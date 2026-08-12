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ما أفضل وقت لتناول البروتين... الإفطار أم العشاء؟

لطالما كان أفضل وقت لتناول البروتين موضع نقاش (بكسلز)
لطالما كان أفضل وقت لتناول البروتين موضع نقاش (بكسلز)
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ما أفضل وقت لتناول البروتين... الإفطار أم العشاء؟

لطالما كان أفضل وقت لتناول البروتين موضع نقاش (بكسلز)
لطالما كان أفضل وقت لتناول البروتين موضع نقاش (بكسلز)

يحتاج الجسم إلى البروتين يومياً بكميات كافية لدعم الصحة والعديد من وظائفه الأساسية، ويمكن الحصول عليه على مدار اليوم. لكن بعض الأبحاث تشير إلى أن توقيت تناول البروتين وتوزيعه بين الوجبات قد يؤثر في الاستفادة منه، خصوصاً فيما يتعلق بكتلة العضلات وسكر الدم والشعور بالشبع.

ويشرح تقرير لموقع «فيريويل هيلث» أفضل توقيت لتناول البروتين، وما إذا كان الإفطار يتفوق على العشاء، إلى جانب أهمية توزيع البروتين على مدار اليوم والكمية التي يحتاج إليها الجسم.

هل الأفضل تناول البروتين في الإفطار أم العشاء؟

لطالما كان أفضل وقت لتناول البروتين موضع نقاش. وبشكل عام، يُنصح بتوزيع البروتين على الوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة لضمان الحصول على الكمية اليومية المطلوبة.

ومع ذلك، تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول كمية أكبر من البروتين في الإفطار مقارنة بوجبات أخرى قد يوفر بعض الفوائد.

البروتين في الإفطار قد يساعد على زيادة كتلة العضلات

رغم عدم وجود تفسير واضح تماماً لذلك، وجدت عدة دراسات ارتباطاً بين تناول البروتين في وجبة الإفطار وزيادة كتلة العضلات لدى البالغين.

وأشارت مراجعة بحثية إلى أن تناول كمية كبيرة من البروتين في الإفطار بدلاً من العشاء قد يساعد على زيادة قوة العضلات وكتلة الجسم الخالية من الدهون.

تناول البروتين صباحاً قد يحسن مستويات سكر الدم

في دراسة صغيرة، شهد الأشخاص المصابون بالسكري من النوع الثاني الذين تناولوا إفطاراً غنياً بالبروتين تحسناً في مستويات سكر الدم والإنسولين مقارنة بمن تناولوا إفطاراً غنياً بالكربوهيدرات.

وأشارت دراسات أخرى أيضاً إلى فوائد تناول البروتين في الصباح فيما يتعلق بمقاومة الإنسولين.

قد يساعد على التحكم في الشهية طوال اليوم

مقارنة بالإفطار الغني بالكربوهيدرات، قد يزيد الإفطار الغني بالبروتين الشعور بالشبع، ما قد يساعد على تقليل الشهية خلال بقية اليوم.

وقد يكون ذلك مرتبطاً بتأثير البروتين في هرمون الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1 (GLP-1)، الذي يؤدي دوراً في تنظيم الشهية والهضم.

قد يرتبط البروتين في الإفطار بفوائد للقلب

وجدت إحدى الدراسات ارتباطاً بين تناول البروتين في وجبة الإفطار وبعض المؤشرات المرتبطة بصحة القلب، بما في ذلك انخفاض ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول الحميد (HDL).

كما ارتبط تناول البروتين في الوجبات الخفيفة ووجبة العشاء أيضاً ببعض الفوائد المتعلقة بصحة القلب في الدراسة نفسها.

توزيع البروتين على مدار اليوم قد يكون الخيار الأفضل

بشكل عام، يُنصح بتوزيع تناول البروتين على مدار اليوم بدلاً من الحصول على معظم الكمية في وجبة واحدة.

ورغم احتمال وجود فوائد لزيادة كمية البروتين في الإفطار، فإن تناوله في الإفطار والغداء والعشاء والوجبات الخفيفة قد يساعد على الوصول إلى الاحتياجات اليومية.

ويميل كثير من الأشخاص إلى تناول كمية أكبر من البروتين في العشاء، مقابل كميات أقل في الإفطار والغداء.

ووجدت إحدى الدراسات أن تناول نحو 30 غراماً من البروتين في كل من الإفطار والغداء والعشاء أدى إلى تحفيز تصنيع بروتين العضلات بشكل أفضل مقارنة بتناول كمية أكبر من البروتين في العشاء.

كما تشير أبحاث أخرى إلى أن توزيع البروتين بالتساوي على أربع أو خمس وجبات رئيسية أو خفيفة قد يساعد على تحسين نمو العضلات.

لا يوجد وقت مثالي واحد لتناول البروتين

رغم هذه النتائج، لا تزال الأبحاث المتعلقة بتوقيت تناول البروتين متباينة، ما يعني أنه لا توجد بالضرورة ساعة محددة أو وجبة واحدة تمثل «الوقت المثالي» للحصول على البروتين بهدف زيادة كتلة العضلات أو تحقيق فوائد صحية أخرى.

وقد تكون هناك فوائد لتناول كمية أكبر من البروتين في الإفطار أو توزيعه بالتساوي على مدار اليوم، لكن الأهم هو تناول البروتين في الأوقات التي تناسبك وتساعدك على الوصول إلى احتياجاتك اليومية.

كم يحتاج الجسم من البروتين؟

تختلف احتياجات البروتين من شخص إلى آخر، وتعتمد على عوامل عدة، من بينها العمر والجنس ومستوى النشاط البدني.

وتبلغ الكمية الغذائية الموصى بها للبالغين الذين تزيد أعمارهم على 19 عاماً نحو 0.8 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يومياً، وهي كمية يُفترض أن تلبي احتياجات أكثر من 97 في المائة من البالغين الأصحاء.

وقد يستفيد كبار السن المصابون بضمور العضلات، وكذلك البالغون النشطون بدنياً، من تناول نحو 1.2 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يومياً.

وقد تؤدي زيادة تناول البروتين إلى زيادة كتلة العضلات وقوتها وتحقيق فوائد صحية إضافية، لكن الأبحاث تشير إلى عدم وجود فوائد إضافية واضحة عند تجاوز 1.6 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يومياً.

ولمعرفة كمية البروتين المناسبة لاحتياجاتك الفردية، يُفضل استشارة اختصاصي رعاية صحية مؤهل.

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World

Senators Demand Inquiry into Conditions Aboard USS Abraham Lincoln

The USS Abraham Lincoln departed San Diego, California on November 21, 2025 for duty in the South China Sea and was rerouted to the Middle East before US-Israeli attacks on Iran that began February 28. US NAVY/AFP/File
The USS Abraham Lincoln departed San Diego, California on November 21, 2025 for duty in the South China Sea and was rerouted to the Middle East before US-Israeli attacks on Iran that began February 28. US NAVY/AFP/File
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Senators Demand Inquiry into Conditions Aboard USS Abraham Lincoln

The USS Abraham Lincoln departed San Diego, California on November 21, 2025 for duty in the South China Sea and was rerouted to the Middle East before US-Israeli attacks on Iran that began February 28. US NAVY/AFP/File
The USS Abraham Lincoln departed San Diego, California on November 21, 2025 for duty in the South China Sea and was rerouted to the Middle East before US-Israeli attacks on Iran that began February 28. US NAVY/AFP/File

Congressional Democrats demanded answers Wednesday about conditions aboard the USS Abraham Lincoln, following reports of food shortages, broken plumbing and mental health crises during the aircraft carrier's record-setting deployment.

In a letter to Defense Secretary Pete Hegseth Wednesday, Senator Richard Blumenthal called for the Navy to account for conditions aboard the aircraft carrier, which "has been deployed more than 250 days" without coming ashore "in over 200 days, setting a record for consecutive days at sea."

Blumenthal voiced concern for such extended deployments, noting "widespread reports of shortages of basic supplies, water contamination, plumbing issues, deteriorating mental health, deck safety concerns" and other problems aboard the Lincoln, AFP said.

Senator Ruben Gallego called for "an official oversight visit with the bipartisan Senate Delegation to the USS Lincoln to investigate the reported alarming conditions," in a post on X.

The USS Abraham Lincoln departed San Diego, California on November 21, 2025 for duty in the South China Sea and was rerouted to the Middle East before US-Israeli attacks on Iran that began February 28.

In two recent meetings, family members clashed with Navy leadership over the difficult conditions -- including food shortages -- faced by the 5,000 sailors and Marines aboard the Lincoln and demanded to know when loved ones would return home, MSNOW reported.

Some reported severe mental health issues and attempted suicides on board.

"The stories of crew members threatening to jump off the ship are a frightening alarm bell as to how bad the situation has become: moldy showers, sporadic hot water, rationed meals and soap, broken toilets, and grueling 12- to 16-hour shifts with no days off," Gallego wrote in his post Wednesday, adding that he has served in active duty himself.

"The way (US President Donald Trump) is treating our service members as he carries out this illegal war is not just disgusting, it's dangerous."

The US Navy did not immediately respond to an AFP request for comment.

DÜNYA

İran'da protestocuların idam edilmesi Batı'da geniş çapta kınandı

Geçtiğimiz ocak ayında Tahran'da düzenlenen hükümet karşıtı protestolar (AP)
Geçtiğimiz ocak ayında Tahran'da düzenlenen hükümet karşıtı protestolar (AP)
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İran'da protestocuların idam edilmesi Batı'da geniş çapta kınandı

Geçtiğimiz ocak ayında Tahran'da düzenlenen hükümet karşıtı protestolar (AP)
Geçtiğimiz ocak ayında Tahran'da düzenlenen hükümet karşıtı protestolar (AP)

Avrupa Birliği ile aralarında Fransa, İngiltere ve Kanada’nın da bulunduğu 30’dan fazla ülke, dün İran’da protestolarla bağlantılı idamların sürmesini kınayarak Tahran’a idam cezasının uygulanmasına son verme ve keyfi olarak gözaltında tutulan kişileri derhal serbest bırakma çağrısında bulundu.

İmzacı ülkeler yaptıkları ortak açıklamada, protestocuların idam edilmesini ve İran makamlarının idam cezasını “muhalif sesleri susturmak, toplulukları korkutmak ve temel haklarını kullanan kişileri cezalandırmak” amacıyla kullanmasını en sert şekilde kınadı.

Açıklamada, idam cezasının bu amaçlarla kullanılmasının “hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceği” belirtilerek, İran’dan insan haklarına saygı gösterilmesini güvence altına alacak somut adımlar atması istendi.

Ortak açıklamada İran makamlarına, “idam cezasını uygulamaya derhal son verme ve keyfi olarak gözaltında tutulan herkesin gecikmeksizin serbest bırakılması” çağrısı yapılırken, Tahran’dan “değişim talep eden halkının sesini dinlemesi” istendi.

Tahran’ın merkezindeki Veliasr Meydanı’nda 9 Ocak’ta düzenlenen protestolardan bir görüntü. (Telegram)
Tahran’ın merkezindeki Veliasr Meydanı’nda 9 Ocak’ta düzenlenen protestolardan bir görüntü. (Telegram)

Girişim, AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile birlikte 26 ülkenin imzasıyla başladı. Fransa Dışişleri Bakanlığı’na göre daha sonra imzacıların sayısı 32’ye yükseldi. Fransa, İngiltere ve Kanada’nın yanı sıra Almanya, İtalya, İrlanda, Baltık ve İskandinav ülkeleri ile Avustralya ve Yeni Zelanda da girişime katıldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, İran makamlarının ülkede aylar süren protestoların ardından idamları artırdığını belirtti. Barrot, X hesabından yaptığı açıklamada, İran halkının adalet ve onur talebiyle başlayan protestoların üzerinden yedi ay geçmesine rağmen yönetimin idamları artırarak baskı politikasını sürdürdüğünü belirterek “Bu baskı kampanyası sona ermeli” ifadesini kullandı.

100’den fazla kişi idam riskiyle karşı karşıya

Açıklama, Birleşmiş Milletler’in son aylarda İran’da verilen ve infaz edilen idam cezalarındaki artış konusunda yaptığı uyarıların ardından geldi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, geçen hafta, 19 Mart’tan bu yana ulusal güvenlikle bağlantılı suçlamalar nedeniyle en az 56 kişinin idam edildiğini söyledi. Türk, bunlardan 27’sinin yılın başında İran’da düzenlenen protestolarla bağlantılı davalarda idam edildiğini belirtti.

Türk ayrıca, benzer suçlamalarla 100’den fazla kişinin daha idam edilme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Bu sayı başka davalarda idam cezasıyla karşı karşıya olanları içermiyor.

İran’da idamların uygulanması, 28 Şubat’ta ABD-İsrail saldırısıyla başlayan savaşın ardından, çatışma ve protestolarla bağlantılı gözaltı kampanyasıyla eş zamanlı olarak arttı.

Şarku’l Avsat’ın aldığı bilgiye göre protestolar, aralık ayının sonlarında hayat pahalılığındaki artış nedeniyle başlamış, kısa sürede hükümet karşıtı geniş çaplı gösterilere dönüşmüştü. Protesto hareketi 8 ve 9 Ocak’ta zirveye ulaşmıştı.

İran makamları, olaylar sırasında 3 binden fazla kişinin öldüğünü kabul ederken, şiddet olaylarını ABD ve İsrail tarafından organize edildiğini öne sürdükleri “terör eylemlerine” bağladı.

Buna karşılık İran dışında faaliyet gösteren insan hakları örgütleri, güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açtığını bildirdi. Bazı kuruluşlar ise baskı operasyonlarında hayatını kaybedenlerin sayısının resmi rakamların çok üzerinde olduğunu tahmin ediyor.

İdamlarda rekor artış

Protestolar ve ulusal güvenlikle bağlantılı idamlar, İran’da ölüm cezasının kullanımındaki daha geniş çaplı artışın devamı olarak değerlendiriliyor.

İran’da protestolara katılmaktan hüküm giyen kişilerin infazlarında son dönemde belirgin bir artış yaşandı, (Arşiv)
İran’da protestolara katılmaktan hüküm giyen kişilerin infazlarında son dönemde belirgin bir artış yaşandı, (Arşiv)

Uluslararası Af Örgütü de dahil olmak üzere insan hakları kuruluşları, İran’ı Çin’in ardından dünyada en fazla idam gerçekleştiren ülke olarak gösteriyor.

İran merkezli olmayan İran’da İnsan Hakları ve Birlikte İdam Cezasına Karşı adlı kuruluşlar, İran makamlarının 2025 yılında en az bin 639 kişiyi idam ettiğini ve bunun 1989’dan beri kaydedilen en yüksek sayı olduğunu bildirdi.

Uluslararası Af Örgütü ise İran’da geçen yıl 2 bin 150’den fazla idam cezasının infaz edildiğini açıkladı.

Arab World

Iraq PM Aiming for Legislation that Limits Possession of Weapons to the State

Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi. (AFP)
Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi. (AFP)
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Iraq PM Aiming for Legislation that Limits Possession of Weapons to the State

Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi. (AFP)
Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi. (AFP)

Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi stressed that October 1 will be a new chapter for the state after the withdrawal of all foreign military forces from the country.

By then, it would have achieved national sovereingty over its territories as it continues to build its military and security capabilities to allow it to protect its security and stability by itself, he added.

September 30 is the deadline for both the withdrawal of the US-led anti-ISIS coalition forces from Iraq and pro-Iran armed factions to lay down their weapons.

The PM made his remarks during a meeting with Commander of the US Central Command Brad Cooper in Baghdad.

Al-Zaidi underscored the deadline for the troop withdrawal, adding that imposing state monopoly over weapons “according to the law, protects everyone and bolsters the authority and sovereignty of the state.”

“It is a condition for Iraq to move to a new phase of development,” he stressed.

The PM said he was aiming for a draft-law on limiting the possession of weapons to the state.

Sources said that this may lead to a potential confrontation with the armed factions that refuse to lay down their weapons.

Meeting with members of the parliamentary security and defense committee, al-Zaidi said that the “greatest threat to the state” was the possession of weapons outside state control because it undermines the rule of law and state institutions.

He called for preparing the draft-law, stressing the need to “bolster the standing of the state and its sovereignty and institutions.”

Legal expert Ali al-Tamimi told Asharq Al-Awsat that the Iraqi constitution stipulates that military and security forces should be under the command of civilian authority. It bars the formation of militias outside state frameworks.

He noted that the law that established the Popular Mobilization Forces in 2016 says that they are a state formation, but it demands that its members quit any parties they are members of.

The greatest challenge with the state imposing state monopoly over arms is “defining the concept of weapons.” He explained that the armed factions believe their weapons are part of a “resistance” and in line with the PMF law.

The state, on the other hand, views these weapons as outside its authority and they need to come under its control, he added.