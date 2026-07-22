خبير إيطالي: ضعف الانتصاب مؤشر محتمل لاختلالات أوسع نطاقاً في الحالة الصحية

قد تؤدي زيادة التفاعلات الاجتماعية والعاطفية -التي تميز فصل الصيف- إلى زيادة الصعوبات في الحياة الجنسية للرجال، وهي أمور لا يزال كثير من الرجال يشعرون بالحرج تجاهها، أو يميلون إلى اعتبارها مجرد «إخفاقات» بسيطة.

ملايين الإيطاليين مصابون بضعف الانتصاب

ومن بين هذه المشكلات، نجد ضعف الانتصاب (ED) الذي يصيب نحو 3 ملايين رجل في إيطاليا، وتزداد معدلات انتشاره مع التقدم في العمر. وإلى جانب كونه اضطراباً جنسياً، يمكن أن يمثل ضعف الانتصاب مؤشراً محتملاً لاختلالات أوسع نطاقاً في الحالة الصحية العامة للفرد.

كتاب جديد

وهذا هو المفهوم الجوهري الذي يتناوله الكتاب متعدد التخصصات للمؤلف إيمانويل أ. جانيني (Emmanuele A. Jannini)، أستاذ الغدد الصماء والطب الجنسي في جامعة روما «تور فيرغاتا» (Tor Vergata)، الذي يحمل عنوان «طائر الكناري في منجم الفحم: ضعف الانتصاب كأفضل مؤشر حيوي للأمراض المزمنة غير المعدية» (The Canary in the Coalmine: Erectile Dysfunction as the Best Biomarker of Non-Communicable Chronic Diseases). وقد نُشر الكتاب برعاية الجمعية الإيطالية لأمراض الذكورة والطب الجنسي (Siams) وبدعم من شركة «فياتريس».

يقدم هذا الكتاب -الذي نشرته دار «سبرينغر نيتشر» (Springer Nature) ضمن السلسلة الدولية «اتجاهات في طب الذكورة والطب الجنسي» وهو متاح للوصول الحر- منظوراً مبتكراً لضعف الانتصاب؛ إذ لا يكتفي بتصنيفه كاضطراب جنسي فحسب؛ بل يراه مؤشراً مبكراً محتملاً لطيف واسع من الأمراض المزمنة غير المعدية.

طائر الكناري يكشف العناصر السامة

ولم يكن وصف ضعف الانتصاب بـ«طائر الكناري في منجم الفحم» وليد الصدفة؛ فتماماً كما كانت تُستخدم تلك الطيور قديماً في المناجم للكشف المبكر عن وجود غازات سامة غير مرئية، يمكن أن يكون ضعف الانتصاب علامة أولية على حالات صحية أكثر خطورة لم يتم تشخيصها بعد.

وتشير شركة «فياتريس» في بيان لها إلى أن هذه الحالة قد ترتبط بعوامل كامنة متعددة، كما يمكن أن تمثل مؤشراً تنبؤياً لمشكلات صحية متنوعة، بدءاً من أمراض القلب والأوعية الدموية ووصولاً إلى السكري واضطرابات التمثيل الغذائي، فضلاً عن التغيرات الهرمونية واضطرابات الغدد الصماء والمشكلات المتعلقة بالصحة النفسية. ويوضح جانيني قائلاً: «لا ينبغي تفسير ضعف الانتصاب على أنه مشكلة جسدية بحتة؛ بل كحالة متعددة العوامل تتفاعل فيها الجوانب البيولوجية والنفسية والعلاقاتية والاجتماعية».

الضعف الجنسي ومرض الشرايين التاجية

وعلى سبيل المثال، وفي مجال أمراض القلب والأوعية الدموية، قد يظهر ضعف الانتصاب قبل سنوات كثيرة من بدء ظهور أعراض مرض الشرايين التاجية؛ إذ تسبق مشكلات الانتصاب المشكلات القلبية بمتوسط ​​يزيد على 3 سنوات لدى رجلين من كل 3 رجال. وتُعدّ هذه الفترة الزمنية فرصة قيّمة لتحديد الرجال المعرضين للخطر مبكراً، والتدخل لمعالجة العوامل القابلة للتعديل.

كما يؤكد بحثٌ أجرته شركة «Iqvia» بالتعاون مع «فياتريس» على عينة من ألف رجل تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عاماً، وجود صلة بين ضعف الانتصاب ومشكلات صحية أخرى. ويُشير البحث إلى أن الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (بزيادة 6 في المائة في حالات الإصابة السابقة بأمراض القلب والأوعية الدموية)، وزيادة الوزن أو السمنة (بزيادة 17 في المائة)، وداء السكري (بزيادة 7 في المائة)، مقارنة بالرجال غير المصابين بضعف الانتصاب.

* خدمات «تريبيون ميديا».