الماء البارد أم الدافئ أم الساخن... أيها الأفضل لصحتك؟

يعد شرب الماء مفيداً للصحة أياً كانت درجة حرارته، فهو يحمي من الجفاف، وينظم حرارة الجسم، ويساعد على التخلص من الفضلات.

لكن الدراسات تشير إلى أن لكل درجة حرارة فوائد خاصة، فيما يتعلق بالترطيب، وتحسين الهضم، وتخفيف احتقان الأنف والحلق، حسبما نقل موقع «فيري ويل هيلث» العلمي.

الماء البارد... الخيار الأمثل للترطيب

يساعد الماء البارد في تبريد الجسم بعد التعرض للحرارة، إذ وجدت دراسة أُجريت عام 2012 أن شرب الماء البارد يمكن أن يخفض درجة حرارة الجسم الداخلية، وهو أمر مفيد بعد ممارسة التمارين الرياضية أو عند قضاء الوقت في طقس حار.

كما توصلت دراسة صغيرة نُشرت عام 2013 إلى أن تناول الماء البارد بعد ممارسة الرياضة في بيئة حارة قد يساعد على ترطيب الجسم بصورة أفضل مقارنةً بالماء ذي درجات الحرارة الأخرى. فقد لوحظ أن الرياضيين الذين عانوا من الجفاف بعد التمرين في الحرارة، وشربوا الماء البارد، استهلكوا كمية أكبر من الماء وتعرقوا بمعدل أقل.

وحدد الباحثون درجة حرارة تبلغ نحو 16 درجة مئوية بوصفها الأنسب لترطيب الرياضيين الذين يعانون الجفاف في هذه الظروف.

وفي دراسة أخرى أُجريت عام 2014، وجد الباحثون أن شرب الماء البارد قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في استهلاك الجسم للطاقة، مما يعني أن الجسم قد يحرق عدداً أكبر قليلاً من السعرات الحرارية عند تناوله مقارنةً بالماء الدافئ أو الساخن، إلا أن هذه النتيجة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيدها.

ورغم أن الماء البارد آمن لمعظم الأشخاص، فإن بعض الحالات الصحية تستدعي الحذر، إذ أشارت دراسة سابقة إلى أن تناوله قد يؤدي إلى تفاقم أعراض تعذر ارتخاء المريء، وهو اضطراب مزمن يسبب صعوبة في البلع ومرور الطعام عبر المريء.

الماء الدافئ... الخيار الأمثل للهضم

قد يساعد شرب الماء الدافئ على دعم عملية الهضم وتقليل احتمالات الإصابة بالإمساك.

وأظهرت دراسة نُشرت عام 2016 أن تناول الماء الدافئ بعد العمليات الجراحية قد يساعد على تحسين حركة الأمعاء، كما تمكن المشاركون الذين شربوا الماء الدافئ من التخلص من الغازات في وقت أقصر مقارنةً بمن لم يتناولوه.

ويمكن للأشخاص الذين يفضلون بدء يومهم بفنجان من القهوة تجربة شرب كوب من الماء الدافئ أولاً، بوصفه وسيلة للمساعدة على تنشيط الجهاز الهضمي مع بداية اليوم.

الماء الساخن... الخيار الأمثل في حالات الاحتقان

قد يكون الماء الساخن خياراً مناسباً للأشخاص الذين يعانون نزلات البرد أو احتقان الأنف والحلق، إذ يمكن أن يساعد تناوله على تهدئة الحلق وتخفيف بعض أعراض الجهاز التنفسي العلوي.

وأشارت دراسة نُشرت عام 2008 إلى أن تناول مشروب ساخن يمكن أن يوفر راحة سريعة من السعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق.

ويرتبط ذلك جزئياً بالبخار المتصاعد من الماء الساخن، الذي يستنشقه الشخص بصورة طبيعية في أثناء الشرب، مما يساعد على ترطيب الممرات الأنفية وتقليل الشعور بالجفاف.