دقيقة قد تصنع فارقاً... 7 عادات يومية للوقاية من العدوى

لا تتطلب الوقاية من العدوى دائماً إجراءات معقدة، أو وقتاً طويلاً؛ فبعض العادات اليومية البسيطة التي لا يستغرق تنفيذها أكثر من دقيقة قد تساعد في تقليل التعرض للجراثيم والفيروسات المسببة لنزلات البرد، والإنفلونزا، وغيرها من الأمراض.

ومن غسل اليدين، وتنظيف الهاتف، وزجاجة المياه، إلى خلع الحذاء عند باب المنزل، وتجديد الهواء في الغرف، يمكن لخطوات صغيرة أن تحدث فارقاً في الحد من انتقال مسببات الأمراض، وفقاً لموقع «إيفري داي هيلث».

وربما تمارس بعض هذه العادات بالفعل بصورة منتظمة، فيما قد تحتاج عادات أخرى إلى أن تصبح جزءاً من روتينك اليومي. وفيما يلي 7 خطوات بسيطة يوصي بها الخبراء للمساعدة في الوقاية من المرض.

1. اغسل يديك

إذا كان عليك اختيار عادة نظافة واحدة فقط للحد من خطر الإصابة بالمرض، فإنه ينبغي أن يكون غسل اليدين في مقدمتها.

ويقول الدكتور عمار دافي، طبيب الأمراض الباطنية وطب نمط الحياة: «يُعد غسل اليدين العادة الأكثر فاعلية في الحماية، والوقاية، وتفوق في أهميتها أي إجراء آخر».

فعندما يعطس شخص مصاب، أو يسعل، أو يتحدث، أو حتى يتنفس، يمكن أن يطلق في الهواء جزيئات دقيقة تحتوي على الفيروسات. وقد تصل هذه الجزيئات إلى الأسطح، والأيدي، حيث يمكن لبعض مسببات الأمراض البقاء لفترات تتراوح بين ساعات وأيام، بحسب نوع الميكروب، والظروف المحيطة.

ولا تمثل الفيروسات المحمولة جواً المصدر الوحيد للجراثيم التي قد تصل إلى اليدين؛ إذ يمكن أن نلتقط مسببات للأمراض عند التعامل مع اللحوم النيئة، أو الحيوانات الأليفة، أو فضلات الجسم، وقد يؤدي بعضها إلى مشكلات صحية مزعجة، من بينها الإسهال.

ولهذا تنصح عالمة الأوبئة الدكتورة كاترين والاس، الأستاذة المساعدة المشاركة في قسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي بجامعة إلينوي في شيكاغو، بغسل اليدين بصورة متكررة، ولا سيما قبل تناول الطعام، أو إعداده، وبعد استخدام المرحاض، والتعامل مع اللحوم، والتخلص من القمامة، أو فضلات الحيوانات الأليفة، واستخدام وسائل النقل العام، أو التسوق في المتاجر، وكذلك بعد تنظيف الأنف، أو السعال، أو العطس في اليدين.

ولغسل اليدين بفاعلية، استخدم الماء والصابون، وافركهما لمدة لا تقل عن 20 ثانية، مع الحرص على تنظيف راحتي اليدين وظهرهما، وبين الأصابع، وتحت الأظافر.

وتقول والاس: «تأكد من تكوين رغوة كافية لإزالة الجراثيم»، موضحة أن الفقاعات تساعد على احتجاز الجراثيم، والتخلص منها عند شطف اليدين.

وفي حال عدم توفر مكان لغسل اليدين، يمكن استخدام معقم يحتوي على نسبة كحول لا تقل عن 60 في المائة.

2. امسح الأسطح كثيرة اللمس

يمكن للأسطح التي يلمسها أفراد الأسرة باستمرار أن تتحول إلى نقاط مشتركة لانتقال الجراثيم، ولهذا تنصح والاس بتنظيفها مرة واحدة أسبوعياً على الأقل.

وتشمل هذه الأسطح طاولات وأسطح العمل في المطبخ، ومقابض الأبواب، ومفاتيح الإضاءة، ودرابزين السلالم، وأزرار نظام الإنذار المنزلي، وأجهزة التحكم عن بُعد.

كما توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بتنظيف هذه الأسطح عند استقبال زوار في المنزل.

وعادة ما تكون المنظفات المنزلية التي تحتوي على الصابون أو مواد التنظيف التقليدية كافية لإزالة معظم الفيروسات والبكتيريا من الأسطح.

أما إذا كان أحد أفراد الأسرة مريضاً بالفعل، أو يعاني ضعفاً في جهاز المناعة، فإنه يمكن استخدام مطهر معتمد من وكالة حماية البيئة الأميركية (EPA)، أو محلول مبيض (كلور) أقوى مفعولاً؛ إذ لا تكتفي هذه المنتجات بإزالة الجراثيم، وإنما تساعد على القضاء عليها.

ولا ينبغي إغفال الأغراض القماشية التي يتشارك أفراد الأسرة استخدامها. فمرة واحدة أسبوعياً، أو كلما بدت متسخة بوضوح، يُنصح بغسل أشياء مثل مناشف اليد، والبطانيات المشتركة، باستخدام أعلى درجة حرارة يمكن أن تتحملها خامة القماش، إلى جانب المنظف الموصى به وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.

3. عقّم إسفنجة المطبخ

قد تبدو إسفنجة المطبخ نظيفة من الخارج، إلا أن طبيعتها الرطبة والمسامية تجعلها بيئة ملائمة لنمو العفن، وتراكم البكتيريا.

وتقول والاس إن الإسفنجة الرطبة والطرية توفر ظروفاً مثالية لنمو العفن، فضلاً عن أنها قد تصبح بؤرة لبكتيريا ضارة يمكن أن تسبب عدوى معوية، أو جلدية، من بينها السالمونيلا، والإشريكية القولونية (E. coli).

والمشكلة أن النظر إلى الإسفنجة أو شمها لا يكفي دائماً لمعرفة مقدار التلوث الموجود فيها، ما يجعل تعقيمها بصورة منتظمة أمراً مهماً.

ولهذا يُنصح بتعقيم إسفنجة المطبخ كل بضعة أيام. ويمكن أن يساعد وضعها في الميكروويف أو غسلها في غسالة الأطباق على تقليل كمية البكتيريا الموجودة فيها وتنوعها.

ومن الوسائل الأخرى نقع الإسفنجة في مزيج مكون من كوبين من الماء و3 ملاعق كبيرة من المبيض (الكلور)، أو غمرها في الماء المغلي لمدة خمس دقائق.

وإلى جانب تنظيفها وتعقيمها، يوصي كل من والاس ودافي باستبدال إسفنجة المطبخ مرة واحدة على الأقل شهرياً.

إسفنجة المطبخ قد تبدو نظيفة من الخارج إلا أن طبيعتها الرطبة تجعلها بيئة ملائمة لنمو العفن (بيكسلز)

4. اخلع حذاءك عند المدخل

خلال المشي على الأرصفة ودخول دورات المياه العامة وغيرها من الأماكن، تلتصق بالأحذية أنواع مختلفة من الأوساخ، والملوثات، والجراثيم التي يمكن نقلها لاحقاً إلى أرضيات المنزل.

وتشير «كليفلاند كلينك» إلى أن معظم الأحذية تحمل ملايين البكتيريا، وقد تشمل أنواعاً مثل الإشريكية القولونية (E. coli)، والمطثية العسيرة (Clostridioides difficile أو C. diff)، والمكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA)، وهي بكتيريا شديدة المقاومة لبعض المضادات الحيوية، وقد تسبب عدوى خطيرة.

ولهذا تقول والاس إن عادة بسيطة -مثل خلع الحذاء عند مدخل المنزل- يمكن أن تساعد في تجنب نقل هذه الجراثيم إلى الداخل.

5. اغسل زجاجة المياه يومياً

قد تعتقد أن زجاجة المياه لا تحتاج إلى تنظيف متكرر ما دمت لا تضع فيها سوى الماء، لكن الجراثيم يمكن أن تتراكم عليها بطرق مختلفة.

فعند الشرب مباشرة من الزجاجة تنتقل إليها بكتيريا وجزيئات طعام دقيقة من الفم. كذلك، فإن لمس الغطاء أو القشة «الماصة» يمكن أن ينقل الجراثيم من اليدين إلى فوهة الزجاجة، فضلاً عن احتمال استقرار جزيئات محمولة في الهواء على الغطاء عندما يُترك مفتوحاً.

لذلك يوصي الخبراء بغسل زجاجة المياه مرة واحدة على الأقل يومياً، بالطريقة نفسها التي تغسل بها الكوب الذي تشرب منه.

6. احرص على تجديد الهواء

لا تقتصر الوقاية من العدوى على تنظيف اليدين، والأسطح؛ فالهواء داخل المنزل يستحق الاهتمام أيضاً.

فعندما يُصاب شخص بفيروس تنفسي -مثل الإنفلونزا أو «كوفيد-19»- يمكن للجزيئات المحتوية على الفيروس أن تبقى عالقة في الهواء داخل الأماكن المغلقة، وقد يزداد تركيزها في حال عدم وجود تهوية كافية.

لذلك عندما تسمح الظروف الجوية يمكن فتح النوافذ للمساعدة على إدخال الهواء الخارجي، وتجديد الهواء داخل المنزل، ما يقلل تركيز الجزيئات الفيروسية المحمولة جواً.

وفي الحالات التي يتعذر فيها فتح النوافذ، تقترح والاس الاستعانة بمروحة أو جهاز لتنقية الهواء.

7. عقّم هاتفك

نحمل هواتفنا معنا إلى أماكن كثيرة، ونلمسها مرات لا تحصى على مدار اليوم، وهو ما يجعلها عرضة لتراكم الجراثيم.

ووفقاً لمراجعة بحثية شملت 54 دراسة، يمكن للهواتف الجوالة أن تلتقط أنواعاً من الجراثيم، من بينها المكورات العنقودية (Staph)، والإشريكية القولونية (E. coli)، ما يجعلها أحد الأسطح التي قد تتراكم عليها البكتيريا.

ولهذا يوصي خبراء الصحة بمسح الهاتف مرة واحدة يومياً للمساعدة في الحد من التلوث.

ويؤكد دافي أن تنظيف الهاتف يكتسب أهمية أكبر إذا كان الشخص قد أمضى وقتاً في مكان يُحتمل فيه التعرض لمسببات أمراض خطيرة.

وقبل تنظيف الهاتف ينبغي دائماً مراجعة تعليمات الشركة المصنعة، لتجنب إتلاف الجهاز. وتوصي شركات، من بينها «أبل» و«سامسونغ»، باستخدام مناديل مناسبة للتعقيم تحتوي على كحول الأيزوبروبيل بتركيز ملائم، وهي مادة تُستخدم لتعقيم الأسطح بفاعلية.