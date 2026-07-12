لماذا تشعر بالنعاس بعد تناول الأرز؟

يشعر كثير من الأشخاص بالنعاس بعد تناول وجبة من الأرز، ويعتقد البعض أن السبب يرجع فقط إلى الإفراط في تناول الطعام، إلا أن خبراء التغذية والطب يؤكدون أن الأمر يرتبط بتفاعلات كيميائية حيوية طبيعية داخل الجسم.

فقد أكد استشاري الطب الباطني الدكتور توشار تايال، لموقع «أونلي ماي هيلث»، أن الشعور بالنعاس بعد تناول الأرز أمر طبيعي، موضحاً أن السبب لا يقتصر على كمية الطعام، بل يرتبط بالطريقة التي يتعامل بها الجسم مع الكربوهيدرات.

وقال: «الأرز من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، وهي تحفز إفراز الإنسولين، الذي يساعد على تقليل بعض الأحماض الأمينية في مجرى الدم، مما يسمح لمادة التريبتوفان، التي تعد اللبنة الأساسية لبناء النواقل العصبية الحيوية بالمخ، بالوصول بسهولة أكبر إلى الدماغ، حيث تتحول إلى السيروتونين ثم إلى الميلاتونين، وهما مادتان مسؤولتان عن تنظيم النوم، وهو ما يؤدي إلى شعور طبيعي وخفيف بالنعاس».

هل يزيد حجم الحصة من هذا التأثير؟

نعم. فقد أكد تايال أن تناول كميات كبيرة من الأرز يزيد هذا الشعور، لأن الجسم يوجه جزءاً أكبر من تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي لإتمام عملية الهضم، وهو ما يقلل مؤقتاً من النشاط واليقظة.

كما يؤثر نوع الأرز أيضاً في هذا الأمر، حيث يؤدي الأرز الأبيض إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم يعقبه انخفاض سريع أيضاً، وهو ما يجعل الشعور بالخمول بعد الوجبة أكثر وضوحاً مقارنة بالأرز البني.

ورغم ذلك، شدّد تايال على أن هذه التأثيرات لا تعني ضرورة تجنب الأرز، قائلاً: «هذا يفسر فقط سبب الشعور بالرغبة في أخذ قيلولة بعد وجبة كبيرة من الأرز، وهي استجابة طبيعية لعملية الهضم وليست مؤشراً على وجود مشكلة صحية».

المشكلة لا ترتبط بالأرز وحده

من جانبها، أوضحت رئيسة قسم التغذية العلاجية غاوري سوني أن المشكلة لا ترتبط بالأرز وحده، بل بأي وجبة كبيرة غنية بالكربوهيدرات سريعة الامتصاص.

وقالت: «أنصح بتناول الأرز مع مصادر البروتين والألياف مثل العدس والخضراوات أو البروتينات قليلة الدهون، مع الالتزام بكميات معتدلة، وتجنب الاستلقاء مباشرة بعد الطعام، لأن ذلك يساعد على استقرار مستوى السكر في الدم والحفاظ على النشاط خلال اليوم».

وفي السياق نفسه، أظهرت دراسة نُشرت عام 2020 أن الأشخاص الذين اعتمدوا على نظام غذائي يرتكز على الأرز شهدوا تحسناً ملحوظاً في جودة النوم، مقارنة بغيرهم.

كما كشفت نتائج الدراسة عن انخفاض مستويات الإجهاد التأكسدي لدى المشاركين الذين تناولوا الأرز بانتظام، وهو عامل يرتبط بتحسن قدرة الجسم على الراحة والتعافي، ما يشير إلى أن إدراج الأرز ضمن نظام غذائي متوازن قد يسهم في تحسين جودة النوم، خصوصاً عند تناوله بكميات مناسبة ومع مكونات غذائية متوازنة.