قاليباف يتحدث إلى كبار المسؤولين في وسائل الإعلام الإيرانية الأحد (البرلمان الإيراني)

فتح البرلمان الإيراني، الأحد، الطريق أمام أول وزير استخبارات من خارج رجال الدين منذ تأسيس الوزارة عام 1983، وذلك بعدما أقر جهازاً مستقلاً لحمايتها يحتاج تعيين رئيسه إلى موافقة المرشد مجتبى خامنئي.

وأفاد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن المرشد مجتبى خامنئي أمر بإجراء تعديل جذري في منظومة الاستخبارات، بعدما كشفت أحداث السنوات الأخيرة ثغرات كبيرة في أجهزة الأمن والاستخبارات.

وصوت 165 نائباً لصالح الخطوط العريضة لمشروع مستعجل أسقط شرط بلوغ الوزير مرتبة «الاجتهاد» من الحوزة الدينية لرجال الدين الشيعة، بعد أكثر من ثمانية أشهر على مقتل الوزير إسماعيل خطيب في ضربة إسرائيلية.

ولا يصبح التعديل نافذاً قبل مصادقة مجلس صيانة الدستور، الهيئة الخاضعة للمرشد الإيراني، والتي تشرف على تشريعات البرلمان.

وكان القانون السابق يحصر المنصب عملياً في رجال الدين المتنفذين، إذ يشترط مرتبة «الاجتهاد»، وهي درجة رفيعة. وتعاقب من يرتدون العمامة على الوزارة منذ تأسيسها، وكان خطيب آخرهم.

ويكتفي النص الجديد بأن يحمل المرشح «درجة الاجتهاد أو الماجستير»، وأن يملك «تخصصاً وخبرة في الشؤون الاستخباراتية»، و«عشر سنوات على الأقل» في مناصب إدارية متوسطة أو عليا.

ولا يستبعد التعديل رجال الدين، إذ يتيح الاختيار بين من يملك المؤهل الديني ومن يستوفي الشروط المهنية الجديدة.

وقال نائب رئيس البرلمان علي نيكزاد، لوكالة «دانشجو» التابعة لـ«الباسيج الطلابي»، إن سنوات الخبرة العشر يجب أن تكون في «الإدارة المتوسطة أو العليا لوزارة الاستخبارات» نفسها، ما يحصر الخيارات عملياً في أشخاص تولوا مناصب استخباراتية.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان عباس غودرزي، للصحافيين أن الشروط الثلاثة المقترحة تضاف إلى الشروط القانونية الأخرى، وقد «تتغير» خلال بحث تعديلات النواب.

وتُدار الوزارة بالوكالة منذ مقتل خطيب، ولم تكشف الحكومة هوية القائم بأعمالها «لأسباب أمنية».

ويطلق إلغاء الشرط يد الحكومة في اختيار الوزير، في وقت تواجه الحكومة ضغوطاً بشأن تعيين من يدير الوزارة المعنية بالأمن داخل البلاد وخارجها.

ويعد وزير الاستخبارات واحداً من خمسة وزراء يحتاج الرئيس إلى موافقة المرشد على تسميتهم، ويشغل مقعداً في المجلس الأعلى للأمن القومي.

«ولو ساعة واحدة»

ولم ينتظر قاليباف مصادقة مجلس صيانة الدستور ليضغط على حكومة الرئيس مسعود بزشكيان. وقال من على منصة البرلمان: «آمل ألا تتأخر الحكومة ولو ساعة واحدة في تقديم وزير الاستخبارات» بعد أن يجتاز مشروع إصلاح وزارة الاستخبارات مجلس صيانة الدستور ويصبح قانوناً نهائياً.

وأضاف أن البرلمان والحكومة ووزارة الاستخبارات تعاونت في صياغة التعديل «ليرتقي» بالوزارة، لكنه أقر بأن القانون «لا يحل المشكلات البنيوية»، وأن معالجتها «يجب حتماً» أن تتم «في فرصة مناسبة».

وانتقد غودرزي الحكومة بسبب تأخيرها في التعديلات الوزارية. وقال في مؤتمر صحافي إن «الأولوية الأولى للبرلمان» هي إجراء الرئيس تعديلاً وزارياً، وإن الحكومة «لم تُحسن الأداء» في هذا الملف.

وأشار إلى وزير النفط الذي أقالته الحكومة نفسها، قائلاً إن البرلمان كان ينتظر تقديم بديل «على الفور»، وأضاف: «في وزارة الاستخبارات أيضاً، ضاع الوقت وضاعت الفرصة القانونية».

جهاز حماية بإشراف المرشد

ويأتي تعديل شرط «الاجتهاد»، بعدما صوّت النواب، على اقتراح يرفع دائرة الحماية في وزارة الاستخبارات إلى مستوى «منظمة حماية الاستخبارات».

وحدد النص هدف المنظمة بـ«صون العاملين وحفظ أمن المهام الموكلة» إلى الوزارة. وكانت دائرة الحماية تعمل حتى الآن بقرار من الوزير. وتعد خطوة مماثلة لجهاز الحماية الذي انشأه «الحرس الثوري»، في السنوات الأخيرة بموازاة جهاز استخباراته.

لكن التعديل أعاد تسمية رئاسة المنظمة إلى صلاحيات المرشد. وعليه، يقترح ممثل المرشد في الوزارة رئيسها بالتنسيق مع الوزير، ثم يجري تعيينه بعد موافقة المرشد. ويضع رئيس المنظمة نظامها الأساسي، ويصادق عليه المرشد.

ويشترط في رئيس المنظمة «عشر سنوات على الأقل» في مناصب إدارية متوسطة أو عليا، أو مناصب موازية في الشؤون الاستخباراتية والأمنية.

وقال نيكزاد إن رئيسها سيختار «من بين الكوادر الداخلية» للوزارة، وإن القانون سيصبح بعد مصادقة مجلس صيانة الدستور «أساس تقديم وزير الاستخبارات» إلى البرلمان بالمواصفات المحددة.

وأضاف التعديل مادة تنص على أن يعين المرشد ممثله في الوزارة بمرسوم، ويحدد صلاحياته، بهدف «مطابقة اللوائح والضوابط الداخلية مع الشرع».

وكان المشروع يتضمن، إنشاء منظمة مستقلة ثانية للشؤون «العقائدية - السياسية» في الوزارة. ولم تُعلن بعد نتيجة هذا البند.

وتواجه المنظمة الاستخباراتية الإيرانية منذ الحرب انتقادات حادة بعد سلسلة اختراقات نُسبت إلى «الموساد» الإسرائيلي، ووصول الاستخبارات الإسرائيلية إلى قادة عسكريين ومسؤولين في البرنامج النووي قتلوا خلال الحرب.

تساؤلات تزداد بشأن وكيل وزارة الاستخبارات بعد شهور من مقتل إسماعيل خطيب (الرئاسة الإيرانية)

وقال نجل خطيب، في مقابلة نشرتها وكالة «إرنا» الرسمية في أغسطس (آب)، إن والده نجا من أربع محاولات اغتيال، اثنتان منها خلال حرب يونيو (حزيران) 2025. وأضاف أن والده قُتل في منزل زوجته الثانية، رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

ولم تكشف السلطات أيضاً هوية المسؤولين الحاليين في جهاز استخبارات «الحرس الثوري» ولا قائد جهاز استخبارات الشرطة الإيرانية. وقتل كلاهما في الحرب الأخيرة.

في الأثناء، قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أمير حياة مقدم إن وزارة الاستخبارات وجهاز استخبارات «الحرس الثوري» اقترحا قانون «مكافحة التغلغل»، الذي بحثه البرلمان «نحو ثلاثة أشهر».

وأضاف، لموقع «جماران»، أن القانون سيشمل «200 أو 300 شخص في المجمل» في البلاد، رداً على من يشككون في قابليته للتطبيق، مشيراً إلى أن لدى بريطانيا والولايات المتحدة قوانين مماثلة.

وقال إن النص أُحيل إلى مجلس صيانة الدستور، الذي لم يصادق عليه بعد ليبلغه رئيس البرلمان إلى الحكومة.

ثمانية أشهر من الانتظار

وأعلن بزشكيان مقتل خطيب في 18 مارس (آذار). وبعد أربعة أيام، أعلن متحدث باسم الرئاسة تعيين قائم بأعمال الوزارة، من دون الكشف عن اسمه.

وتنص المادة 135 من الدستور على أن الرئيس لا يستطيع تعيين قائم بالأعمال لوزارة شاغرة لأكثر من ثلاثة أشهر، لكن هذه المهلة مُددت بعد استئذان بزشكيان المرشد.

وكان غودرزي قد أعلن في أغسطس أن المرشد مجتبى خامنئي منح الحكومة مهلة شهر ونصف الشهر، بدءاً من 20 أغسطس، لتقديم مرشحيها لوزارتي الاستخبارات والدفاع. وقال حينها إن الحكومة ستقدم مشروعاً لإلغاء شرط «الاجتهاد».

لكن الحكومة لم تفعل، فبادر النواب إلى صياغة المشروع. وأقروا في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) التصويت عليه بصفة معجلة، بأغلبية 192 صوتاً مقابل 49 وامتناع 4.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، في 10 نوفمبر، إن اختيار الوزير يحظى بـ«أعلى مستوى من التوافق» داخل «مجمل منظومة الحكم»، مضيفة: «نأمل أن يتم ذلك قريباً».

وقبلها بيومين، وجّه نواب من تكتل «الأمة المبعوثة» رسالة إلى بزشكيان وضعوا فيها سبعة شروط للمرشح، أبرزها «الاعتقاد بالولاية والقيادة والتماهي معها مائة في المائة».

وطالبت الرسالة باستبعاد أعضاء الأحزاب السياسية ومن «تجاوز الخطوط الحمراء للنظام»، وأبدت قلقاً من «أخبار» عن أن أحد المرشحين المحتملين «يفتقر إلى بعض الشروط»، من دون تسميته.

وحذّر النواب من أن «تسييس» الوزارة قد يؤدي إلى «تكرار بعض الأحداث المريرة في الماضي»، ودعوا بزشكيان إلى «إجراء فوري وعاجل» لتسمية مرشح يستوفي الشروط.

وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية إبراهيم عزيزي قد قال، مطلع نوفمبر، إن البلاد تُدار «منذ ثمانية أشهر» من دون وزير للاستخبارات، والقانون لم يمنح الحكومة سوى ثلاثة أشهر.

وقال عضو هيئة الرئاسة البرلمانية محمد رشيدي إن إدارة الوزارات بالوكالة «ليست نهجاً صحيحاً من حيث المبدأ»، لأن صلاحيات القائم بالأعمال محدودة.

وأثار شرط «الاجتهاد» حينها جدلاً داخل اللجنة. وقال نائب رئيسها أمير حياة مقدم إن الأعضاء وافقوا على إلغائه في «تصويت استطلاعي»، ونفى عضو اللجنة أحمد بخشايش أردستاني أن يكون الأمر نوقش.

الأسماء المطروحة

ويتصدر محمد صادق معتمديان، محافظ طهران الحالي، قائمة الأسماء المتداولة، بعدما تحدثت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن احتمال اختياره.

وتولى سابقاً منصب المحافظ في خراسان الجنوبية ثم خراسان رضوي بين 2018 و2021، ثم في أذربيجان الغربية منذ خريف 2021. وهو من كبار المسؤولين في وزارة الاستخبارات الإيرانية.

وقال عباس موسوي، المساعد السياسي للرئيس الإيراني، إن مصطفى بور محمدي، وزير الداخلية في حكومة محمود أحمدي نجاد ووزير العدل في حكومة حسن روحاني، بين الخيارات المحتملة.

لكن مواقع مقربة من حكومة بزشيكان نقلت عن أجواء الحكومة أن بور محمدي خرج من السباق، من دون تأكيد رسمي.

ويبرز أيضاً اسم علي رضا رشيديان، رئيس منظمة الحج والزيارة. وشغل رشيديان منصب المدير العام للاستخبارات في خراسان الكبرى في عهدي الرئيسين أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي.

ثم أصبح نائباً لوزير الاستخبارات في الولاية الثانية لخاتمي وعامين من ولاية أحمدي نجاد الأولى، وعمل مدة في مكتب المرشد، قبل أن يتولى منصب محافظ خراسان رضوي.

وسيكون معتمديان ورشيديان سيكونان المرشحين الأقوى بعد الغاء شرط «الاجتهاد».

الوزير السابق مصطفى بور محمدي خلال المناظرة التلفزيونية بين مرشحي الرئاسة الإيرانية في يونيو 2024(أ.ب)

ومن الأسماء الأخرى المتداولة أحمد شفيعي، مسؤول وحدة الدراسات في الوزارة بين 1999 و2005، الذي يُعد خياراً ضعيفاً، ووزير التراث الثقافي رضا صالحي أميري.

وعمل صالحي أميري محققاً في الوزارة خلال ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته، وعُرف حينها باسم «رضا فلاح»، قبل أن يتولى وزارة الثقافة في حكومة روحاني.

وذكر موقع «تابناك» التابع لمكتب محسن رضائي، اسمي مجيد أنصاري، نائب الرئيس الحالي للشؤون القانونية، ورجل الدين محمد بور فلاح، وهو مسؤول استخباراتي كبير. وتتداول أوساط إيرانية أيضاً اسمي جعفر قائم بناه المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني الحالي وحسام الدين آشنا، مسؤول دائرة الإعلام في مكتب الرئيس الأسبق حسن روحاني.

نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد جعفر بناه يستمع إلى رجل الدين مجيد انصاري نائب الرئيس للشؤون القانونية في اجتماع الحكومة 8 يوليو الماضي (الرئاسة الإيرانية)

ويزعم بعض النواب أن بزشكيان لا يزال يصرّ على مرشح قالوا إنه واجه اعتراض المرشد السابق علي خامنئي قبل مقتله، ويواجع معارضة من المرشد الحالي أخيراً.