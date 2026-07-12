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الرياضة رياضة سعودية

النصر يصل إلى أبها لإطلاق معسكره الداخلي بقيادة بوستيكوغلو

وصلت بعثة نادي النصر إلى مدينة أبها لإقامة معسكرها الداخلي الذي يمتد لـ10 أيام (نادي النصر)
وصلت بعثة نادي النصر إلى مدينة أبها لإقامة معسكرها الداخلي الذي يمتد لـ10 أيام (نادي النصر)
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النصر يصل إلى أبها لإطلاق معسكره الداخلي بقيادة بوستيكوغلو

وصلت بعثة نادي النصر إلى مدينة أبها لإقامة معسكرها الداخلي الذي يمتد لـ10 أيام (نادي النصر)
وصلت بعثة نادي النصر إلى مدينة أبها لإقامة معسكرها الداخلي الذي يمتد لـ10 أيام (نادي النصر)

وصلت بعثة نادي النصر، اليوم، إلى مدينة أبها، لإقامة معسكرها الداخلي الذي يمتد لمدة عشرة أيام، ضمن استعدادات الفريق للموسم الرياضي الجديد، مستفيدة من الأجواء المعتدلة التي تتميز بها المنطقة خلال فصل الصيف. وكان في مقدمة الواصلين المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، إلى جانب عدد من نجوم الفريق، يتقدمهم الفرنسي كينغسلي كومان، والمدافع الإسباني إينيغو مارتينيز، بالإضافة إلى بقية اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية.

واستقرت بعثة النصر في أحد الفنادق القريبة من مقر نادي ضمك، حيث سيخوض الفريق تدريباته اليومية على ملاعب النادي طوال فترة المعسكر، في إطار البرنامج الفني الذي أعده الجهاز الفني لرفع الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية. ويأتي اختيار مدينة أبها لاستضافة المعسكر الداخلي لما توفره من أجواء مناخية مناسبة تساعد اللاعبين على أداء التدريبات في أفضل الظروف، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من برنامج الإعداد للموسم الجديد والتي ستكون في البرتغال.

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الرياضة رياضة سعودية

بدر الرزيزاء يستقيل من رئاسة نادي القادسية... ويتأهب لانتخابات اتحاد القدم السعودي

بدر الرزيزاء (حسابه في إكس)
بدر الرزيزاء (حسابه في إكس)
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بدر الرزيزاء يستقيل من رئاسة نادي القادسية... ويتأهب لانتخابات اتحاد القدم السعودي

بدر الرزيزاء (حسابه في إكس)
بدر الرزيزاء (حسابه في إكس)

أعلنت شركة نادي القادسية اليوم الأحد، عن موافقة مجلس الإدارة على استقالة رئيس المجلس بدر بن سليمان الرزيزاء من منصبه، وذلك بناءً على طلبه.

وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت في السابع من يوليو (تموز) الجاري رغبة الرزيزا في الترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم خلفا للمستقيل ياسر المسحل .

ويُعد الرزيزاء من الأسماء التي تنطبق عليها الشروط الأساسية الخاصة بالترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ يحمل مؤهلاً جامعياً، ويتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، إلى جانب امتلاكه خبرة إدارية ورياضية، حيث يقود نادي القادسية منذ فبراير (شباط) 2024، وهو ما عزز حضوره في المشهد الرياضي السعودي، إلى جانب تمتعه بعلاقات واسعة وخبرة في العمل المؤسسي.

وبحسب المصادر، فإن الرزيزاء يعد أحد أبرز الأسماء التي تجري مشاورات مكثفة خلال الفترة الحالية استعداداً لحسم موقفه النهائي من خوض الانتخابات، في وقت لا تزال فيه هوية المرشح الأوفر حظاً تحاط بسرية، مع تفضيل الشخصيات الراغبة في دخول السباق عدم إعلان مواقفها قبل اكتمال ترتيبات المرحلة المقبلة.

وقالت المصادر إن العديد من الأندية طلبت من الرزيزاء أن يترشح نظير قدارته وخبرته ومكانته بين نظرائه في أندية الدوري السعودي.

وأضافت المصادر أن الرزيزاء يعمل بالتوازي على إعداد قائمة انتخابية تضم شخصيات تمتلك خبرات متخصصة ومتنوعة في الجوانب الرياضية والاستثمارية والتسويقية والإدارية، بهدف تشكيل مجلس إدارة قادر على قيادة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع حجم التحول الذي تشهده الرياضة السعودية، ومتطلبات المرحلة المقبلة على المستويين المحلي والدولي.

ونقل المركز الإعلامي بنادي القادسية على لسان الرئيس المستقيل قوله «كان العمل في شركة القادسية شرفًا لي. ومع مغادرتي لمنصبي، أودّ أن أعرب عن امتناني لأرامكو السعودية لدعمها المتواصل وإيمانها برؤيتنا، حيث كان لذلك تأثيره الفعّال في تطور العمل بالنادي». كما أتوجه بخالص الشكر إلى زملائي الكرام في مجلس الإدارة على تفانيهم، وكذلك إلى جميع لاعبيننا وموظفيننا المتميّزين الذين يعملون بكل جهدهم من أجل النادي لتحقيق النجاح.وأضاف الرزيزاء: «والأهم من ذلك كله، أودّ أيضًا أن أشكر جماهير القادسية الذين يمثلون القلب النابض لهذا النادي. فقد كان شغفهم وولائهم ودعمهم المتواصل أكبر حافز لي».وتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير للرزيزاء على ما بذله من جهود وإسهامات خلال فترة رئاسته، والتي كان لها دورها في دعم مسيرة النادي وتطوير أعماله، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.وأعلن المجلس تعيين «رامي بن خالد التركي» رئيسًا مكلفًا لمجلس الإدارة، اعتبارًا من تاريخه، متمنيًا له التوفيق والسداد في قيادة المرحلة المقبلة، ومواصلة مسيرة التطوير وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.ومن جهته، قال التركي: «يسعدني أن أحظى بالثقة لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة المكلّف في هذه المرحلة من مسيرة النادي التي نعمل فيها من أجل تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في جميع المجالات. وفريقنا ملتزم تمامًا، سواء داخل الملعب أو خارجه، بتحقيق الإنجازات الرياضية، ورعاية المواهب المتميّزة، فنحن لا نركّز على كرة القدم فقط، وإنما على جميع الأنشطة التي نعمل على أن تتوفر لها رعاية وتطوير ومن بينها الرياضات النسائية والأنشطة المجتمعية. كما أننا ملتزمون بتعميق علاقاتنا مع مختلف شرائح المجتمع، والارتقاء بتجارب جميع مشجعي النادي».

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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: النصر الإماراتي يفاوض الشباب لضم سييرو

فينسنت سييرو (نادي الشباب)
فينسنت سييرو (نادي الشباب)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: النصر الإماراتي يفاوض الشباب لضم سييرو

فينسنت سييرو (نادي الشباب)
فينسنت سييرو (نادي الشباب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها الخاصة أن نادي النصر الإماراتي أبدى رغبة جادة في التعاقد مع لاعب وسط الشباب، السويسري فينسنت سييرو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد فتحت إدارة النادي الإماراتي خط المفاوضات مع مسؤولي الشباب لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق يقضي بانتقال اللاعب، في ظل اهتمام متزايد بحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة الشباب لا تمانع في مناقشة العرض المقدم لسييرو، خصوصاً بعد التوجه لإعادة هيكلة قائمة اللاعبين الأجانب، وهي الخطوة التي بدأها المدير الرياضي الجديد أوليفييه رينارد، الذي يعمل على إعادة ترتيب ملف المحترفين استعداداً للموسم المقبل.

ولم تتقدم المفاوضات حتى الآن إلى مرحلة الاتفاق النهائي، غير أن الاتصالات بين الطرفين لا تزال قائمة، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، في حال تقدم النصر الإماراتي بعرض رسمي يلبي تطلعات إدارة الشباب.

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كرة القدم رياضة السعودية
الرياضة رياضة سعودية

رشا الخميس لـ«الشرق الأوسط»: الفنون القتالية في السعودية تزدهر

رشا الخميس (الشرق الأوسط)
رشا الخميس (الشرق الأوسط)
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رشا الخميس لـ«الشرق الأوسط»: الفنون القتالية في السعودية تزدهر

رشا الخميس (الشرق الأوسط)
رشا الخميس (الشرق الأوسط)

أكدت رشا الخميس، رئيسة الاتحاد السعودي للفنون القتالية المختلطة، أن الاتحاد يتطلع إلى مرحلة جديدة من النمو والتوسع، عبر إتمام 5 توجهات استراتيجية تستهدف نشر اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، ورفع مستوى المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي.

وقالت الخميس، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إن التوجهات تشمل نشر الرياضة المجتمعية من خلال المدارس والجامعات والحدائق والأندية، وزيادة مشاركة الرياضيين في تصفيات وبطولات المملكة، إلى جانب تطوير البطولات المحلية وتعزيز الحضور في المشاركات القارية والدولية، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة داخل الاتحاد والمنظومة الرياضية، والعمل على تعزيز الرعايات والشراكات لدعم نمو اللعبة.

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وأوضحت أن رياضة الفنون القتالية المختلطة تُعد من أكثر الرياضات تنوعاً، إذ تجمع بين عدة أساليب قتالية، مثل الملاكمة والركلات والمصارعة الأرضية، وهو ما أسهم في جعلها من أكثر الرياضات شعبية ومتابعة على مستوى العالم.

وأضافت أن الاتحاد يركز على نشر اللعبة في المدارس والجامعات والرياضة المجتمعية، بهدف زيادة أعداد الممارسين وإتاحة الفرصة أمام مزيد من المواهب لخوض هذه الرياضة، مؤكدة أن اتساع قاعدة الممارسين يسهم في رفع مستوى المنافسة، ويعزز حضور المملكة في المحافل الإقليمية والدولية خلال المرحلة المقبلة.

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