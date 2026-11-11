اختيارات اختصاصيي التغذية... 4 وجبات خفيفة تساعد على استقرار سكر الدم

يمكن أن يسهم اختيار الوجبات الخفيفة المناسبة في دعم مستويات سكر الدم الصحية، ويساعد على الشعور بالشبع والرضا بين الوجبات الرئيسية.
وكشف أربعة اختصاصيين في التغذية لموقع «فيريويل هيلث»، عن الوجبات الخفيفة التي يفضّلون تناولها، موضحين أسباب اختيارهم لها وفوائدها المحتملة في المساعدة على الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.
1. الجوز
تقول اختصاصية التغذية لورين ماناكر، الحاصلة على ماجستير العلوم والتغذية المسجلة، والمقيمة في تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا، إن الجوز من الخيارات التي توصي بها باستمرار للأشخاص المهتمين بمستويات سكر الدم.
وتوضح أن الجوز منخفض نسبياً في الكربوهيدرات، ويوفر مزيجاً من البروتين والألياف والدهون غير المشبعة في معظمها. وتعمل هذه العناصر معاً على إبطاء عملية الهضم، ودعم مستويات أكثر استقراراً للطاقة بعد تناول الطعام؛ ما قد يساعد على الحد من الارتفاعات والانخفاضات الحادة في سكر الدم.
وتنصح ماناكر بتناوله بطريقة بسيطة، من خلال تناول حفنة صغيرة منه مع قطعة من الفاكهة؛ كون ذلك خياراً سهلاً ومشبعاً. كما يمكن استخدامه في إعداد كرات الطاقة المنزلية، بمزجه مع الشوفان وزبدة المكسرات أو البذور.
2. خبز الحبوب الكاملة مع جبنة التوفو الكريمية بالثوم
تقول اختصاصية التغذية سو إيلين أندرسون هاينز، الحاصلة على ماجستير العلوم والتغذية المسجلة والمقيمة في بوسطن، إن إحدى وجباتها الخفيفة المفضلة للمساعدة على تحسين مستويات سكر الدم تتكون من شريحة من خبز الحبوب الكاملة مغطاة بطبقة كريمية من جبنة التوفو المنكهة بالثوم.
وتوفر شريحة الخبز الألياف الغذائية، في حين تضيف جبنة التوفو البروتين النباتي والدهون الصحية، فضلاً عن مذاقها الغني.
3. بودينغ بذور الشيا
توضح اختصاصية التغذية أليسون هيريس، الحاصلة على ماجستير العلوم والتغذية المسجلة، أن بودينغ بذور الشيا يمكن أن يكون وجبة خفيفة مناسبة للمساعدة على ضبط سكر الدم، شرط تحضيره مع كمية قليلة من السكر المضاف أو من دونه.
وتحتوي بذور الشيا على كميات وفيرة من الدهون الصحية والألياف، وهما عنصران يساعدان على إبطاء عملية الهضم والمساهمة في استقرار مستويات سكر الدم. كما أنها غنية بالمغنيسيوم، وهو معدن يؤدي دوراً مهماً في عملية التمثيل الغذائي للسكر في الجسم.
ويمكن تحضير بودينغ الشيا بنقع البذور في السائل المفضل، مثل حليب الصويا غير المحلى أو الحليب خالي الدسم. وتفضل هيريس أيضاً استخدام مرق العظام لإضافة مزيد من البروتين.
4. الزبادي اليوناني والفراولة
تقول اختصاصية التغذية ريجينا ويندسور، المقيمة في مقاطعة بولدر بولاية كولورادو، إن الزبادي اليوناني الطبيعي قليل الدسم والغني بالبروتين، إلى جانب الفراولة، يتصدران قائمة وجباتها الخفيفة المفضلة.
وتشير إلى أن الجمع بين هذين المكونين قد يساعد على دعم استقرار مستويات سكر الدم، بفضل ما يوفرانه من بروتين وألياف ومركبات نباتية مفيدة.
فكوب من الفراولة يمد الجسم بالألياف وفيتامين «سي» والمنغنيز ومضادات الأكسدة، في حين يوفر الزبادي اليوناني قليل الدسم البروتين الذي يعزز الشعور بالشبع، إلى جانب الكالسيوم، وهو معدن أساسي لتنظيم مستويات سكر الدم والحفاظ على صحة العظام.