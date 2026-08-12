مقتل فلسطيني بغارة إسرائيلية هي الأولى منذ أكثر من أسبوع في غزة

قُتل شاب فلسطيني وأُصيب آخرون، الأربعاء، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أسبوع، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية والجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن طواقمه نقلت «الشهيد الشاب مهند سعدة وعدداً من المصابين إلى مستشفى الشفاء في غزة، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب الدوار الغربي لبلدة بيت لاهيا» في شمال القطاع.

وأكد الجيش الإسرائيلي، من جهته، تنفيذ الغارة الجوية. وقال إنه استهدف قيادياً في حركة «حماس» كان يخطط لشن هجمات على قوات إسرائيلية في القطاع. وأضاف أن قواته ‌ستظل منتشرة في المنطقة التابعة للقيادة الجنوبية بموجب الاتفاق، وستواصل العمليات لمواجهة أي تهديد مباشر.

وكانت هذه أول غارة جوية من نوعها منذ ما يزيد على أسبوع، بعدما ‌قلصت إسرائيل ‌هجماتها الكبرى تحت ​ضغط ‌أميركي ⁠لتنفيذ ​النسخة المحدثة من ⁠خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة.

وفجر الاثنين، أُصيب عدد من الفلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية في بلدة جباليا بشمال قطاع غزة.

ونقلت «وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)» عن مصادر محلية قولها إن «مدفعية الاحتلال قصفت مناطق متفرقة في خان يونس، والبريج، وبيت لاهيا في قطاع غزة».