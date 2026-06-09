هل يؤخر تناول السكريات التئام الجروح؟

في الوقت الذي يركز فيه كثيرون على تأثير تناول السكر على الوزن وصحة القلب، تشير دراسات وخبراء إلى أن له تأثيراً آخر لا يقل أهمية، إذ يمكن أن يبطئ عملية التئام الجروح ويؤثر على قدرة الجسم على إصلاح الأنسجة التالفة.
ونقل موقع «أونلي ماي هيلث» عن الدكتورة أنكيتا تيا نارايان، استشارية الطب الباطني في مستشفيات كيمز بالهند، قولها إن الاعتقاد الشائع بأن الإفراط في تناول السكر يُمكن أن يُبطئ التئام الجروح يستند إلى أساس علمي حقيقي، خاصة عند ارتفاع مستويات السكر بالدم أو عدم السيطرة عليها بشكل جيد.
كيف تحدث عملية التئام الجروح؟
أوضحت نارايان أن التئام الجروح يعتمد على مجموعة من العوامل المتكاملة، من بينها كفاءة الجهاز المناعي، وتدفق الدم بصورة جيدة إلى الأنسجة، وتوافر العناصر الغذائية اللازمة لإعادة بناء الخلايا التالفة. وعندما يختلّ أي من هذه العوامل، تتباطأ عملية الشفاء.
وقالت: «الإفراط في استهلاك السكر قد يزيد من مستويات الالتهاب المزمن داخل الجسم، وعندما يستمر الالتهاب لفترات طويلة فإنه يتداخل، بشكل مباشر، مع إصلاح الأنسجة ويجعل التعافي أكثر صعوبة».
وأضافت أن ارتفاع سكر الدم لفترات ممتدة قد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية تدريجياً، ما يقلل قدرتها على نقل الأكسجين والعناصر الغذائية الضرورية إلى مناطق الجروح، وبالتالي يبطئ عملية الالتئام.
كما أشارت نارايان إلى أن ارتفاع السكر يُضعف كفاءة خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مكافحة العدوى، الأمر الذي يؤدي إلى بطء التئام الجروح وزيادة احتمالات الإصابة بالالتهابات وارتفاع خطر حدوث مضاعفات صحية.
السكر الطبيعي ليس المشكلة
وأكدت الطبيبة أن السكريات الموجودة طبيعياً في الفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان تختلف عن السكريات المضافة الموجودة في الحلويات والمشروبات المحلّاة.
وقالت: «المصادر الطبيعية للسكر توفر أيضاً فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة مهمة للصحة، لذلك تتركز المخاوف على السكريات المضافة وسوء التحكم في مستويات السكر بالدم، وليس على السكريات الموجودة في الأغذية الكاملة».
أطعمة تساعد على التئام الجروح
ولتعزيز قدرة الجسم على التعافي بعد الإصابة أو الجراحة، نصحت نارايان بالتركيز على:
*تناول كميات كافية من البروتين لإصلاح الأنسجة
*الحصول على الفيتامينات والمعادن من الأغذية الطبيعية
*الإكثار من الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات
*شرب كميات كافية من السوائل
*الحفاظ على مستويات صحية ومتوازنة للسكر في الدم
واختتمت بالقول: «تناول الطعام الصحي والحفاظ على مستويات مستقرة للسكر في الدم من أهم العوامل التي تساعد الجسم على التعافي والشفاء بصورة طبيعية».