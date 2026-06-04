تأثير الجلوس المقيّد على أنماط الحركة لدى الأطفال الصغار

ناقشت دراسة دولية حديثة، قام بها باحثون من مركز بنينغتون للأبحاث الطبية الحيوية Pennington Biomedical Research Center بجامعة ولاية لويزيانا في الولايات المتحدة، بالتعاون مع باحثين من 32 دولة، كيف يمكن أن يؤثر الوقت الذي يقضيه الطفل مقيداً مثل جلوسه في مقاعد السيارات، وعربات الأطفال على قدرته الحركية خلال مرحلة حرجة من مراحل نموه. ونُشرت النتائج في نهاية شهر أبريل (نيسان) من العام الحالي، في النسخة الإلكترونية من «مجلة العلوم والطب الرياضي» the Journal of Science and Medicine.
حسب تعريف منظمة الصحة العالمية، فإن الجلوس المقيد هو الوقت الذي يُربط فيه الطفل في مقعد أو جهاز، حيث وضعت المنظمة توصيات بضرورة بعدم تقييد الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات لأكثر من 60 دقيقة متواصلة لأي سبب؛ نظراً لاحتمالية تأثيره بالسلب على جهاز الطفل الحركي.
تأثيرات الخمول
يمضي الأطفال في سن ما قبل المدرسة، ما بين 34 و94 في المائة من يومهم في سلوكيات خاملة؛ ما يسبب تأخراً في نمو المهارات الحركية الدقيقة والكبيرة، بجانب ضعف النمو المعرفي، وزيادة خطر الإصابة بالسمنة؛ ونظراً لأن مرحلة الطفولة المبكرة تُعدّ من أهم فترات النمو الحاسمة في حياة الطفل، فإن هناك حاجة إلى العمل على الحد من السلوكيات الخاملة لدى الأطفال الصغار.
يُعرف السلوك الخامل لدى الأطفال دون سن الخامسة، بأنه أي سلوك أثناء اليقظة يتميز بانخفاض استهلاك الطاقة، مثل الجلوس أو الاستلقاء أو التمدد. وفي الأغلب يظهر السلوك الخامل في شكلين متميزين، الأول هو قضاء وقت طويل أمام الشاشات، والآخر هو الجلوس لفترات طويلة، سواء كان هذا الجلوس بإرادة الطفل أو رغماً عنه مثل جلوسه في مقاعد المركبات المختلفة.
وفي الدراسة الحالية، استخدم الباحثون بيانات من المرحلة التجريبية (2018- 2023)، (لدراسة صن رايز SUNRISE الدولية لسلوكيات الحركة في السنوات الأولى من عمر الطفل)؛ بهدف تحديد نسبة الأطفال، الذين يستوفون توصيات منظمة الصحة بشأن الحركة، على مدار 24 ساعة، وكيفية ارتباط أنماط الحركة بمؤشرات الصحة والنمو في السنوات الأولى من العمر.
تميزت دراسة «صن رايز»، باستهدافها إشراك أطفال من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط والعالي؛ وذلك لمحاولة فهم تأثير التوسع الحضري على النمو الصحي، وكانت نسبة أطفال الريف والمدينة متساوية تماماً في كل بلد، حيث شارك كل بلد بعدد يصل إلى 100 طفل، وتراوحت أعمارهم بين 3 و4 سنوات.
تضمنت الدراسة، استبياناً لأولياء الأمور يشمل 31 سؤالاً تفصيلياً، يتعلق بالبيانات الديموغرافية لكل طفل، مثل عمره وجنسه وبلده، والمدينة/البلدة/القرية التي يقيم فيها، وحجم النشاط البدني اليومي، والوقت المنقضي أمام الشاشات، ووقت الاسترخاء، ومتوسط ساعات النوم.
وشمل الاستبيان أسئلة تفصيلية عن الجلوس المقيد مثل: «في الأيام التي قضيتموها مع طفلكم، هل كان هناك أي يوم، تم فيه تقييد الطفل المشارك في هذه الدراسة، لأكثر من ساعة واحدة في المرة الواحدة في عربة أطفال أو مقعد سيارة أو على ظهر دراجة نارية؟».
تنفيذ التوصيات
قيَّم الباحثون النشاط البدني لكل طفل، عن طريق جهاز معين يتم ارتداؤه على الفخذ اليمنى، وطُلب من الأطفال ارتداء الجهاز بشكل مستمر، 24 ساعة يومياً، لمدة خمسة أيام على الأقل، وبعد ذلك حسبوا أيضاً متوسط الوقت الذي يقضيه كل طفل في وسائل المواصلات يومياً.
أظهرت النتائج، أنه بينما استوفى معظم الأطفال (82 في المائة) الإرشادات الموصى بها للجلوس الآمن، فقد ظهرت اختلافات مهمة بناءً على الروتين اليومي والبيئة المحيطة، وكان الأطفال الذين يعيشون في المناطق الحضرية، والذين يقضون وقتاً أطول في المركبات يومياً أقل عرضة بشكل ملحوظ لاستكمال هذه التوصيات.
ارتبط قضاء 60 دقيقة أو أكثر يومياً في المركبات المختلفة، (في الأغلب يتم استخدام وسائل التقييد في هذه المركبات) بعدم الالتزام بالتوصيات الطبية للحركة وعدم التقييد، وفي المقابل ارتبطت المستويات الأعلى من النشاط البدني بالالتزام بتوصيات المنظمة.
أوضح الباحثون، أن هذه النتائج تظهر أن الجلوس الآمن عنصر مهم في النمو الحركي للأطفال، ولكنه في الأغلب لا يتم الاهتمام به بالشكل الكافي، للخطورة الكبيرة للسلوك الخامل في مرحلة الطفولة المبكرة.
وقال الباحثون إن السبب الأساسي لإغفال خطورة الجلوس المقيد، على الرغم من انتشاره الواسع في حياة الكثير من الأطفال اليومية، هو التركيز على التقليل من وقت الشاشات، فيما يتعلق بتطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية للحد من السلوكيات الخاملة؛ ولذلك لم يتم إجراء سوى دراسات قليلة، حول مدى انتشار الجلوس المقيد.
أكدت الدراسة، أن استخدام وسائل التقييد في المواصلات، على الرغم من أنه يُعدّ أمراً بالغ الأهمية للسلامة أثناء التنقل، فإن فترات الجلوس الطويلة المتواصلة، يمكن أن تحدّ من فرص الحركة خلال مرحلة نمو أساسية.
ونصحت الدراسة، بضرورة الموازنة بين السلامة وزيادة فرص الحركة، بما في ذلك تقليل فترات التقييد الطويلة وتشجيع النشاط البدني اليومي للطفل، كما نصحت الآباء بضرورة التوقف المتكرر أثناء الرحلات البرية، والحد من الوقت الذي يقضيه الطفل مقيداً في عربة الأطفال، وتجنب جلوسه لفترات طويلة في السيارة.
في النهاية، حذرت الدراسة من خطورة تقييد الحركة للأطفال، لفترات تزيد على ساعة، خاصة في مرحلة ما قبل المدرسة؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجهاز الحركي.
* استشاري طب الأطفال