيفتهما بصورة طبيعية، ولذلك فإن جفافهما قد يؤدي إلى تهيجهما، وهو ما قد يسبب التهاب الحلق، أو انسداد الأنف، أو بحة في الصوت.
وتتفق الدكتورة لوسي هوبر، وهي طبيبة عامة مقيمة بلندن، مع هذا الرأي، موضحة أن جفاف الأنف والحلق يقلل من قدرة الجسم على التخلص من المخاط، الذي يمثل جزءاً مهماً من منظومة الدفاع المناعي ضد الجراثيم والفيروسات.
كما قد يعاني بعض الأشخاص من نزيف الأنف نتيجة جفاف الأغشية المخاطية.
الرئتان
يحذر بيكر من أن أجهزة التكييف التي لا تخضع للصيانة الدورية قد تسهم في نشر الغبار وحبوب اللقاح والعفن داخل الهواء، وهو ما قد يهيج الرئتين ويؤدي إلى تفاقم بعض الأمراض التنفسية، مثل الربو.
ومن جانبها، تشير هوبر إلى أن هذه البيئات قد تزيد أيضاً من احتمالية الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، مؤكدة أن الأشخاص الذين يعانون أمراضاً رئوية مزمنة قد يكونون أكثر عرضة للمضاعفات إذا أصيبوا بعدوى إضافية.
الصداع وآلام الجسم
يوضح بيكر أن البقاء لفترات طويلة في غرفة مكيفة، مثل غرف الفنادق أو المكاتب، قد يؤدي إلى الإصابة بالصداع أو الشعور بآلام في الجسم.
ويفسر ذلك بقوله: «قد تصبح البشرة أكثر جفافاً، وربما يتعرض الجسم للجفاف، كما أن تدفق الهواء البارد بصورة مستمرة قد يسبب شداً أو توتراً في العضلات».
ويضيف أن الجفاف يظل السبب الأكثر شيوعاً لهذه الأعراض، إلا أن التعرض المستمر لمكيف الهواء قد يكون عاملاً مساهماً في ظهورها.
كيف يمكن التخفيف من هذه الآثار؟
يمكن الحد من الآثار الجانبية المحتملة لاستخدام مكيف الهواء من خلال اتباع عدد من الإرشادات البسيطة، من أبرزها:
الحفاظ على ترطيب الجسم
ينصح بيكر بشرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم، لتعويض السوائل التي قد يفقدها الجسم والمساعدة في الحفاظ على ترطيبه.
ترطيب البشرة
إذا كنت تعلم أنك ستقضي وقتاً طويلاً في مكان مكيف، فمن الأفضل استخدام مرطب مناسب للبشرة قبل ذلك؛ إذ يساعد في تكوين طبقة واقية تقلل من فقدان الرطوبة.
ويُفضل اختيار المنتجات التي تحتوي على مكونات مرطبة، مثل الجلسرين أو حمض الهيالورونيك.
اقتناء نباتات منزلية
تشير هوبر إلى أن وجود عدد من النباتات المنزلية قد يساعد في تحسين أجواء المكان وزيادة رطوبة الهواء بدرجة محدودة، مما يخفف من الشعور بالجفاف.
صيانة مكيف الهواء بانتظام
يشدد بيكر على أهمية تنظيف أجهزة التكييف وصيانتها بصورة دورية، مع استبدال الفلاتر أو تنظيفها بانتظام، للحد من تراكم الغبار والعفن والملوثات التي قد تؤثر في جودة الهواء.
استخدام جهاز ترطيب الهواء
قد يكون استخدام جهاز لترطيب الهواء داخل المنزل خياراً مناسباً، خصوصاً عند تشغيل مكيف الهواء لساعات طويلة؛ إذ يساعد في الحفاظ على مستوى مناسب من الرطوبة داخل المكان، ويقلل من آثار الجفاف.
مائدة البحر المتوسط... غذاء قديم يكشف العلماء أسراره الجديدة للصحة وطول العمرhttps://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5297160-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1
مائدة البحر المتوسط... غذاء قديم يكشف العلماء أسراره الجديدة للصحة وطول العمر
شخص يشتري الخضراوات والفواكه داخل متجر في مدينة أوستن بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)
يُعدّ النظام الغذائي المتوسطي من أكثر الأنظمة الغذائية التي خضعت للدراسة العلمية في العالم، وقد أثبتت عشرات السنين من الأبحاث، بما في ذلك التجارب السريرية واسعة النطاق والدراسات التي شملت أعداداً كبيرة من السكان، أنه يرتبط بفوائد صحية متعددة.
وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتبعون مبادئ هذا النظام يتمتعون بصحة أفضل للقلب والأوعية الدموية، وانخفاض معدلات الإصابة ببعض أنواع السرطان، ومرض السكري من النوع الثاني، بالإضافة إلى انخفاض خطر الوفاة المبكرة، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست».
لماذا يُعد النظام المتوسطي صحياً؟
هناك أسباب عديدة وراء هذه الفوائد. فهذا النظام غني بالأطعمة النباتية الغنية بالألياف، مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات، وهي أطعمة تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم، وتحسين صحة الشرايين، والإسهام في خفض ضغط الدم ومستويات السكر في الدم.
كما يعتمد على مصادر بروتين صحية وقليلة الدهون، مثل الأسماك والدواجن، التي تساعد على الشعور بالشبع وتحسين التحكم في الوزن. كذلك يحتوي على عناصر غذائية أساسية لا يستطيع الجسم إنتاجها بنفسه، مثل أحماض «أوميغا-3» الدهنية الموجودة في الأسماك، التي تلعب دوراً مهماً في صحة الدماغ والعينَين والقلب.
وفي واحدة من أكبر التجارب السريرية التي أُجريت على التغذية، تابع باحثون في إسبانيا نحو 7400 شخص معرّضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، وقُسّم المشاركون إلى ثلاث مجموعات: مجموعة اتبعت نظاماً غذائياً منخفض الدهون، ومجموعة اتبعت النظام المتوسطي مع إضافة كميات كبيرة من زيت الزيتون، ومجموعة اتبعت النظام المتوسطي مع إضافة المكسرات.
وبعد متابعة استمرت قرابة خمس سنوات، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين اتبعوا النظام المتوسطي سجلوا انخفاضاً بنحو 30 في المائة في حالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية مقارنة بالمجموعة الأخرى.
كما أظهرت دراسات أخرى أن اتباع هذا النظام قد يكون مفيداً لصحة الدماغ؛ إذ يرتبط بانخفاض احتمالية الإصابة بتدهور القدرات العقلية، والخرف، ومرض ألزهايمر.
ليس حمية غذائية... بل أسلوب حياة
من أكثر ما يميّز النظام المتوسطي أنه لا يفرض قائمة صارمة من الأطعمة، بل يمثّل أسلوباً متكاملاً لتناول الطعام مستوحى من العادات التقليدية لسكان الدول المطلة على البحر المتوسط، مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا.
وتوضح مديرة قسم التغذية وبرنامج التدريب الغذائي في مستشفى بريغهام والنساء التابع لكلية الطب بجامعة هارفارد، كاثرين دي. ماكمانوس، أن «النظام المتوسطي ليس حمية بالمعنى التقليدي، بل هو أسلوب تناول يعتمد على الأطعمة قليلة التصنيع، ويركز بشكل أساسي على الأغذية النباتية».
وأضافت أن هذا الأسلوب يمكن تطبيقه بسهولة على مطابخ مختلفة حول العالم، لأن معظم الثقافات تحتوي على أطباق غنية بالمكونات النباتية.
بمعنى آخر، يمكن تطبيق مبادئ النظام المتوسطي على أطعمة متنوعة مثل أطباق الكاري، والتاكو، والأطعمة الآسيوية المقلية بالخضراوات.
المبادئ الأساسية للنظام الغذائي المتوسطي
وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، ومدرسة هارفارد للصحة العامة، ومنظمة «Oldways» التي تروّج للأنظمة الغذائية التقليدية، فإن أهم قواعد هذا النظام هي:
تناول هذه الأطعمة يومياً:
- البقوليات مثل العدس والفاصولياء والحمص.
- الفواكه والخضراوات.
- الحبوب الكاملة.
- الأعشاب والتوابل.
- المكسرات والبذور.
يجب أن تكون هذه الأطعمة أساس الوجبات اليومية.
كما يُنصح باستخدام زيت الزيتون البكر الممتاز، باعتباره المصدر الرئيسي للدهون الصحية.
وتقول ماكمانوس، حاول أن تجعل نصف طبقك من الخضراوات في وجبتَي الغداء والعشاء.
كما يمكن تجربة أنواع مختلفة من الحبوب الكاملة مثل البرغل، والفارو، والأمارانث، واختيار المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة أو البقوليات.
تناول هذه الأطعمة مرتين أسبوعياً: الأسماك، والمأكولات البحرية، مثل السلمون والجمبري.
ويمكن أن تكون الأسماك المعلبة أو المجمدة خياراً عملياً واقتصادياً.
تناول باعتدال:
- البيض.
- الدواجن.
- منتجات الألبان، خصوصاً الأنواع المخمرة مثل الزبادي والكفير.
قلل من:
- اللحوم الحمراء.
- الحلويات والسكريات.
وتنصح ماكمانوس باستخدام اللحوم بوصفها إضافة للطبق وليس مكوّناً رئيسياً، واستبدال الفواكه بالحلويات عند الرغبة في تناول شيء حلو.
المشروبات:
- اجعل الماء مشروبك الأساسي.
- قلّل من المشروبات السكرية.
- يمكن تناول القهوة والشاي.
أما النبيذ فيمكن تناوله باعتدال وغالباً مع الوجبات فقط.
5 وجبات سهلة لإضافة النظام المتوسطي إلى حياتك
1- تاكو الأفوكادو مع الفاصولياء السوداء
وجبة بسيطة غنية بالألياف، تعتمد على خبز الذرة الكامل مع الأفوكادو والفاصولياء السوداء. ويمكن إضافة الفلفل الحار لمن يفضّل النكهة القوية؛ إذ تشير بعض الدراسات إلى أن الأطعمة الحارة قد ترتبط بطول العمر.
2- الجمبري على الطريقة اليونانية مع الطماطم والسبانخ وجبن الفيتا
طبق غني بالنكهات والعناصر الغذائية، يحتوي على الطماطم، والثوم، والبقدونس، والشبت، والسبانخ، وجبن الفيتا.
3- فاصولياء سباناكوبيتا
وصفة مستوحاة من المطبخ المتوسطي، تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية. تحتوي على كمية كبيرة من البروتين والألياف بفضل الفاصولياء، ويمكن استخدام أي نوع مفضل منها.
وجبة تجمع بين السلمون المشوي الغني بأحماض «أوميغا-3» المفيدة للقلب، والخضراوات الطازجة، وصلصة الزبادي اليوناني الكريمية.
الخلاصة
النظام الغذائي المتوسطي ليس مجرد طريقة لإنقاص الوزن، بل هو نمط حياة متوازن يركز على الأطعمة الطبيعية قليلة التصنيع، ويجمع بين الطعم والفائدة الصحية. وتشير الأدلة العلمية إلى أنه من أفضل الأنظمة الغذائية لدعم صحة القلب، والدماغ، وزيادة فرص التمتع بحياة أطول وأكثر صحة.
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«شمّ ولا تتذوق»... دراسة تكشف تأثيراً مذهلاً لرائحة الشوكولاته على الأداء الرياضيhttps://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5297138-%D8%B4%D9%85%D9%91-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B0%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B0%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A
«شمّ ولا تتذوق»... دراسة تكشف تأثيراً مذهلاً لرائحة الشوكولاته على الأداء الرياضي
مجرد استنشاق رائحة الشوكولاته الداكنة قبل التمرين وأثناءه قد يساعد على أداء أفضل (بكسلز)
قد يكون سر تحسين أدائك في صالة الألعاب الرياضية أقرب مما تتخيل، وربما لا يتطلب تناول أي مكملات غذائية أو حتى قضمة من الشوكولاته. فقد أشارت دراسة حديثة إلى أن مجرد استنشاق رائحة الشوكولاته الداكنة قبل التمرين وأثناءه قد يساعد على أداء عدد أكبر من التكرارات خلال تمارين القوة.
والدراسة التي نشرت في مجلة Frontiers in Physiology، ونقلها موقع «هيلث لاين»، تضيف دليلاً جديداً إلى الأبحاث التي تبحث في تأثير الروائح على الأداء الرياضي.
ماذا وجدت الدراسة؟
توصل الباحثون إلى أن الرجال الأصحاء الذين استنشقوا رائحة الشوكولاته الداكنة بنسبة 90 في المائة من الكاكاو تمكنوا من أداء عدد أكبر من تكرارات تمرين تمديد الساق (Leg Extension) مقارنة بمن استنشقوا رائحة الماء، الذي استُخدم بوصفه مادة ضابطة في التجربة.
كما أبلغ المشاركون عن شعور أكبر بالشبع وانخفاض الإحساس بالجوع.
أما رائحة شوكولاته الحليب فقد حسّنت الأداء أيضاً، ولكن بدرجة أقل، كما ارتبطت باستجابة نفسية مختلفة.
ويرى الباحثون أن النتائج تعزز الأدلة المتزايدة على أن الروائح قد تؤثر في الأداء البدني من خلال تفاعلات معقدة بين الدماغ والشهية والإدراك.
وقالت ماري-إيف ماتيو، الباحثة في جامعة مونتريال الكندية، والتي لم تشارك في الدراسة، إن النتائج تتماشى مع أبحاث سابقة تشير إلى أن انخفاض الشهية والشعور بالشبع قد يرتبطان بتحسن الأداء الرياضي.
وأضافت أن دراسات أخرى بحثت سابقاً تأثير روائح مثل النعناع والأمونيا واللافندر والحمضيات في الأداء البدني.
لكنها شددت على ضرورة التعامل مع النتائج بحذر، نظراً إلى محدودية الدراسة.
كيف أُجريت الدراسة؟
شملت الدراسة 23 رجلاً يتمتعون بصحة جيدة ويمارسون تدريبات المقاومة بانتظام.
وخضع كل مشارك لثلاث جلسات منفصلة، استنشق خلالها إحدى الروائح التالية:
-رائحة شوكولاته داكنة تحتوي على 90 في المائة من الكاكاو.
-رائحة شوكولاته بالحليب تحتوي على 60 في المائة من الكاكاو.
-رائحة الماء بوصفها مجموعة ضابطة.
وفُصل بين كل جلسة وأخرى أربعة أيام على الأقل، كما أُجريت جميع الاختبارات بعد صيام ليلي دام أكثر من 10 ساعات.
وقبل بدء التمرين، استنشق المشاركون الرائحة المخصصة لهم لمدة 30 ثانية في عدة مراحل، مع تقييم:
-مستوى الجوع.
-الشعور بالشبع.
-الرغبة في تناول الطعام.
-مدى استحسانهم للرائحة.
بعد ذلك، أدوا مجموعات متتالية من تمرين تمديد الساق حتى الوصول إلى الإرهاق العضلي، مع استنشاق الرائحة نفسها قبل كل مجموعة جديدة.
الشوكولاته الداكنة تتفوق
أظهرت النتائج فروقاً واضحة بين الروائح الثلاث.
فقد تمكن المشاركون الذين استنشقوا رائحة الشوكولاته الداكنة من أداء:
-18 تكراراً إضافياً في المتوسط مقارنة بالمجموعة الضابطة.
-مجموعة تمرين إضافية كاملة مقارنة بمجموعتي شوكولاته الحليب والماء.
أما رائحة شوكولاته الحليب، فزادت الأداء بنحو 9 تكرارات إضافية مقارنة بالماء.
تأثير مختلف في الشهية والإحساس بالتعب
لم تقتصر الفروق على الأداء الرياضي فقط.
فقد أظهرت الدراسة أن رائحة الشوكولاته الداكنة:
-خفّضت الشعور بالجوع.
-قللت الرغبة في تناول الطعام.
-رفعت الإحساس بالشبع.
في المقابل، لم تحقق رائحة شوكولاته الحليب التأثير نفسه في الشهية، لكنها كانت الأكثر استحساناً من المشاركين من حيث الرائحة.
وأوضحت ماتيو أن هذه النتائج توحي بأن الشوكولاته الداكنة قد تؤثر في الأداء عبر زيادة الإحساس بالشبع وتقليل الشهية.
بينما تعمل شوكولاته الحليب على الأرجح عبر تعزيز الشعور بالمتعة.
لماذا قد تؤثر الرائحة في الأداء؟
لا يزال الباحثون يحاولون فهم الآلية الدقيقة وراء هذه الظاهرة.
ويرجحون أن يكون السبب مرتبطاً بما يُعرف بـالاستجابة الدماغية الاستباقية للطعام (Cephalic Phase Response)، وهي سلسلة من التغيرات الفسيولوجية التي تحدث بمجرد رؤية الطعام أو شمه أو تذوقه، حتى قبل تناوله.
وقد تؤدي هذه الاستجابة إلى تغييرات في الجسم قد تنعكس على الأداء الرياضي.
ما حدود الدراسة؟
رغم النتائج المشجعة، أشار الباحثون إلى عدة نقاط تحد من إمكانية تعميمها، أبرزها:
-العدد المحدود للمشاركين.
-اقتصار الدراسة على رجال شباب يمارسون تدريبات المقاومة.
-تقييم نوع واحد فقط من التمارين.
-إجراء الاختبارات بعد صيام ليلي، وهو ما قد يؤثر في الاستجابة.
لذلك يرى الخبراء أن هناك حاجة إلى دراسات أكبر تشمل: النساء وكبار السن وأشخاصاً ذوي أوزان ومستويات لياقة مختلفة.
ماذا تقول الأبحاث عن الروائح الأخرى؟
تنسجم نتائج الدراسة مع أبحاث سابقة تناولت تأثير الروائح في الأداء الرياضي، ومنها:
-النعناع: ارتبط بتحسين الجري والعدو وعدد تمارين الضغط وتقليل الإحساس بالإجهاد.
-الأمونيا: قد تزيد اليقظة والتركيز، ولهذا تُستخدم أحياناً في صالات رفع الأثقال.
-اللافندر: دُرس لدوره المحتمل في تقليل القلق وتحسين التعافي.
-الحمضيات: قد تعزز الشعور بالنشاط والرفاهية أثناء ممارسة الرياضة.