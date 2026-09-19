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الرياضة رياضة عالمية

وفاة أسطورة إنتر وإيطاليا ساندرو ماتسولا عن 83 عاماً

مهاجم منتخب إيطاليا السابق ساندرو ماتسولا (نادي إنتر ميلان)
مهاجم منتخب إيطاليا السابق ساندرو ماتسولا (نادي إنتر ميلان)
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وفاة أسطورة إنتر وإيطاليا ساندرو ماتسولا عن 83 عاماً

مهاجم منتخب إيطاليا السابق ساندرو ماتسولا (نادي إنتر ميلان)
مهاجم منتخب إيطاليا السابق ساندرو ماتسولا (نادي إنتر ميلان)

أعلن نادي إنتر ميلان، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، السبت، عن وفاة مهاجم منتخب إيطاليا السابق ساندرو ماتسولا عن عمر ناهز 83 عاماً.

ويُعد ماتسولا من أبرز الأسماء في تاريخ إنتر، إذ أمضى كامل مسيرته الاحترافية الممتدة على مدار 17 عاماً بقميص الفريق، مسجلاً 158 هدفاً في 565 مباراة. وأسهم في قيادة النادي إلى الفوز بأربعة ألقاب للدوري الإيطالي، ولقبين لكأس أوروبا. كما كان ضمن منتخب إيطاليا المتوج ببطولة أوروبا عام 1968، والذي بلغ نهائي كأس العالم في المكسيك عام 1970.

وقال إنتر، في بيان على موقعه الرسمي، مستخدماً لقب الفريق: «كان ساندرو ماتسولا من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، وليس فقط في تاريخ النيراتزوري. كان جزءاً من تاريخ إنتر نفسه؛ انضم إلى النادي وهو صبي ولم يغادره مطلقاً».

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إن إيطاليا تودع أحد أبرز أساطير كرة القدم وأكثر الشخصيات الرياضية حضوراً في وجدان جماهيرها.

وأضافت عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «لقد ألهم أجيالاً من الإيطاليين، وأدخل الفرح إلى قلوبهم، تاركاً إرثاً خالداً، وبصمة لا تُمحى في تاريخ أمتنا».

وكان ماتسولا في السادسة من عمره عندما فقد والده فالنتينو، لاعب منتخب إيطاليا وأحد نجوم تورينو، في كارثة سوبرجا الجوية عام 1949، حين تحطمت الطائرة التي كانت تقل فريق تورينو بأكمله أثناء عودته من مباراة ودية في لشبونة.

وخاض ماتسولا أولى مبارياته مع الفريق الأول لإنتر ميلان وهو في الثامنة عشرة من عمره، بعدما أشرك النادي فريقاً من اللاعبين الشباب في مواجهة أمام يوفنتوس، إثر قرار الاتحاد الإيطالي إعادة المباراة عقب إلغاء فوز اعتباري كان قد منح إنتر الفوز بنتيجة 2-صفر، بسبب اقتحام جماهير يوفنتوس أرض الملعب.

وقبل تلك المباراة، أنهى ماتسولا امتحاناً مدرسياً ثم سافر إلى تورينو للمشاركة فيها. وكان قد عمل في طفولته جامعاً للكرات، وتميمة للنادي، قبل أن يسجل الهدف الوحيد لإنتر من ركلة جزاء في الخسارة القاسية 1-9 أمام يوفنتوس.

وسرعان ما فرض نفسه عنصراً أساسياً في التشكيلة، ولعب دوراً محورياً في الحقبة الذهبية للنادي. وقاد إنتر إلى إحراز أول ألقابه الأوروبية عام 1964 بتسجيله هدفين في الفوز 3-1 على ريال مدريد في المباراة النهائية، قبل أن يسهم في الاحتفاظ باللقب في الموسم التالي.

واعتزل ماتسولا كرة القدم عام 1977، قبل أن يتولى لاحقاً منصب المدير الرياضي في إنتر، ثم يشغل المنصب ذاته في تورينو؛ النادي الذي صنع فيه والده اسمه قبل وفاته المأساوية.

وقال إنتر في ختام بيانه: «تألق النجم صاحب الشارب الشهير على أرض الملعب، ولا يزال حضوره خالداً حتى اليوم. وكما كان يقول دائماً، كانت أمنيته الأخيرة أن يذكر بأنه رجل لا يتوقف عن القتال، حتى عندما يبدو الفوز مستحيلاً، كما حدث في الخسارة 1-9».

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حسين المسلّم مدير المجلس الأولمبي الآسيوي (دورة الألعاب الاسيوية)
حسين المسلّم مدير المجلس الأولمبي الآسيوي (دورة الألعاب الاسيوية)
TT
TT

«آسياد 2026»: المسلّم يدعو الراغبين في الاستضافة للاقتداء باليابان

حسين المسلّم مدير المجلس الأولمبي الآسيوي (دورة الألعاب الاسيوية)
حسين المسلّم مدير المجلس الأولمبي الآسيوي (دورة الألعاب الاسيوية)

أكد حسين المسلّم، مدير المجلس الأولمبي الآسيوي، السبت، أن احتضان اليابان للألعاب الآسيوية عن طريق إيواء الرياضيين في أكواخ وسفينة سياحية، مثال يحتذى به لاستضافة التظاهرات الكبيرة دون تكاليف باهظة.

يأتي هذا التصريح بعد أن ألقى نقص أماكن الإقامة لأكثر من 17 ألف مشارك بظلاله على الاستعدادات لاحتضان أبرز حدث رياضي آسيوي في ناغويا.

كما اشتكى بعض الدول المشاركة أيضاً من جودة الغرف، خصوصاً تلك المصنوعة على شاكلة أكواخ من الحاويات.

ولم تبنِ اليابان المنظمة قرية للمشاركين، كما جرت العادة، في رهان لتقليص التكاليف.

وترتب عن هذا الأمر إقامة 4000 مشارك في السفينة السياحية كوستا سيرينا التي رست في ميناء ناغويا، بينما يقيم 2000 رياضي آخر في أكواخ خشبية، فيما يقيم البقية في فنادق في ناغويا ومقاطعة آيتشي.

وعلى الرغم من شكاوى بعض البلدان، أكد المسلّم أن اليابان تستحق الإشادة لمحاولتها القيام بشيء جديد.

وأضاف: «تحدث الجميع عن تكلفة الألعاب، وكيف يجب أن تُدار، قبل أن تبتكر اليابان فكرة جديدة، وتجرب شيئاً (تنظيماً) من دون قرية للرياضيين».

وتابع: «لأن أهم ما نهتم به بصفتنا مجلساً أولمبياً آسيوياً بالنسبة للبلد المنظم، هو ما سيحدث بعد حفل الاختتام».

واستطرد: «ما مصير استثمارك بعد ختام الدورة؟ لا نريد أن تهدر اليابان أموالها دون أي جدوى».

وأكد المسلم أن الدول الراغبة في احتضان كبرى التظاهرات الدولية بأكملها، وليس فقط الألعاب الآسيوية، عليها أن تستحضر فكرة اليابان.

وأضاف: «ما أقدمت عليه اليابان والمجلس الأولمبي الآسيوي، وآيتشي-ناغويا، يمكن أن يصبح مثالاً في المستقبل، لتقليص تكلفة التظاهرات متعددة المسابقات مثل الألعاب الآسيوية».

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الرياضة دورة الألعاب الآسيوية اليابان
الرياضة رياضة عالمية

رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي يعترف: السياسة دخلت إلى الألعاب الآسيوية

الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي (رويترز)
الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي (رويترز)
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رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي يعترف: السياسة دخلت إلى الألعاب الآسيوية

الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي (رويترز)
الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي (رويترز)

اعترف الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، بأن السياسة دخلت بالفعل إلى دورة الألعاب الآسيوية، على خلفية واقعة مرتبطة بمشاركة تايوان في مراسم ترحيبية أقيمت قبل حفل الافتتاح الرسمي للدورة السبت.

وبدا الشيخ جوعان غير راضٍ عن تداخل السياسة مع الرياضة، وذلك خلال حديثه مع وسائل الإعلام قبل ساعات من حفل الافتتاح الرسمي.

وانطلقت بعض منافسات دورة الألعاب الآسيوية قبل عدة أيام، لاستيعاب جدول المنافسات المزدحم، ومشاركة أكثر من 17 ألف رياضي، ومسؤول، فيما يقيم ما يصل إلى 5 آلاف شخص على متن سفينة سياحية.

وقال الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، خلال حديثه مع وسائل الإعلام في دورة الألعاب الآسيوية: «لا أعتقد أن السياسيين أو السياسة يجب أن يكون لهم أي دور في الرياضة».

يذكر أن الشيخ جوعان هو الشقيق الأصغر لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وسئل الشيخ جوعان عن واقعة حدثت يوم الجمعة في دورة الألعاب الآسيوية، منع خلالها وزير الرياضة التايواني لي يانغ مؤقتاً من المشاركة في مراسم ترحيب، ورفع العلم.

وسمح للي لاحقاً بالمشاركة، فيما أرجع المجلس الأولمبي الآسيوي الواقعة إلى سوء فهم.

وقال الشيخ جوعان: «نحن لا نخلط الرياضة بالسياسة، لكننا فعلنا ذلك بالفعل. وإذا حدث أمر من هذا القبيل، فلدينا طريقتنا للتعامل معه. وجميع الوفود تعرف البروتوكول، وما ينبغي فعله، وما لا ينبغي فعله».

ولي هو بطل أولمبي مرتين في الريشة الطائرة، حيث أحرز الميدالية الذهبية في منافسات الزوجي عامي 2020 و2024، بعدما تغلب في النهائي في المرتين على زوج صيني.

وتشارك تايوان في دورة الألعاب الآسيوية والألعاب الأولمبية تحت اسم «تايبيه الصينية»، ومن دون علمها، بسبب مطالبة الصين بالسيادة على الجزيرة الواقعة قبالة ساحلها الشرقي.

وذكرت وسائل إعلام تايوانية أن المجلس الأولمبي الآسيوي أصدر أمراً بمنع لي من المشاركة، فيما أفادت بأن مسؤولين تايوانيين طلبوا الاطلاع على الأمر، لكن المسؤولين لم يتمكنوا من تقديمه.

وقال تشين شيه - كوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية لتايبيه الصينية: «اخترنا التمسك بمبادئنا».

وأضاف تشين: «طلبنا من اللجنة المنظمة المحلية والمجلس الأولمبي الآسيوي الالتزام بالروح الأولمبية، حتى نتمكن من المشاركة في جميع الفعاليات على قدم المساواة، وبكرامة. أصررنا على ذلك، ثم بدأت المفاوضات. وتمسكنا بكرامتنا، ومبادئنا».

وقال لي لاحقاً للصحافيين التايوانيين: «نبذل قصارى جهدنا لحماية حقوقنا، ولا نريد أن نتعرض لأي شكل من أشكال القمع».

وأضاف: «نأمل أيضاً أن يتمكن المزيد من الرياضيين التايوانيين من تقديم أفضل ما لديهم، وبذل أقصى جهدهم في الدورة، حتى تكون تايوان أكثر حضوراً على الساحة الدولية».

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الرياضة دورة الألعاب الآسيوية اليابان
الرياضة رياضة عالمية

«كأس ديفيز»: كوريا الجنوبية أول دولة آسيوية تتأهل للنهائيات

الكوري كوون سون وو يحتفل بالفوز على الهندي سوميت نيجال (أ.ب)
الكوري كوون سون وو يحتفل بالفوز على الهندي سوميت نيجال (أ.ب)
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«كأس ديفيز»: كوريا الجنوبية أول دولة آسيوية تتأهل للنهائيات

الكوري كوون سون وو يحتفل بالفوز على الهندي سوميت نيجال (أ.ب)
الكوري كوون سون وو يحتفل بالفوز على الهندي سوميت نيجال (أ.ب)

أصبحت كوريا الجنوبية أول دولة آسيوية تتأهل لدور الثمانية ببطولة كأس ديفيز للتنس بعدما فازت في مباراتها على الهند 3 - 1 السبت.

وقلب الكوريون تأخرهم بمجموعة في مباراتي الفردي، مساء الجمعة، لكنهم تقدموا في النهاية 2 - صفر.

وخسر المنتخب الكوري الجنوبي منافسات الزوجي، السبت، لكن كوون سون وو تغلب على سوميت نيجال 6 - 1 و6 - 2 في أولى مباريات الفردي المعكوس لتتأهل كوريا الجنوبية إلى نهائيات بطولة كأس ديفيز التي ستقام في مدينة بولونيا الإيطالية في نوفمبر (تشرين الثاني).

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