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صحتك

الحمية التي أفادت صديقك… لماذا قد لا تناسبك؟

الذكاء الاصطناعي يدخل عالم التغذية الشخصية

الحمية التي أفادت صديقك… لماذا قد لا تناسبك؟
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الحمية التي أفادت صديقك… لماذا قد لا تناسبك؟

الحمية التي أفادت صديقك… لماذا قد لا تناسبك؟

يتّبع صديقك حمية فينخفض وزنه، فتجرّبها ولا تحصل على النتيجة نفسها. لذا تتساءل: هل أخطأت في تطبيقها، أم أن جسمك يحتاج إلى شيء مختلف؟ وراء هذا السؤال اليومي مجال بحثي متنامٍ يحاول فهم اختلاف استجاباتنا للطعام، ويستعين بالذكاء الاصطناعي للبحث عن إجابات أكثر تخصيصاً.

تخيّل تطبيقاً يقترح وجباتك بعد تحليل عاداتك الغذائية، وبعض مؤشرات صحتك، بدلاً من إرسال القائمة نفسها إلى الجميع. وهذه الفكرة تُختبر بالفعل بأشكال مختلفة، لكن المسافة ما زالت قائمة بين توصية تبدو مصمّمة لك وتوصية ثبت أنها تحسّن صحتك.

فهل يقرّبنا الذكاء الاصطناعي من غذاء يناسب كل شخص، أم يضيف وعداً جديداً إلى سوق الحميات المزدحمة؟

أكثر من قائمة ممنوعات

تنطلق «التغذية الشخصية» من أن احتياجات الناس وظروفهم ليست متطابقة، فالعمر، والحالة الصحية، والأدوية، والنشاط البدني، والعادات اليومية، كلها عوامل تؤثر في اختيار الغذاء المناسب. وتحاول الأبحاث إضافة معلومات أعمق -مثل الجينات، ومؤشرات الأيض، وميكروبات الأمعاء- إلى هذه الصورة.

ولا تعني الفكرة إلغاء مبادئ التغذية الصحية العامة، أو أن لكل إنسان حمية سِرّيّة تنتظر اكتشافها، فالتخصيص قد يكون بسيطاً: نصيحة تراعي مرضاً مزمناً، أو ميزانية الأسرة، أو الأطعمة المتاحة، أو قدرة الشخص على الالتزام.

السؤال المهم إذن: متى تضيف التحاليل والخوارزميات فائدة تستحق تكلفتها، وتعقيدها؟

ضيوف على مائدتنا

داخل الأمعاء تعيش مجتمعات من الكائنات الدقيقة تُعرف باسم الميكروبيوم المعوي. وهي تشارك في معالجة مكونات غذائية، وتتفاعل مع الجسم، ويختلف تركيبها بين الأفراد. لكن قراءة هذه الاختلافات وتحويلها إلى نصائح نافعة ليست مهمة سهلة.

في دراسة نُشرت بمجلة «Nature Medicine» في 23 مارس (آذار) 2026، حلّل باحثون بيانات 10068 مشاركاً في «مشروع النمط الظاهري البشري»، وجمعوا بين سجلات الطعام عبر تطبيق وتحليل الميكروبيوم.

وجد الفريق ارتباطات بين تناول أطعمة معينة ووفرة أنواع من ميكروبات الأمعاء، كما ارتبطت الأنماط الغذائية -ومنها درجة تصنيع الطعام- بتنوع هذه المجتمعات، وتركيبها.

وطوّر الباحثون محاكاة لاستكشاف كيف قد تغيّر تعديلات غذائية شخصية الميكروبيوم. لكنها كانت توقعات بحثية؛ فلم تثبت الدراسة أن اتباع قوائم تقترحها الخوارزمية يحسّن الصحة فعلياً. وهذا فارق أساسي بين رسم طريق محتمل وتجربته.

رسم تعبيري للذكاء الاصطناعي: البحث عن أنماط تساعد على تخصيص التوصيات الغذائية

ماذا تفعل الخوارزمية؟

يصعب على الإنسان اكتشاف العلاقات المتشابكة داخل آلاف السجلات الغذائية، والقياسات الصحية. هنا تستطيع خوارزميات التعلّم الآلي البحث عن أنماط، وبناء نماذج تتنبأ باستجابات محتملة، أو تقترح خيارات تستحق الاختبار.

لكن التنبؤ يتأثر بالبيانات التي تعلّم منها النظام. فإذا كانت سجلات الطعام ناقصة، أو كان المشاركون لا يمثّلون المستخدمين الجدد، فقد تقل دقته. كما أن اكتشاف ارتباط بين طعام وميكروب لا يكفي لإثبات أن تغيير ذلك الطعام سيمنع مرضاً، أو يعالجه.

لذلك لا تُقاس جودة التوصية بمدى تفصيلها، أو جاذبية التطبيق، بل بما يحدث لمن يتبعها مقارنة بنصيحة غذائية أخرى مناسبة .

فوائد حقيقية... لكن محدودة

تقدّم مراجعة منهجية وتحليل تجميعي نُشرا في مجلة «The Journal of Nutrition» في 23 سبتمبر (أيلول) 2026 اختباراً مهماً لهذه الوعود.

شملت المراجعة 262 دراسة عن التغذية الشخصية المدعومة بالتقنيات، ومنها الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات، والأجهزة القابلة للارتداء. ولم تكن جميعها تجارب علاجية، أو تستخدم الذكاء الاصطناعي وحده.

وفي الدراسات القابلة للجمع إحصائياً، بلغ متوسط الفرق في الوزن نحو كيلوغرامين لصالح التدخلات المدروسة. وظهرت فوائد متواضعة أيضاً في إنقاص محيط الخصر، وضغط الدم الانقباضي، بينما لم يظهر تحسن إجمالي ذو دلالة إحصائية في مؤشرات السكر، والدهون.

والأهم أن قوة الأدلة كانت تتراوح بين منخفضة إلى منخفضة جداً، بسبب تفاوت الدراسات، ومحدوديتها. لذلك لا تمثل هذه المتوسطات وعداً بما سيحققه كل مستخدم، ولا تثبت تفوق كل برنامج يرفع شعار «التغذية الذكية».

هل يعرف التطبيق مائدتك؟

بالنسبة إلى القارئ العربي، يبدأ التخصيص بسؤال عملي: هل يفهم النظام الطعام الذي نأكله فعلاً؟ فالطبق الواحد قد تختلف مكوناته، وحصصه، وطريقة طهوه بين منزل وآخر، وقد لا تعكس قواعد البيانات هذا التنوع بدقة. ثم تأتي أسئلة التكلفة، والخصوصية: هل تحتاج التوصية إلى فحوص متكررة؟ ومن يحتفظ ببياناتك الصحية؟ وهل تستطيع شراء الأطعمة المقترحة، وإدخالها إلى وجبات الأسرة؟

إن النصيحة التي تبدو مثالية على الشاشة قد تفشل إذا تجاهلت حياة صاحبها. ويظل اختصاصي التغذية مهماً لربط المعلومات العلمية بالمرض، والأدوية، والتفضيلات، والواقع اليومي.

حضور الأدوات الرقمية في اختياراتنا الغذائية اليومية

قبل أن تسلّم هاتفك قائمة الطعام

لا تُعلن هذه الأبحاث نهاية الحميات، بل تدعو إلى اختبار طريقة أفضل لاختيارها، ومتابعتها. وقد يصبح الذكاء الاصطناعي أداة مفيدة حين يساعد الإنسان على فهم خياراته، ويمنح المختص معلومات قابلة للمراجعة. أما السؤال الذي يستحق أن يسبق الاشتراك في أي برنامج هو: ما الدليل على أن توصياته تحسّن الصحة؟ ولمن؟ وعلى مدى كم من الوقت؟

قد يعرف التطبيق آلاف الأطعمة، لكن معرفة ما يناسبك تحتاج أيضاً إلى دليل، وتجربة، وحوار. فالنجاح ليس أن تصبح وجبتك أكثر تعقيداً، بل أن تصبح صحتك أفضل، وأن تستطيع الاستمرار.

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بعد الاشتباه بوفاة باحثة روسية بسببه... ماذا نعرف عن الطاعون الرئوي؟

بكتيريا الطاعون «Yersinia pestis» (أ.ف.ب)
بكتيريا الطاعون «Yersinia pestis» (أ.ف.ب)
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بعد الاشتباه بوفاة باحثة روسية بسببه... ماذا نعرف عن الطاعون الرئوي؟

بكتيريا الطاعون «Yersinia pestis» (أ.ف.ب)
بكتيريا الطاعون «Yersinia pestis» (أ.ف.ب)

أثارت وفاة فنية مختبر روسية تبلغ من العمر 28 عاماً حالة من الترقب الصحي، بعد الاشتباه في ارتباط وفاتها بمرض الطاعون الرئوي، فيما أكد مسؤولون روس أن «الوضع تحت السيطرة».

وكانت هيئة «روسبوتريبنادزور» (Rospotrebnadzor) الروسية المعنية بمكافحة الأمراض المعدية، قد أعلنت أن الشابة التي تعمل في «معهد إيركوتسك للأبحاث ومكافحة الطاعون» في سيبيريا، توفيت بعد تشخيص إصابتها بالتهاب رئوي «مجهول» المصدر.

من جهته، أفاد موقع «بيبول أوف بايكال» الإخباري، نقلاً عن مصادر لم يسمّها مقربة من الأجهزة الأمنية في المنطقة، بأنها ربما أصيبت بالطاعون الرئوي بسبب كسر أنبوب اختبار.

وأمس الاثنين، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصحافيين في ​البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستقدم المساعدة لروسيا في هذا الشأن، واصفاً ​تفشي المرض بأنه «مشكلة ⁠كبيرة ​لروسيا».

جاء ذلك بعد أن صرح مسؤول في إدارة ترمب لموقع «أكسيوس» يوم الأحد بأن البيت الأبيض «على دراية بالتقارير المتعلقة بوفاة الشابة الروسية، ويتابع تطورات الموقف، ويدرس الخيارات المتاحة».

فما الطاعون الرئوي؟

يعدّ الطاعون مرضاً بكتيرياً تسببه بكتيريا الطاعون التي تسمى «يرسينيا بيستيس» (Yersinia pestis)، وله 3 أشكال رئيسية: الطاعون الدبلي، والطاعون الرئوي، وطاعون الإنتان الدموي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، يُعدّ الطاعون الرئوي أخطر هذه الأشكال وأكثرها قدرة على الانتقال بين البشر؛ إذ يمكن أن تظهر أعراضه سريعاً، أحياناً خلال 24 ساعة من الإصابة، وينتقل من شخص إلى آخر عبر الرذاذ التنفسي.

وتقول «منظمة الصحة العالمية» إن «الطاعون الرئوي شديد العدوى، ويمكن أن يسبب أوبئة خطيرة من خلال انتقاله بين الأشخاص عبر الرذاذ التنفسي».

ورغم خطورته، فإن المرض قابل للعلاج بالمضادات الحيوية، وتكون فرص التعافي مرتفعة عندما يبدأ العلاج مبكراً، خصوصاً خلال الساعات الأولى من ظهور الأعراض.

أما في حال عدم اكتشاف المرض وعلاجه مبكراً، فقد يكون الطاعون الرئوي قاتلاً.

عاملين في معهد «إيركوتسك للأبحاث» ومكافحة الطاعون في سيبيريا (أ.ب)

ما الأعراض التي يجب الانتباه إليها؟

لا يشترط أن يظهر التورم البارز والمؤلم للعقد الليمفاوية، المعروف باسم الدمامل الطاعونية والذي ينتج عن تكاثر البكتيريا داخل العقد الليمفاوية، لدى المصابين بالطاعون الرئوي.

إلا أن أبرز أعراض الطاعون الرئوي هي الحمى، والصداع، والضعف، وضيق التنفس، وألم الصدر، والسعال، والالتهاب الرئوي سريع التطور، وقد يصاحب ذلك خروج مخاط مائي أو دموي.

كيف يمكن التأكد من سبب وفاة فنية المختبر في روسيا؟

لم يتضح حتى الآن سبب وفاة فنية المختبر الروسية بشكل نهائي. وفي حال أكدت السلطات الروسية أن الوفاة ناجمة عن الطاعون الرئوي، فمن المفترض إبلاغ «منظمة الصحة العالمية»، إلا أن ذلك قد يستغرق وقتاً بينما تجري السلطات الفحوصات المخبرية وتحاليل الأنسجة للتأكد من وجود بكتيريا الطاعون.

ودعا مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون، موسكو، إلى مشاركة أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الواقعة.

وقال الطبيب أشِيش جها، الذي شارك في قيادة الاستجابة الأميركية لجائحة كورونا خلال إدارة الرئيس جو بايدن: «ما نحتاج إليه الآن هو الشفافية من السلطات الروسية، وأنا قلق بشأن ما إذا كنا سنحصل عليها أم لا».

وبالتالي، فإن المؤشر الأهم خلال الفترة المقبلة سيكون نتائج الفحوصات الرسمية، وظهور أي حالات جديدة بين المخالطين، وما إذا كانت السلطات الروسية ستؤكد انتقال المرض من إنسان إلى آخر.

وحتى تتضح هذه المعطيات، لا تشير المعلومات الواردة إلى وجود تفشٍّ واسع، لكن طبيعة الطاعون الرئوي تجعل مراقبة الوضع أمراً بالغ الأهمية.

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الطاعون أمراض الصحة مشاكل صحية روسيا
صحتك

3 مشروبات صباحية تضر المعدة عند تناولها على معدة فارغة

تناول بعض المشروبات على معدة فارغة قد يزيد الشعور بالحموضة أو يسبب تهيجاً وانزعاجاً بالمعدة (بيكسلز)
تناول بعض المشروبات على معدة فارغة قد يزيد الشعور بالحموضة أو يسبب تهيجاً وانزعاجاً بالمعدة (بيكسلز)
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3 مشروبات صباحية تضر المعدة عند تناولها على معدة فارغة

تناول بعض المشروبات على معدة فارغة قد يزيد الشعور بالحموضة أو يسبب تهيجاً وانزعاجاً بالمعدة (بيكسلز)
تناول بعض المشروبات على معدة فارغة قد يزيد الشعور بالحموضة أو يسبب تهيجاً وانزعاجاً بالمعدة (بيكسلز)

مع بداية كل صباح، يبحث كثيرون عن مشروب يمنحهم النشاط والانتعاش، فيتجهون تلقائياً إلى القهوة أو العصائر أو غيرها من المشروبات التي تبدو للوهلة الأولى اختيارات صحية. لكن تناول بعض هذه المشروبات على معدة فارغة قد يأتي بنتيجة عكسية لدى بعض الأشخاص، إذ يمكن أن يزيد الشعور بالحموضة أو يسبب تهيجاً وانزعاجاً بالمعدة، خصوصاً لدى من يعانون من حساسية المعدة أو ارتجاع المريء.

وفيما يلي أبرز المشروبات التي قد تضر المعدة عند شربها على معدة فارغة:

القهوة

تأتي القهوة في مقدمة المشروبات التي قد تسبب انزعاجاً للمعدة لدى بعض الأشخاص عند تناولها قبل الإفطار.

ووفقاً لموقع «كليفلاند كلينك»، تحتوي القهوة على أحماض طبيعية. كما يمكن للكافيين أن يؤدي إلى زيادة إنتاج حمض المعدة وإرخاء العضلة الموجودة بين المعدة والمريء، وهو ما قد يسهّل صعود الحمض إلى المريء لدى الأشخاص المعرّضين للارتجاع.

وأشار تقرير لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية إلى أن شرب القهوة على معدة فارغة قد يرتبط لدى بعض الأشخاص بآلام أو اضطرابات هضمية وحرقة، في حين قد يساعد تناول الطعام مع القهوة على تقليل هذه الأعراض.

عصائر الحمضيات

رغم احتواء عصائر البرتقال والليمون وغيرها من الحمضيات على عناصر غذائية وفيتامينات مهمة، فإن حموضتها قد تسبب حرقة أو تهيجاً لدى بعض الأشخاص عند تناولها والمعدة فارغة، خصوصاً المصابين بارتجاع المريء، حسبما نقله موقع «مايو كلينك».

لذلك، قد يكون تناول هذه العصائر بعد وجبة الإفطار خياراً ألطف على المعدة، مع تجنبها إذا كانت تسبب أعراضاً متكررة.

المشروبات الغازية

يعتقد البعض أن المشروبات الغازية تساعد على الهضم أو تمنح المعدة شعوراً بالراحة، إلا أنها في الواقع قد تتسبب في مشكلات في المعدة خصوصاً عند تناولها على معدة خالية من الطعام.

وحسب «مايو كلينك»، تحتوي المشروبات الغازية على ثاني أكسيد الكربون الذي يكوّن فقاعات داخل المعدة، ما قد يزيد الانتفاخ والتجشؤ والضغط على المعدة، وقد يُسهم ذلك في صعود محتوياتها الحمضية إلى المريء لدى الأشخاص المصابين بالارتجاع. كما أن بعض هذه المشروبات تحتوي على الكافيين والأحماض، وهي مكونات قد تزيد الحموضة وتهيج المعدة لدى الأشخاص الأكثر حساسية.

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صحتك

اللياقة البدنية الجيدة في الطفولة تحمي من الاكتئاب في مرحلة البلوغ

اللياقة البدنية الجيدة في الطفولة تحمي من الاكتئاب في مرحلة البلوغ
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اللياقة البدنية الجيدة في الطفولة تحمي من الاكتئاب في مرحلة البلوغ

اللياقة البدنية الجيدة في الطفولة تحمي من الاكتئاب في مرحلة البلوغ

أظهرت دراسة حديثة لباحثين من جامعتي أديلايد وتسمانيا في أستراليا، نُشرت أخيراً في «مجلة اضطرابات المزاج» the Journal of Affective Disorders، أن الأطفال الأكثر لياقة بدنية أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب في مرحلة البلوغ.

واستخدم الباحثون بيانات أُخذت من دراسة امتدت لأكثر من 30 عاماً، وتناولت العوامل المختلفة في مرحلة الطفولة التي يكون لها تأثير واضح على الصحة في مرحلة البلوغ، ووجدوا أن اللياقة البدنية الجيدة في مرحلة الطفولة انعكست بالإيجاب على الأطفال، لا على المستوى العضوي في الطفولة فقط، ولكن أيضاً على المستوى النفسي بعد أن أصبحوا بالغين.

وقام الباحثون بإجراء الدراسة على ما يزيد عن ألف طفل على مرحلتين: المرحلة الأولى في عام 1985 عندما تراوحت أعمار هؤلاء الأطفال بين 7 و15 عاماً، ثم أعيد تقييمهم عندما كانوا في منتصف العمر، أي بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود كاملة.

قياس مستويات اللياقة البدنية

قاس الباحثون مستويات اللياقة البدنية للأطفال عن طريق اختبار أدائهم في رياضات معينة قادرة على قياس صحة القلب، والعضلات. وعلى سبيل المثال تم استخدام اختبار الجري لمسافة 1.6 كيلومتر (ميل واحد) لتقييم لياقة الجهاز التنفسي، وصحة القلب، حيث قُدرت اللياقة القلبية التنفسية الجيدة بوصفها (القدرة على أداء عمل بدني عند معدل ضربات قلب يبلغ 170 نبضة في الدقيقة).

كما تم تقييم القدرة العضلية لدى جميع الأطفال والمراهقين (7 - 15 عاماً) من خلال قوة أدائهم في اختبار الوثب الطويل من الثبات، وقد اختار الباحثون هذه الرياضة على وجه التحديد لأن توظيف استخدام القدمين مع أرجحة الذراعين يحدث بشكل متزامن لدفع الجسم إلى الأمام. وأتيحت لكل مشارك محاولتان للقفز، وتم تسجيل المسافة الأبعد التي حققها.

وقام العلماء بتثبيت جميع العوامل التي يمكن أن تؤثر في النتيجة النهائية، مثل العمر، والجنس، والأداء الدراسي، وأيضاً المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، والمستوى التعليمي للوالدين.

تقييم الصحة النفسية

في المرحلة الثانية بعد مرور أكثر من 30 عاماً تم تقييم الصحة النفسية للمشاركين، وذلك باستخدام نسخة مخصصة لتقييم الحالات المرضية النفسية على مدار العمر، حيث أتم المشاركون مقابلات مع أطباء نفسيين عبر الحاسوب، وتم سؤالهم إذا كانوا قد عانوا من الاكتئاب في أي مرحلة من حياتهم، وحُددت شدة حالات الاكتئاب (الخفيف، أو المتوسط، ​​أو الشديد) تبعاً لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وقام الباحثون بتصنيف المشاركين إلى فئتين، الأولى ضمت من عانوا من الاكتئاب في أي وقت مضى، والثانية ضمت من لم يعانوا منه مطلقاً. كما تم حسبان سنة ظهور المرض لأول مرة بالاستناد إلى تاريخ ميلاد المشارك وعمره عند بدء ظهور الأعراض لأول مرة، وقاموا باستبعاد الأفراد إذا كانت سنة ظهور المرض لديهم تسبق عام 1985، أو تزامنت معه.

الصحة النفسية نتاج اللياقة البدنية

أظهرت النتائج أن المشاركين الذين تمتعوا بصحة نفسية جيدة في البلوغ كانوا الأكثر لياقة بدنية في مرحلة الطفولة بغض النظر عن نوع الرياضة. وفي المجمل سجل الذكور مستويات لياقة بدنية أعلى مقارنة بالإناث خلال مرحلتي الطفولة، والمراهقة، ما انعكس على الحالة النفسية لاحقاً، حيث عانت نسبة أكبر من الإناث (21 في المائة) من الاكتئاب خلال حياتهن مقارنة بالذكور (14 في المائة).

وأخيراً أوضح الباحثون أن نتائج الدراسة لا تعني أن عدم ممارسة الرياضة في الطفولة يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب في المستقبل، ولكن توضح الأثر الكبير للياقة البدنية الجيدة على الصحة النفسية.

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