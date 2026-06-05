منها الحديد وفيتامين «د»... أكثر 5 حالات نقص غذائي شيوعاً لدى النساء

رغم أهمية النظام الغذائي المتوازن في تزويد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية، فإن كثيراً من النساء قد يعانين نقصاً في بعض الفيتامينات والمعادن الضرورية، وقد يؤدي هذا النقص إلى مشكلات صحية تتراوح بين التعب وضعف المناعة وهشاشة العظام، وصولاً إلى مضاعفات تؤثر في الحمل والصحة العامة.

ويستعرض تقرير نشره موقع «فيريويل هيلث» أكثر حالات نقص الفيتامينات والمعادن شيوعاً لدى النساء، وأعراضها المحتملة، وأفضل المصادر الغذائية التي تساعد على الوقاية منها والحفاظ على صحة الجسم في مختلف المراحل العمرية.

1- نقص الحديد

تفقد النساء كميات من الدم والحديد خلال الدورة الشهرية، ما يزيد من خطر الإصابة بنقص الحديد. كما ترتفع الحاجة إلى هذا المعدن خلال الحمل لدعم نمو الجنين.

وعندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من الحديد، يصبح غير قادر على إنتاج العدد الكافي من خلايا الدم الحمراء، ما قد يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، الذي يسبب أعراضاً مثل التعب وضيق التنفس.

ويتميز الحديد الموجود في المنتجات الحيوانية بسهولة امتصاصه مقارنة بالمصادر النباتية. كما يساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين «سي»، مثل الحمضيات، على تحسين امتصاص الحديد.

2- نقص حمض الفوليك

يُعد نقص حمض الفوليك (الفولات) أقل شيوعاً، لكنه قد يحدث خلال الحمل أو لدى الأشخاص الذين يعانون مشكلات في امتصاص العناصر الغذائية أو اضطراب تعاطي الكحول.

وقد يؤدي نقصه إلى نوع من فقر الدم يسمى فقر الدم ضخم الأرومات، كما يزيد خطر إصابة الجنين بتشوهات الأنبوب العصبي خلال الحمل.

لهذا السبب، يوصي الخبراء جميع النساء القادرات على الحمل بتناول مكملات حمض الفوليك الموجودة عادة في فيتامينات ما قبل الولادة.

3- نقص الكالسيوم

يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى ضعف العظام والإصابة بهشاشة العظام أو انخفاض كثافتها.

وقد يحتاج الأشخاص الذين لا يحصلون على كفايتهم من الكالسيوم عبر الغذاء إلى تناول مكملات غذائية بعد استشارة الطبيب.

4- نقص فيتامين «د»

رغم أن عدداً قليلاً من الأطعمة يحتوي على فيتامين «د»، فإن الجسم يستطيع إنتاجه عند التعرض لأشعة الشمس.

وقد يؤدي نقص فيتامين «د» لدى البالغين إلى لين العظام وضعفها، ويُعد من أكثر حالات نقص الفيتامينات شيوعاً.

ورغم شيوع مكملات فيتامين «د»، فإن الإفراط في تناولها قد يسبب مشكلات صحية مثل حصى الكلى وارتفاع مستويات الكالسيوم واضطرابات نظم القلب.

5- نقص فيتامين «ب12»

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين «ب12» إلى الإصابة بفقر الدم ضخم الأرومات، إضافة إلى أعراض عصبية مثل التنميل والوخز في القدمين والساقين، ومشكلات في الذاكرة والتركيز.

ويُوجد هذا الفيتامين بشكل طبيعي في المنتجات الحيوانية فقط.

لماذا يُعد الانتباه لهذه العناصر الغذائية مهماً؟

يمكن أن يساعد الحصول على كميات كافية من الحديد والكالسيوم والفولات وفيتاميني «د» و«ب 12» في الحفاظ على الطاقة وصحة العظام والعضلات والجهاز العصبي، إضافة إلى دعم الصحة الإنجابية والوقاية من كثير من المشكلات الصحية المرتبطة بنقص المغذيات لدى النساء.