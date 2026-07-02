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صحتك

اللبن والحموضة... هل يهدئ حرقة المعدة أم يجعلها أسوأ؟

هل يمكن القول إن اللبن علاج للحموضة؟ (بكسلز)
هل يمكن القول إن اللبن علاج للحموضة؟ (بكسلز)
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT

اللبن والحموضة... هل يهدئ حرقة المعدة أم يجعلها أسوأ؟

هل يمكن القول إن اللبن علاج للحموضة؟ (بكسلز)
هل يمكن القول إن اللبن علاج للحموضة؟ (بكسلز)

قد يلجأ كثيرون إلى شرب اللبن عند الشعور بحرقة المعدة، اعتقاداً منهم أنه يخفف الحموضة بسرعة، لكن تأثيره ليس واحداً لدى الجميع. فبينما يمنح بعض الأشخاص شعوراً مؤقتاً بالراحة، قد يؤدي في حالات أخرى إلى زيادة أعراض الحموضة بعد فترة قصيرة، خصوصاً إذا كان كامل الدسم.

فكيف يؤثر اللبن في الحموضة، ولماذا يختلف تأثيره من شخص إلى آخر، وأي نوع يُعد الخيار الأفضل لمن يعانون حرقة المعدة أو ارتجاع المريء.

لماذا يشعر البعض بالراحة بعد شرب اللبن؟

يساعد اللبن على معادلة جزء من أحماض المعدة بشكل مؤقت، كما أن برودته وقوامه قد يمنحان إحساساً سريعاً بالتهدئة، وهو ما يفسر شعور بعض الأشخاص بتحسن مباشر بعد تناوله.

لكن هذا التأثير غالباً لا يدوم طويلاً.

لماذا قد يزيد اللبن الحموضة لاحقاً؟

يشير خبراء التغذية إلى أن اللبن كامل الدسم قد يحفز المعدة على إفراز مزيد من الأحماض بعد فترة من تناوله، نتيجة احتوائه على نسبة مرتفعة من الدهون، ما قد يؤدي إلى عودة أعراض الحموضة أو ازديادها، خاصة لدى المصابين بارتجاع المريء.

كما أن الدهون تبطئ إفراغ المعدة، ما يزيد احتمالية ارتداد الحمض إلى المريء.

أي نوع من اللبن هو الأفضل؟

إذا كنت تعاني حرقة المعدة أو ارتجاع المريء، فإن اللبن قليل الدسم أو خالي الدسم يُعد خياراً أفضل من اللبن كامل الدسم؛ لأنه يحتوي على كمية أقل من الدهون التي قد تحفز إفراز أحماض المعدة.

ومع ذلك، يختلف تحمُّل الأشخاص للأطعمة، لذلك قد يلاحظ بعضهم أن اللبن يخفف الأعراض، بينما قد يزيدها لدى آخرين.

نصائح لتقليل الحموضة

إلى جانب اختيار اللبن قليل الدسم، ينصح الخبراء بما يلي:

-تناول وجبات صغيرة بدلاً من الوجبات الكبيرة.

-تجنب الأطعمة الدهنية والحارة والمقلية.

-عدم الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام.

-الحفاظ على وزن صحي إذا كان الوزن الزائد أحد أسباب الارتجاع.

الخلاصة

لا يمكن القول إن اللبن علاج للحموضة، فهو قد يمنح راحة مؤقتة، لكنه قد يزيد إفراز أحماض المعدة لاحقاً، خصوصاً إذا كان كامل الدسم. أما اللبن قليل الدسم فيبقى الخيار الأنسب لمن يعانون حرقة المعدة أو ارتجاع المريء، مع ضرورة متابعة الأعراض واستشارة الطبيب إذا كانت متكررة أو شديدة.

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البطيخ أم الشمام؟ أيهما الأفضل للترطيب والهضم وصحة القلب

تكشف الدراسات أن لكل من البطيخ والشمام خصائص غذائية مختلفة (بيكسلز)
تكشف الدراسات أن لكل من البطيخ والشمام خصائص غذائية مختلفة (بيكسلز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

البطيخ أم الشمام؟ أيهما الأفضل للترطيب والهضم وصحة القلب

تكشف الدراسات أن لكل من البطيخ والشمام خصائص غذائية مختلفة (بيكسلز)
تكشف الدراسات أن لكل من البطيخ والشمام خصائص غذائية مختلفة (بيكسلز)

في أيام الصيف الحارة، يتصدر البطيخ والشمام قائمة الفواكه الأكثر تناولاً بفضل قدرتهما على ترطيب الجسم ومنحه إحساساً بالانتعاش.

وحسب موقع «فيري ويل هيلث»، فرغم التشابه الكبير بين الفاكهتين، تكشف الدراسات أن لكل منهما خصائص غذائية مختلفة تؤثر في الترطيب والهضم وصحة القلب والعين، ما يجعل الاختيار بينهما يعتمد على الهدف الصحي المطلوب.

ترطيب متقارب مع تفوق طفيف للشمام في المعادن

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء تصل إلى نحو 91 في المائة، بينما يقترب الشمام منه بنسبة تقارب 90 في المائة، ما يجعل كلاهما خياراً ممتازاً لتعويض السوائل في الجسم خلال الحر.

لكن الشمام يتميز باحتوائه على كميات أعلى من المعادن المهمة مثل البوتاسيوم والمغنسيوم والصوديوم، وهي عناصر تساعد على استعادة توازن الأملاح التي يفقدها الجسم مع التعرق، مما يسهم في تقليل التعب والصداع والتشنجات العضلية.

الشمام يتفوق في دعم الهضم

يُعد الشمام أسهل في الهضم بفضل احتوائه على كمية أكبر من الألياف وقلة الحموضة، فهو يحتوي على ضعف كمية الألياف مقارنة بالبطيخ (1.25 غرام لكل كوب مقابل 0.6 غرام لكل كوب)، وهو ما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

وتحتوي هاتان الفاكهتان على كلا النوعين من الألياف، القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، ولكن بكميات ونسب مختلفة.

وتذوب الألياف القابلة للذوبان في الماء، مكونةً قواماً هلامياً يُبطئ عملية الهضم، ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، ويدعم التحكم في الكولسترول. وتتشابه الفاكهتان في محتواهما من الألياف القابلة للذوبان، إذ يحتوي كوب واحد من الشمام على 0.3 غرام، بينما يحتوي كوب وربع من البطيخ المُقطّع إلى مكعبات على 0.4 غرام.

أما الألياف غير القابلة للذوبان فلا تذوب في الماء، مما يساعد على زيادة حجم البراز وتعزيز انتظام حركة الأمعاء، وبالتالي الوقاية من الإمساك. ويتفوق الشمام على البطيخ باحتوائه على 0.8 غرام في كوب واحد مقارنةً بـ 0.2 غرام في كوب وربع من البطيخ المُقطّع إلى مكعبات. ومع ذلك، يُعد قشر البطيخ مصدراً جيداً للألياف غير القابلة للذوبان.

ويحتوي البطيخ أيضاً على البوليفينولات التي تعمل بوصفها مواد حيوية، وهي مركبات تُعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء. وتدعم هذه الميكروبات وظائف الجهاز الهضمي وتساعد على تنظيم حركة الأمعاء.

فوائد البطيخ في مكافحة الالتهابات وصحة القلب

يتميز البطيخ باحتوائه على مضادات أكسدة قوية، أبرزها مادة الليكوبين، التي تمنحه لونه الأحمر.

وتشير الأبحاث إلى أن هذه المادة قد تساعد في تقليل الالتهابات وحماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، كما ترتبط بدعم صحة القلب من خلال المساعدة في خفض الكولسترول وضغط الدم، وهما من أهم عوامل الخطر لأمراض القلب.

*الشمام يدعم صحة العين والجلد

يحتوي الشمام على مجموعة من العناصر الغذائية مثل فيتامين سي والكاروتينات ومادة اللوتين والزياكسانثين، وهي مركبات تلعب دوراً مهماً في دعم صحة العين وتقليل خطر الإصابة بمشكلات مثل إعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

كما تشير الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشمام قد تساعد أيضاً في حماية الجلد من التلف وتحسين صحته العامة.

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ما تأثير تناول العشاء المتأخر في مستويات الكوليسترول بالدم؟

يشدد الخبراء على أن خفض الكوليسترول لا يعتمد على توقيت العشاء وحده بل على نمط الحياة بأكمله (بيكسلز)
يشدد الخبراء على أن خفض الكوليسترول لا يعتمد على توقيت العشاء وحده بل على نمط الحياة بأكمله (بيكسلز)
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT

ما تأثير تناول العشاء المتأخر في مستويات الكوليسترول بالدم؟

يشدد الخبراء على أن خفض الكوليسترول لا يعتمد على توقيت العشاء وحده بل على نمط الحياة بأكمله (بيكسلز)
يشدد الخبراء على أن خفض الكوليسترول لا يعتمد على توقيت العشاء وحده بل على نمط الحياة بأكمله (بيكسلز)

يرتبط توقيت تناول وجبة العشاء بصحة القلب، إذ تشير دراسات إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، ولا سيما إذا كان غنياً بالدهون المشبعة والسعرات الحرارية، قد يؤثر سلباً في مستويات الكوليسترول بالدم. ويُعتقد أن تناول الطعام قبل النوم بفترة قصيرة قد يخل بإيقاع الساعة البيولوجية، ويؤثر في عملية التمثيل الغذائي، ما قد يُسهم في ارتفاع الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية مع مرور الوقت، وفق موقع «هيلث» الطبي.

لماذا يزيد العشاء المتأخر من المخاطر؟

لا يرتبط الخطر بموعد العشاء فحسب، بل أيضاً بنوعية الطعام المصاحب له. فالأشخاص الذين يتناولون وجبات ليلاً يميلون إلى اختيار أطعمة فائقة التصنيع، مثل رقائق البطاطس والحلويات والمثلجات، وهي غنية بالدهون المشبعة والسكريات المضافة، ما يجعل التحكم في مستويات الكوليسترول والوزن أكثر صعوبة.

في المقابل، يُنصح بتناول العشاء في وقت مبكر نسبياً، مع الحرص على أن يكون متوازناً، ويحتوي على البروتين والألياف والدهون الصحية، للمساعدة في تقليل الشعور بالجوع قبل النوم والحد من الرغبة في تناول الوجبات الليلية.

تناول أطعمة غنية بالدهون المشبعة والسكريات المضافة ليلاً يجعل التحكم في مستويات الكوليسترول والوزن أكثر صعوبة (بيكسلز)

ماذا يمكن فعله بعد العشاء؟

يمكن لبعض العادات المسائية أن تحد من الآثار السلبية للعشاء المتأخر أو تدعم صحة القلب عموماً. فالمشي لمدة تتراوح بين 10 و20 دقيقة بعد العشاء يُساعد على تحسين التحكم في سكر الدم، ورفع الكوليسترول الجيد، وخفض الدهون الثلاثية. كما أن الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم ليلاً يرتبط بمستويات أكثر صحة للكوليسترول، في حين أن قلة النوم قد تؤثر في الهرمونات المنظمة للشهية، وتزيد احتمالات تناول أطعمة غير صحية.

نمط حياة داعم لصحة القلب

ويشدد الخبراء على أن خفض الكوليسترول لا يعتمد على توقيت العشاء وحده، بل على نمط الحياة بأكمله. ويشمل ذلك الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، مثل الشوفان والبقوليات، واختيار الدهون غير المشبعة، والحد من الدهون المشبعة، وممارسة النشاط البدني بانتظام. ومع هذه العادات، قد يُصبح تقديم موعد العشاء وتجنب الأكل قبل النوم خطوة إضافية للمساعدة في الحفاظ على مستويات صحية للكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

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8 علامات تدل على أنك تفرط في تناول الملح

العطش غير المعتاد قد يكون مؤشراً على الإفراط في تناول الملح (بيكسلز)
العطش غير المعتاد قد يكون مؤشراً على الإفراط في تناول الملح (بيكسلز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

8 علامات تدل على أنك تفرط في تناول الملح

العطش غير المعتاد قد يكون مؤشراً على الإفراط في تناول الملح (بيكسلز)
العطش غير المعتاد قد يكون مؤشراً على الإفراط في تناول الملح (بيكسلز)

يُعد الملح عنصراً أساسياً في النظام الغذائي، فهو لا يمنح الطعام نكهته فحسب، بل يؤدي أيضاً أدواراً حيوية في الجسم، مثل تنظيم توازن السوائل، ودعم وظائف الأعصاب والعضلات. لكن، كما هي الحال مع كثير من العناصر الغذائية، فإن الإفراط في تناوله قد ينعكس سلباً على الصحة، إذ يرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتات الدماغية.

والملح مادة تُستخدم لإضفاء النكهة على الأطعمة، كما يُستعمل مادةً حافظة. ويتكون من نحو 60 في المائة من الكلوريد و40 في المائة من الصوديوم. وتتميز معظم الأطعمة غير المصنعة، مثل الخضراوات والفواكه والمكسرات واللحوم والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان، بانخفاض محتواها من الصوديوم. ووفقاً لموقع «ويب ميد»، يساعد الصوديوم في استرخاء العضلات وانقباضها، ونقل الإشارات العصبية، والحفاظ على توازن المعادن والسوائل في الجسم.

ما كمية الملح التي يحتاج إليها الجسم؟

يحتاج الجسم إلى كمية محدودة من الصوديوم، إذ يُوصى بالحصول على نحو 1500 ملليغرام يومياً. إلا أن متوسط استهلاك الفرد الأميركي يبلغ نحو 3400 ملليغرام يومياً، أي أكثر من ضعف الكمية الموصى بها تقريباً. ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وفيما يلي أبرز العلامات التي قد تدل على أنك تستهلك كمية زائدة من الملح:

الانتفاخ

يُعد الانتفاخ، أو الشعور بتورم وضيق في منطقة البطن، من أكثر الآثار الجانبية شيوعاً للإفراط في تناول الملح. فالملح يدفع الجسم إلى الاحتفاظ بالماء، ما يؤدي إلى تراكم السوائل.

ولا يشترط أن تكون الأطعمة مالحة المذاق حتى تكون غنية بالصوديوم؛ إذ تُعد السندويشات والبيتزا والخبز والحساء المعلب من بين المصادر الخفية التي قد تحتوي على كميات كبيرة منه.

ارتفاع ضغط الدم

هناك عوامل عدة قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ويأتي الإفراط في تناول الصوديوم في مقدمتها.

وتلعب الكليتان دوراً رئيسياً في تنظيم ضغط الدم، إذ يؤدي ارتفاع كمية الملح إلى صعوبة تخلصهما من السوائل الزائدة، ما يرفع حجم السوائل في الجسم، وبالتالي يزيد ضغط الدم.

تورم الوجه أو اليدين أو القدمين

قد يكون التورم علامة على ارتفاع مستوى الصوديوم في الجسم نتيجة احتباس السوائل.

وتُعد مناطق مثل الوجه واليدين والقدمين والكاحلين الأكثر عُرضة لظهور هذا التورم. وإذا لاحظت أن الانتفاخ أصبح أكثر من المعتاد، فقد يكون من المفيد مراجعة كمية الملح التي تتناولها.

الشعور بالعطش الشديد

إذا شعرت بعطش غير معتاد خلال الفترة الأخيرة، فقد يكون ذلك مؤشراً إلى الإفراط في تناول الملح.

فعندما ترتفع نسبة الصوديوم، يسحب الجسم الماء من خلاياه للحفاظ على التوازن، ما يؤدي إلى الجفاف ويزيد الشعور بالعطش. ويساعد شرب الماء على إعادة التوازن وإنعاش خلايا الجسم.

زيادة الوزن

قد يؤدي احتفاظ الجسم بكميات إضافية من الماء إلى زيادة الوزن.

وإذا لاحظت زيادة سريعة في وزنك خلال بضعة أيام أو أسبوع، فقد يكون السبب ارتفاع استهلاك الملح. وإذا تجاوزت الزيادة كيلوغراماً واحداً في اليوم أو كيلوغرامين خلال أسبوع، فمن الأفضل مراجعة نظامك الغذائي وتقليل الأطعمة الغنية بالصوديوم.

كثرة التردد على دورة المياه

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح إلى زيادة عدد مرات التردد على دورة المياه بصورة غير مباشرة.

فالملح يزيد الشعور بالعطش، ما يدفعك إلى شرب مزيد من الماء، وهو ما ينعكس في النهاية على زيادة الحاجة إلى التبول.

اضطرابات النوم

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح، خصوصاً قبل النوم، إلى التأثير في جودة النوم.

وقد تشمل الأعراض الأرق، والاستيقاظ المتكرر خلال الليل، والشعور بعدم الراحة أو الإرهاق عند الاستيقاظ في الصباح.

الشعور بالضعف

عندما يرتفع تركيز الملح في الدم، ينتقل الماء من داخل الخلايا إلى خارجها للمساعدة في تخفيف تركيز الصوديوم.

وقد يؤدي ذلك إلى شعور بالضعف أو انخفاض في النشاط مقارنة بالمعتاد.

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