اللبن والحموضة... هل يهدئ حرقة المعدة أم يجعلها أسوأ؟

قد يلجأ كثيرون إلى شرب اللبن عند الشعور بحرقة المعدة، اعتقاداً منهم أنه يخفف الحموضة بسرعة، لكن تأثيره ليس واحداً لدى الجميع. فبينما يمنح بعض الأشخاص شعوراً مؤقتاً بالراحة، قد يؤدي في حالات أخرى إلى زيادة أعراض الحموضة بعد فترة قصيرة، خصوصاً إذا كان كامل الدسم.

فكيف يؤثر اللبن في الحموضة، ولماذا يختلف تأثيره من شخص إلى آخر، وأي نوع يُعد الخيار الأفضل لمن يعانون حرقة المعدة أو ارتجاع المريء.

لماذا يشعر البعض بالراحة بعد شرب اللبن؟

يساعد اللبن على معادلة جزء من أحماض المعدة بشكل مؤقت، كما أن برودته وقوامه قد يمنحان إحساساً سريعاً بالتهدئة، وهو ما يفسر شعور بعض الأشخاص بتحسن مباشر بعد تناوله.

لكن هذا التأثير غالباً لا يدوم طويلاً.

لماذا قد يزيد اللبن الحموضة لاحقاً؟

يشير خبراء التغذية إلى أن اللبن كامل الدسم قد يحفز المعدة على إفراز مزيد من الأحماض بعد فترة من تناوله، نتيجة احتوائه على نسبة مرتفعة من الدهون، ما قد يؤدي إلى عودة أعراض الحموضة أو ازديادها، خاصة لدى المصابين بارتجاع المريء.

كما أن الدهون تبطئ إفراغ المعدة، ما يزيد احتمالية ارتداد الحمض إلى المريء.

أي نوع من اللبن هو الأفضل؟

إذا كنت تعاني حرقة المعدة أو ارتجاع المريء، فإن اللبن قليل الدسم أو خالي الدسم يُعد خياراً أفضل من اللبن كامل الدسم؛ لأنه يحتوي على كمية أقل من الدهون التي قد تحفز إفراز أحماض المعدة.

ومع ذلك، يختلف تحمُّل الأشخاص للأطعمة، لذلك قد يلاحظ بعضهم أن اللبن يخفف الأعراض، بينما قد يزيدها لدى آخرين.

نصائح لتقليل الحموضة

إلى جانب اختيار اللبن قليل الدسم، ينصح الخبراء بما يلي:

-تناول وجبات صغيرة بدلاً من الوجبات الكبيرة.

-تجنب الأطعمة الدهنية والحارة والمقلية.

-عدم الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام.

-الحفاظ على وزن صحي إذا كان الوزن الزائد أحد أسباب الارتجاع.

الخلاصة

لا يمكن القول إن اللبن علاج للحموضة، فهو قد يمنح راحة مؤقتة، لكنه قد يزيد إفراز أحماض المعدة لاحقاً، خصوصاً إذا كان كامل الدسم. أما اللبن قليل الدسم فيبقى الخيار الأنسب لمن يعانون حرقة المعدة أو ارتجاع المريء، مع ضرورة متابعة الأعراض واستشارة الطبيب إذا كانت متكررة أو شديدة.