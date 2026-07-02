من فقدان الوزن إلى التصدي للسرطان... فوائد صحية مذهلة للزعفران

اشتهر الزعفران منذ آلاف السنين بأنه واحد من أثمن التوابل في العالم، ولم يقتصر استخدامه على إضفاء اللون الذهبي والنكهة المميزة على الأطعمة والمشروبات، بل عدته الحضارات القديمة علاجاً طبيعياً لعديد من الأمراض. واليوم، تؤكد الأبحاث العلمية الحديثة أن هذه السمعة لم تكن مجرد معتقدات شعبية، إذ تشير الأدلة إلى أن الزعفران قد يسهم في دعم صحة القلب، وتحسين النوم، والمساعدة في ضبط الوزن، وتخفيف أعراض الاكتئاب، إلى جانب فوائد أخرى لا تزال تخضع للدراسة.

وفيما يلي أبرز الفوائد الصحية للزعفران، حسبما نقلت صحيفة «التليغراف» البريطانية:

مكافحة السرطان

أظهر بعض المركبات النشطة بيولوجياً في الزعفران، ولا سيما الكروسين والكروستين، تأثيرات مضادة للسرطان في بعض الدراسات المخبرية والحيوانية.

ويبدو أن هذه المركبات تتداخل مع العمليات التي تعتمد عليها الخلايا السرطانية للنمو والانتشار، بما في ذلك سرطان الدم وسرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم.

لكن لم يتضح بعد ما إذا كان بالإمكان استخدام الزعفران بنجاح في علاج السرطان. وتقول إخصائية التغذية المعتمدة فالنتينا كارتاغو: «لا يزال عديد من المراجعات يشير إلى الحاجة إلى مزيد من التجارب السريرية البشرية واسعة النطاق لتأكيد هذه التأثيرات».

دعم فقدان الوزن والسيطرة على الشهية

تقول كارتاغو: «هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن الزعفران قد يُسهم في التحكم بالشهية وإدارة الوزن».

وقد وجدت دراسة تحليلية أُجريت عام 2020 على دراسات بشرية، ونُشرت في مجلة «العلاجات التكميلية في الطب»، أن تناول مكملات الزعفران أدى إلى «انخفاض ملحوظ» في محيط الخصر وتحسين مستوى السكر في الدم لدى المشاركين في التجارب.

وتضيف كارتاغو: «من المهم ملاحظة أن هذه التأثيرات طفيفة، وليست بديلاً عن تغيير النظام الغذائي ونمط الحياة. لكنها تُشير إلى أن الزعفران قد يُسهم في تعزيز الشعور بالشبع وتحسين عادات الأكل».

تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق

توضح مراجعات علمية حديثة أن الزعفران قد يسهم في تحسين أعراض الاكتئاب والقلق، إذ أظهر بعض الدراسات نتائج تقارب فاعلية بعض الأدوية المضادة للاكتئاب، وكانت نتائجه أفضل من العلاج الوهمي في عدد من التجارب.

كما بدأ الباحثون في دراسة دوره المحتمل في تحسين بعض أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة لدى الأطفال والمراهقين، إلا أن هذه النتائج ما زالت تحتاج إلى تأكيد من خلال دراسات أكبر.

تحسين جودة النوم

وأشارت دراسة علمية حديثة إلى أن تناول مستخلص الزعفران يومياً لمدة أربعة أسابيع ارتبط بتحسن ملحوظ في شدة الأرق وجودة النوم والشعور بالراحة بعد الاستيقاظ، مقارنةً بالأشخاص الذين لم يتناولوه.

ورغم النتائج المشجعة، فإن الدراسات التي استندت إليها هذه المراجعة كانت محدودة العدد، مما يستدعي إجراء مزيد من الأبحاث.

تخفيف أعراض انقطاع الطمث والدورة الشهرية

تشير الدراسات إلى أن الزعفران قد يساعد على تخفيف بعض أعراض انقطاع الطمث، مثل اضطرابات المزاج والقلق وصعوبة النوم، رغم عدم وجود دليل على أنه يعالج الخلل الهرموني نفسه.

كما قد يسهم في تقليل أعراض ما قبل الدورة الشهرية، مثل تقلبات المزاج والانتفاخ وآلام الثدي، إضافةً إلى المساعدة على تخفيف آلام الدورة الشهرية.

دعم صحة العين

تشير الأدلة العلمية إلى أن الزعفران قد يساعد على حماية شبكية العين من الالتهابات والتلف، وربما يبطئ تطور التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

ورغم أن الدراسات المتوافرة لا تزال صغيرة، فإن تكرار النتائج الإيجابية يمنح العلماء قدراً من الثقة في دوره المحتمل في الحفاظ على صحة العين مع التقدم في السن.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

يُعد هذا المجال من أكثر الجوانب التي تتوافر بشأنها أدلة علمية قوية.

فقد أظهرت مراجعة شملت أكثر من ثلاثين دراسة سريرية، أن مكملات الزعفران ارتبطت بتحسن عدد من المؤشرات المرتبطة بصحة القلب، منها انخفاض مستويات سكر الدم والكوليسترول الضار والدهون الثلاثية وضغط الدم ومحيط الخصر، إضافةً إلى تقليل مؤشرات الالتهاب والإجهاد التأكسدي الذي يسبب تلف الخلايا.

ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن الزعفران لا يمكن اعتباره بديلاً للعلاج الطبي، وإنما قد يكون عنصراً مساعداً ضمن نمط حياة صحي وتحت إشراف الطبيب عند الحاجة.