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صحتك

من بينها الرغبة في الجدال... علامات مفاجئة للالتهاب المزمن

من العلامات التحذيرية للالتهاب المزمن الشعور الدائم بالغضب والرغبة في الجدال (بيكسلز)
من العلامات التحذيرية للالتهاب المزمن الشعور الدائم بالغضب والرغبة في الجدال (بيكسلز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

من بينها الرغبة في الجدال... علامات مفاجئة للالتهاب المزمن

من العلامات التحذيرية للالتهاب المزمن الشعور الدائم بالغضب والرغبة في الجدال (بيكسلز)
من العلامات التحذيرية للالتهاب المزمن الشعور الدائم بالغضب والرغبة في الجدال (بيكسلز)

لا يقتصر خطر الالتهاب المزمن على الشعور بالإرهاق أو بعض الآلام العابرة، بل تشير الأبحاث إلى أنه يلعب دوراً رئيسياً في العديد من الأمراض الخطيرة، بدءاً من زيادة الدهون الضارة حول الأعضاء وصولاً إلى تلف الخلايا وارتفاع خطر الإصابة بالسرطان.

وبينما يُعد الالتهاب قصير الأمد جزءاً طبيعياً من دفاعات الجسم ضد العدوى والأمراض، فإن استمراره لأشهر أو سنوات يحوله إلى تهديد صحي صامت يتفاقم مع التقدم في العمر.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة «التلغراف» البريطانية عن بعض العلامات المفاجئة للالتهاب المزمن في الجسم، نقلاً عن عدد من خبراء الصحة والمناعة.

وهذه العلامات هي:

العصبية المستمرة والرغبة في الجدال

من العلامات التحذيرية للالتهاب المزمن الكامن، الشعور الدائم بالغضب أو الانفعال السريع والرغبة في الجدال.

وقالت الدكتورة نيهاريكا دوغال، الأستاذة المشاركة في جامعة برمنغهام، وإحدى أبرز الخبيرات في المملكة المتحدة في مجال الالتهابات والشيخوخة، إن العلماء يعتقدون الآن بوجود علاقة ثنائية الاتجاه بين الغضب أو تقلب المزاج والالتهاب.

وأضافت: «الضغوطات البسيطة، مثل التأخر عن العمل، تزيد من مستويات هرمون التوتر (الكورتيزول)، الذي يُحفز خلايا المناعة، ويزيد الالتهاب. ومن الجهة الأخرى، فإن وجود مستويات عالية من جزيئات الالتهاب في مجرى الدم يُمكن أن يُفعّل استجابة الجسم للتوتر، مما يجعلك تشعر بمزيد من الانفعال وأكثر عرضة للغضب».

ولفتت إلى أن أحد الأسباب وراء ذلك هو قدرة بعض البروتينات الالتهابية على الانتقال من مجرى الدم إلى الدماغ، وتحفيز المناطق المسؤولة عن تنظيم التوتر.

نزيف اللثة

تصف دوغال نزيف اللثة بأنه علامة رئيسية على وجود التهاب نشط في الجسم. وتقول: «إنه استجابة من الجهاز المناعي لمكافحة الترسبات البكتيرية المتراكمة. ويمكن لهذا الالتهاب الموضعي أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، مما يزيد من الحمل الالتهابي العام».

وتربط دراسات عديدة بين أمراض اللثة المزمنة وزيادة خطر الإصابة بأمراض التهابية أخرى، كما قد تؤثر هذه الالتهابات في صحة الدماغ والقدرات الإدراكية مع مرور الوقت.

زيادة الوزن المفاجئة

قد يكون الالتهاب المزمن أحد الأسباب الخفية وراء زيادة الوزن غير المبررة.

ويقول تشنغكان ياو، الباحث في مركز أبحاث الالتهابات بجامعة إدنبرة: «يرتبط الالتهاب وزيادة الوزن ارتباطاً وثيقاً، إذ يمكن لجزيئات الالتهاب أن تُعيق الوظيفة الطبيعية لهرمونات مثل الإنسولين واللبتين والكورتيزول. وهذا بدوره يُحفز الشعور بالجوع ويزيد من تخزين الدهون في الجسم».

جفاف العينين والفم

يمكن أن يكون جفاف العينين أو الفم مؤشراً على وجود اضطرابات التهابية أو مناعية مزمنة تؤثر في الغدد المسؤولة عن إنتاج الرطوبة الطبيعية للجسم.

وتظهر هذه الأعراض بصورة خاصة لدى النساء في منتصف العمر، وقد تكون مصحوبة بأعراض أخرى تتعلق بفرط نشاط الجهاز المناعي.

ترقق الجلد وظهور الأوردة بوضوح

مع التقدم في العمر يصبح الجلد أرق وأكثر هشاشة بشكل طبيعي، لكن تسارع هذه التغيرات قد يكون مرتبطاً بالالتهاب المزمن.

فالالتهابات المستمرة تؤدي إلى تدهور بروتينات مهمة تمنح الجلد مرونته وقوته، ما يجعل الأوردة والأوتار أكثر وضوحاً ويزيد من مظهر الشيخوخة المبكرة.

آلام العضلات والمفاصل المستمرة

يشكو كثيرون من آلام العضلات والمفاصل مع التقدم في العمر، لكن استمرار هذه الآلام دون سبب واضح قد يكون نتيجة تراكم مواد التهابية في الأنسجة والمفاصل.

وعندما لا تتوقف الاستجابة الالتهابية بعد انتهاء الحاجة إليها، تتحول إلى حالة مزمنة تسبب الشعور بالألم والتيبس خاصة عند الاستيقاظ صباحاً.

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صحتك

النوم غير المنتظم يسبب تراجع الأداء المعرفي في مرحلة ما قبل المدرسة

النوم غير المنتظم يسبب تراجع الأداء المعرفي في مرحلة ما قبل المدرسة
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النوم غير المنتظم يسبب تراجع الأداء المعرفي في مرحلة ما قبل المدرسة

النوم غير المنتظم يسبب تراجع الأداء المعرفي في مرحلة ما قبل المدرسة

كشفت دراسة حديثة، لباحثين من جامعة ماساتشوستس أمهيرست University of Massachusetts Amherst في الولايات المتحدة، عن خطورة عدم انتظام النوم، بما في ذلك الاختلاف في توقيت النوم ومدته، حتى بعد الأخذ في الاعتبار إجمالي مدة النوم.

خلل في نظام النوم

وذلك لأن الخلل في نظام النوم يرتبط بشكل واضح، بانخفاض المفردات اللغوية، والذاكرة البصرية المكانية لدى الأطفال في سن ما قبل المدرسة.

أوضحت الدراسة التي سوف تعرض في الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية لأبحاث النوم SLEEP 2026، الذي يعقد في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند، في الفترة من 14 وحتى 17 من شهر يونيو (حزيران) الحالي، أن اضطرابات النمو تسبب مشكلات كبيرة في النمو الإدراكي للأطفال.

تبعاً للأكاديمية الأميركية لطب النوم، يُعد النوم ضرورياً لنمو الأطفال ولتعزيز الصحة العامة، ويجب أن يحصل الطفل على مدة كافية منه، في توقيت مناسب منتظم، خال من الاضطرابات، حيث توصي الأكاديمية بأن ينام الأطفال في سن ما قبل المدرسة (من 3 إلى 5 سنوات) لفترات تتراوح بين 10 و13 ساعة بانتظام.

أجرى الباحثون الدراسة على 379 طفلاً، في سن ما قبل المدرسة بمتوسط ​​عمر 4.3 سنوات، وتم تقييم جودة النوم، للحكم على متوسط المدة التي ينام فيها كل طفل، والمدة التي يستغرقها للوصول لمرحلة النوم العميق، ووجود اضطرابات في النوم من عدمه، وهل ينام في ميعاد ثابت من عدمه.

تقييم القدرات المعرفية

بعد ذلك، قام الباحثون بتقييم قدرات الأطفال المعرفية، من خلال ثلاث مهام رئيسية. الأولى: القدرة على معرفة المفردات الاستقبالية، باستخدام اختبار للمفردات المصورة. وتشير المفردات الاستقبالية إلى القدرة على فهم الكلمات واللغة، حيث تُعد هذه المهارة أساسية للتواصل والتعلم والنجاح الأكاديمي في المستقبل.

وكانت المهمة الثانية اختبار للذاكرة البصرية المكانية. وتساعد الذاكرة البصرية المكانية على تذكر المواقع والأشكال والمعلومات البصرية، وتلعب دوراً هاماً في أنشطة مثل القراءة والكتابة والرسم والتنقل في البيئة المحيطة. أما المهمة الثالثة فكانت قياس حدة الانتباه.

قال الباحثون إنهم اختاروا هذه المهام على وجه التحديد، لأنها تشير بوضوح إلى كيفية ارتباط انتظام النوم بمختلف المجالات المعرفية، بما فيها اللغة والتواصل مع الآخرين والقدرة على الاستفادة من المعلومات المختلفة واسترجاعها وقت الضرورة.

أنماط النوم غير المنتظمة - الأسوأ

أظهرت النتائج، أن الأداء المعرفي للأطفال الذين يعانون من أنماط نوم غير منتظمة، كانوا هم الأسوأ فيما يتعلق بالحصيلة اللغوية والقدرة على استرجاع المفردات، حتى بعد الأخذ في الاعتبار إجمالي وقت النوم، وقال الباحثون إن هذه النتائج تؤكد الأدلة المتزايدة، على أن انتظام معدل النوم وليس مدته فقط، يلعب دوراً هاماً في النمو الصحي للطفل.

أوضح الباحثون، أن الانتباه في الأطفال لم يكن مرتبطاً بمقاييس عدم انتظام النوم في هذه العينة، مما يشير إلى أن نتائج الوظائف المعرفية لا تتأثر جميعها بنفس القدر بعدم انتظام النوم، ولذلك هناك حاجة إلى مزيد من البحث، لفهم العلاقة بين عدم انتظام النوم واضطراباته المختلفة، والقدرات المعرفية ليس فقط في مرحلة ما قبل المدرسة، ولكن في مختلف الفئات العمرية حتى البلوغ.

نصحت الدراسة الآباء، بضرورة الاهتمام بتنظيم ميعاد ثابت للنوم، وقال العلماء، إنه على الرغم من أن التوصيات الطبية للأطفال تركز على إجمالي ساعات النوم بشكل تقليدي، فإن نتائج هذه الدراسة تعزز الأدلة المتزايدة، على أن انتظام النوم وتوقيته المناسب، ضروريان بنفس القدر للنمو المعرفي.

مواضيع
طب الأطفال العالم
صحتك

ما سر «الماخانا»... وكيف تتحول هذه الوجبة الخفيفة إلى سلاحك الفعال لإنقاص الوزن؟

أفضل طريقة لإنقاص الوزن هي فهم التفاصيل الدقيقة لكيفية تفاعل الجسم والعقل وعملهما (أ.ب)
أفضل طريقة لإنقاص الوزن هي فهم التفاصيل الدقيقة لكيفية تفاعل الجسم والعقل وعملهما (أ.ب)
  • مومباي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مومباي: «الشرق الأوسط»
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ما سر «الماخانا»... وكيف تتحول هذه الوجبة الخفيفة إلى سلاحك الفعال لإنقاص الوزن؟

أفضل طريقة لإنقاص الوزن هي فهم التفاصيل الدقيقة لكيفية تفاعل الجسم والعقل وعملهما (أ.ب)
أفضل طريقة لإنقاص الوزن هي فهم التفاصيل الدقيقة لكيفية تفاعل الجسم والعقل وعملهما (أ.ب)

قال موقع «أونلي ماي هيليث» إن الماخانا أو جوز الثعلب تُعدّ بديلاً ممتازاً للأطعمة المصنّعة والسريعة عند محاولة إنقاص الوزن.

ورغم أن هذه البذور المنتفخة معروفة بانخفاض سعراتها الحرارية وغناها بالعناصر الغذائية، فإن تناولها بشكل عشوائي طوال اليوم قد يعيق تقدمك.

وينصح الخبراء بتناول ما بين 25 و30 غراماً من الماخانا يومياً؛ لأن هذا يضمن الاستفادة من فوائدها الغذائية دون استهلاك سعرات حرارية خفية كما يجب الانتباه إلى طريقة تحضيرها.

ويُساعد تجنّب التحميص الشديد في السمن أو الزبدة أو طبقات سميكة من الملح.

وتقول مادهو ياداف، اختصاصية التغذية الأولى في مستشفى فورتيس مولوند، بمومباي الهندية إن الماخانا يمكن أن تكون إضافة قيّمة لخطة إدارة الوزن، عند تناولها باعتدال وكجزء من نظام غذائي متوازن.

وتضيف: «الماخانا منخفضة نسبياً في السعرات الحرارية والدهون، بينما توفر كمية جيدة من الكربوهيدرات المعقدة وبعض البروتين، مما يساعد على تعزيز الشعور بالشبع والحد من تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية بين الوجبات الرئيسية».

وذكّر الموقع أنه لا يوجد طعام واحد يُعدّ مكوناً سحرياً لحرق الدهون ويتطلب فقدان الوزن الحقيقي الجمع بين اختيار وجبات خفيفة ذكية وعادات نمط حياة صحية ومستمرة.

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الصحة الهند
صحتك

6 خضراوات تحتوي على ألياف أكثر من التفاح

سعر الخرشوف في سوق محلية بمدينة إيكس أون بروفانس الفرنسية (أ.ف.ب)
سعر الخرشوف في سوق محلية بمدينة إيكس أون بروفانس الفرنسية (أ.ف.ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

6 خضراوات تحتوي على ألياف أكثر من التفاح

سعر الخرشوف في سوق محلية بمدينة إيكس أون بروفانس الفرنسية (أ.ف.ب)
سعر الخرشوف في سوق محلية بمدينة إيكس أون بروفانس الفرنسية (أ.ف.ب)

​يوفِّر التفاح كمية جيدة من الألياف؛ حيث يحتوي على 3.5 غرام في التفاحة الصغيرة و4.2 غرام في التفاحة المتوسطة، وهو ما يعادل 12.5 في المائة و15 في المائة من القيمة اليومية الموصى بها التي تبلغ 28 غراماً.

ولكن هناك كثيراً من الأطعمة، بما في ذلك أنواع مختلفة من الخضراوات، توفر أليافاً أكثر في كل حصة، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

حبات من الخرشوف بأحد المتاجر في لندن (أرشيفية- رويترز)

الخرشوف

يُصنَّف الخرشوف كخضراوات غنية بالألياف، بالإضافة إلى أنه غني بالإينولين، وهو ألياف بريبايوتك تدعم صحة الأمعاء وتنظيم سكر الدم. كما أنه منخفض الكربوهيدرات، مما يجعله خضاراً مثالياً لمن يتبعون نظاماً غذائياً منخفض الكربوهيدرات. تحتوي خرشوفة متوسطة الحجم على 6.84 غرام من الألياف (أي 24 في المائة من القيمة اليومية).

الفاصوليا السوداء غنية جداً بالألياف القابلة للذوبان التي تساعد على خفض الدهون في الدم (رويترز)

الفاصوليا السوداء

يساعد تناول كوبين من الفاصوليا السوداء المطبوخة على تحقيق أكثر من 100 في المائة من هدفك اليومي من الألياف. مع الفاصوليا السوداء، ستحصل أيضاً على مغذيات أخرى مثل الفولات، وهو نوع من فيتامينات «ب» التي تدعم انقسام الخلايا، وصحة خلايا الدم الحمراء، ونمو الجنين. يحتوي نصف كوب من الفاصوليا السوداء المطبوخة على 7.6 غرام من الألياف (أي 27 في المائة من القيمة اليومية).

القرع الجوزي يتميز بمذاق معتدل يميل إلى الحلاوة (بيكسلز)

القرع الجوزي

يعتبر القرع الجوزي غنياً بالألياف، بالإضافة إلى ذلك هو غني أيضاً بعناصر مثل البوتاسيوم وفيتامينات «أ» و«ب».

يحتوي كوب واحد من القرع الجوزي المطبوخ (مقطع مكعبات) على 9 غرامات من الألياف (أي 32 في المائة من القيمة اليومية).

البازلاء منخفضة نسبياً في السعرات الحرارية وغنية بالبروتين (بكسلز)

البازلاء

تعد البازلاء غنية بالألياف؛ حيث تحتوي على 4.4 غرام لكل نصف كوب مطبوخ. كما أن البازلاء منخفضة نسبياً في السعرات الحرارية وغنية بالبروتين؛ إذ تحتوي على 67 سعرة حرارية و4.3 غرام من البروتين لحجم الحصة نفسها.

تحتوي البطاطا الحلوة على وفرة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النشطة (بكسلز)

البطاطا الحلوة

يوفر كوب من البطاطا الحلوة المطبوخة نحو 8.2 غرام من الألياف، وأقل من 250 سعرة حرارية. وتُعرف البطاطا الحلوة كذلك بكونها غنية بفيتامين «أ»، المرتبط بفوائد صحة العين والجلد والدماغ، إلى جانب احتوائها على كميات أكبر من مغذيات أخرى، مثل البوتاسيوم وفيتامين «ب 6».

البروكلي من أقوى الأطعمة التي تحمي البروستاتا (بكسلز)

البروكلي

يحتوي البروكلي على كميات جيدة من الألياف، سواء تناولته نيئاً أو مشوياً أو مسلوقاً على البخار. وبما أن البروكلي غني أيضاً بالكالسيوم ومضادات الأكسدة وفيتامينات «ك» و«ج» و«أ»، فستحصل على فوائد مضادة للالتهابات، قد تساعد في الحماية من بعض أنواع السرطان، وفقاً لبحوث حديثة.

يحتوي كوب من البروكلي المطبوخ على 5.1 غرام من الألياف (أي 18 في المائة من القيمة اليومية).

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