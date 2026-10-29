هل كل وقت يقضيه الأطفال أمام الشاشات ضار؟

أوضحت دراسة حديثة لباحثين من جامعة جورجيا University of Georgia في الولايات المتحدة، ونُشرت في «مجلة العمل الاجتماعي القائم على الأدلة» Journal of Evidence-Based Social Work، في مطلع شهر سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، أن تأثير الوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشات لا يعتمد فقط على المدة، ولكن على طبيعة المواد التي يشاهدها.

استخدام الأطفال للشاشات

على الرغم من أن الإفراط في استخدام الشاشات يرتبط بأضرار مؤكدة، مثل قلة النشاط البدني في الهواء الطلق، والعزوف عن القراءة وعدم قضاء وقت كافٍ مع العائلة، بالإضافة إلى وجود مشكلات في النوم، فإن الاستخدام المعتدل للشاشات يمكن أن ينعكس بالإيجاب على بعض الأطفال، مع مراعاة ألا يزيد الوقت المخصص للشاشات لكل فئة عمرية على المسموح به من قِبل الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال.

راجع الباحثون 30 دراسة سابقة، شملت هذه الدراسات الفترة الممتدة من عام 2000 إلى 2022، وتناولت مجموعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 0 و9 سنوات، وركزوا بشكل خاص على الأطفال المنتمين إلى أسر ذات دخل منخفض. وبشكل عام، ركزت الدراسات على الأطفال في مرحلتَي ما قبل المدرسة ورياض الأطفال (21 دراسة)، وأطفال في الصفين الثالث والرابع الابتدائي (7 دراسات).

وكانت معظم الدراسات السابقة أشارت إلى أن الأطفال في الأسر ذات الدخل المنخفض غالباً ما يقضون وقتاً أطول أمام الشاشات، وربما يكون السبب في ذلك راجعاً إلى عوامل عدة، مثل اضطرار الوالدين إلى قضاء أوقات طويلة في العمل؛ ما يتيح فرصة أكبر للأطفال لمشاهدة الشاشات من دون رقابة، أو محدودية فرص الترفيه وعدم القدرة على الاشتراك في أنشطة بدنية نظامية، وغيرها من الضغوط الحياتية.

حلل العلماء كل العوامل التي يمكن أن تؤثر على الطفل، سواء بالسلب أو بالإيجاب عند مشاهدته للشاشات المختلفة، وعلى عكس الاعتقاد الشائع (خاصة بين الآباء) بأن كل وقت يقضيه الأطفال أمام الشاشات هو أمر سيئ بالضرورة، وجد الباحثون أن المسألة أكثر تعقيداً من ذلك. إذ أظهرت الدراسات أن طبيعة ما يشاهده الأطفال وأعمارهم، وما إذا كان أحد الوالدين يشاهد معهم (المشاهدة المشتركة)، كلها عوامل تلعب دوراً مهماً في التأثير النهائي على الطفل، يتجاوز تأثير عامل الوقت بكثير.

• أوضح الباحثون أن جملة «المشاهدة المشتركة» لا تعني بالضرورة تحويل كل برنامج كرتوني درساً تعليمياً، ولكنها تعني مراقبة الوالدين لنوعية المحتوى الذي يشاهده الطفل؛ ولذلك يمكن أن تقتصر ببساطة على مشاهدة البرامج معاً، والإجابة عن أسئلة الطفل بطريقة تناسب عمره، أو طرح أسئلة عليه لاحقاً حول ما شاهده.

برامج تعزز المهارات

تبيَّن أن بعض البرامج الترفيهية قد يكون لها تأثير إيجابي يتعدى التسلية، وعلى سبيل المثال هناك بعض البرامج تسهِم في تعزيز المهارات الاجتماعية وتنمي التعاطف الوجداني، وهناك بعض البرامج كانت أقرب ما تكون لبرامج تعليمية ولكن بطريقة محببة؛ لأنها تحفز مشاركتهم المباشرة من خلال إشراكهم في حوارات أو انتظار استجابتهم.

وعلى سبيل المثال، ارتبطت مشاهدة برنامج «شارع سمسم» (Sesame Street) الشهير في جميع أنحاء العالم، بتحسن واضح في قدرة بعض الأطفال في سن ما قبل المدرسة على تمييز الحروف والأصوات، وأسهم في تنمية اللغة لديهم، وأيضاً أظهروا حصيلة لغوية أكبر وقدرات لغوية تعبيرية أعلى من أقرانهم.

كما ارتبطت مشاهدة البرامج ذات الطابع المعرفي، بزيادة قدرة الأطفال الصغار جداً على معرفة الحروف، واكتساب مهارات في التعامل مع الأرقام وتحسن استعدادهم لدخول المدرسة؛ ونظراً لأن الأطفال من الأسر الأقل حظاً يحظون بفرص تعلم محدودة مقارنة بأقرانهم من الأسر ذات الدخل المرتفع، فمن المحتمل أن يستفيد هؤلاء الأطفال بشكل أكبر من تجاربهم مع الوسائط الإعلامية.

أوضحت الدراسة أن تأثير المواد المختلفة التي يشاهدها الطفل نابع من محتواها بشكل أساسي وليس طول فترة تعرضه لها، وعلى سبيل المثال إذا كان الأطفال يشاهدون محتوى يعزز السلوكيات الإيجابية، بالتالي يكتسبون قيماً إيجابية مثل التعاطف مع الآخر والرحمة، أما إذا شاهدوا محتوى يتضمن قيماً سلبية، فسيكتسبون سلوكاً عدوانياً.

ويلعب عُمر الطفل دوراً مهماً في تحديد لأي مدى يمكن أن يستفيد من الشاشات؛ لأن ما يناسب طفلاً في الخامسة من عمره قد لا يكون مناسباً لطفل أصغر سناً، فالطفل الأصغر يحتاج إلى مزيد من المساعدة لفهم ما يشاهده كما يتعلم بشكل أساسي من خلال اللعب والاستكشاف والتفاعل المباشر وجهاً لوجه، في حين قد يكون الأطفال الأكبر سناً (في مرحلة ما قبل المدرسة) أكثر قدرة على التعلم من البرامج المصممة خصيصاً لفئتهم العمرية.

وحذَّرت الدراسة من وضع قواعد موحدة تنطبق على الجميع، وأكدت أن الهدف ليس إبعاد الوسائط الرقمية تماماً عن حياة الأطفال، بل مساعدتهم على بناء عادات أكثر صحة في التعامل معها؛ ولذلك من المهم التعامل مع الشاشات كأمر واقع بحيث يمكن الاستفادة منه وتجنب أخطاره.

تُعدّ نتائج هذه الدراسة غاية في الأهمية؛ نظراً للانتشار المكثف للشاشات المختلفة. وعلى سبيل المثال، يقضي الطفل الأميركي الذي يقل عمره عن 8 سنوات ما يقرب من ساعتين يومياً أمام الشاشات، وبالنسبة للأطفال من أصل أفريقي أو إسباني فإنهم يقضون أكثر من ثلاث ساعات في مشاهدة الشاشات.

* استشاري طب الأطفال