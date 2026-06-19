6 أطعمة تعزز صحتك مع التقدم في العمر

مع التقدم في العمر، تزداد أهمية العناية بالنظام الغذائي بوصفه إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على الصحة وجودة الحياة. فالتغذية السليمة لا تقتصر على تزويد الجسم بالطاقة فحسب، بل تلعب دوراً محورياً في الوقاية من الأمراض المزمنة وتعزيز القدرة على التقدم في السن بشكل صحي. وتشير الأبحاث إلى أن اختيار أطعمة غنية بعناصر غذائية محددة يمكن أن يساهم في تقليل الالتهابات، ومكافحة الإجهاد التأكسدي، ودعم وظائف الجسم المختلفة. وفي هذا السياق، يوصي الخبراء بالتركيز على مجموعة من الأطعمة التي أثبتت فعاليتها في تعزيز طول العمر والصحة العامة، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث»:

1. التوت

تُعدّ التوتيات، مثل الفراولة والتوت الأزرق، من الأغذية الغنية بالعناصر المفيدة، إذ تحتوي على نسبة عالية من الألياف وفيتامين «سي»، إضافة إلى مضادات الأكسدة المعروفة باسم «البوليفينولات».

وقد أظهرت الدراسات أن هذه المركبات النباتية تساهم في مكافحة الإجهاد التأكسدي، وهو نوع من تلف الخلايا يحدث نتيجة الجزيئات شديدة التفاعل، كما تساعد في تقليل الالتهابات. ويُعدّ هذان العاملان من أبرز المسببات للأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل أمراض القلب، والسرطان، ومرض ألزهايمر. كما تشير بعض الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في التوتيات قد تساعد في تخفيف الألم لدى المصابين بالتهاب المفاصل العظمي، وهو من الأمراض الشائعة التي تصيب المفاصل مع التقدم في السن.

2. المكسرات

تُعدّ المكسرات من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة البوليفينولية، إلى جانب احتوائها على مركبات مضادة للالتهابات تُسهم في حماية الخلايا من التلف. كما يمكن أن تلعب دوراً مهماً في دعم صحة العظام والدماغ مع التقدم في العمر. وتتميز أنواع مثل الجوز، والفستق، واللوز، والجوز الأميركي (البيكان) باحتوائها على نسب مرتفعة من هذه المركبات المفيدة، فضلاً عن أحماض أوميغا-3 الدهنية، التي ارتبطت بتحسين الوظائف الإدراكية وتقليل الالتهابات في الجسم.

وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول المكسرات بانتظام قد يُسهم في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان.

3. الشاي الأخضر

يُعدّ الشاي الأخضر من المشروبات الغنية بالفوائد الصحية، خصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الشيخوخة. ويعود ذلك إلى احتوائه على مضادات الأكسدة من نوع البوليفينولات، التي تساعد في تقليل الالتهابات، وتعزيز كفاءة الجهاز المناعي، وتحسين الوظائف الإدراكية. وقد أظهرت الدراسات أن مركبات «الكاتيكينات»، وهي النوع الرئيسي من مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر، تلعب دوراً في الوقاية من عدة أنواع من السرطان، من بينها سرطان الكبد، والثدي، والمريء، والمعدة، والرئة، والبنكرياس، والبروستاتا.

4. زيت الزيتون البكر الممتاز

يُعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز من أهم مكونات الأنظمة الغذائية الصحية، لا سيما في حمية البحر الأبيض المتوسط. فهو غني بمضادات الأكسدة البوليفينولية، إضافة إلى احتوائه على أحماض دهنية مفيدة، مثل أوميغا-3.

ويساعد تناوله بانتظام في تقليل الالتهابات داخل الجسم، كما قد يساهم في الوقاية من أمراض القلب، وبعض أنواع السرطان، وكذلك التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر.

وينصح الخبراء بأن يحصل البالغون الأصحاء على ما يتراوح بين 1.1 و1.6 غرام يومياً من أحماض أوميغا-3، ضمن نظام غذائي متوازن.

5. المأكولات البحرية

تُعدّ المأكولات البحرية، خصوصاً الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل، من المصادر الأساسية لأحماض أوميغا-3 الدهنية، مما يجعلها عنصراً مهماً لدعم صحة القلب، وتقليل الالتهابات، والحفاظ على وظائف الدماغ مع مرور الوقت.

وقد أظهرت دراسة واسعة النطاق أن النساء اللواتي تناولن هذه الأنواع من الأسماك بانتظام كنّ أقل عرضة للإصابة بالسرطان أو الوفاة لأي سبب مع التقدم في العمر.

كما تتميز المأكولات البحرية باحتوائها على عناصر غذائية مهمة مضادة للشيخوخة، مثل فيتامين «د»، وفيتامين «أ»، والكالسيوم، والأحماض الأمينية الأساسية. وتشير بعض الأبحاث أيضاً إلى أن تناول مكملات زيت السمك قد يكون له دور في دعم طول العمر.

المأكولات البحرية تُعدّ من المصادر الأساسية لأحماض أوميغا-3 الدهنية (بيكسلز)

6. الكركم

يُعدّ الكركم من التوابل المعروفة بخصائصها الصحية، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى مركب «الكركمين» النشط. وقد أظهرت الدراسات أن هذا المركب يمتلك خصائص قوية مضادة للالتهابات، مما يجعله عاملاً طبيعياً فعالاً في تقليل الالتهاب في الجسم. وتشير الأبحاث إلى أن الاستهلاك المنتظم للكركمين قد يساهم في إبطاء مظاهر الشيخوخة، من خلال الحد من التغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر، والمساعدة في الوقاية من الأمراض المزمنة المصاحبة له.