3 عوامل شائعة قد تسرّع عملية الشيخوخة... ما هي؟

قد تؤثر عادات نمط الحياة والعوامل البيئية في صحة الخلايا والشيخوخة البيولوجية، وفق خبير الطب الوظيفي الدكتور ويل كول، الذي يرى أن عوامل مرتبطة بالحياة الحديثة، من النظام الغذائي والسموم البيئية إلى التوتر، قد تسهم في خلل وظائف الخلايا وتؤثر في الالتهابات والنوم والصحة العامة.

وفي تقرير نشرته شبكة «فوكس نيوز»، يشير كول إلى أن هذه العوامل قد تسرّع الشيخوخة البيولوجية، بحيث يختلف عمر خلايا الجسم عن العمر الزمني للشخص.

كما يحذر من تجاهل أعراض مستمرة، مثل ضبابية الدماغ والتعب، باعتبارها طبيعية، إذ يمكن أن ترتبط بعوامل صحية ونفسية وأخرى متعلقة بنمط الحياة.

وحدد كول ثلاثة عوامل يرى أنها قد تعطل التواصل بين الخلايا وتُحدث ما يسميه «الضوضاء الخلوية»، التي قد تسهم في تسارع الشيخوخة والإصابة بالأمراض.

1- نظام غذائي غير صحي

يعتبر كول تناول الأطعمة التي «لا تحب جسم الإنسان في المقابل»، خصوصاً الأطعمة المحفزة للالتهابات، أحد أبرز العوامل التي تؤثر سلباً في صحة الخلايا.

وأضاف أن عدم الالتزام بأوقات منتظمة لتناول الطعام، وتناول الأطعمة على مدى ساعات طويلة من اليوم من دون منح الجسم وقتاً للهضم والصيام، قد يخل أيضاً بالتوازن الخلوي.

2- التعرض للسموم

أشار كول إلى بعض العوامل البيئية، ومنها المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب ومواد «PFAS» المعروفة أحياناً باسم «المواد الكيميائية الأبدية»، بوصفها مصادر محتملة للقلق الصحي. ويعتمد تأثير التعرض لهذه المواد على نوع المادة والجرعة ومدة التعرُّض.

كما أشار إلى مسببات الأمراض المعدية، مثل البكتيريا والفيروسات، والتعرُّض للعفن بوصفها عوامل قد تؤثر في الصحة.

وأضاف أن التعرض مساءً للضوء الغني بالطيف الأزرق قد يؤثر في الساعة البيولوجية لدى بعض الأشخاص، بينما قد يساعد انتظام مواعيد النوم والاستيقاظ والتعرض للضوء نهاراً في دعم النوم الصحي وصحة الخلايا.

3- التوتر المزمن والصدمات والعزلة

أشار كول أيضاً إلى التوتر المزمن والصدمات النفسية غير المعالجة ونقص التواصل الاجتماعي أو الروحي بوصفها عوامل قد ترتبط بزيادة «الضوضاء الخلوية».

وربطت بعض الدراسات الرصدية بين المشاركة الدينية أو الروحية وانخفاض مستويات بعض مؤشرات الالتهاب، وتحسُّن بعض النتائج الصحية، لكن هذه الدراسات لا تثبت أن الإيمان بحد ذاته هو سبب هذه الفوائد.

وقال كول إن فوائد مشابهة قد تتحقق من خلال أي منظومة معتقدات أو مجتمع يساعد الشخص على تغيير حالته النفسية، وكذلك من خلال التواصل مع الطبيعة.