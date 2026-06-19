مضغ «العلكة» بعد هذه الأطعمة يخفض ضغط الدمhttps://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5286176-%D9%85%D8%B6%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
الفم قد يلعب دوراً في تنظيم ضغط الدم (جامعة بنسلفانيا)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
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القاهرة :«الشرق الأوسط»
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مضغ «العلكة» بعد هذه الأطعمة يخفض ضغط الدم
الفم قد يلعب دوراً في تنظيم ضغط الدم (جامعة بنسلفانيا)
كشفت دراسة بريطانية عن تأثير غير متوقع لمضغ العلكة، بعد تناول الخضراوات الغنية بالنترات، مثل الشمندر، إذ قد يسهم في خفض ضغط الدم مؤقتاً، عبر آلية بيولوجية مرتبطة بالبكتيريا الفموية.
وأوضح باحثون في جامعة كينغز كوليدج لندن أن الفم لا يقتصر دوره على المضغ والهضم الأوليّ، بل يُعد مركزاً حيوياً يؤثر مباشرة في تنظيم ضغط الدم، من خلال البكتيريا الموجودة فيه. ونُشرت النتائج، الخميس، بدورية «British Journal of Clinical Pharmacology».
كانت دراسات سابقة قد أشارت إلى أن تناول الخضراوات الغنية بالنترات، مثل الشمندر والسبانخ والكرنب، يسهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. وتتحول النترات داخل الجسم إلى مركبات نشطة تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ما يؤدي إلى خفض ضغط الدم بصورة طبيعية ودعم وظائف القلب.
ووفقاً للدراسة، فإن النترات، التي تمتصها النباتات من التربة، تحتاج أولاً إلى التحول داخل الفم إلى مادة «النتريت» بواسطة البكتيريا الفموية، وهي خطوة أساسية للاستفادة من آثارها الصحية.
وتلعب مادة «النتريت» دوراً مهماً في إرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها، ما يعزز تدفق الدم ويساعد على خفض ضغط الدم. إلا أن الباحثين أشاروا إلى أن كفاءة هذه العملية الحيوية تتأثر بدرجة حموضة الفم.
واستهدفت الدراسة معرفة تأثير نوع العلكة التي تُمضَغ بعد تناول الشمندر في عملية تحويل النترات إلى «نتريت» داخل الفم، وما إذا كان ذلك ينعكس على مستويات ضغط الدم، ولهذا الغرض، قارن الباحثون بين تأثير العلكة المحتوية على السكر والعلكة الخالية منه.
وأُجريت الدراسة على متطوعين أصحّاء، حيث تلقّى المشاركون جرعة من عصير الشمندر، ثم طُلب منهم مضغ أحد نوعي العلكة. واختبر الباحثون فرضية مفادها أن زيادة حموضة اللعاب قد تعزز تحويل النترات إلى «نتريت».
وأظهرت النتائج أن مضغ العلكة السكرية أدى إلى زيادة حموضة اللعاب، مع انخفاض مستوى الرقم الهيدروجيني بمقدار 1.4 درجة، مقارنة بالعلكة الخالية من السكر.
كما رصد الباحثون ارتفاعاً بنسبة 45 في المائة في إنتاج النتريت داخل الفم، وزيادة بنسبة 25 في المائة في مستوياته داخل الجسم. وانعكس ذلك على ضغط الدم، إذ انخفض كل من الضغط الانقباضي والانبساطي بنحو 3 و2 ملم زئبق على التوالي، مقارنة بالعلكة الخالية من السكر، إلا أن هذا التأثير استمر لساعات قليلة فقط.
ورغم هذه النتائج، شدد الباحثون على أن العلكة السكرية لا يمكن عدُّها وسيلة علاجية لخفض ضغط الدم؛ نظراً للآثار السلبية المعروفة للسكر على صحة الأسنان والقلب، على المدى الطويل.
وأشار الفريق البحثي إلى أن تناول وجبات غنية بالخضراوات المحتوية على النترات قد يكون أكثر فاعلية عند اختتامها بأطعمة حلوة طبيعية مثل الفاكهة، مع تأكيد أن الإفراط في استهلاك السكر لا يُنصح به.
ليست رياضة المشي... دراسة تكشف عن التمرين الأكثر فاعلية لحماية قلب المرأةhttps://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5286128-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
تمارين القوة يجب أن تُضاف إلى أنشطة مثل المشي السريع وركوب الدراجات والسباحة والجري (بيكسلز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
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نيويورك:«الشرق الأوسط»
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ليست رياضة المشي... دراسة تكشف عن التمرين الأكثر فاعلية لحماية قلب المرأة
تمارين القوة يجب أن تُضاف إلى أنشطة مثل المشي السريع وركوب الدراجات والسباحة والجري (بيكسلز)
لطالما عرف الخبراء أن التمارين الهوائية، مثل المشي السريع والجري وركوب الدراجات، مفيدة لصحة القلب. لكن دراسة جديدة تشير إلى أن إضافة قدر من تمارين القوة قد تمنح النساء حماية إضافية طويلة الأمد ضد أمراض القلب.
ووفق ما نشره موقع «إفريداي هيلث»، أظهرت الدراسة، التي شملت أكثر من 100 ألف امرأة، أن اللواتي مارسن تمارين المقاومة بانتظام كن أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية مقارنة بمن لم يمارسن هذا النوع من التمارين، فيما سُجلت أقل مستويات الخطر لدى النساء اللواتي جمعن بين تمارين القوة والتمارين الهوائية وقلّلن من فترات الجلوس الطويلة.
تمارين المقاومة تقلّل خطر أمراض القلب والنوبات القلبية
وحلّل الباحثون بيانات نحو 117 ألف امرأة أميركية شاركن في دراستَي «صحة الممرضات»، حيث جرى تتبع أنماط النشاط البدني لديهن على مدى نحو 15 عاماً، إلى جانب مراقبة حدوث مشكلات قلبية كبرى، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وجراحات الشرايين التاجية.
وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي مارسن تمارين المقاومة لمدة ساعتين أسبوعياً على الأقل تمتعن بـ«انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب الكبرى بنسبة 20 في المائة».
انخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 44 في المائة
كما تبين أن كل ساعة إضافية أسبوعياً من تمارين المقاومة ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 5 في المائة، وانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 14 في المائة.
وقال أستاذ التغذية وعلم الأوبئة في كلية «هارفارد تي إتش تشان» للصحة العامة، الدكتور إدوارد جيوفانوتشي: «تشير نتائجنا إلى أن تمارين المقاومة وتقليل الجلوس يقدمان فوائد إضافية تتجاوز فوائد النشاط الهوائي وحده، مما يدعم نهجاً أكثر شمولاً لصحة قلب المرأة».
لماذا تفيد تمارين القوة صحة القلب؟
إلى جانب دورها في الحفاظ على القوة البدنية والوظائف الحركية مع التقدم في العمر، يرى الخبراء أن تمارين المقاومة تساعد في حماية القلب عبر عدة آليات.
وأوضحت الأستاذة المشاركة في علم الحركة بجامعة ماساتشوستس، أماندا بالوش، أن تمارين المقاومة تُسهم في:
- خفض ضغط الدم.
- تحسين التحكم في مستويات السكر في الدم.
- زيادة الكتلة العضلية وتقليل الدهون.
- تحسين مستويات الكوليسترول.
كما تساعد على تعزيز اللياقة القلبية التنفسية، أي قدرة الجسم على استخدام الأكسجين بكفاءة لتغذية العضلات في أثناء النشاط البدني.
وأشار الباحثون إلى أن جزءاً من الفوائد المسجلة يعود أيضاً إلى تحسين الوزن وضبط السكري وارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.
الجلوس الطويل يضر القلب حتى مع ممارسة الرياضة
ولفتت الدراسة إلى أن تقليل الوقت الذي يقضيه الأشخاص في الجلوس كان عاملاً مهماً في خفض المخاطر القلبية.
وأوضح جيوفانوتشي أن الجلوس لفترات طويلة قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب حتى لدى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام، لأن الجلوس المستمر يُبطئ تدفق الدم ويقلّل نشاط العضلات ويؤثر سلباً في مستويات السكر والدهون وضغط الدم.
وأضاف: «ممارسة الرياضة يومياً لا تلغي بالكامل الأضرار الناتجة عن الجلوس لساعات طويلة، لذا فإن النشاط المنتظم وكسر فترات الجلوس أمران مهمان لصحة القلب».
الجمع بين تمارين القوة و«الكارديو» يحقق أفضل النتائج
وتشير الدراسة إلى أن الجمع بين التمارين الهوائية وتمارين القوة قد يكون الخيار الأفضل لتعزيز صحة القلب.
وقالت أماندا بالوش: «الفائز الحقيقي هو الجمع بين النوعَين، فكل منهما يقدم فوائد مختلفة ومتكاملة للجسم، وعند ممارستهما معاً تكون النتائج أفضل من الاعتماد على أي منهما بمفرده».
وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي التزمن بإرشادات النشاط الهوائي إلى جانب ممارسة تمارين المقاومة انخفض لديهن خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 45 في المائة مقارنة بالنساء غير النشيطات.
ويرى الباحثون أن تمارين القوة يجب أن تُضاف إلى أنشطة مثل المشي السريع وركوب الدراجات والسباحة والجري، لا أن تحل محلها.
لماذا لا نشعر بالشبع أحياناً رغم الأكل؟https://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5286100-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%B9-%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D9%84%D8%9F
قد يكون الشعور بالجوع المستمر تجربة مُربكة ومُرهقة في آنٍ واحد، خصوصاً حين يبدو أن الوجبات المنتظمة لا تكفي لإطفاء هذا الإحساس المتكرر بالحاجة إلى الطعام. وبينما يُنظر إلى الجوع باعتباره إشارة بسيطة من المعدة الفارغة، يكشف العلم أنه عملية شديدة التعقيد، تتداخل فيها الهرمونات، وسكر الدم، والنوم، والتوتر، وحتى نمط الحياة اليومي.
وفي هذا السياق، يقدّم هذا التقرير قراءة علمية مبسّطة لفهم أسباب الجوع المزمن، وكيف يمكن التعامل معه دون اللجوء إلى أنظمة غذائية صارمة أو حرمان غذائي. وفقاً لموقع «ماي لايف أكس بي».
الجوع... نظام توازن دقيق داخل الجسم
الجوع ليس مجرد إحساس جسدي، بل هو نظام إشارات متكامل بين المعدة والأمعاء والدماغ والهرمونات. وعندما يعمل هذا النظام بشكل طبيعي، يعرف الجسم متى يحتاج إلى الطعام ومتى يكتفي.
في قلب هذه العملية يقف هرمون الغريلين، المعروف بـ«هرمون الجوع»، والذي يرتفع قبل الوجبات ليُرسل إشارة إلى الدماغ بضرورة تناول الطعام.
في المقابل، يأتي هرمون اللبتين الذي تفرزه الخلايا الدهنية، ليُخبر الدماغ بأن مخزون الطاقة كافٍ، وبالتالي يجب التوقف عن الأكل. لكن هذا التوازن الدقيق قد يختل بسهولة تحت تأثير نمط الحياة والعادات اليومية.
نقص البروتين... سبب خفي للشعور بالجوع السريع
يُعد البروتين من أكثر العناصر الغذائية قدرةً على تعزيز الشعور بالشبع. فعندما تكون الوجبات فقيرة بالبروتين وتعتمد على الكربوهيدرات السريعة، يزول الإحساس بالامتلاء بسرعة أكبر من المتوقع.
إضافة البروتين إلى كل وجبة يمكن أن يساهم في تقليل نوبات الجوع المتكررة وتحسين استقرار الطاقة خلال اليوم.
الكربوهيدرات المكررة... ارتفاع سريع ثم انهيار في الطاقة
الأطعمة المصنعة مثل الخبز الأبيض، والمعجنات، والحبوب السكرية، والمشروبات الغازية، تُهضم بسرعة كبيرة، ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سكر الدم يتبعه انخفاض حاد.
هذا الانخفاض يُحفّز الدماغ لإطلاق إشارات الجوع، حتى لو لم يمضِ وقت طويل على تناول الطعام.
أما اختيار الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه الغنية بالألياف، فيساعد على الحفاظ على استقرار سكر الدم وزيادة الإحساس بالشبع لفترة أطول.
قلة النوم... عامل مباشر لزيادة الشهية
يرتبط النوم ارتباطاً وثيقاً بتنظيم الشهية. فعند قلة النوم، يزداد إفراز الغريلين ويقل هرمون اللبتين، ما يؤدي إلى زيادة الجوع والرغبة في تناول الأطعمة عالية السعرات.
وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم يستهلكون سعرات أكثر يومياً، مع ميل واضح نحو السكريات والدهون. لذلك، يُوصى بالنوم لمدة تتراوح بين 7 إلى 9 ساعات يومياً لدعم التوازن الهرموني.
التوتر... حين يتحول الجوع إلى استجابة عاطفية
يؤدي التوتر إلى إفراز هرمون الكورتيزول، الذي قد يرفع الشهية ويزيد الرغبة في تناول الطعام، خصوصاً الأطعمة الغنية بالسكر والدهون.
وفي كثير من الحالات، لا يكون الدافع الحقيقي هو الجوع الجسدي، بل مشاعر مثل القلق أو الملل أو الضغط النفسي.
التمييز بين الجوع العاطفي والجوع الحقيقي يُعد خطوة مهمة للسيطرة على الأكل غير الضروري، ويمكن أن تساعد أنشطة مثل المشي أو التأمل أو الكتابة في تخفيف التوتر.
الجفاف... إشارات مضللة للجوع
قد يختلط على الدماغ أحياناً بين العطش والجوع، إذ يمكن أن يؤدي الجفاف الخفيف إلى إحساس يشبه الحاجة إلى الطعام.
ولهذا، يُنصح بشرب الماء بانتظام خلال اليوم، خاصة عند الشعور بالجوع بعد فترة قصيرة من تناول الطعام.
الأكل السريع... حين لا يلحق الدماغ بالشبع
يحتاج الدماغ إلى وقت لإدراك الشعور بالامتلاء. وعند تناول الطعام بسرعة، قد لا تصل إشارات الشبع في الوقت المناسب، ما يؤدي إلى الإفراط في الأكل.
الأكل ببطء، والمضغ الجيد، وتجنب التشتت أثناء الوجبات، يمكن أن يحسّن بشكل كبير من التحكم في الشهية.
النشاط البدني وزيادة الحاجة للطاقة
ممارسة التمارين الرياضية تزيد من استهلاك الطاقة، وبالتالي قد ترفع مستوى الجوع بشكل طبيعي.
وهذا النوع من الجوع لا يُعد مشكلة، بل هو استجابة فسيولوجية طبيعية، ويمكن تنظيمه عبر وجبات متوازنة تحتوي على البروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة.
التغيرات الهرمونية وتأثيرها على الشهية
تؤثر التقلبات الهرمونية بشكل مباشر على الشهية، خصوصاً لدى النساء خلال الدورة الشهرية، أو خلال الحمل، حيث تزداد حاجة الجسم للطاقة. وفي بعض الحالات الطبية، قد يكون الجوع المفرط علامة تستدعي التقييم الطبي.
الألياف... عنصر أساسي للشبع الطويل
تساعد الألياف على إبطاء الهضم وتعزيز الشعور بالامتلاء لفترة أطول.
ومن أبرز مصادرها: الفواكه، والخضراوات، والحبوب الكاملة، والشوفان، والعدس، وبذور الشيا.
نقص الألياف في النظام الغذائي الحديث يُعد أحد أسباب الجوع المتكرر.
بيئة الطعام الحديثة... محفز دائم للأكل
في العصر الحديث، أصبح الطعام حاضراً في كل مكان: الإعلانات، وسائل التواصل، وتطبيقات التوصيل، مما يجعل الدماغ في حالة تحفيز مستمر للشهية حتى دون حاجة فعلية للطعام.
هل يمكن أن يكون السبب طبياً؟
في بعض الحالات، قد يرتبط الجوع المستمر بأمراض مثل السكري، أو فرط نشاط الغدة الدرقية، أو اضطرابات سكر الدم.
إذا ترافق الجوع مع أعراض مثل فقدان الوزن غير المبرر أو التعب الشديد، فمن المهم مراجعة الطبيب.
خلاصة: الجوع ليس مجرد شعور بسيط
الجوع المستمر ليس دليلاً على ضعف الإرادة، بل هو نتيجة تفاعل معقد بين الهرمونات، والنوم، والتوتر، ونوعية الغذاء، ونمط الحياة.
فهم هذه الإشارات يمنح الإنسان قدرة أفضل على التحكم في شهيته بطريقة طبيعية، حيث يمكن لتغييرات بسيطة مثل تحسين النوم، وزيادة البروتين والألياف، وتقليل التوتر، أن تُحدث فرقاً ملحوظاً في الشعور بالشبع والتوازن اليومي.
6 أطعمة تعزز صحتك مع التقدم في العمرhttps://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5286087-6-%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1
مع التقدم في العمر، تزداد أهمية العناية بالنظام الغذائي بوصفه إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على الصحة وجودة الحياة. فالتغذية السليمة لا تقتصر على تزويد الجسم بالطاقة فحسب، بل تلعب دوراً محورياً في الوقاية من الأمراض المزمنة وتعزيز القدرة على التقدم في السن بشكل صحي. وتشير الأبحاث إلى أن اختيار أطعمة غنية بعناصر غذائية محددة يمكن أن يساهم في تقليل الالتهابات، ومكافحة الإجهاد التأكسدي، ودعم وظائف الجسم المختلفة. وفي هذا السياق، يوصي الخبراء بالتركيز على مجموعة من الأطعمة التي أثبتت فعاليتها في تعزيز طول العمر والصحة العامة، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث»:
1. التوت
تُعدّ التوتيات، مثل الفراولة والتوت الأزرق، من الأغذية الغنية بالعناصر المفيدة، إذ تحتوي على نسبة عالية من الألياف وفيتامين «سي»، إضافة إلى مضادات الأكسدة المعروفة باسم «البوليفينولات».
وقد أظهرت الدراسات أن هذه المركبات النباتية تساهم في مكافحة الإجهاد التأكسدي، وهو نوع من تلف الخلايا يحدث نتيجة الجزيئات شديدة التفاعل، كما تساعد في تقليل الالتهابات. ويُعدّ هذان العاملان من أبرز المسببات للأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل أمراض القلب، والسرطان، ومرض ألزهايمر. كما تشير بعض الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في التوتيات قد تساعد في تخفيف الألم لدى المصابين بالتهاب المفاصل العظمي، وهو من الأمراض الشائعة التي تصيب المفاصل مع التقدم في السن.
2. المكسرات
تُعدّ المكسرات من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة البوليفينولية، إلى جانب احتوائها على مركبات مضادة للالتهابات تُسهم في حماية الخلايا من التلف. كما يمكن أن تلعب دوراً مهماً في دعم صحة العظام والدماغ مع التقدم في العمر. وتتميز أنواع مثل الجوز، والفستق، واللوز، والجوز الأميركي (البيكان) باحتوائها على نسب مرتفعة من هذه المركبات المفيدة، فضلاً عن أحماض أوميغا-3 الدهنية، التي ارتبطت بتحسين الوظائف الإدراكية وتقليل الالتهابات في الجسم.
وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول المكسرات بانتظام قد يُسهم في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان.
3. الشاي الأخضر
يُعدّ الشاي الأخضر من المشروبات الغنية بالفوائد الصحية، خصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الشيخوخة. ويعود ذلك إلى احتوائه على مضادات الأكسدة من نوع البوليفينولات، التي تساعد في تقليل الالتهابات، وتعزيز كفاءة الجهاز المناعي، وتحسين الوظائف الإدراكية. وقد أظهرت الدراسات أن مركبات «الكاتيكينات»، وهي النوع الرئيسي من مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر، تلعب دوراً في الوقاية من عدة أنواع من السرطان، من بينها سرطان الكبد، والثدي، والمريء، والمعدة، والرئة، والبنكرياس، والبروستاتا.
4. زيت الزيتون البكر الممتاز
يُعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز من أهم مكونات الأنظمة الغذائية الصحية، لا سيما في حمية البحر الأبيض المتوسط. فهو غني بمضادات الأكسدة البوليفينولية، إضافة إلى احتوائه على أحماض دهنية مفيدة، مثل أوميغا-3.
ويساعد تناوله بانتظام في تقليل الالتهابات داخل الجسم، كما قد يساهم في الوقاية من أمراض القلب، وبعض أنواع السرطان، وكذلك التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر.
وينصح الخبراء بأن يحصل البالغون الأصحاء على ما يتراوح بين 1.1 و1.6 غرام يومياً من أحماض أوميغا-3، ضمن نظام غذائي متوازن.
5. المأكولات البحرية
تُعدّ المأكولات البحرية، خصوصاً الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل، من المصادر الأساسية لأحماض أوميغا-3 الدهنية، مما يجعلها عنصراً مهماً لدعم صحة القلب، وتقليل الالتهابات، والحفاظ على وظائف الدماغ مع مرور الوقت.
وقد أظهرت دراسة واسعة النطاق أن النساء اللواتي تناولن هذه الأنواع من الأسماك بانتظام كنّ أقل عرضة للإصابة بالسرطان أو الوفاة لأي سبب مع التقدم في العمر.
كما تتميز المأكولات البحرية باحتوائها على عناصر غذائية مهمة مضادة للشيخوخة، مثل فيتامين «د»، وفيتامين «أ»، والكالسيوم، والأحماض الأمينية الأساسية. وتشير بعض الأبحاث أيضاً إلى أن تناول مكملات زيت السمك قد يكون له دور في دعم طول العمر.
6. الكركم
يُعدّ الكركم من التوابل المعروفة بخصائصها الصحية، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى مركب «الكركمين» النشط. وقد أظهرت الدراسات أن هذا المركب يمتلك خصائص قوية مضادة للالتهابات، مما يجعله عاملاً طبيعياً فعالاً في تقليل الالتهاب في الجسم. وتشير الأبحاث إلى أن الاستهلاك المنتظم للكركمين قد يساهم في إبطاء مظاهر الشيخوخة، من خلال الحد من التغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر، والمساعدة في الوقاية من الأمراض المزمنة المصاحبة له.