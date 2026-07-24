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صحتك

مفتاح علاج الأرق قد يكون في براز أشخاص يتمتعون بنوم صحي

الأرق يؤدي إلى ضعف التركيز والقدرات الإدراكية (بيكسلز)
الأرق يؤدي إلى ضعف التركيز والقدرات الإدراكية (بيكسلز)
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مفتاح علاج الأرق قد يكون في براز أشخاص يتمتعون بنوم صحي

الأرق يؤدي إلى ضعف التركيز والقدرات الإدراكية (بيكسلز)
الأرق يؤدي إلى ضعف التركيز والقدرات الإدراكية (بيكسلز)

رغم تعدد العلاجات المتاحة للأرق، لا يزال هذا الاضطراب يؤرق ملايين الأشخاص حول العالم، في ظل محدودية فاعلية بعض الخيارات العلاجية واحتمال تسبب بعضها في آثار جانبية أو الاعتماد عليها لفترات طويلة. إلا أن دراسة سريرية حديثة فتحت الباب أمام نهج علاجي غير تقليدي، يقوم على الاستفادة من ميكروبات الأمعاء لدى أشخاص يتمتعون بنوم صحي، في محاولة لتحسين جودة النوم لدى المصابين بالأرق.

وتشير بيانات التجربة، التي نقلتها صحيفة «إندبندنت»، إلى أن تناول كبسولات تحتوي على ميكروبات برازية مأخوذة من متبرعين أصحاء قد يسهم في تخفيف أعراض الأرق.

يعاني نحو شخص واحد من كل عشرة بالغين حول العالم من أعراض الأرق، التي تشمل صعوبة في الخلود إلى النوم، أو الاستمرار فيه، أو الاستيقاظ مبكراً دون القدرة على العودة للنوم.

ولا يقتصر تأثير الأرق على ساعات الليل، بل يمتد إلى ساعات النهار، إذ قد يؤدي إلى ضعف التركيز والقدرات الإدراكية، واضطرابات المزاج، والإرهاق البدني. وعلى المدى الطويل، يرتبط الأرق بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وداء السكري.

وتشمل العلاجات الحالية للأرق إجراء تغييرات في نمط الحياة، إلى جانب استخدام بعض المكملات الغذائية المتاحة دون وصفة طبية، مثل الميلاتونين. إلا أن هذه العلاجات قد لا تكون فعالة لدى جميع المرضى، كما قد يرتبط بعضها بآثار جانبية أو بخطر الاعتماد عليها مع الاستخدام المطول.

وفي السنوات الأخيرة، أظهرت دراسات متزايدة أن البراز يحتوي على بكتيريا نافعة يمكن أن تسهم في تحسين توازن الميكروبات داخل الأمعاء، وهو ما يساعد في تنظيم عمليات الأيض، ودعم الجهاز المناعي، والتأثير في عدد من الوظائف الحيوية.

وتُستخدم تقنية زرع الميكروبات البرازية بالفعل في علاج بعض التهابات الجهاز الهضمي، إذ تُنقل ميكروبات من براز متبرعين أصحاء إلى أمعاء المرضى بهدف إعادة بناء البكتيريا النافعة واستعادة التوازن الميكروبي.

انطلاقاً من هذه الفكرة، بحث باحثون من جامعة بكين إمكانية استخدام زرع الميكروبات البرازية (FMT) من أشخاص يتمتعون بنوم صحي لعلاج المرضى الذين يعانون من الأرق المزمن.

وأظهرت نتائج الدراسة أن العلاج القائم على زرع الميكروبات البرازية، إلى جانب المعالجة المسبقة بالمضادات الحيوية، «حسّن استمرارية النوم الموضوعية، وحافظ على النتائج الذاتية الإيجابية المتعلقة بالأرق».

وقالت الدكتورة يان بينغ باو، إحدى مؤلفات الدراسة المنشورة في مجلة الطب الباطني: «توفر نتائجنا أدلة سريرية على أن استهداف الميكروبات المعوية قد يمثل استراتيجية علاجية جديدة وواعدة لعلاج اضطراب الأرق المزمن».

وأضافت: «يعزز هذا العمل أيضاً فهمنا لمحور الأمعاء والدماغ باعتباره أحد المنظمين المهمين للنوم لدى الإنسان».

وشملت الدراسة نحو 80 مشاركاً، جرى توزيعهم عشوائيّاً إلى مجموعتين. وتلقى نحو 40 مشاركاً علاجاً وقائياً قصير الأمد بالمضادات الحيوية، أعقبه تناول كبسولات تحتوي على ميكروبات برازية مأخوذة من متبرعين أصحاء يتمتعون بنوم جيد.

في المقابل، تلقى المشاركون الأربعون الآخرون كبسولات وهمية، دون أي علاج مسبق بالمضادات الحيوية، وشكلوا المجموعة الضابطة التي استخدمت للمقارنة.

وقيّم الباحثون كفاءة النوم لدى جميع المشاركين بعد شهر من العلاج باستخدام تخطيط النوم المتعدد، كما طلبوا منهم تعبئة استبيانات لتقييم جودة نومهم بصورة ذاتية.

وأظهرت النتائج أن بروتوكول العلاج القائم على زرع الميكروبات البرازية، مقارنة بالعلاج الوهمي، أدى إلى تحسين كفاءة النوم، وتقليل فترات الاستيقاظ بعد بدء النوم.

كما لاحظ الباحثون أن فوائد العلاج لم تكن مؤقتة، إذ استمر التحسن لدى المشاركين خلال فترة تراوحت بين شهرين وستة أشهر بعد العلاج.

وكتب الباحثون في الدراسة: «كان العلاج جيد التحمل، واقتصرت آثاره الجانبية على أعراض طفيفة ومحدودة زالت من تلقاء نفسها، ولم تُسجل أي آثار جانبية خطيرة».

وأشار الفريق البحثي أيضاً إلى أن علاج زرع الميكروبات البرازية أدى إلى زيادة ثراء وتنوع الميكروبات المعوية، وهو ما قد يفسر جانباً من التحسن الذي لوحظ في جودة النوم، ويعزز أهمية العلاقة بين صحة الأمعاء ووظائف الدماغ.

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