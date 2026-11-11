اختيارات اختصاصيي التغذية... 4 وجبات خفيفة تساعد على استقرار سكر الدم

من الشموع إلى السجاد... 9 عوامل غير متوقعة قد تضر برئتيك

العاملون في مهنة الخَبز يعانون من السعال والأزيز وصعوبة التنفس بمعدلات أعلى من غيرهم (بيكسلز)

لا تقتصر العوامل التي تهدد صحة الرئتين على التدخين وتلوث الهواء الخارجي، بل قد تختبئ بعض المخاطر في تفاصيل الحياة اليومية، من السجاد والشموع إلى أجهزة الطهي والألعاب النارية. وقد يؤدي التعرض لبعض المواد والجسيمات الموجودة في محيطنا إلى مشكلات تنفسية، أو تفاقم أمراض الرئة القائمة. فيما يلي أبرز العوامل التي قد تؤثر في صحة الرئتين، وفقاً لموقع «ويب ميد»:

العفن

العفن نوع من الفطريات يطلق في الهواء جزيئات دقيقة تُعرف باسم «الأبواغ»، وقد تتسبب هذه الأبواغ أحياناً في الإصابة بعدوى رئوية خطيرة، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه العفن، أو من أمراض رئوية مثل داء الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، أو من ضعف في جهاز المناعة، الذي يمثل خط الدفاع الأساسي للجسم ضد الجراثيم.

وإذا كنت تعاني من حساسية تجاه العفن، فمن المهم المبادرة إلى إصلاح أي تسربات للمياه في منزلك، وتجنب أكوام السماد العضوي (الكومبوست)، والمساحات الخضراء التي تتراكم فيها بقايا العشب المقصوص.

العفن نوع من الفطريات يطلق في الهواء جزيئات دقيقة تُعرف باسم «الأبواغ» (بيكسلز)

غاز الرادون

لا يمكن شم هذا الغاز أو لمسه أو رؤيته، لكنه يُعد ثاني أبرز أسباب الإصابة بسرطان الرئة في الولايات المتحدة بعد التدخين.

وينتج غاز الرادون عن التحلل الطبيعي لليورانيوم الموجود في الصخور والتربة والمياه، ويمكن أن يتسرب إلى المباني عبر الشقوق الموجودة في الأرضيات والجدران، وكذلك من خلال الفتحات المحيطة بالأنابيب والتمديدات الكهربائية.

وتتسبب الجسيمات المشعة الموجودة في غاز الرادون في إلحاق الضرر بالرئتين عند استنشاقها أو ابتلاعها.

ويمكن استخدام مجموعة اختبار بسيطة للتحقق مما إذا كانت مستويات هذا الغاز مرتفعة داخل المنزل. وعادةً ما يُفحص المنزل للكشف عن وجود الرادون عند شرائه.

السجاد

قد يحتجز السجاد العفن وفضلات الصراصير وعث الغبار والغازات السامة، وهي جميعها ملوثات يمكن أن تضر بصحة الرئتين.

وتنتقل هذه الملوثات إلى الهواء عند تنظيف السجاد بالمكنسة الكهربائية أو حتى عند المشي عليه. كما قد تتسبب المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع السجاد أو تركيبه في مشكلات صحية.

وللحد من هذه المخاطر، يمكن التفكير في استبدال أرضيات خشبية أو غيرها من الأسطح الصلبة بالسجاد، أو استخدام قطع سجاد صغيرة يمكن تنظيفها خارج المنزل.

ويُنصح بتنظيف السجاد بالمكنسة الكهربائية ثلاث مرات أسبوعياً، إلى جانب تنظيفه بالبخار مرة واحدة سنوياً.

المبيدات الحشرية

تُستخدم المبيدات الحشرية لإبعاد الحشرات عن المحاصيل الزراعية وحدائق المنازل، لكن التعرض للمواد الكيميائية التي تحتوي عليها، سواء عن طريق تناولها أو ملامستها أو استنشاقها، قد يؤدي إلى مشكلات صحية تؤثر في الأعصاب والهرمونات والعينين والجلد والرئتين.

ويُعد العاملون في المزارع وغيرهم من الأشخاص الذين يستخدمون هذه المواد أكثر عرضة للإصابة بمشكلات رئوية، من بينها الربو وداء الانسداد الرئوي المزمن.

ويمكن أن يساعد ارتداء الأقنعة والنظارات الواقية والملابس المخصصة للحماية في تقليل المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص العاملون في بيئات تُستخدم فيها المبيدات الحشرية.

الألعاب النارية

تنتج الألوان الزاهية للألعاب النارية عن جزيئات معدنية متنوعة تتناثر في الهواء على هيئة مسحوق دقيق عند انفجارها.

وقد يؤدي استنشاق هذا المسحوق إلى إثارة نوبات الربو أو تفاقمها، فضلاً عن احتمال تسببه في مشكلات أخرى تصيب الرئتين والقلب.

وللحفاظ على سلامتك خلال عروض الألعاب النارية، احرص على الابتعاد عن الدخان المتصاعد منها، ويمكنك أيضاً استخدام قناع تنفس مزوَّد بمرشح للجسيمات الدقيقة.

الوسائد الهوائية

تُستخدم مادة كيميائية بيضاء عديمة الرائحة تُعرف باسم «أزيد الصوديوم» لدفع الوسائد الهوائية إلى الانتفاخ، بهدف حماية الركاب عند وقوع حوادث السيارات.

وتؤدي هذه العملية إلى تكوّن مسحوق دقيق قد يثير نوبات الربو أو يتسبب في مشكلات تنفسية أخرى.

وقد يؤدي التعرض لكميات كبيرة من هذا المسحوق إلى تراكم السوائل في الرئتين، فضلاً عن تهيج جدرانهما والتهابها.

لذلك، يُنصح باستشارة الطبيب سريعاً عند ملاحظة أي مشكلات تنفسية بعد انطلاق الوسادة الهوائية.

الدقيق

يعاني العاملون في مهنة الخَبز من السعال والأزيز وصعوبة التنفس بمعدلات أعلى من غيرهم، وربما يعود ذلك إلى استنشاق كميات كبيرة من الدقيق.

وتُعد هذه المشكلة شائعة إلى درجة أنها اكتسبت اسماً خاصاً، هو «ربو الخبازين».

ومع مرور الوقت، قد تؤدي هذه الحالة إلى تفاقم المشكلات التنفسية، مثل الربو، وإلحاق الضرر بالرئتين.

ولا يقتصر تأثير التعرض لغبار الدقيق على الخباز نفسه، بل قد يمتد إلى أفراد أسرته أيضاً، على الأرجح بسبب الغبار الذي يعلق بملابسه وجلده وشعره، وينتقل معه إلى المنزل.

الأجهزة التي تعمل بالغاز

قد تكون مواقد الطهي والأفران وأجهزة التدفئة المنزلية مصدراً خفياً للمشكلات الرئوية.

فعند احتراق الغاز، تتكوّن مركبات كيميائية تُعرف باسم «أكاسيد النيتروجين»، يمكن أن تسبب التهاباً في الرئتين، وتؤدي إلى السعال والأزيز، كما قد تثير نوبات الربو.

وتنتج هذه المركبات أيضاً عن احتراق الخشب أو الزيت أو الفحم.

ولذلك، من المهم الحرص على تركيب هذه الأجهزة وتنظيفها وصيانتها بصورة سليمة، مع إيلاء اهتمام خاص لكفاءة أنظمة التهوية وتصريف الغازات الناتجة عن الاحتراق إلى خارج المنزل.

مواقد الطهي والأفران وأجهزة التدفئة المنزلية قد تكون مصدراً خفياً للمشكلات الرئوية (بيكسلز)

الشموع

تُعد الشموع المصنوعة من البارافين، وهو مادة مشتقة من النفط، من أكثر أنواع الشموع شيوعاً.

وعند احتراقها، تطلق في الهواء مواد كيميائية قد تزيد من خطر الإصابة بتفاعلات تحسسية أو مشكلات تنفسية، مثل الربو، وربما السرطان أيضاً.

وقد لا يشكل إشعال الشموع بين الحين والآخر خطراً كبيراً، لكن استخدامها يومياً قد لا يكون الخيار الأفضل على المدى الطويل.

وللحصول على بدائل أكثر أماناً، يمكن اختيار الشموع المصنوعة من شمع النحل أو الصويا، مع الحرص دائماً على توفير تهوية جيدة في المكان عند إشعال أي نوع من الشموع.