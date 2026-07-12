ماذا يحدث لضغط الدم عند التوقف عن تناول الكافيين؟

يلجأ كثيرون إلى تقليل استهلاك المشروبات الغنية بالكافيين اعتقاداً بأن ذلك خطوة مضمونة لخفض ضغط الدم، إلا أن الأدلة العلمية تشير إلى أن العلاقة أكثر تعقيداً مما تبدو عليه.

فبينما يؤدي الكافيين إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم، فإن تأثير التوقف عن تناوله على ضغط الدم على المدى الطويل قد يكون معقداً، ويختلف من شخص لآخر وفقاً لعوامل عدة، بحسب ما ذكره موقع «فيري ويل هيلث».

عوامل فردية تؤثر على استجابة الجسم للكافيين

يُسبب الكافيين عموماً ارتفاعاً طفيفاً ومؤقتاً في ضغط الدم يستمر من ساعة ونصف إلى تسع ساعات ونصف بعد تناوله.

ومع ذلك، فإن تأثير الكافيين عليك يعتمد على عوامل فردية، مثل:

*عدد مرات تناول الكافيين

*ضغط الدم الأساسي

*وزن الجسم

*استخدام موانع الحمل الفموية

*التدخين

*الحمل

لذا، فإن استجابة ضغط الدم للتوقف عن تناول الكافيين تعتمد أيضاً على هذه العوامل الفردية، ولهذا يصعب الجزم بأن التوقف عن تناول الكافيين سيؤثر على ضغط الدم لدى الجميع بنفس الطريقة.

القدرة على تحمل تأثير الكافيين

قد يؤدي شرب القهوة بانتظام إلى زيادة تحمل الكافيين. ويمتد هذا التحمل ليشمل ضغط الدم، مما يعني أن الاعتياد على شرب القهوة يجعل الشخص أقل عرضة لارتفاع ضغط الدم مقارنةً بعدم الاعتياد على شربها.

وفي دراسة أُجريت على 77 بالغاً يتمتعون بصحة جيدة، طلب منهم الباحثون شرب كمية محددة من القهوة، ارتفع ضغط الدم الانقباضي لدى من لم يعتادوا شرب القهوة، في حين لم يتأثر ضغط الدم لدى من اعتادوا شرب القهوة.

فهل يعني هذا أن التوقف عن شرب القهوة لن يؤثر على ضغط الدم إذا كنت من مدمني القهوة؟ حالياً، لا توجد دراسات كافية لحسم هذا الأمر.

الكافيين وارتفاع ضغط الدم الشديد

قد يكون من المفيد التوقف عن تناول الكافيين (أو على الأقل تقليله) إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم الشديد (فرط ضغط الدم).

وتابعت دراسة واسعة النطاق العادات الصحية لأكثر من 18 ألف شخص على مدى 19 عاماً تقريباً، ووجدت أنه من بين المصابين بارتفاع ضغط الدم من الدرجة الثانية (160-179/100-109 ملم زئبق) والثالثة (180/110 ملم زئبق)، كان أولئك الذين يشربون كوبين أو أكثر من القهوة يومياً أكثر عرضة للوفاة بأكثر من الضعف بسبب السكتة الدماغية أو النوبة القلبية أو غيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنةً بمن يشربون كوباً واحداً أو أقل من القهوة يومياً.

مع ذلك، لم تُظهر الدراسة نفسها أي ارتباط بين استهلاك الشاي الأخضر وزيادة خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حتى في مجموعة ارتفاع ضغط الدم.

ويحتوي الشاي الأخضر أيضاً على الكافيين وإن كان بكمية أقل من القهوة.

التوقف المفاجئ عن الكافيين وأعراض الانسحاب

قد يؤدي التوقف المفاجئ عن استهلاك الكافيين إلى ظهور بعض أعراض الانسحاب. وتبدأ هذه الأعراض عادةً خلال 12 إلى 24 ساعة من آخر فنجان قهوة (أو أي مصدر آخر للكافيين). تشمل الأعراض ما يلي:

*التعب

*الصداع

*العصبية

*صعوبة التركيز

*اضطراب المزاج

*الشعور بالعزلة الاجتماعية

*الغثيان

*آلام العضلات

*أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا

وينصح الأطباء بتقليل استهلاك الكافيين تدريجياً، بدلاً من التوقف عنه فجأة، حيث يمكن أن يقلل ذلك من احتمالية ظهور أعراض الانسحاب. كما يشيرون إلى إمكانية تناول مسكنات الألم التي تُصرف من دون وصفة طبية، والراحة، وشرب كميات وافرة من الماء.