4 أمراض شائعة تزداد خطورتها مع موجات الحر

مع بداية فصل الصيف رسمياً، تشهد مناطق واسعة من العالم ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة، وسط موجات حر أصبحت أكثر تكراراً وشدة. ورغم أن الطقس الدافئ يمنح كثيرين فرصة للاستمتاع بالأنشطة الخارجية، فإن الحرارة المرتفعة للغاية تمثل خطراً صحياً حقيقياً، لا سيما على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حالات صحية كامنة.

ولا يقتصر تأثير موجات الحر على الشعور بالإجهاد أو الإرهاق، بل قد يؤدي إلى تفاقم عدد من الأمراض الشائعة، ويزيد من احتمالات حدوث مضاعفات خطيرة قد تهدد الحياة. وتشير صحيفة «إندبندنت» إلى أن الحر الشديد يُعد أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في بعض البلدان، نظراً لما يسببه من ضغط إضافي على أجهزة الجسم المختلفة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور بول بيدينجر، كبير مسؤولي التأهب والاستمرارية في مستشفى ماساتشوستس العام ببريغهام: «في قسم الطوارئ، نلاحظ مع ارتفاع درجات الحرارة زيادة في عدد المصابين بأمراض مرتبطة بالحرارة، بالإضافة إلى تفاقم الأمراض المزمنة».

وفيما يلي أبرز أربع حالات صحية شائعة تتأثر بشكل ملحوظ بارتفاع درجات الحرارة:

مشاكل القلب

يُعد ارتفاع درجات الحرارة عاملاً يزيد من العبء على القلب، ما يجعل مرضى القلب أكثر عرضة للمضاعفات، خصوصاً أن أمراض القلب تُعد السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة.

فعندما ترتفع حرارة الجسم، يعمل على تبريد نفسه عبر إرسال كميات أكبر من الدم إلى الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد، والتي تتمدد لتسهيل فقدان الحرارة إلى الهواء المحيط.

وأوضح مايكل كروفورد، أخصائي فسيولوجيا التمارين في «كليفلاند كلينك»، أن هذه التغيرات تسمح بتدفق كميات أكبر من الدم عبر الشرايين والأوردة القريبة من سطح الجلد، حيث يفقد الدم جزءاً من حرارته قبل أن يعود إلى الدورة الدموية.

لكن هذه الآلية الطبيعية قد لا تعمل بالكفاءة نفسها لدى الأشخاص الذين يعانون من انسداد أو تضيق في الشرايين، إذ يواجه القلب صعوبة في تلبية احتياجات الجسم المتزايدة خلال موجات الحر.

وقالت لورين سيوني، المديرة الطبية لقسم الطوارئ في مستشفى جامعة ديوك: «قد يحدث خلل في التوازن بين ما يحتاجه القلب عندما يبذل جهداً أكبر لمواجهة الحرارة، وبين ما يستطيع الجسم توفيره».

حصى الكلى

يمكن أن يؤدي الطقس الحار أيضاً إلى تفاقم أمراض الكلى، التي تُعد ثامن سبب رئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، وذلك بسبب الدور الحيوي الذي تؤديه السوائل في الحفاظ على وظائف الكلى.

فالكلى تعتمد على كميات كافية من الماء لتصفية الفضلات والسموم من الدم، كما تساعد السوائل على الحفاظ على سلامة الأوعية الدموية، بما يضمن وصول العناصر الغذائية إلى الكليتين، وفقاً للمؤسسة الوطنية للكلى.

وعندما يصاب الجسم بالجفاف، تتراجع كفاءة هذه العمليات، ما قد يؤدي إلى تلف دائم في الكلى، فضلاً عن زيادة خطر تكوّن حصى الكلى.

وتعرّف «مايو كلينك» حصى الكلى بأنها ترسبات صلبة من المعادن والأملاح تتكون داخل الكلى عندما ينخفض تركيز الماء في البول، فتزداد فرصة تبلور هذه المواد وتجمعها.

كما أن تكرار الإصابة بحصى الكلى يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض الكلى، لأن الحصوات قد تسد المسالك البولية، مسببة التهابات تؤدي إلى تندب الأنسجة وتراجع وظائف الكلى.

وقال الدكتور إيرا كون، أخصائي المسالك البولية: «مع مرور الوقت، قد تؤدي حصى الكلى التي لا تخرج إلى مضاعفات خطيرة، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى. كما أن وجود حصوة كلى واحدة يزيد من خطر الإصابة بأخرى».

النقرس

لا تقتصر آثار الحرارة المرتفعة على أمراض القلب والكلى، بل تمتد أيضاً إلى أمراض المفاصل، وفي مقدمتها النقرس، الذي يُعد من أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعاً.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 91 مليون بالغ في الولايات المتحدة يعانون من أحد أشكال التهاب المفاصل، من بينهم نحو 12 مليون شخص مصابون بالنقرس.

وينشأ النقرس غالباً نتيجة ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم، وهو أحد نواتج الفضلات التي يتخلص منها الجسم، وقد يرتبط ذلك بضعف وظائف الكلى، وفقاً لما ذكرته «مايو كلينك».

وتوجد أشكال متعددة من التهاب المفاصل، وجميعها تنجم عن عمليات التهابية تؤثر في المفاصل وتسبب الألم والتورم وتراجع الحركة.

ويقول الدكتور ن. لورانس إدواردز، أخصائي أمراض الروماتيزم، إن الجفاف الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى زيادة تركيز حمض اليوريك في الدم، وهو ما يرفع احتمالات الإصابة بنوبات النقرس.

وأضاف أن الحرارة والرطوبة قد تسهمان أيضاً في زيادة الالتهاب، مشيراً إلى دراسة أجرتها جمعية القلب الأميركية عام 2024، أظهرت أن التعرض للحرارة والرطوبة قد يضعف كفاءة بعض الخلايا المناعية، وهو ما قد يعزز الاستجابة الالتهابية في الجسم.

الصداع

إذا كنت تلاحظ تكرار نوبات الصداع أو الصداع النصفي خلال موجات الحر، فهناك تفسير علمي لذلك.

فالتغيرات في درجات الحرارة والضغط الجوي تُعد من العوامل المعروفة التي قد تحفز نوبات الصداع، كما يُعد الجفاف أحد أبرز المحفزات، وفقاً لمؤسسة الصداع النصفي الأميركية.

وأضافت المؤسسة: «يقول نحو ثلث المصابين بالصداع النصفي إن الجفاف يمثل عاملاً محفزاً لنوباتهم، وبالنسبة لبعض الأشخاص، فإن حتى أدنى درجات الجفاف قد تكون كافية لبدء نوبة صداع شديدة».

ولهذا، ينصح الخبراء بالحفاظ على ترطيب الجسم، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو لديهم تاريخ مع الصداع النصفي، للحد من خطر تفاقم الأعراض خلال موجات الحر.