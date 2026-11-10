دراسة تكشف أفضل توقيت للصيام المتقطع لتقليل دهون البطن

اكتسب الصيام المتقطع شعبية متزايدة خلال السنوات القليلة الماضية؛ إذ تشير الدراسات إلى أنه قد يوفر فوائد صحية عدة، من بينها الوقاية من داء السكري من النوع الثاني، وفقدان الوزن، وتحسين صحة القلب، وربما تقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

وقال جوناتان آر. رويز، الحاصل على درجة الدكتوراه والأستاذ في كلية علوم الرياضة بجامعة غرناطة في إسبانيا، لموقع «ميديكال نيوز توداي»: «يُعد الصيام المتقطع استراتيجية غذائية بسيطة وعملية، يسهل على المشاركين اتباعها، كما يسهل نسبياً على المختصين شرحها ووصفها».

ورويز هو أحد المؤلفين الرئيسيين لدراسة نُشرت في دورية «نيتشر ميديسن» (Nature Medicine)، وتشير نتائجها إلى أن اتباع نمط «مبكر» من الصيام المتقطع المقيّد زمنياً، الذي يعتمد على تناول الطعام خلال ساعات محددة من اليوم والصيام في بقية الوقت، بحيث تمتد فترة الصيام من بعد الساعة الخامسة مساءً حتى نحو العاشرة من صباح اليوم التالي، قد يكون أكثر فائدة في تحسين تنظيم مستويات السكر في الدم، وتقليل كمية الدهون تحت الجلد في منطقة البطن.

هل لتوقيت الصيام أهمية؟

استقطب الباحثون في هذه الدراسة نحو 200 مشارك، تراوحت أعمارهم بين 30 و60 عاماً، وكان مؤشر كتلة الجسم (BMI) لديهم يزيد على 32.

ووُزّع المشاركون عشوائياً على أربع مجموعات، شملت مجموعة الصيام المبكر، التي تناول أفرادها الطعام خلال فترة امتدت في المتوسط من الساعة 9:45 صباحاً حتى 5:30 مساءً، ومجموعة الصيام المتأخر، التي امتدت فترة تناول الطعام لديها في المتوسط من الساعة 2:20 ظهراً حتى 9:30 مساءً، ومجموعة اختار أفرادها بأنفسهم توقيت الصيام، إلى جانب مجموعة تلقت الرعاية المعتادة.

كما تلقى المشاركون في الدراسة إرشادات غذائية بشأن «حمية البحر الأبيض المتوسط» وأنماط الحياة الصحية.

وأوضح رويز قائلاً: «أشارت الأبحاث التي أُجريت على نماذج حيوانية إلى أن مواءمة أوقات تناول الطعام مع الإيقاعات اليوماوية (الساعة البيولوجية) قد تعزز كفاءة عمليات الأيض وتحسّن النتائج الصحية».

وأضاف: «أردنا معرفة ما إذا كانت هذه النتائج تنطبق أيضاً على البشر، وكيف يؤثر توقيت فترة تناول الطعام، سواء كان مبكراً أو متأخراً أو وفقاً لاختيار المشارك نفسه، في فقدان الوزن وتوزيع الدهون والصحة القلبية الأيضية لدى الرجال والنساء الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة».

الصيام المبكر يقلل كمية دهون البطن

بعد تحليل النتائج، وجد رويز وفريقه أن جميع المجموعات التي اتبعت نظام الصيام المقيّد زمنياً، بغض النظر عن توقيت تناول الطعام، حققت فقداناً أكبر في الوزن، تراوح في المتوسط بين 3 و4 كيلوغرامات، مقارنة بالمجموعة التي تلقت الرعاية المعتادة.

وقال رويز: «تؤكد هذه النتيجة فاعلية تناول الطعام ضمن إطار زمني محدد، بوصفه نهجاً غذائياً بسيطاً وغير تقييدي للتحكم في الوزن. وتُظهر النتائج أن هذا النمط قد يكون استراتيجية ناجحة لخفض وزن الجسم، بغض النظر عن توقيت فترة تناول الطعام، ما يمنح الأفراد مرونة في اختيار النهج الذي يتناسب مع نمط حياتهم».

كما اكتشف الباحثون أن المشاركين الذين اتبعوا نظام الصيام المبكر سجلوا انخفاضاً أكبر في كمية الدهون تحت الجلد في منطقة البطن، إلى جانب تحسن ملحوظ في مستويات الغلوكوز أثناء الصيام وخلال ساعات الليل.

وأضاف رويز: «تشمل خطواتنا المقبلة دراسة التأثيرات طويلة المدى لتناول الطعام ضمن إطار زمني محدد في كثافة العظام وغيرها من المؤشرات الصحية الرئيسية. كما نسعى إلى استكشاف ما إذا كان الجمع بين تناول الطعام ضمن إطار زمني محدد وممارسة التمارين الرياضية يحقق فوائد أكبر، مقارنة باتباع أي منهما على حدة فيما يتعلق بإدارة وزن الجسم وتحسين تكوينه، وتقليل تراكم الدهون في مواضع غير طبيعية (الدهون خارج الأنسجة الدهنية)، وتحسين الصحة القلبية الأيضية».