النصر يصل إلى أبها لإطلاق معسكره الداخلي بقيادة بوستيكوغلو

وصلت بعثة نادي النصر، اليوم، إلى مدينة أبها، لإقامة معسكرها الداخلي الذي يمتد لمدة عشرة أيام، ضمن استعدادات الفريق للموسم الرياضي الجديد، مستفيدة من الأجواء المعتدلة التي تتميز بها المنطقة خلال فصل الصيف. وكان في مقدمة الواصلين المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، إلى جانب عدد من نجوم الفريق، يتقدمهم الفرنسي كينغسلي كومان، والمدافع الإسباني إينيغو مارتينيز، بالإضافة إلى بقية اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية.
خاص | بعثة نادي النصر تصل إلى مدينة أبها لبدء المعسكر الداخلي استعداداً للموسم الجديد. pic.twitter.com/zTI5nux7aT
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) July 12, 2026
واستقرت بعثة النصر في أحد الفنادق القريبة من مقر نادي ضمك، حيث سيخوض الفريق تدريباته اليومية على ملاعب النادي طوال فترة المعسكر، في إطار البرنامج الفني الذي أعده الجهاز الفني لرفع الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية. ويأتي اختيار مدينة أبها لاستضافة المعسكر الداخلي لما توفره من أجواء مناخية مناسبة تساعد اللاعبين على أداء التدريبات في أفضل الظروف، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من برنامج الإعداد للموسم الجديد والتي ستكون في البرتغال.