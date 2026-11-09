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صحتك

تعاني الاكتئاب؟ طبيب نفسي يحذر من 5 عادات قد تزيد الحالة سوءاً

تناول مزيد من الأطعمة فائقة المعالجة بما فيها كثير من الوجبات السريعة يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب (بيكسباي)
تناول مزيد من الأطعمة فائقة المعالجة بما فيها كثير من الوجبات السريعة يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب (بيكسباي)
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تعاني الاكتئاب؟ طبيب نفسي يحذر من 5 عادات قد تزيد الحالة سوءاً

تناول مزيد من الأطعمة فائقة المعالجة بما فيها كثير من الوجبات السريعة يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب (بيكسباي)
تناول مزيد من الأطعمة فائقة المعالجة بما فيها كثير من الوجبات السريعة يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب (بيكسباي)

من تناول الأطعمة المصنعة إلى العزلة والأفكار السلبية، قد تؤدي سلوكيات شائعة إلى تدهور الصحة النفسية.

وقد يستغرق العثور على العلاج المناسب للاكتئاب بعض الوقت، كما تحتاج مضادات الاكتئاب عادة إلى فترة تتراوح بين أربعة وثمانية أسابيع حتى يبدأ مفعولها، وفقاً للمعهد الوطني للصحة النفسية.

وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون هذه الحالة، يقول الطبيب النفسي الإكلينيكي دانيال أمين، مؤسس عيادات «أمين» في ولاية كاليفورنيا، لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية إن تجنب العادات التالية قد يساعد على السيطرة على الأعراض ودعم الصحة النفسية.

1- البقاء في السرير

قد يميل البعض إلى البقاء في السرير لفترة أطول بعد الاستيقاظ، لكن أمين يشجع المصابين بالاكتئاب على النهوض وبدء يومهم. وقال: «عندما يصاب الناس بالاكتئاب، يميل نشاط الدماغ لديهم إلى الانخفاض، خصوصاً في الجزء الأمامي منه، لكن الاختباء تحت الأغطية يجعل الأمور أسوأ. انهضوا واخرجوا».

وتتوافق تلك النصيحة مع نهج علاجي أوسع يُعرف باسم «التنشيط السلوكي»، وهو نوع من العلاج يساعد الأشخاص على العودة تدريجياً إلى الأنشطة ذات المعنى في حياتهم بدلاً من الانسحاب منها.

وأظهرت مراجعة أجرتها مؤسسة «كوكرين» عام 2020، وشملت 53 دراسة بمشاركة 5495 بالغاً، أن التنشيط السلوكي يمكن أن يكون مفيداً في علاج الاكتئاب.

2- تصديق الأفكار السلبية

قد تجعل العقلية السلبية من السهل تصديق أفكار غير صحيحة، أو ما يصفه أمين بأنه كل فكرة «غبية» تخطر في الذهن. ويطلق على هذه الأفكار اسم «النمل»، اختصاراً لعبارة «الأفكار السلبية التلقائية»، وقال: «الأفكار التي تخطر على ذهنك تلقائياً وتفسد يومك هي التي تغذي الاكتئاب».

وعند الشعور بانفعالات قوية، مثل الحزن أو الغضب أو القلق أو مجرد الإحساس بفقدان السيطرة، ينصح أمين بكتابة الأفكار التي تدور في الذهن، ثم سؤال النفس عما إذا كانت صحيحة، وأضاف: «الجزء المفضل لدي، وهناك منهج كامل لهذا الأمر، هو قلب الفكرة والتأمل فعلياً في عكس الفكرة التي تراودك، أي إخضاع كل فكرة للفحص وعدم التسليم بها».

3- العزلة عن الآخرين

قد يدفع الاكتئاب الأشخاص إلى الابتعاد عن الآخرين، لكن العزلة الاجتماعية يمكن أن تزيد الأعراض سوءاً، حسب أمين، وحذر قائلاً: «كلما زادت عزلتك، ارتفعت أصوات جوقة الأفكار السلبية التلقائية، ما يجعل الاكتئاب أسوأ».

وتتبعت دراسة نُشرت عام 2025 في دورية «General Hospital Psychiatry» أكثر من 339 ألف شخص بالغ في المملكة المتحدة على مدى نحو 12 عاماً. وارتبط الشعور بالوحدة بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 77 في المائة، بينما ارتبطت العزلة الاجتماعية بارتفاع الخطر بنسبة 14 في المائة.

4- تناول الأطعمة فائقة المعالجة

قال أمين إن تناول مزيد من الأطعمة فائقة المعالجة، بما فيها كثير من الوجبات السريعة، ارتبط بارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب، رغم أن الأبحاث لم تثبت وجود علاقة سببية بينهما. وأضاف الطبيب لموقع «فوكس نيوز ديجيتال»: «هناك بالفعل توافق كبير الآن بين الأطباء النفسيين على أن الالتهاب يؤدي دوراً في بعض أنواع الاكتئاب».

وتدعم مراجعة نُشرت عام 2025 في «المجلة الأميركية للطب النفسي» دور الالتهاب في بعض الحالات، لكنها تشير إلى أن ارتفاع مؤشرات الالتهاب يظهر لدى مجموعة فرعية فقط من المصابين بالاكتئاب، وينصح أمين باتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات، يركز على «الخضراوات والبروتينات الصحية والدهون الصحية».

5- تناول الأدوية من دون تقييم طبي مناسب

يختلف علاج الاكتئاب من شخص إلى آخر، لذلك لا يناسب كل دواء جميع المرضى، كما أن بعض الحالات لا تتطلب العلاج بالأدوية. وشدد أمين على أهمية الخضوع لتقييم طبي شامل قبل الحصول على مضادات الاكتئاب، التي وصفها بأنها قد تكون «منقذة للحياة».

وبالنسبة إلى حالات الاكتئاب الخفيف، غالباً ما يكون العلاج النفسي هو النهج الأول. أما المصابون بالاكتئاب المتوسط أو الشديد، فعادة ما تُوصف لهم الأدوية ضمن خطة العلاج الأولية، وفقاً للمعهد الوطني للصحة النفسية.

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صحتك

نتائج واعدة لدواء جديد في علاج السمنة وآلام الركبة

آلام خشونة الركبة تؤثر في القدرة على ممارسة أنشطة يومية (جامعة ولاية بنسلفانيا)
آلام خشونة الركبة تؤثر في القدرة على ممارسة أنشطة يومية (جامعة ولاية بنسلفانيا)
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نتائج واعدة لدواء جديد في علاج السمنة وآلام الركبة

آلام خشونة الركبة تؤثر في القدرة على ممارسة أنشطة يومية (جامعة ولاية بنسلفانيا)
آلام خشونة الركبة تؤثر في القدرة على ممارسة أنشطة يومية (جامعة ولاية بنسلفانيا)

أظهرت نتائج تجربتين سريريتين من المرحلة الثالثة أن دواءً تجريبياً جديداً لإنقاص الوزن ساعد على تخفيف آلام خشونة مفصل الركبة لدى المصابين بزيادة الوزن أو السمنة، بالتزامن مع تحقيق انخفاض كبير في أوزانهم، ما قد يمهّد لاستخدامه خياراً علاجياً جديداً لهذه الحالة.

وشملت التجربتان، اللتان قاد باحثون من جامعة نورث وسترن الأميركية إحداهما، أكثر من 1000 مشارك، ودرستا تأثير عقّار «ريتاتروتايد» (Retatrutide)، وهو دواء تجريبي تُطوره شركة «إيلي ليلي» الأميركية للأدوية، ويُعطى عن طريق الحقن مرة أسبوعياً. ونُشرت النتائج، الاثنين، بدورية «New England Journal of Medicine».

ويُقدَّر عدد الأميركيين الذين يعانون آلام خشونة الركبة بنحو 15 مليون شخص؛ أيْ ما يقارب 5 في المائة من السكان. وتؤثر هذه الحالة في القدرة على ممارسة أنشطة يومية، مثل المشي وصعود السلالم والنهوض من الكرسي، في حين قد تزيد الأعراض لدى المصابين بزيادة الوزن أو السمنة نتيجة الضغط الإضافي على المفصل.

وتشمل العلاجات المتاحة حالياً العلاج الطبيعي والمستحضرات الموضعية والمسكّنات ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل الإيبوبروفين والديكلوفيناك، فضلاً عن حقن الكورتيكوستيرويدات التي توفر تخفيفاً مؤقتاً للألم.

وأشارت أبحاث سابقة إلى أن فقدان ما بين 5 و10 في المائة من وزن الجسم، من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة، قد يساعد على تخفيف أعراض خشونة الركبة. لكن تحقيق انخفاض أكبر في الوزن بهذه الوسائل وحدها يمثل تحدياً، خصوصاً أن آلام المفصل قد تحدّ من قدرة المصابين على ممارسة النشاط البدني.

ويتميز «ريتاتروتايد» بآلية عمل مختلفة عن أدوية إنقاص الوزن المتاحة، مثل «سيماجلوتايد» و«تيرزيباتايد»؛ إذ ينشّط مستقبِلات 3 هرمونات طبيعية في الجسم، ما يرتبط بقدرته على تحقيق معدلات أكبر من فقدان الوزن.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين تلقّوا أعلى جرعة من العقّار فقدوا، في المتوسط، نحو 25 في المائة من أوزانهم. كما كشف تحليل مجمع للتجربتين أن نحو ثلثَي المشاركين الذين تناولوا الدواء سجلوا انخفاضاً لا يقل عن 50 في المائة بآلام الركبة، مقارنة بنحو 38 في المائة ممن تلقوا علاجاً وهمياً.

وسجل المشاركون أيضاً تحسناً في بعض المؤشرات الصحية الأخرى، شمل انخفاض ضغط الدم ومستويات الدهون بالدم، إلى جانب تراجع مؤشرات الالتهاب الجهازي. ويرجّح الباحثون أن جانباً مهماً من هذا التحسن يعود إلى انخفاض الحمل الواقع على مفصل الركبة مع تراجع الوزن، ما قد يخفف الألم ويحسّن القدرة على الحركة وأداء الأنشطة اليومية.

ومع ذلك، شدد الباحثون على أن النظام الغذائي وممارسة الرياضة وتعديل نمط الحياة تظل الخيارات الأولى للتعامل مع زيادة الوزن المصحوبة بخشونة الركبة؛ نظراً إلى انخفاض تكلفتها وتجنبها الآثار الجانبية المحتملة للأدوية، مثل اضطرابات الجهاز الهضمي وفقدان الكتلة العضلية.

وخلصوا إلى أن المحافظة على الكتلة العضلية تكتسب أهمية خاصة لدى المصابين بخشونة الركبة؛ لأن العضلات تسهم في تثبيت المفصل ودعمه. لكن الباحثين يرون أن العقّار قد يمثل خياراً مناسباً للمرضى الذين لا يتمكنون من إنقاص أوزانهم بالوسائل التقليدية، حال حصوله على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA).

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دراسة أميركا
صحتك

تعاني الاكتئاب؟ طبيب نفسي يحذر من 5 عادات قد تزيد الحالة سوءاً

تناول مزيد من الأطعمة فائقة المعالجة بما فيها كثير من الوجبات السريعة يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب (بيكسباي)
تناول مزيد من الأطعمة فائقة المعالجة بما فيها كثير من الوجبات السريعة يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب (بيكسباي)
TT
TT

تعاني الاكتئاب؟ طبيب نفسي يحذر من 5 عادات قد تزيد الحالة سوءاً

تناول مزيد من الأطعمة فائقة المعالجة بما فيها كثير من الوجبات السريعة يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب (بيكسباي)
تناول مزيد من الأطعمة فائقة المعالجة بما فيها كثير من الوجبات السريعة يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب (بيكسباي)

من تناول الأطعمة المصنعة إلى العزلة والأفكار السلبية، قد تؤدي سلوكيات شائعة إلى تدهور الصحة النفسية.

وقد يستغرق العثور على العلاج المناسب للاكتئاب بعض الوقت، كما تحتاج مضادات الاكتئاب عادة إلى فترة تتراوح بين أربعة وثمانية أسابيع حتى يبدأ مفعولها، وفقاً للمعهد الوطني للصحة النفسية.

وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون هذه الحالة، يقول الطبيب النفسي الإكلينيكي دانيال أمين، مؤسس عيادات «أمين» في ولاية كاليفورنيا، لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية إن تجنب العادات التالية قد يساعد على السيطرة على الأعراض ودعم الصحة النفسية.

1- البقاء في السرير

قد يميل البعض إلى البقاء في السرير لفترة أطول بعد الاستيقاظ، لكن أمين يشجع المصابين بالاكتئاب على النهوض وبدء يومهم. وقال: «عندما يصاب الناس بالاكتئاب، يميل نشاط الدماغ لديهم إلى الانخفاض، خصوصاً في الجزء الأمامي منه، لكن الاختباء تحت الأغطية يجعل الأمور أسوأ. انهضوا واخرجوا».

وتتوافق تلك النصيحة مع نهج علاجي أوسع يُعرف باسم «التنشيط السلوكي»، وهو نوع من العلاج يساعد الأشخاص على العودة تدريجياً إلى الأنشطة ذات المعنى في حياتهم بدلاً من الانسحاب منها.

وأظهرت مراجعة أجرتها مؤسسة «كوكرين» عام 2020، وشملت 53 دراسة بمشاركة 5495 بالغاً، أن التنشيط السلوكي يمكن أن يكون مفيداً في علاج الاكتئاب.

2- تصديق الأفكار السلبية

قد تجعل العقلية السلبية من السهل تصديق أفكار غير صحيحة، أو ما يصفه أمين بأنه كل فكرة «غبية» تخطر في الذهن. ويطلق على هذه الأفكار اسم «النمل»، اختصاراً لعبارة «الأفكار السلبية التلقائية»، وقال: «الأفكار التي تخطر على ذهنك تلقائياً وتفسد يومك هي التي تغذي الاكتئاب».

وعند الشعور بانفعالات قوية، مثل الحزن أو الغضب أو القلق أو مجرد الإحساس بفقدان السيطرة، ينصح أمين بكتابة الأفكار التي تدور في الذهن، ثم سؤال النفس عما إذا كانت صحيحة، وأضاف: «الجزء المفضل لدي، وهناك منهج كامل لهذا الأمر، هو قلب الفكرة والتأمل فعلياً في عكس الفكرة التي تراودك، أي إخضاع كل فكرة للفحص وعدم التسليم بها».

3- العزلة عن الآخرين

قد يدفع الاكتئاب الأشخاص إلى الابتعاد عن الآخرين، لكن العزلة الاجتماعية يمكن أن تزيد الأعراض سوءاً، حسب أمين، وحذر قائلاً: «كلما زادت عزلتك، ارتفعت أصوات جوقة الأفكار السلبية التلقائية، ما يجعل الاكتئاب أسوأ».

وتتبعت دراسة نُشرت عام 2025 في دورية «General Hospital Psychiatry» أكثر من 339 ألف شخص بالغ في المملكة المتحدة على مدى نحو 12 عاماً. وارتبط الشعور بالوحدة بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 77 في المائة، بينما ارتبطت العزلة الاجتماعية بارتفاع الخطر بنسبة 14 في المائة.

4- تناول الأطعمة فائقة المعالجة

قال أمين إن تناول مزيد من الأطعمة فائقة المعالجة، بما فيها كثير من الوجبات السريعة، ارتبط بارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب، رغم أن الأبحاث لم تثبت وجود علاقة سببية بينهما. وأضاف الطبيب لموقع «فوكس نيوز ديجيتال»: «هناك بالفعل توافق كبير الآن بين الأطباء النفسيين على أن الالتهاب يؤدي دوراً في بعض أنواع الاكتئاب».

وتدعم مراجعة نُشرت عام 2025 في «المجلة الأميركية للطب النفسي» دور الالتهاب في بعض الحالات، لكنها تشير إلى أن ارتفاع مؤشرات الالتهاب يظهر لدى مجموعة فرعية فقط من المصابين بالاكتئاب، وينصح أمين باتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات، يركز على «الخضراوات والبروتينات الصحية والدهون الصحية».

5- تناول الأدوية من دون تقييم طبي مناسب

يختلف علاج الاكتئاب من شخص إلى آخر، لذلك لا يناسب كل دواء جميع المرضى، كما أن بعض الحالات لا تتطلب العلاج بالأدوية. وشدد أمين على أهمية الخضوع لتقييم طبي شامل قبل الحصول على مضادات الاكتئاب، التي وصفها بأنها قد تكون «منقذة للحياة».

وبالنسبة إلى حالات الاكتئاب الخفيف، غالباً ما يكون العلاج النفسي هو النهج الأول. أما المصابون بالاكتئاب المتوسط أو الشديد، فعادة ما تُوصف لهم الأدوية ضمن خطة العلاج الأولية، وفقاً للمعهد الوطني للصحة النفسية.

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أعراض الاكتئاب الاكتئاب الصحة النفسية طعام
صحتك

الماء البارد أم الدافئ أم الساخن... أيها الأفضل لصحتك؟

كل درجة حرارة للماء لها فوائد خاصة (رويترز)
كل درجة حرارة للماء لها فوائد خاصة (رويترز)
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الماء البارد أم الدافئ أم الساخن... أيها الأفضل لصحتك؟

كل درجة حرارة للماء لها فوائد خاصة (رويترز)
كل درجة حرارة للماء لها فوائد خاصة (رويترز)

يعد شرب الماء مفيداً للصحة أياً كانت درجة حرارته، فهو يحمي من الجفاف، وينظم حرارة الجسم، ويساعد على التخلص من الفضلات.

لكن الدراسات تشير إلى أن لكل درجة حرارة فوائد خاصة، فيما يتعلق بالترطيب، وتحسين الهضم، وتخفيف احتقان الأنف والحلق، حسبما نقل موقع «فيري ويل هيلث» العلمي.

الماء البارد... الخيار الأمثل للترطيب

يساعد الماء البارد في تبريد الجسم بعد التعرض للحرارة، إذ وجدت دراسة أُجريت عام 2012 أن شرب الماء البارد يمكن أن يخفض درجة حرارة الجسم الداخلية، وهو أمر مفيد بعد ممارسة التمارين الرياضية أو عند قضاء الوقت في طقس حار.

كما توصلت دراسة صغيرة نُشرت عام 2013 إلى أن تناول الماء البارد بعد ممارسة الرياضة في بيئة حارة قد يساعد على ترطيب الجسم بصورة أفضل مقارنةً بالماء ذي درجات الحرارة الأخرى. فقد لوحظ أن الرياضيين الذين عانوا من الجفاف بعد التمرين في الحرارة، وشربوا الماء البارد، استهلكوا كمية أكبر من الماء وتعرقوا بمعدل أقل.

وحدد الباحثون درجة حرارة تبلغ نحو 16 درجة مئوية بوصفها الأنسب لترطيب الرياضيين الذين يعانون الجفاف في هذه الظروف.

وفي دراسة أخرى أُجريت عام 2014، وجد الباحثون أن شرب الماء البارد قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في استهلاك الجسم للطاقة، مما يعني أن الجسم قد يحرق عدداً أكبر قليلاً من السعرات الحرارية عند تناوله مقارنةً بالماء الدافئ أو الساخن، إلا أن هذه النتيجة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيدها.

ورغم أن الماء البارد آمن لمعظم الأشخاص، فإن بعض الحالات الصحية تستدعي الحذر، إذ أشارت دراسة سابقة إلى أن تناوله قد يؤدي إلى تفاقم أعراض تعذر ارتخاء المريء، وهو اضطراب مزمن يسبب صعوبة في البلع ومرور الطعام عبر المريء.

الماء الدافئ... الخيار الأمثل للهضم

قد يساعد شرب الماء الدافئ على دعم عملية الهضم وتقليل احتمالات الإصابة بالإمساك.

وأظهرت دراسة نُشرت عام 2016 أن تناول الماء الدافئ بعد العمليات الجراحية قد يساعد على تحسين حركة الأمعاء، كما تمكن المشاركون الذين شربوا الماء الدافئ من التخلص من الغازات في وقت أقصر مقارنةً بمن لم يتناولوه.

ويمكن للأشخاص الذين يفضلون بدء يومهم بفنجان من القهوة تجربة شرب كوب من الماء الدافئ أولاً، بوصفه وسيلة للمساعدة على تنشيط الجهاز الهضمي مع بداية اليوم.

الماء الساخن... الخيار الأمثل في حالات الاحتقان

قد يكون الماء الساخن خياراً مناسباً للأشخاص الذين يعانون نزلات البرد أو احتقان الأنف والحلق، إذ يمكن أن يساعد تناوله على تهدئة الحلق وتخفيف بعض أعراض الجهاز التنفسي العلوي.

وأشارت دراسة نُشرت عام 2008 إلى أن تناول مشروب ساخن يمكن أن يوفر راحة سريعة من السعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق.

ويرتبط ذلك جزئياً بالبخار المتصاعد من الماء الساخن، الذي يستنشقه الشخص بصورة طبيعية في أثناء الشرب، مما يساعد على ترطيب الممرات الأنفية وتقليل الشعور بالجفاف.

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