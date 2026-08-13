إسرائيل تعتقل صحافياً فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة

اعتقلت القوات الإسرائيلية، الأربعاء، الصحافي الفلسطيني المستقل محمد عوض في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت زوجته والجيش «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت إيمان شلش إنَّ الجيش الإسرائيلي داهم منزل العائلة في بلدة بيتونيا غرب رام الله تمام الساعة السادسة من صباح الأربعاء واعتقل زوجها.

وأضافت أن الجنود «عصّبوا عينيه وقيدوا يديه واقتادوه» إلى مركبة عسكرية.

ويعمل عوض (38 عاماً) بشكل حر مع عدد من وسائل الإعلام، وهو أب لـ3 أطفال.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن عوض «يشتبه في تورطه في تنفيذ هجمات إرهابية»، وإنه يعمل لصالح «حماس»، من دون تقديم أدلة أو مزيد من التفاصيل.

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

ونفت زوجته الاتهام بأن يكون عوض يعمل لصالح «حماس».

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن «عدد الصحافيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى نحو 40 صحافياً وصحافية، بعد اعتقال الصحافي محمد عوض».

وعدَّت نقابة الصحافيين الفلسطينيين اعتقال عوض «امتداداً لسياسة الاحتلال الممنهجة في استهداف الصحافيِّين الفلسطينيِّين، ومحاولة متواصلة لإسكات صوت الصحافة، وعرقلة نقل الحقيقة وفضح الجرائم والانتهاكات التي يتعرَّض لها الشعب الفلسطيني».

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967.