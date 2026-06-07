من بينها الرغبة في الجدال... علامات مفاجئة للالتهاب المزمن

لا يقتصر خطر الالتهاب المزمن على الشعور بالإرهاق أو بعض الآلام العابرة، بل تشير الأبحاث إلى أنه يلعب دوراً رئيسياً في العديد من الأمراض الخطيرة، بدءاً من زيادة الدهون الضارة حول الأعضاء وصولاً إلى تلف الخلايا وارتفاع خطر الإصابة بالسرطان.

وبينما يُعد الالتهاب قصير الأمد جزءاً طبيعياً من دفاعات الجسم ضد العدوى والأمراض، فإن استمراره لأشهر أو سنوات يحوله إلى تهديد صحي صامت يتفاقم مع التقدم في العمر.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة «التلغراف» البريطانية عن بعض العلامات المفاجئة للالتهاب المزمن في الجسم، نقلاً عن عدد من خبراء الصحة والمناعة.

وهذه العلامات هي:

العصبية المستمرة والرغبة في الجدال

من العلامات التحذيرية للالتهاب المزمن الكامن، الشعور الدائم بالغضب أو الانفعال السريع والرغبة في الجدال.

وقالت الدكتورة نيهاريكا دوغال، الأستاذة المشاركة في جامعة برمنغهام، وإحدى أبرز الخبيرات في المملكة المتحدة في مجال الالتهابات والشيخوخة، إن العلماء يعتقدون الآن بوجود علاقة ثنائية الاتجاه بين الغضب أو تقلب المزاج والالتهاب.

وأضافت: «الضغوطات البسيطة، مثل التأخر عن العمل، تزيد من مستويات هرمون التوتر (الكورتيزول)، الذي يُحفز خلايا المناعة، ويزيد الالتهاب. ومن الجهة الأخرى، فإن وجود مستويات عالية من جزيئات الالتهاب في مجرى الدم يُمكن أن يُفعّل استجابة الجسم للتوتر، مما يجعلك تشعر بمزيد من الانفعال وأكثر عرضة للغضب».

ولفتت إلى أن أحد الأسباب وراء ذلك هو قدرة بعض البروتينات الالتهابية على الانتقال من مجرى الدم إلى الدماغ، وتحفيز المناطق المسؤولة عن تنظيم التوتر.

نزيف اللثة

تصف دوغال نزيف اللثة بأنه علامة رئيسية على وجود التهاب نشط في الجسم. وتقول: «إنه استجابة من الجهاز المناعي لمكافحة الترسبات البكتيرية المتراكمة. ويمكن لهذا الالتهاب الموضعي أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، مما يزيد من الحمل الالتهابي العام».

وتربط دراسات عديدة بين أمراض اللثة المزمنة وزيادة خطر الإصابة بأمراض التهابية أخرى، كما قد تؤثر هذه الالتهابات في صحة الدماغ والقدرات الإدراكية مع مرور الوقت.

زيادة الوزن المفاجئة

قد يكون الالتهاب المزمن أحد الأسباب الخفية وراء زيادة الوزن غير المبررة.

ويقول تشنغكان ياو، الباحث في مركز أبحاث الالتهابات بجامعة إدنبرة: «يرتبط الالتهاب وزيادة الوزن ارتباطاً وثيقاً، إذ يمكن لجزيئات الالتهاب أن تُعيق الوظيفة الطبيعية لهرمونات مثل الإنسولين واللبتين والكورتيزول. وهذا بدوره يُحفز الشعور بالجوع ويزيد من تخزين الدهون في الجسم».

جفاف العينين والفم

يمكن أن يكون جفاف العينين أو الفم مؤشراً على وجود اضطرابات التهابية أو مناعية مزمنة تؤثر في الغدد المسؤولة عن إنتاج الرطوبة الطبيعية للجسم.

وتظهر هذه الأعراض بصورة خاصة لدى النساء في منتصف العمر، وقد تكون مصحوبة بأعراض أخرى تتعلق بفرط نشاط الجهاز المناعي.

ترقق الجلد وظهور الأوردة بوضوح

مع التقدم في العمر يصبح الجلد أرق وأكثر هشاشة بشكل طبيعي، لكن تسارع هذه التغيرات قد يكون مرتبطاً بالالتهاب المزمن.

فالالتهابات المستمرة تؤدي إلى تدهور بروتينات مهمة تمنح الجلد مرونته وقوته، ما يجعل الأوردة والأوتار أكثر وضوحاً ويزيد من مظهر الشيخوخة المبكرة.

آلام العضلات والمفاصل المستمرة

يشكو كثيرون من آلام العضلات والمفاصل مع التقدم في العمر، لكن استمرار هذه الآلام دون سبب واضح قد يكون نتيجة تراكم مواد التهابية في الأنسجة والمفاصل.

وعندما لا تتوقف الاستجابة الالتهابية بعد انتهاء الحاجة إليها، تتحول إلى حالة مزمنة تسبب الشعور بالألم والتيبس خاصة عند الاستيقاظ صباحاً.