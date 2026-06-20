4 أسباب تجعل الأوردة أكثر وضوحاً مع التقدم في السن

مع التقدم في السن، يلاحظ كثيرون تغيرات تدريجية في مظهر أجسامهم، من بينها بروز الأوردة بشكل أوضح تحت الجلد؛ خصوصاً في اليدين والساقين. وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة تُعد في الغالب جزءاً طبيعياً من عملية الشيخوخة، فإنها قد تكون أحياناً مؤشراً على تغيرات صحية أعمق تستدعي الانتباه. فما الأسباب التي تقف وراء هذا التحول؟

حسب موقع «هيلث»، فإن وضوح الأوردة يزداد مع التقدم في السن نتيجة تغيرات طبيعية تصيب الجلد والأنسجة المحيطة به، إلى جانب عوامل أخرى قد تتداخل بدرجات متفاوتة.

1. ترقق الجلد مع التقدم في العمر

يُعد ترقق الجلد أحد أبرز الأسباب التي تؤدي إلى بروز الأوردة. فمع مرور الوقت يفقد الجلد جزءاً من سماكته بشكل طبيعي، وهو ما يظهر بوضوح في مناطق مثل اليدين والساقين.

كما أن طبقة الدهون الموجودة تحت الجلد تميل إلى التناقص تدريجياً، ما يقلل من الحاجز الذي كان يغطي الأوردة ويخفيها. ومع اجتماع هذين العاملين (رقة الجلد وقلة الدهون) تصبح الأوردة أكثر وضوحاً، وهو أمر شائع مع الشيخوخة.

2. فقدان الجلد مرونته

تعتمد مرونة الجلد وتماسكه بشكل أساسي على بروتينين مهمين: الكولاجين والإيلاستين. فالكولاجين يمنح الجلد قوته وبنيته، بينما يتيح الإيلاستين له العودة إلى شكله الطبيعي بعد التمدد.

ومع التقدم في السن، ينخفض إنتاج الجسم لهذين البروتينين، كما يبدأ الكولاجين الموجود بالفعل في التحلل. ونتيجة لذلك، يصبح الجلد أكثر ترهلاً وأقل مرونة، ويبدو أرقَّ من السابق. وعندما يفقد الجلد جزءاً من دعمه البنيوي، تبرز الأوردة الكامنة تحته بشكل أوضح.

وتتفاقم هذه التغيرات بفعل التعرض المزمن لأشعة الشمس؛ إذ تعمل الأشعة فوق البنفسجية على تسريع تكسير الكولاجين، متجاوزة تأثير التقدم في السن وحده. ولهذا السبب، غالباً ما تكون الأوردة أكثر وضوحاً في المناطق المكشوفة، مثل اليدين والساعدين.

3. تغيرات داخل الأوردة نفسها

لا تقتصر التغيرات المرتبطة بالسن على الجلد فحسب؛ بل تشمل أيضاً بنية الأوردة ووظيفتها. فمع مرور الوقت، قد تفقد جدران الأوردة جزءاً من صلابتها ومرونتها، مما يجعلها أكثر قابلية للتمدد والتوسع.

وتحتوي الأوردة على صمامات صغيرة أحادية الاتجاه تعمل على تنظيم تدفق الدم؛ حيث تسمح له بالمرور في اتجاه واحد وتمنع رجوعه؛ إلا أن هذه الصمامات قد تضعف مع التقدم في السن، فلا تُغلق بإحكام كما ينبغي، ما يؤدي إلى تجمع الدم داخل الوريد.

ويُسهم هذا التراكم في زيادة الضغط داخل الوريد، ما يدفع جداره إلى التمدد والانتفاخ. وغالباً ما تظهر النتيجة على شكل أوردة متضخمة وملتوية يمكن رؤيتها بوضوح تحت الجلد؛ خصوصاً في منطقة الساقين.

4. تأثير التغيرات الهرمونية

تلعب الهرمونات دوراً مهماً في هذه الظاهرة؛ خصوصاً لدى النساء؛ إذ يساعد هرمون الإستروجين في تحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وهما عنصران أساسيان في الحفاظ على صحة الجلد والأوعية الدموية.

ومع انخفاض مستويات الإستروجين بشكل طبيعي خلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وبعده، يفقد الجسم تدريجياً جزءاً من هذه البروتينات، ما يؤدي إلى تراجع تماسك الجلد وضعف جدران الأوردة. ونتيجة لذلك، تصبح الأوردة أكثر عرضة للتمدد والظهور بشكل أوضح.

في المحصلة، يُعد بروز الأوردة مع التقدم في السن ظاهرة شائعة ترتبط بتغيرات طبيعية في الجسم، إلا أن ملاحظة أي تغيرات مفاجئة أو مصحوبة بأعراض أخرى قد تستدعي استشارة طبية للاطمئنان.