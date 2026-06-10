ما العلاقة بين الوزن الزائد ومشكلات البروستاتا؟

تتكون غدة البروستاتا، وهي عضو في الجهاز التناسلي عند الذكور، من نسيج عضلي وغددي، وسطح ليفي خشن، وتفرز غدة البروستاتا سائلاً كثيفاً يميل إلى البياض يساعد على نقل النطاف (الحيوانات المنوية).
وتقع البروستاتا تحت المثانة البولية تماماً وقبالة المستقيم، وتزن نحو 20 جراماً، وهي في حجم حبة الجوز تقريباً.
وترتبط السمنة بزيادة خطر مشاكل البروستاتا، خاصة تضخمها والالتهابات، وذلك بسبب تأثير الدهون الزائدة على الهرمونات وزيادة الالتهابات في الجسم، كما قد تؤثر السمنة على شدة الأعراض وصحة المسالك البولية بشكل عام.
ووفقاً لوزارة الصحة السعودية، فإن تضخم غدة البروستاتا حالة طبية شائعة مع تقدم الرجال في العمر، ويمكن أن يؤدي تضخم غدة البروستاتا إلى ظهور أعراض بولية غير مريحة، مثل انسداد تدفق البول خارج المثانة.
كذلك يمكن أن يتسبب أيضاً في حدوث مشكلات بالمثانة، أو الجهاز البولي، أو الكلى.
ويصيب تضخم البروستاتا نحو 8 في المائة من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و40 عاماً، كما أنه يصيب نحو 80 في المائة من الرجال في عمر الثمانين.
الأعراض
تختلف أعراض تضخم البروستاتا وشدتها من شخص إلى آخر، لكنها تزداد سوءاً مع التقدم في العمر، وعادةً ما تبدأ الأعراض بعد سن 50 سنة، ومنها:
صعوبة في بدء التبول.
الحاجة المتكررة للتبول في أثناء الليل والنهار.
صعوبة إفراغ المثانة.
ضعف أو تقطع في تيار البول.
التقطير في نهاية التبول.
في قليل من الحالات، يمكن أن يسبب التهاب البروستاتا غير المعالَج احتباس البول؛ مما يجعل الرجل غير قادر على إفراغ المثانة.
المضاعفات
التهابات المسالك البولية المتكررة.
احتباس البول الحاد.
تكون حصوات بالمثانة.
نزول الدم مع البول.
قصور كلوي.
تلف المثانة.
وتنصح الوزارة برؤية الطبيب عند عدم القدرة الكاملة على التبول والحاجة المؤلمة والمتكررة والعاجلة للتبول، مع رعشة، وارتفاع درجة حرارة الجسم، ونزول دم مع البول وانزعاج شديد، أو ألم في أسفل البطن.