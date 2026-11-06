هل تتغير القيمة الغذائية للمانجو عندما تنضج؟ إليك ما يحدث للفيتامينات

لا يكفي النظر إلى لون ثمرة المانجو لمعرفة ما إذا كانت ناضجة وجاهزة للأكل. فهناك طرق أخرى تساعد على اختيار الثمرة التي وصلت إلى درجة النضج المناسبة، وهو أمر يؤثر في مذاقها وقيمتها الغذائية والفوائد التي يمكن الحصول عليها منها، حسب موضوع نشره موقع «فيريويل هيلث».

كيف يمكن معرفة أن المانجو ناضجة؟

لا يمكن تحديد نضج المانجو بالاعتماد على لونها وحده، إذ تختلف ألوان هذه الفاكهة باختلاف أصنافها. فعلى سبيل المثال، قد يرتبط اللون الأحمر بنضج المانجو، لكنه في بعض الأصناف لا يشير إلا إلى تعرض الثمرة لأشعة الشمس.

وفيما يلي مجموعة من النصائح التي تساعد على اختيار المانجو الناضجة:

-التركيز على ملمس الثمرة:

اضغط برفق على المانجو؛ فإذا بدت لينة قليلاً عند لمسها، فهذا يعني أنها متوسطة النضج. أما الثمرة غير الناضجة فتكون شديدة الصلابة. ويفضل بعض الأشخاص تناول المانجو غير الناضجة، ويستخدمونها في الطهي، لكن معظم الناس يفضلون تناولها عندما تصبح أكثر نضجاً.

-التحقق من رائحتها:

تنبعث من معظم ثمار المانجو رائحة فاكهية عند منطقة الساق عندما تكون ناضجة.

-تجنب الثمار المتضررة:

يُنصح بعدم شراء المانجو التي تظهر على قشرتها كدمات أو آثار للعصارة.

كيف يمكن إنضاج المانجو وتخزينها؟

إذا لم تكن بحاجة إلى تناول المانجو خلال الأيام القليلة المقبلة، فمن الأفضل شراء ثمار أقل نضجاً ووضعها في كيس ورقي عند العودة إلى المنزل، إذ يساعد ذلك على تسريع عملية نضجها.

وعلى خلاف بعض أنواع الفاكهة الأخرى، تواصل المانجو النضج حتى بعد قطفها.

وبعد تقطيع الثمرة، يمكن حفظ ما تبقى من لبّها في الثلاجة لمدة لا تتجاوز خمسة أيام، أو وضعه في المجمد لمدة تصل إلى ستة أشهر.

كيف تؤثر درجة النضج في القيمة الغذائية للمانجو؟

قد يتغير محتوى المانجو من العناصر الغذائية مع تقدمها في النضج. وخلال هذه العملية، ترتفع مستويات بعض العناصر والمركبات النباتية، ومنها:

-الأحماض الدهنية «أوميغا 3» و«أوميغا 6».

-فيتامينات المجموعة «ب»، مثل فيتامينات «ب6» و«ب3» و«ب2» و«ب1».

-السكريات الطبيعية.

-الكاروتينات الموجودة في القشرة، مثل البيتا كاروتين.

-مركبات البوليفينول.

في المقابل، ينخفض محتوى المانجو من فيتامين «سي» عموماً كلما ازدادت نضجاً. ومع ذلك، تظل الثمرة مصدراً جيداً لهذا الفيتامين حتى عند اكتمال نضجها.

وقد تتغير أيضاً كمية الألياف والمركبات المضادة للأكسدة مع اختلاف درجة النضج، لكن مستوياتها تتباين حسب نوع المانجو وطريقة تخزينها.