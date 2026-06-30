بعد انتشارها على «تيك توك»... هل تساعد «حمية التشغيل» الكورية على إنقاص الوزن؟

يعدّ الخبراء النظام الكوري الغذائي حميةً رائجة. غالباً ما تروّج الحميات الرائجة لفقدان الوزن السريع وتقيّد بشدة ما تتناوله من طعام.

تركز الحميات الرائجة التي تعِد بنتائج مذهلة في فقدان الوزن عادةً على استراتيجية واحدة لإنقاص الوزن بسرعة. لكن الحمية الكورية، التي انتشرت مؤخراً، تتبع نهجاً مختلفاً بدمجها ثلاث استراتيجيات: الصيام المتقطع، والتقليل من الأطعمة فائقة المعالجة والكربوهيدرات، وزيادة تناول البروتين.

ينتشر هذا البرنامج، الذي يستمر أربعة أسابيع، حالياً على منصتَي «تيك توك» و«إنستغرام»، حيث يقول العديد من المستخدمين إن هذا النظام ساعدهم على إنقاص الوزن والحفاظ على كتلة عضلاتهم.

كيف يُزعم أن حمية «التنشيط» الكورية فعّالة؟

ابتكر الباحث في طب السمنة وطبيب الأسرة الكوري، بارك يونغ وو، حمية «التنشيط» الكورية. وهو مؤلف كتاب «حمية التنشيط مع استقلاب الدهون»، الذي يشرح بالتفصيل خطة غذائية مدتها أربعة أسابيع.

يزعم بروتوكول بارك أنه «ينشط» عملية استقلاب الدهون في الجسم عن طريق تقليل السعرات الحرارية. وهذا يشجع الجسم على حرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة دون التضحية بكتلة العضلات، وفقاً لما تدعيه الحمية.

تجمع حمية «التنشيط» الكورية بين وجبات منخفضة الكربوهيدرات، ومشروبات البروتين، والصيام المتقطع. وتصبح الخطة أكثر تقييداً مع تقدمها، حيث يتطلّب الأسبوع الأخير ثلاث فترات صيام غير متتالية لمدة 24 ساعة. كما تشجع حمية «التنشيط» الكورية على إجراء تعديلات في نمط الحياة، بما في ذلك:

احصل على ست ساعات من النوم على الأقل كل ليلة.

تناول العشاء قبل النوم بأربع ساعات.

مارس تمارين رياضية عالية الكثافة أربع مرات على الأقل أسبوعياً.

تجنّب الجلوس لفترات طويلة.

تعتمد «حمية التشغيل» الكورية على تقليل الكربوهيدرات تدريجياً، والاعتماد على البروتين، ثم إدخال الأطعمة على مراحل، مع زيادة عدد أيام الصيام المتقطع (24 ساعة) أسبوعاً بعد آخر. كما تُوصي باستخدام بعض المكملات الغذائية طوال البرنامج.

ويُنصح بتناول تلك الوجبات في الحمية:

الأيام 1-3

يُستبدل بالإفطار والغداء والعشاء والوجبات الخفيفة مخفوقات البروتين فقط.

الأيام 4-7

يبقى الإفطار والوجبة الخفيفة بعد الظهر والعشاء عبارة عن مخفوقات بروتين، في حين يتكون الغداء من وجبة منخفضة الكربوهيدرات، مثل نصف وعاء من الحبوب المختلطة مع مصادر البروتين مثل التوفو، والأسماك، والمأكولات البحرية، والتونة، والدجاج منزوع الجلد، والبيض، والفطر، والأعشاب البحرية. كما توصي الحمية بتناول مكملات غذائية متعددة الفيتامينات، و«أوميغا-3»، وفيتامين «سي».

الأسبوع الثاني

تُضاف البقوليات، والمكسرات، والكيمتشي، وكوب من القهوة السوداء صباحاً، وكوبان من الحليب، والجبن قليل الملح. يستمر تناول مخفوقَي بروتين يومياً (الإفطار ووجبة خفيفة)، مع غداء منخفض الكربوهيدرات، وعشاء خالٍ من الكربوهيدرات يعتمد على البروتين مثل السمك أو اللحوم المسلوقة. ويتضمّن هذا الأسبوع صياماً لمدة 24 ساعة مرة واحدة.

الأسبوع الثالث

يُسمح بإضافة اليقطين، والطماطم، والكستناء، والموز، والتوت. كما يُسمح بالموز والبطاطا الحلوة عند ممارسة تمارين عالية الشدة. ويظل نظام الوجبات كما هو، مع صيامين لمدة 24 ساعة في أيام غير متتالية.

الأسبوع الرابع

يمكن إضافة حصة واحدة من الفاكهة يومياً مع الاستمرار في النظام الغذائي نفسه، ويتضمّن هذا الأسبوع ثلاثة أيام صيام لمدة 24 ساعة، على أن تكون غير متتالية.

الأطعمة التي يجب تجنّبها في النظام الغذائي الكوري:

السكر والأطعمة والمشروبات السكرية.

الحليب المضاف إليه السكر.

الأطعمة التي تحتوي على الدقيق.

الكحول.

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

الأطعمة الغنية بالدهون المتحولة.

المحليات الصناعية.

الأطعمة المالحة.

الفوائد المحتملة لنظام «التشغيل الكوري» الغذائي

تقول اختصاصية التغذية ومؤلفة كتاب «دليل التغذية الفعال»، جيسيكا كوردينغ: «هناك بعض العناصر في هذا النظام الغذائي التي تتوافق مع التوصيات الغذائية القائمة على الأدلة، لا سيما إعطاء الأولوية للبروتين وتقليل تناول الأطعمة المصنعة. وهذا بدوره يساعد على الحفاظ على كتلة العضلات في أثناء فقدان الوزن».

ووفقاً لاختصاصية التغذية والرئيسة التنفيذية لمجموعة نيويورك للتغذية، ليزا موسكوفيتز، لموقع «إيفري داي هيلث»: إذا استطاع الشخص الالتزام بهذا النظام الغذائي، فقد يساعد ذلك في تقليل الالتهابات، ودعم توازن سكر الدم، وربما يؤدي إلى فقدان الوزن.

ويتفق اختصاصي التغذية والشريك المؤسس لعيادة كيتلي للعلاج الغذائي الطبي في مدينة نيويورك، سكوت كيتلي، على أن الشخص قد يتمكن من فقدان الوزن باتباع هذا النظام الغذائي؛ مؤقتاً على الأقل. ويقول: «قد يؤدي هذا النظام إلى فقدان الوزن على المدى القصير، لأنه يقلّل بشكل كبير من السعرات الحرارية المتناولة، ويستبعد العديد من الأطعمة فائقة المعالجة، ويركز على البروتين».