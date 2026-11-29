نتنياهو وآيزنكوت يقران بوجود «خلافات جوهرية» عقب انتهاء مباحثاتهماhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5346881-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%88%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%88%D8%AA-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7
قال رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت إنه توصل إلى تسوية لخلاف مع حزب يساري كان يشكل تحدياً أمام مسعاه لتشكيل حكومة جديدة.
«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
تركيا: جدل بشأن الانتخابات المبكرة وترشح إردوغان للرئاسةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5346945-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9
تركيا: جدل بشأن الانتخابات المبكرة وترشح إردوغان للرئاسة
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد يترشح لولاية مقبلة عبر طلب البرلمان تجديد الانتخابات لتجاوز العقبة الدستورية أمام ترشحه (الرئاسة التركية)
تصاعد الجدل في تركيا مجدداً بشأن الانتخابات المبكرة ومرشحي الرئاسة، وسط تصريحات متبادلة بين الحكومة والمعارضة.
وتجددت النقاشات بعد تصريحات زعيم المعارضة رئيس «الحزب الجديد»، أوزغور أوزيل، بشأن عقده مؤتمراً صحافياً، الجمعة المقبل؛ «لإعلان بعض الأمور الخاصة بالانتخابات والمرشح للرئاسة، وحث الشارع التركي على التفكير في اتجاه جديد».
وفي هذا الإطار، أكد نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى في عام 2028، «لكن يمكن تقديمها شهراً أو شهرين عن موعدها المحدد بـ7 مايو (أيار) من ذلك العام؛ مما يعني أنها لن تكون انتخابات مبكرة».
وقال يلماظ، في تصريحات الأحد، إن النظام الرئاسي، الذي بدأ العمل به في عام 2018، هو نظام قائم على مبادئ القدرة على التنبؤ والاستقرار السياسي، داعياً إلى عدم تصديق التكهنات بشأن موعد الانتخابات. ولفت إلى وجود أمثلة سابقة لـ«تقديم موعد الانتخابات مدة قصيرة، وهذا الوضع لا يعني إجراء انتخابات مبكرة».
ترشح إردوغان
وبشأن المرشح الرئاسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، قال يلماظ، إن مرشح حزب «العدالة والتنمية» و«تحالف الشعب» (يضم الحزب الحاكم وحزب «الحركة القومية»)، هو الرئيس رجب طيب إردوغان.
وقال: «العالم يمر بفترة عصيبة على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي، وهذه المرحلة تتطلب وجود قيادة خبيرة وحازمة لتركيا، ونحن ننظر إلى ترشيح رئيسنا في الانتخابات المقبلة من هذا المنظور».
ودستورياً، لا يجوز ترشيح إردوغان لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة بسبب ترشحه مرتين في 2018 و2023، وهو الحد الأقصى لمرات الترشح للرئاسة بموجب «المادة 101» من الدستور الذي عُدّل في 2017 للانتقال إلى النظام الرئاسي.
ومع ذلك تجيز «المادة 116» للرئيس الترشح مرة أخرى إذا دعا البرلمان إلى انتخابات جديدة خلال ولايته الثانية، وهو ما يُقصد به «تجديد الانتخابات» بموافقة 360 نائباً من بين نواب البرلمان، وعددهم 600 نائب؛ أي غالبية 3 أخماس الأعضاء. ووفق الدستور، فإن الرئيس يملك أيضاً صلاحية الدعوة إلى انتخابات جديدة، لكن لا يجوز له الترشح في هذه الحالة.
ويركز «تحالف الشعب» («العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»)، الذي يملك 327 مقعداً، على سيناريو «تجديد الانتخابات» لفتح الطريق أمام ترشح إردوغان لولاية جديدة، في ظل دعم حزب «هدى بار» للتحالف، حيث يملك 4 مقاعد، وحزب «اليسار الديمقراطي» نائباً واحداً، ليصل العدد إلى 332 نائباً، وإعلان رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المعين مؤقتاً بقرار قضائي، كمال كليتشدار أوغلو، أن الحزب، الذي يملك 43 مقعداً، سيدعم أي اقتراح لتقديم موعد الانتخابات؛ مما يضمن عدداً أكبر من 360 نائباً.
أوزيل يشعل التكهنات
على الجانب الآخر، فجرت تصريحات أوزيل بشأن ما سيعلن عنه في مؤتمره الصحافي، الجمعة المقبل، تكهنات بشأن طرح اسم جديد مرشحاً للرئاسة من جانب المعارضة بعدما باتت فرص مرشحها السابق؛ رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو، شبه معدومة، بعد تأييد مجلس الدولة قرار إلغاء شهادته الجامعية؛ مما أفقده أحد الشروط الأساسية للترشح.
وذهبت التكهنات إلى أن أوزيل قد يطرح اسم منصور ياواش، رئيس بلدية أنقرة الذي استقال من حزب «الشعب الجمهوري» وفضل ممارسة مهام منصبه بصفته مستقلاً، مرشحاً للرئاسة، على الرغم من تحاشي أوزيل الإشارة إلى ذلك في مقابلة تلفزيونية، ليل الجمعة - السبت.
بدوره، لم يتأخر ياواش في الرد على هذه التكهنات، وقال في تصريحات للصحافيين بأنقرة، مساء السبت، عندما سئل عمّا إذا كان التقى أوزيل لبحث هذا الأمر: «لم ألتقِ السيد أوزغور منذ مدة طويلة. لذلك؛ فليست لديّ أي معلومات. سأتابع الأخبار عبر التلفزيون مثلكم».
وعن إمكانية ترشحه للرئاسة ضمن تحالف قد ينشأ بين «الحزب الجديد»، وحزبي «الجيد» و«النصر» القوميين، قال ياواش: «لستُ طرفاً في أي من هذه السيناريوهات التي تُطرح دون علمي»، مؤكداً أن تركيزه ينصب على حل المشكلات العالقة في العاصمة أنقرة.
تعليقاً على هذا الجدل المتصاعد، رأى المحلل السياسي، إينان موطلو، أنه الأمر يتعلق في الأساس بالوضع الاقتصادي، وأن «الانتخابات هي الخيار الذي تخشاه الحكومة أكبر من غيره، وبالتالي؛ فلن تلجأ إلى انتخابات مبكرة جداً».
ويضغط أوزيل من أجل انتخابات مبكرة، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي الحالي، وأزمة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار، لن يمكّنا إردوغان من الفوز بالانتخابات، مشيراً إلى أنه أياً كان الوضع؛ فإن حزبه سيغير الحكومة في الانتخابات المقبلة.
احتجاجات على سياسات الحكومة
في السياق، تجمع آلاف من أعضاء 125 اتحاداً ونقابة عمالية ومهنية وحزباً سياسياً وجمعية غير حكومية في مظاهرة حاشدة بمنطقة كارتال بالشطر الآسيوي من إسطنبول، الأحد، تحت شعار «العدالة الاجتماعية، الخبز، الحرية... من أجل حياةٍ كريمةٍ ضد الفساد والفقر وسياسات الحرب الإمبريالية».
شارك في المظاهرة، التي خرجت رغم الأمطار الغزيرة والعواصف التي تضرب إسطنبول، مسؤولون ونواب من «الحزب الجديد» وأحزاب أخرى، إلى جانب رؤساء الاتحادات والنقابات.
وطالب المشاركون بـ«تحسين رواتب الموظفين والمتقاعدين، واتخاذ إجراءات احترازية ضد حوادث العمل القاتلة، ووقف انتهاكات الحقوق والحريات والعنف ضد النساء، والعودة إلى (اتفاقية إسطنبول) لمناهضة العنف ضد المرأة التي انسحبت منها الحكومة»، منددين بـ«سياسات الحكومة، والتساهل مع فضيحة صناديق الاستثمار؛ بسبب تورط مسؤولين من الحزب الحاكم فيها».
قاليباف يتحدث إلى كبار المسؤولين في وسائل الإعلام الإيرانية الأحد (البرلمان الإيراني)
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البرلمان الإيراني يفتح الاستخبارات لغير المعمّمين
قاليباف يتحدث إلى كبار المسؤولين في وسائل الإعلام الإيرانية الأحد (البرلمان الإيراني)
فتح البرلمان الإيراني، الأحد، الطريق أمام أول وزير استخبارات من خارج رجال الدين منذ تأسيس الوزارة عام 1983، وذلك بعدما أقر جهازاً مستقلاً لحمايتها يحتاج تعيين رئيسه إلى موافقة المرشد مجتبى خامنئي.
وأفاد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن المرشد مجتبى خامنئي أمر بإجراء تعديل جذري في منظومة الاستخبارات، بعدما كشفت أحداث السنوات الأخيرة ثغرات كبيرة في أجهزة الأمن والاستخبارات.
وصوت 165 نائباً لصالح الخطوط العريضة لمشروع مستعجل أسقط شرط بلوغ الوزير مرتبة «الاجتهاد» من الحوزة الدينية لرجال الدين الشيعة، بعد أكثر من ثمانية أشهر على مقتل الوزير إسماعيل خطيب في ضربة إسرائيلية.
ولا يصبح التعديل نافذاً قبل مصادقة مجلس صيانة الدستور، الهيئة الخاضعة للمرشد الإيراني، والتي تشرف على تشريعات البرلمان.
وكان القانون السابق يحصر المنصب عملياً في رجال الدين المتنفذين، إذ يشترط مرتبة «الاجتهاد»، وهي درجة رفيعة. وتعاقب من يرتدون العمامة على الوزارة منذ تأسيسها، وكان خطيب آخرهم.
ويكتفي النص الجديد بأن يحمل المرشح «درجة الاجتهاد أو الماجستير»، وأن يملك «تخصصاً وخبرة في الشؤون الاستخباراتية»، و«عشر سنوات على الأقل» في مناصب إدارية متوسطة أو عليا.
ولا يستبعد التعديل رجال الدين، إذ يتيح الاختيار بين من يملك المؤهل الديني ومن يستوفي الشروط المهنية الجديدة.
وقال نائب رئيس البرلمان علي نيكزاد، لوكالة «دانشجو» التابعة لـ«الباسيج الطلابي»، إن سنوات الخبرة العشر يجب أن تكون في «الإدارة المتوسطة أو العليا لوزارة الاستخبارات» نفسها، ما يحصر الخيارات عملياً في أشخاص تولوا مناصب استخباراتية.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان عباس غودرزي، للصحافيين أن الشروط الثلاثة المقترحة تضاف إلى الشروط القانونية الأخرى، وقد «تتغير» خلال بحث تعديلات النواب.
وتُدار الوزارة بالوكالة منذ مقتل خطيب، ولم تكشف الحكومة هوية القائم بأعمالها «لأسباب أمنية».
ويطلق إلغاء الشرط يد الحكومة في اختيار الوزير، في وقت تواجه الحكومة ضغوطاً بشأن تعيين من يدير الوزارة المعنية بالأمن داخل البلاد وخارجها.
ويعد وزير الاستخبارات واحداً من خمسة وزراء يحتاج الرئيس إلى موافقة المرشد على تسميتهم، ويشغل مقعداً في المجلس الأعلى للأمن القومي.
«ولو ساعة واحدة»
ولم ينتظر قاليباف مصادقة مجلس صيانة الدستور ليضغط على حكومة الرئيس مسعود بزشكيان. وقال من على منصة البرلمان: «آمل ألا تتأخر الحكومة ولو ساعة واحدة في تقديم وزير الاستخبارات» بعد أن يجتاز مشروع إصلاح وزارة الاستخبارات مجلس صيانة الدستور ويصبح قانوناً نهائياً.
وأضاف أن البرلمان والحكومة ووزارة الاستخبارات تعاونت في صياغة التعديل «ليرتقي» بالوزارة، لكنه أقر بأن القانون «لا يحل المشكلات البنيوية»، وأن معالجتها «يجب حتماً» أن تتم «في فرصة مناسبة».
وانتقد غودرزي الحكومة بسبب تأخيرها في التعديلات الوزارية. وقال في مؤتمر صحافي إن «الأولوية الأولى للبرلمان» هي إجراء الرئيس تعديلاً وزارياً، وإن الحكومة «لم تُحسن الأداء» في هذا الملف.
وأشار إلى وزير النفط الذي أقالته الحكومة نفسها، قائلاً إن البرلمان كان ينتظر تقديم بديل «على الفور»، وأضاف: «في وزارة الاستخبارات أيضاً، ضاع الوقت وضاعت الفرصة القانونية».
جهاز حماية بإشراف المرشد
ويأتي تعديل شرط «الاجتهاد»، بعدما صوّت النواب، على اقتراح يرفع دائرة الحماية في وزارة الاستخبارات إلى مستوى «منظمة حماية الاستخبارات».
وحدد النص هدف المنظمة بـ«صون العاملين وحفظ أمن المهام الموكلة» إلى الوزارة. وكانت دائرة الحماية تعمل حتى الآن بقرار من الوزير. وتعد خطوة مماثلة لجهاز الحماية الذي انشأه «الحرس الثوري»، في السنوات الأخيرة بموازاة جهاز استخباراته.
لكن التعديل أعاد تسمية رئاسة المنظمة إلى صلاحيات المرشد. وعليه، يقترح ممثل المرشد في الوزارة رئيسها بالتنسيق مع الوزير، ثم يجري تعيينه بعد موافقة المرشد. ويضع رئيس المنظمة نظامها الأساسي، ويصادق عليه المرشد.
ويشترط في رئيس المنظمة «عشر سنوات على الأقل» في مناصب إدارية متوسطة أو عليا، أو مناصب موازية في الشؤون الاستخباراتية والأمنية.
وقال نيكزاد إن رئيسها سيختار «من بين الكوادر الداخلية» للوزارة، وإن القانون سيصبح بعد مصادقة مجلس صيانة الدستور «أساس تقديم وزير الاستخبارات» إلى البرلمان بالمواصفات المحددة.
وأضاف التعديل مادة تنص على أن يعين المرشد ممثله في الوزارة بمرسوم، ويحدد صلاحياته، بهدف «مطابقة اللوائح والضوابط الداخلية مع الشرع».
وكان المشروع يتضمن، إنشاء منظمة مستقلة ثانية للشؤون «العقائدية - السياسية» في الوزارة. ولم تُعلن بعد نتيجة هذا البند.
وتواجه المنظمة الاستخباراتية الإيرانية منذ الحرب انتقادات حادة بعد سلسلة اختراقات نُسبت إلى «الموساد» الإسرائيلي، ووصول الاستخبارات الإسرائيلية إلى قادة عسكريين ومسؤولين في البرنامج النووي قتلوا خلال الحرب.
وقال نجل خطيب، في مقابلة نشرتها وكالة «إرنا» الرسمية في أغسطس (آب)، إن والده نجا من أربع محاولات اغتيال، اثنتان منها خلال حرب يونيو (حزيران) 2025. وأضاف أن والده قُتل في منزل زوجته الثانية، رغم الإجراءات الأمنية المشددة.
ولم تكشف السلطات أيضاً هوية المسؤولين الحاليين في جهاز استخبارات «الحرس الثوري» ولا قائد جهاز استخبارات الشرطة الإيرانية. وقتل كلاهما في الحرب الأخيرة.
في الأثناء، قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أمير حياة مقدم إن وزارة الاستخبارات وجهاز استخبارات «الحرس الثوري» اقترحا قانون «مكافحة التغلغل»، الذي بحثه البرلمان «نحو ثلاثة أشهر».
وأضاف، لموقع «جماران»، أن القانون سيشمل «200 أو 300 شخص في المجمل» في البلاد، رداً على من يشككون في قابليته للتطبيق، مشيراً إلى أن لدى بريطانيا والولايات المتحدة قوانين مماثلة.
وقال إن النص أُحيل إلى مجلس صيانة الدستور، الذي لم يصادق عليه بعد ليبلغه رئيس البرلمان إلى الحكومة.
ثمانية أشهر من الانتظار
وأعلن بزشكيان مقتل خطيب في 18 مارس (آذار). وبعد أربعة أيام، أعلن متحدث باسم الرئاسة تعيين قائم بأعمال الوزارة، من دون الكشف عن اسمه.
وتنص المادة 135 من الدستور على أن الرئيس لا يستطيع تعيين قائم بالأعمال لوزارة شاغرة لأكثر من ثلاثة أشهر، لكن هذه المهلة مُددت بعد استئذان بزشكيان المرشد.
وكان غودرزي قد أعلن في أغسطس أن المرشد مجتبى خامنئي منح الحكومة مهلة شهر ونصف الشهر، بدءاً من 20 أغسطس، لتقديم مرشحيها لوزارتي الاستخبارات والدفاع. وقال حينها إن الحكومة ستقدم مشروعاً لإلغاء شرط «الاجتهاد».
لكن الحكومة لم تفعل، فبادر النواب إلى صياغة المشروع. وأقروا في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) التصويت عليه بصفة معجلة، بأغلبية 192 صوتاً مقابل 49 وامتناع 4.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، في 10 نوفمبر، إن اختيار الوزير يحظى بـ«أعلى مستوى من التوافق» داخل «مجمل منظومة الحكم»، مضيفة: «نأمل أن يتم ذلك قريباً».
وقبلها بيومين، وجّه نواب من تكتل «الأمة المبعوثة» رسالة إلى بزشكيان وضعوا فيها سبعة شروط للمرشح، أبرزها «الاعتقاد بالولاية والقيادة والتماهي معها مائة في المائة».
وطالبت الرسالة باستبعاد أعضاء الأحزاب السياسية ومن «تجاوز الخطوط الحمراء للنظام»، وأبدت قلقاً من «أخبار» عن أن أحد المرشحين المحتملين «يفتقر إلى بعض الشروط»، من دون تسميته.
وحذّر النواب من أن «تسييس» الوزارة قد يؤدي إلى «تكرار بعض الأحداث المريرة في الماضي»، ودعوا بزشكيان إلى «إجراء فوري وعاجل» لتسمية مرشح يستوفي الشروط.
وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية إبراهيم عزيزي قد قال، مطلع نوفمبر، إن البلاد تُدار «منذ ثمانية أشهر» من دون وزير للاستخبارات، والقانون لم يمنح الحكومة سوى ثلاثة أشهر.
وقال عضو هيئة الرئاسة البرلمانية محمد رشيدي إن إدارة الوزارات بالوكالة «ليست نهجاً صحيحاً من حيث المبدأ»، لأن صلاحيات القائم بالأعمال محدودة.
وأثار شرط «الاجتهاد» حينها جدلاً داخل اللجنة. وقال نائب رئيسها أمير حياة مقدم إن الأعضاء وافقوا على إلغائه في «تصويت استطلاعي»، ونفى عضو اللجنة أحمد بخشايش أردستاني أن يكون الأمر نوقش.
الأسماء المطروحة
ويتصدر محمد صادق معتمديان، محافظ طهران الحالي، قائمة الأسماء المتداولة، بعدما تحدثت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن احتمال اختياره.
وتولى سابقاً منصب المحافظ في خراسان الجنوبية ثم خراسان رضوي بين 2018 و2021، ثم في أذربيجان الغربية منذ خريف 2021. وهو من كبار المسؤولين في وزارة الاستخبارات الإيرانية.
وقال عباس موسوي، المساعد السياسي للرئيس الإيراني، إن مصطفى بور محمدي، وزير الداخلية في حكومة محمود أحمدي نجاد ووزير العدل في حكومة حسن روحاني، بين الخيارات المحتملة.
لكن مواقع مقربة من حكومة بزشيكان نقلت عن أجواء الحكومة أن بور محمدي خرج من السباق، من دون تأكيد رسمي.
ويبرز أيضاً اسم علي رضا رشيديان، رئيس منظمة الحج والزيارة. وشغل رشيديان منصب المدير العام للاستخبارات في خراسان الكبرى في عهدي الرئيسين أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي.
ثم أصبح نائباً لوزير الاستخبارات في الولاية الثانية لخاتمي وعامين من ولاية أحمدي نجاد الأولى، وعمل مدة في مكتب المرشد، قبل أن يتولى منصب محافظ خراسان رضوي.
وسيكون معتمديان ورشيديان سيكونان المرشحين الأقوى بعد الغاء شرط «الاجتهاد».
ومن الأسماء الأخرى المتداولة أحمد شفيعي، مسؤول وحدة الدراسات في الوزارة بين 1999 و2005، الذي يُعد خياراً ضعيفاً، ووزير التراث الثقافي رضا صالحي أميري.
وعمل صالحي أميري محققاً في الوزارة خلال ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته، وعُرف حينها باسم «رضا فلاح»، قبل أن يتولى وزارة الثقافة في حكومة روحاني.
وذكر موقع «تابناك» التابع لمكتب محسن رضائي، اسمي مجيد أنصاري، نائب الرئيس الحالي للشؤون القانونية، ورجل الدين محمد بور فلاح، وهو مسؤول استخباراتي كبير. وتتداول أوساط إيرانية أيضاً اسمي جعفر قائم بناه المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني الحالي وحسام الدين آشنا، مسؤول دائرة الإعلام في مكتب الرئيس الأسبق حسن روحاني.
ويزعم بعض النواب أن بزشكيان لا يزال يصرّ على مرشح قالوا إنه واجه اعتراض المرشد السابق علي خامنئي قبل مقتله، ويواجع معارضة من المرشد الحالي أخيراً.
مروحية «بلاك هوك» تابعة للجيش الأميركي تهبط على سطح السفينة الحربية «يو إس إس ميغيل كيث» خلال تدريبات على الهبوط في البحر (سنتكوم)
أعلن «الحرس الثوري»، الأحد، أن ناقلتي نفط، إحداهما تحمل أكثر من مليوني برميل، تعرضتا لانفجار وحريق بعد اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز، وحذّر شركات الشحن من تطمينات الجيش الأميركي.
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن بحريته أن الناقلتين تجاهلتا القواعد والتحذيرات البحرية، وسلكتا منذ الساعات الأولى من صباح الأحد المسار الجنوبي في المضيق.
ووصف بيان «الحرس الثوري» المسار الواقع قبالة سواحل عمان بـ«غير القانوني والمزيف».
وقال بيان «الحرس الثوري» إن الأولى، وهي ناقلة عملاقة، اصطدمت بلغم شمال ميناء خصب العُماني، ما أدى إلى انفجار على متنها.
واصطدمت الثانية بلغم في الجزء الشرقي من المضيق في أثناء مغادرتها الممر المائي، واشتعلت فيها النيران، بحسب البيان.
ولم يكشف «الحرس الثوري» هوية الناقلتين أو جنسيتيهما أو حجم الأضرار. ولم يتسنَّ التحقق من الرواية بشكل مستقل.
وحذّر«الحرس الثوري» مالكي الناقلات وشركات الشحن من تعريض سفنهم وأصولهم للخطر اعتماداً على ما وصفته بـ«ادعاءات ووعود غير صحيحة» من قادة القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم).
وقالت إن تطمينات المسؤولين الأميركيين لا تلغي مخاطر الألغام البحرية، وإن تجاهل هذه المخاطر قد ينتهي بغرق السفن في مياه المضيق.
وهذا رابع إعلان من نوعه منذ الأربعاء، حين أعلن «الحرس الثوري» اصطدام ثلاث سفن بألغام في المضيق.
وقالت بحريته، الخميس، إن ناقلتين انفجرتا بعد اصطدامهما بألغام شمال ميناء خصب، ثم أعلنت، الجمعة، انفجار ناقلة بلغم شمال جزيرة غنم العُمانية.
روايتان متعارضتان
ونفت «سنتكوم»، الجمعة، سلسلة مزاعم أطلقها قائد بحرية الجيش الإيراني شهرام إيراني، بينها استعادة ناقلتي نفط إيرانيتين من القوات الأميركية، وإصابة حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» بصاروخ إيراني في اليوم الأول من الحرب.
ووصفت «سنتكوم» هذه الروايات بأنها «ادعاءات كاذبة»، وقالت إن إيران «لم تعد تملك بحرية»، وإن مجموعة «لينكولن» الضاربة لم تُصب، وعادت إلى الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول).
ونفت أن تتقاضى 2.5 مليون دولار من السفن العابرة، وقالت إن الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين «يسيطرون على مضيق هرمز»، وإن «آلاف السفن ومليارات براميل النفط الخام» عبرته تحت الحماية الأميركية.
وكان إيراني قد زعم أن واشنطن لم تتمكن من تمرير «سفينة واحدة» عبر المضيق. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بعبور 114 سفينة بمساعدة أميركية بين 19 و21 نوفمبر (تشرين الثاني).
تهديدات بكسر الحصار
وأعلن «الحرس الثوري» الحادثة غداة تهديدات إيرانية بتنفيذ عمليات لكسر الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية.
وقال شهرام إيراني، السبت، إن «هناك بالتأكيد عمليات في الطريق» لكسر الحصار، وإن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي كلّف القوات المسلحة بمهام «ستُنفذ قريباً».
وأضاف أن «الهدف النهائي» إخراج الأميركيين من غرب آسيا والمحيط الهندي، من دون أن يحدد موعد العمليات أو طبيعتها.
وأعلن «الحرس الثوري»، الجمعة، أن مقاتلة أميركية من طراز «إف-16» ابتعدت بعد نيران تحذيرية قرب جزيرة هنغام. ولم يصدر تعليق من الجيش الأميركي.
وقالت «سنتكوم» إن طائرة عسكرية أميركية عطّلت، الخميس، سفينة الشحن «باسيفيك آرتشر» في خليج عُمان بذخائر دقيقة، بعدما حاولت اختراق الحصار إثر مغادرتها ميناء بندر عباس.
وأوضحت أن الضربة استهدفت مؤخرة السفينة لتعطيل محركاتها، من دون إصابة أفراد طاقمها.
وفرضت واشنطن الحصار على الموانئ الإيرانية في أبريل (نيسان)، رداً على إغلاق طهران مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، ثم رفعته في يونيو (حزيران)، وأعادت فرضه في يوليو (تموز).
وتربط طهران عودة الملاحة في المضيق إلى طبيعتها برفع الحصار وإنهاء الحرب. ولم تفض الوساطة القطرية والباكستانية حتى الآن إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة.