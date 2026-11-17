كشفت دراسة سويدية أن لعبة إلكترونية جديدة للهواتف الذكية قد تساعد البالغين المصابين بالاكتئاب على تخفيف الأعراض وتحسين الالتزام بتناول الأدوية المضادة له، من خلال توظيف عناصر اللعب التفاعلي لتشجيعهم على اتباع عادات يومية صحية.

وطوّر باحثون في جامعة لينشوبينغ بالسويد اللعبة التي تعتمد على مبادئ العلاج السلوكي المعرفي، ويستهدف الأشخاص الذين يواصلون المعاناة من أعراض الاكتئاب رغم تناول الأدوية الموصوفة لهم. ونُشرت نتائج الدراسة، الاثنين، في دورية «Journal of Affective Disorders».

ويُعد الاكتئاب أحد أبرز تحديات الصحة العامة عالمياً، إذ يصيب نحو 300 مليون شخص، وفق منظمة الصحة العالمية. ورغم أن مضادات الاكتئاب تمثل أحد الخيارات العلاجية الرئيسية، فإن بعض المرضى يواصلون المعاناة من أعراض متبقية، ما يدفع الباحثين إلى استكشاف وسائل مساندة للعلاج الدوائي، خصوصاً في ظل صعوبة التزام بعض المرضى بالروتين العلاجي.

وعلى عكس التطبيقات التي تكتفي بتذكير المستخدمين بالعادات الصحية، يحوّل تطبيق لعبة «Fig: The Game for Depression» هذه الممارسات إلى تجربة تفاعلية تتيح للمستخدمين متابعة مواعيد تناول الأدوية وانتظام النوم وتناول الوجبات وممارسة النشاط البدني، مع مكافآت افتراضية تُشجعهم على الاستمرار.

واختبر الباحثون اللعبة، خلال تجربة استمرت 9 أسابيع، شملت 148 بالغاً يعانون أعراضاً مستمرة للاكتئاب، رغم تناول مضادات الاكتئاب. وأُتيح لـ76 مشاركاً استخدام اللعبة، إلى جانب 25 وحدة اختيارية للعلاج السلوكي المعرفي عبر الإنترنت، وإمكانية التواصل مع معالج نفسي عند الطلب، في حين انضم بقية المشاركين إلى مجموعة انتظار لم تتلقَّ تدخلاً علاجياً رقمياً خلال فترة التجربة.

واعتمدت اللعبة على 4 عوالم افتراضية قابلة للتخصيص، تتطور وتتغير كلما التزم المستخدم بعاداته الصحية، مع إدخال هذه العادات تدريجياً، خلال الأسابيع الأول والثالث والرابع والخامس. كما تضمنت شخصية تفاعلية تُدعى «فيغ» (Fig)، تقدم حوارات يومية أعدّها متخصصون في علم النفس وأطباء، تتناول اليقظة الذهنية والتعامل مع الأفكار السلبية والآثار الجانبية للأدوية. وشمل التطبيق أيضاً أدوات لتتبع الحالة المزاجية وتدوين اليوميات.

التزام أفضل

وأظهرت النتائج أن أكثر من 51 في المائة من مستخدمي اللعبة سجلوا انخفاضاً لا يقل عن 30 في المائة بأعراض الاكتئاب، مقارنة بـ18.6 في المائة من المجموعة الضابطة. كما حقق مستخدمو اللعبة التزاماً أفضل بتناول الأدوية، وسجلوا انخفاضاً أكبر في أعراض القلق العام.

وسجل 15.6 في المائة من مجموعة العلاج انخفاضاً لا يقل عن 50 في المائة بأعراض الاكتئاب، مقابل 6.8 في المائة من المجموعة الضابطة، لكن هذا الفارق لم يكن ذا دلالة إحصائية. كذلك كان التحسن أسرع، خلال الأسابيع الأولى، قبل أن يتباطأ تدريجياً.

وأشار الباحثون إلى أن النتائج لا تزال أولية، لافتين إلى صعوبة الحفاظ على تفاعل المستخدمين؛ إذ انسحب 40.8 في المائة من مجموعة العلاج قبل استكمال استبيان المتابعة، مقابل 18.1 في المائة من المجموعة الضابطة. وخلصوا إلى أن اللعبة قد تمثل وسيلة مساندة لعلاج الاكتئاب، لكنها لا تحل محل الرعاية الطبية والنفسية المتخصصة، مؤكدين الحاجة إلى دراسات إضافية لتحديد مدى استمرار التحسن بعد التوقف عن استخدامها.