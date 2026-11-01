السعودية تُسجل نجاح أول عملية نوعية لترميم الثدي بروبوت

يُعد سيلان اللعاب أثناء النوم ظاهرة شائعة، خصوصاً لدى الأشخاص المصابين بنزلات البرد أو احتقان الأنف، وقد يؤدي أحياناً إلى بلل الوسادة بكميات ملحوظة. ورغم أن هذه الحالة غالباً ما تكون طبيعية ولا تستدعي القلق، فإن تكرارها أو حدوثها بصورة مفرطة قد يشير إلى مشكلة صحية تستوجب الانتباه.

وقالت الدكتورة سينثيا أودوغوو، المتخصصة في طب الأسرة ونمط الحياة، لموقع «هاف بوست»، إن الجسم يستمر في إنتاج اللعاب بمعدلات طبيعية أثناء النوم، لكن عملية البلع تصبح أقل تكراراً، ما يسمح بتسرب اللعاب إلى الوسادة أو أغطية السرير.

وأوضحت أن سيلان اللعاب لا يشكل عادةً مصدر قلق لدى الأشخاص الأصحاء، لكنه قد يرتبط في بعض الحالات بمشكلات صحية أو اضطرابات في النوم.

ما أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم؟

- التنفس من الفم

يُعد التنفس من الفم أحد أبرز أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم، إذ يؤدي إبقاء الفم مفتوحاً إلى تسرب اللعاب بسهولة أكبر.

وقالت عالمة الأعصاب تشيلسي رورشايب، إن الأشخاص الذين يتنفسون من أفواههم أكثر عرضة لهذه الحالة، مشيرةً إلى أن جفاف الفم قد يحفّز الجسم على زيادة إفراز اللعاب.

وأضافت أن بعض العوامل البيئية، مثل المناخ الجاف أو النوم مع تشغيل المروحة، قد تسهم في جفاف الفم. كما أن المشكلات التشريحية، مثل انحراف الحاجز الأنفي، قد تعيق التنفس عبر الأنف وتدفع الشخص إلى التنفس من الفم.

- وضعية النوم

تلعب وضعية النوم دوراً في زيادة احتمالات سيلان اللعاب، خصوصاً لدى الأشخاص الذين ينامون على أحد الجانبين أو على البطن.

وأوضحت أليس هيرشل، رئيسة الشؤون العلمية في شركة «ناترول»، أن معظم الأشخاص الذين لا ينامون على ظهورهم طوال الليل قد يعانون سيلان اللعاب من حين إلى آخر، لأن بعض وضعيات النوم تسهّل تسربه إلى الوسادة.

- اضطرابات النوم

قد يرتبط سيلان اللعاب ببعض اضطرابات النوم، وفي مقدمتها انقطاع النفس الانسدادي النومي، الذي يتسبب في توقف التنفس بصورة متكررة خلال الليل نتيجة انسداد مجرى الهواء العلوي.

وأوضحت رورشايب أن المصابين بهذا الاضطراب قد يلجأون إلى التنفس من الفم أثناء النوم، ما يزيد احتمالات سيلان اللعاب.

كما أشارت هيرشل إلى أن بعض العادات، مثل تناول وجبات كبيرة أو شرب الكحول قبل النوم مباشرة، قد تؤثر في جودة النوم وتزيد الاستيقاظ المتكرر خلال الليل.

- العمر ونمط الحياة

تختلف أسباب سيلان اللعاب باختلاف العمر والحالة الصحية. فلدى الأطفال، قد يرتبط الإفراط في إفراز اللعاب بتضخم اللوزتين أو اللحمية.

أما لدى البالغين، فقد تسهم زيادة الوزن والإصابة بالسكري في ارتفاع خطر الإصابة باضطرابات النوم، بما فيها انقطاع النفس النومي.

ومع التقدم في العمر، قد تضعف العضلات التي تساعد على إبقاء مجرى الهواء مفتوحاً والفم مغلقاً، فيما تزداد احتمالات الإصابة ببعض الاضطرابات العصبية التي تؤثر في التحكم باللعاب.

- نزلات البرد والحساسية

يمكن أن يؤدي احتقان الأنف الناتج عن نزلات البرد أو الحساسية الموسمية إلى زيادة سيلان اللعاب أثناء النوم.

وأوضحت هيرشل أن التنفس عبر الأنف هو الوضع الطبيعي والأفضل في معظم الحالات، إذ تعمل الممرات الأنفية على تدفئة الهواء وتنقيته وترطيبه قبل وصوله إلى الرئتين.

لكن انسداد الأنف يدفع الشخص إلى التنفس من الفم، ما يزيد احتمالات تسرب اللعاب أثناء النوم.

- الارتجاع الحمضي

قد يؤدي الارتجاع المعدي المريئي إلى زيادة إنتاج اللعاب، خصوصاً عند الاستلقاء، إذ تصبح عودة أحماض المعدة إلى المريء أكثر سهولة.

وقال الدكتور خوشال لطيفزاي إن وصول حمض المعدة إلى المريء يحفّز الغدد اللعابية على زيادة إفرازاتها، في محاولة لتخفيف الحمض ومعادلته، ما قد يؤدي إلى سيلان اللعاب أثناء النوم.

- مشكلات الأسنان والفم

قد تسهم بعض مشكلات الأسنان والفم في زيادة سيلان اللعاب، ومنها تقرحات الفم والالتهابات وعدم تطابق الأسنان العلوية والسفلية عند إغلاق الفك.

كما يمكن أن تؤدي بعض الأجهزة المستخدمة أثناء النوم، مثل واقيات الأسنان، أو أطقم الأسنان غير الملائمة، إلى زيادة إفراز اللعاب.

- الأمراض العصبية

في حالات أقل شيوعاً، قد يكون سيلان اللعاب المفرط مرتبطاً باضطرابات عصبية تؤثر في القدرة على البلع أو التحكم بعضلات الفم.

وحذّرت أودوغوو من أن ظهور سيلان لعاب شديد ومستمر بصورة مفاجئة قد يستدعي تقييماً طبياً، لأنه قد يكون مرتبطاً بأمراض عصبية، من بينها مرض باركنسون.

الآثار الجانبية للأدوية

يمكن لبعض الأدوية أن تؤثر في إنتاج اللعاب أو القدرة على بلعه.

وأوضح لطيفزاي أن بعض الأدوية المهدئة، مثل «كلونوبين»، قد تزيد إفراز اللعاب، في حين يرتبط «زاناكس» غالباً بجفاف الفم.

كما قد تؤدي بعض مضادات الذهان، مثل «ريسبردال»، إلى زيادة إفراز اللعاب وصعوبة البلع في الوقت نفسه، فيما يمكن أن تؤثر المسكنات الأفيونية في استجابة البلع.

وأشار الخبراء أيضاً إلى أن كثيراً من مضادات الاكتئاب وبعض أدوية المثانة ومضادات الهيستامين قد تسبب جفاف الفم، وهو ما قد يؤثر في التوازن الطبيعي لإفراز اللعاب.

متى يستدعي سيلان اللعاب القلق؟

أكد الخبراء أن الاستيقاظ مع وسادة مبللة باللعاب من حين إلى آخر لا يشير بالضرورة إلى وجود مشكلة صحية.

وأوضح لطيفزاي أن سيلان اللعاب لا يعني دائماً أن الجسم ينتج كميات مفرطة منه، بل قد يكون السبب ببساطة تسربه من الفم بدلاً من ابتلاعه أثناء النوم.

لكن أودوغوو شدّدت على ضرورة استشارة الطبيب إذا أصبح سيلان اللعاب متكرراً أو شديداً إلى درجة تبليل الوسادة أو الملابس بصورة مستمرة، خصوصاً إذا ترافق مع السعال أو الاختناق أو صعوبة البلع.

كما ينبغي الانتباه إلى أعراض أخرى، مثل الشخير المرتفع، وتوقف التنفس أثناء النوم، والاستيقاظ مع الشعور بالاختناق، والنعاس الشديد خلال النهار، لأنها قد تشير إلى اضطرابات تستدعي التقييم الطبي.

وحذّر لطيفزاي من أن التدلي المفاجئ في أحد جانبي الوجه، أو ضعف أحد جانبي الجسم، أو اضطراب الكلام، يُعد من العلامات التي تستوجب تدخلاً طبياً طارئاً.

كيف يمكن الحد من سيلان اللعاب أثناء النوم؟

ينصح الخبراء باتباع عادات نوم صحية، ومعالجة العوامل التي قد تسهم في زيادة سيلان اللعاب، مثل احتقان الأنف والارتجاع الحمضي.

وقد يساعد النوم على الظهر في تقليل تسرب اللعاب مقارنة بالنوم على الجانب أو البطن، فيما يمكن أن يسهم علاج الحساسية واحتقان الأنف في تحسين التنفس أثناء النوم.

وحذّرت رورشايب من استخدام الأشرطة اللاصقة لإغلاق الفم أو أحزمة تثبيت الذقن من دون استشارة الطبيب، نظراً إلى المخاطر المحتملة المرتبطة بالتنفس والاختناق.

كما أوصت أودوغوو بمراقبة أي تغيرات في نمط سيلان اللعاب، بما يشمل توقيت ظهوره وتكراره وكميته، إلى جانب تسجيل الأعراض المصاحبة، مثل الألم أو صعوبة البلع.

وقد تستدعي بعض الحالات مراجعة اختصاصي في الأنف والأذن والحنجرة، أو اضطرابات النوم، أو الأعصاب، أو إجراء فحوص لتقييم القدرة على البلع.

وشدّد الخبراء على أهمية إبلاغ الطبيب عن أي التهابات صدرية متكررة أو إصابات سابقة بالالتهاب الرئوي، لأنها قد تكون مرتبطة بدخول اللعاب أو الطعام إلى مجرى التنفس.

كذلك، يُنصح بمراجعة الأدوية المستخدمة، خصوصاً إذا بدأت المشكلة بعد تناول دواء جديد أو زيادة جرعته، مع تجنب إيقاف الأدوية الموصوفة بصورة مفاجئة من دون استشارة الطبيب.

وأكدت أودوغوو أن معظم أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم قابلة للعلاج بمجرد تحديدها، مشددةً على أهمية عدم تجاهل الحالات الجديدة أو الشديدة أو المصحوبة بأعراض أخرى.