اكتشف فوائد الصيام المتقطع للنساء بعد الأربعين

اكتشف فوائد الصيام المتقطع للنساء بعد الأربعينhttps://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5329549-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86
قد يساعد الصيام المتقطع النساء بعد الأربعين على التحكم في الوزن، وتحسين حساسية الإنسولين، وتنظيم مستويات السكر، وقد يدعم صحة القلب عند اتباعه بطريقة مناسبة.
لكن فوائده تختلف من امرأة لأخرى، ولا يناسب الجميع، خصوصاً مع بعض الأمراض، أو الأدوية؛ لذا يُفضّل استشارة الطبيب قبل البدء، مع الحرص على التغذية المتوازنة ،وتجنب الحرمان الشديد من الطعام
الفوائد
وفقاً لكلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، فإن الصيام المتقطع يعمل على تحسين حساسية الإنسولين، فمع انخفاض مستويات الإستروجين، تواجه النساء خطراً متزايداً للإصابة بمقاومة الإنسولين، وتراكم دهون البطن.
ويعمل الصيام على تحويل مصدر الطاقة في الجسم من الغلوكوز إلى الأحماض الدهنية، مما يساعد في الحد من ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ.
وكذلك يمكن أن تؤدي فترات تناول الطعام الأقصر -أو الصيام المحدد بوقت- إلى تقليل إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة، والمساعدة في خفض الدهون الحشوية حول منطقة البطن، ودعم الحفاظ على وزن صحي.
وبحسب المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، تعمل فترات الصيام على خفض مؤشرات الالتهاب المزمن الشامل في الجسم، والإجهاد التأكسدي المرتبط بالتقدم في العمر.
وأيضاً يحفز الصيام وتقييد تناول الطعام عملية «الالتهام الذاتي»، وهي عملية تنظيف خلوية تتخلص من الخلايا التالفة، وتدعم الشيخوخة الصحية.
ويدعم الصيام صحة القلب، والأوعية الدموية، حيث تشير بعض الدراسات إلى تحسن في ضغط الدم، ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة، ومستويات الدهون في الدم.
المخاطر والمحاذير
قد يؤدي الصيام القاسي -مثل نظام 16:8، أو تخطي وجبة الإفطار لفترات طويلة- إلى رفع مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر) لدى النساء، مما قد يخل بوظائف الغدة الدرقية، ومستويات الطاقة.
وكذلك يرى العديد من خبراء الصحة أن النساء فوق سن الأربعين يحققن نتائج أفضل عند اتباع جداول صيام لطيفة تتوافق مع الساعة البيولوجية، مثل الصيام الليلي لمدة 12 أو 14 ساعة بدلاً من فترات الصيام القاسية، أو تلك التي تمتد لساعات متأخرة من اليوم.
ولأن كبار السن يفقدون الكتلة العضلية بشكل طبيعي؛ فإن الصيام دون تناول كميات كافية من البروتين، وممارسة تمارين القوة قد يسرّع من عملية تكسير العضلات.
يساعد فيتامين «د» على امتصاص الكالسيوم، ويدعم «ك2» تمعدن العظام، لكن الأدلة على منع الكسور بمكملاتهما معاً لا تزال محدودة.
«الشرق الأوسط» (بيروت)
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ألم أسفل الظهر بعد الجلوس طويلاً... 6 حلول من دون أدوية
طرق عملية تساعد في تخفيف ألم أسفل الظهر الناتج عن الجلوس الطويل (بكسلز)
قد يتحول الجلوس لساعات طويلة أمام الكمبيوتر أو في أثناء العمل إلى سبب مزعج لألم أسفل الظهر، خصوصاً عند البقاء في وضعية واحدة من دون حركة كافية. ولا يعني الشعور بالألم بالضرورة وجود مشكلة خطيرة، إذ يمكن تخفيفه في كثير من الحالات من خلال تعديلات بسيطة في نمط الجلوس، وأخذ فترات راحة منتظمة، وممارسة بعض التمارين المناسبة.
وفيما يلي، بعض الطرق العملية التي قد تساعد في تخفيف ألم أسفل الظهر الناتج عن الجلوس الطويل من دون اللجوء إلى الأدوية، ومتى يصبح الألم مؤشراً يستدعي التقييم الطبي.
لماذا يزداد ألم أسفل الظهر مع الجلوس الطويل؟
يمكن أن يؤدي البقاء في وضعية واحدة لفترات طويلة إلى زيادة الضغط على الظهر والشعور بالتصلب والانزعاج، خصوصاً عند الانحناء إلى الأمام أو الجلوس من دون دعم مناسب للمنطقة القطنية.
ولا يعني ذلك أن هناك وضعية جلوس مثالية واحدة تناسب الجميع؛ فالأهم هو تغيير الوضعية بانتظام، وتجنب البقاء ساكناً لساعات، والحفاظ على قدر من الحركة خلال اليوم. وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بالحفاظ على النشاط قدر الإمكان، بدلاً من ملازمة السرير لفترات طويلة عند الإصابة بألم الظهر.
1. تغيير وضعية الجلوس وضبط المكتب
يمكن أن تساعد بعض التعديلات البسيطة في جعل الجلوس أكثر راحة، خصوصاً خلال ساعات العمل الطويلة.
- إسناد أسفل الظهر: يمكن استخدام مسند للظهر أو منشفة صغيرة ملفوفة خلف المنطقة القطنية للمساعدة في دعم انحناء العمود الفقري الطبيعي.
- تثبيت القدمين على الأرض: يُفضّل أن تكون القدمان مستندتين بالكامل إلى الأرض، أو إلى مسند مناسب إذا كان ارتفاع الكرسي لا يسمح بذلك.
- ضبط ارتفاع الكرسي: ينبغي أن يسمح ارتفاع المقعد بوضع الركبتين عند مستوى قريب من الوركين، مع تجنب الضغط على الجزء الخلفي من الفخذين.
- تقريب الشاشة: يساعد وضع شاشة الكمبيوتر أمام الجالس وعلى ارتفاع مناسب في تقليل الحاجة إلى الانحناء إلى الأمام لفترات طويلة.
ولا يكفي ضبط الكرسي والمكتب وحده؛ فحتى وضعية الجلوس المريحة قد تصبح مرهقة إذا استمر الشخص فيها ساعات من دون حركة.
2. استراحة للحركة كل 30 إلى 60 دقيقة
من الخطوات العملية لتخفيف الانزعاج تجنب الجلوس المتواصل، وتخصيص استراحة قصيرة للحركة كل 30 إلى 60 دقيقة، وفق ما تسمح به ظروف العمل.
يمكن خلال هذه الاستراحة الوقوف والمشي لبضع دقائق، أو تغيير مكان العمل مؤقتاً، أو أداء حركات لطيفة للظهر والوركين.
والهدف ليس ممارسة تمرين شاق في كل استراحة، بل كسر فترات الجمود المتواصلة والحفاظ على الحركة.
3. المشي لتخفيف تيبس الظهر
يُعد المشي الخفيف من الخيارات البسيطة التي يمكن إدخالها في الروتين اليومي، خصوصاً للأشخاص الذين يقضون معظم ساعات عملهم جالسين.
يمكن البدء بجولات قصيرة تتناسب مع القدرة البدنية، ثم زيادة مدتها تدريجياً إذا لم تؤدِّ إلى تفاقم الألم. كما يمكن توزيع الحركة على فترات متعددة خلال اليوم بدلاً من الاعتماد على جلسة طويلة واحدة.
4. تمارين تمدد لطيفة للظهر والوركين
قد تساعد تمارين التمدد اللطيفة في تحسين المرونة وتخفيف الشعور بالتيبس الناتج عن قلة الحركة. لكن من المهم اختيار الحركات المناسبة وتجنب التمدد القسري أو أي تمرين يسبب ألماً حاداً.
من الخيارات التي يمكن تجربتها، بحسب القدرة على الحركة:
- تحريك الركبتين بلطف: عند الاستلقاء على الظهر مع ثني الركبتين، يمكن تحريكهما ببطء ضمن نطاق مريح، من دون الضغط على الظهر أو إجبار الجسم على الالتواء.
- تمدد عضلات الورك: يمكن تجربة تمدد لطيف لعضلات مقدمة الورك، شرط أن تكون الحركة مريحة ولا تزيد الألم.
- تمدد الظهر تدريجياً: يمكن الاستعانة بتمارين مخصصة لآلام أسفل الظهر، مع الانتباه إلى أن بعض الحركات قد تناسب حالة معينة ولا تناسب أخرى.
إذا زاد الألم أثناء التمرين، ينبغي التوقف عنه. وعند تكرار الألم أو وجود أعراض أخرى، يُفضّل استشارة اختصاصي علاج طبيعي لتحديد التمارين المناسبة.
5. تقوية عضلات البطن والظهر تدريجياً
تؤدي عضلات وسط الجسم، بما فيها عضلات البطن والظهر، دوراً مهماً في دعم العمود الفقري والمساعدة على الحركة. وقد تسهم التمارين التي تحسّن القوة والمرونة في التعامل مع ألم الظهر والحد من تكراره.
لكن تقوية العضلات لا تعني البدء بتمارين شديدة أو رفع الأوزان عند الشعور بالألم. الأفضل البدء بنشاط بسيط ومناسب للحالة، ثم زيادة الجهد تدريجياً مع تحسن القدرة على الحركة.
6. الحرارة لتخفيف التشنج والتيبس
قد تساعد الكمادات الدافئة أو وسادة التدفئة على تخفيف تيبس العضلات والتشنجات المصاحبة لبعض حالات ألم الظهر. ويمكن استخدامها لفترة قصيرة مع وضع حاجز من القماش بين مصدر الحرارة والجلد لتجنب الحروق.
لكن الحرارة لا تعالج جميع أسباب الألم، ولا ينبغي الاعتماد عليها وحدها إذا استمرت الأعراض أو ازدادت شدتها.
أصيب بابا الفاتيكان به... ما هو سرطان الرئة؟https://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5329487-%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9%D8%9F
أعلن الفاتيكان أن البابا ليو الرابع عشر جرى تشخيص حالته على أنها سرطان في الرئة بعد أن استأصل جراحون جزءاً من رئته اليمنى الثلاثاء.
وذكر الفاتيكان أن البابا مصاب بالسرطان الغدي الرئوي، وهو نوع شائع من سرطان الرئة، وأن فحوصات الأنسجة التي أجريت خلال العملية أكدت ما كان الأطباء يشتبهون فيه بناء على الفحوصات الأولية.
ما هو سرطان الرئة؟
ووفقاً لموقع «كليفلاند كلينك»، فإن سرطان الرئة مرض ينشأ عندما تنمو الخلايا في أنسجة الرئة بشكل خارج عن السيطرة، وتكوّن أوراماً.
ويبدأ السرطان في المسالك الهوائية، أو الحويصلات الهوائية، ويمكن أن يتسبب في تلف الرئتين، والانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم، وهو ما يُعرف بسرطان الرئة النقيلي، مما قد يؤدي في النهاية إلى اختلال وظائف الأعضاء.
وغالباً لا يسبب سرطان الرئة أي أعراض حتى يصل إلى مرحلة متقدمة؛ ولهذا السبب من المهم الخضوع للفحص المبكر إذا كنتَ ضمن الفئات الأكثر عرضة للخطر.
وتشمل الأعراض الأكثر شيوعاً: السعال الجديد، أو الذي يزداد سوءاً، وسعال مصحوب بدم، وضيق التنفس، وألم الصدر، وبحة الصوت، وفقدان الوزن غير المبرر.
ويُعد سرطان الرئة ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعاً في الولايات المتحدة، كما أنه السبب الأول للوفيات الناجمة عن السرطان، سواء في الولايات المتحدة، أو على مستوى العالم.
ويُعتبر التدخين عامل الخطر الرئيس للإصابة به؛ إذ لا يفوت الأوان أبداً للإقلاع عن التدخين، حيث يقلل الإقلاع عنه من احتمالية الإصابة.
وتشمل عوامل الخطر الأخرى: التدخين السلبي، والتعرض لغاز الرادون، وتلوث الهواء.
أنواع سرطان الرئة
منها سرطان الرئة غير صغير الخلايا، وهو النوع الأكثر شيوعاً، وتشمل أنواعه الفرعية: السرطان الغدي، وسرطان الخلايا الحرشفية، والسرطان الغدي الحرشفي، والسرطان الساركومي.
وكذلك سرطان الرئة صغير الخلايا، وينمو هذا النوع بسرعة أكبر، ويصعب علاجه مقارنةً بالنوع غير صغير الخلايا. وغالباً ما يُكتشف على شكل ورم رئوي صغير يكون قد انتشر بالفعل إلى أجزاء أخرى من الجسم.
وقد تنشأ أنواع أخرى من السرطان داخل الرئتين، أو حولهما، بما في ذلك الأورام اللمفاوية (سرطان الغدد اللمفاوية)، والساركوما (سرطان العظام، أو الأنسجة الرخوة)، وورم الظهارة المتوسطة الجنبي (سرطان بطانة الرئة).
ما هي العلامات المبكرة لسرطان الرئة؟
غالباً لا يسبب سرطان الرئة أي أعراض في مراحله المبكرة، ومع ذلك قد يكون السعال أو الالتهاب الرئوي الذي يتكرر ظهوره بعد العلاج علامة مبكرة على الإصابة بسرطان الرئة. لذا، استشر الطبيب إذا ظهرت عليك أعراض تثير القلق.
أسباب سرطان الرئة
ينشأ سرطان الرئة عندما تستمر الخلايا في الانقسام في غير الأوقات التي ينبغي أن تنقسم فيها.
ويُعد انقسام الخلايا عملية طبيعية، لكن جميع الخلايا تحتوي على «آلية إيقاف» داخلية تمنعها من النمو دون ضابط، أو تؤدي إلى موتها عند الضرورة.
وعندما تنقسم الخلية مرات عديدة، أو تطرأ عليها تغيرات وطفرات كثيرة، يتم تفعيل آلية الإيقاف هذه.
أما الخلايا السرطانية، فتحدث فيها تغيرات تؤدي إلى تعطيل آلية الإيقاف هذه؛ فتستمر الخلايا في التكاثر دون رادع، وتتداخل مع وظائف الخلايا الطبيعية. كما يمكن للخلايا السرطانية أن تنتقل إلى العقد اللمفاوية، أو مجرى الدم، ومن ثم إلى أماكن أخرى في الجسم، مما يؤدي إلى انتشار الضرر.
كيف يشخص الأطباء سرطان الرئة؟
قد يكون تشخيص سرطان الرئة عملية متعددة المراحل، حيث سيبدأ الطبيب بفحصك، وسؤالك عن أعراضك. قد يطلب إجراء تحاليل دم، وصورة أشعة سينية للصدر. بعد ذلك قد تخضع لفحوصات إضافية لاستبعاد السرطان، أو تشخيصه.
قد تشمل هذه الفحوصات التصوير: يمكن أن تُظهر الأشعة المقطعية صوراً أكثر تفصيلاً للتغيرات في رئتيك.
ويمكن أن يُظهر فحص التصوير المقطعي مدى انتشار السرطان، ويمكن أن يُظهر التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ ما إذا كان قد انتشر إلى دماغك.
الخزعة: إذا أشارت نتائج التصوير إلى وجود سرطان، يمكن للطبيب أخذ عينات من الأنسجة أو السوائل لإجراء الفحوصات.
وقد يحصل الطبيب على عينة عن طريق تنظير القصبات، أو باستخدام إبرة عبر الجلد، أو عن طريق الجراحة.
ويقوم اختصاصي بفحص العينة للكشف عن وجود خلايا سرطانية، وتحديد نوع السرطان.
الاختبارات الجزيئية: يمكن لاختصاصي علم الأمراض فحص عينات الأنسجة أو السوائل للكشف عن التغيرات الجينية التي قد تؤثر على خطة العلاج الخاصة بك.
مراحل سرطان الرئة
قد يخبرك الطبيب بمرحلة السرطان عند تشخيص إصابتك به. وتُعد «المرحلة» وسيلة موجزة لمعرفة مدى تقدم السرطان؛ وعادةً ما يعتمد تحديدها على حجم الورم الأولي، ومدى توغله في الأنسجة المحيطة، وما إذا كان قد انتشر إلى العقد اللمفاوية، أو أعضاء أخرى. ويساعد ذلك مقدم الرعاية الصحية في تحديد خيارات العلاج، ويؤثر على التوقعات المستقبلية لسير المرض (الإنذار الطبي).
وتتمثل المراحل العامة لسرطان الرئة فيما يلي:
المرحلة (موضع المنشأ/ في مكانها الأصلي): توجد خلايا غير طبيعية في بطانة المسالك الهوائية.
المرحلة الأولى: يكون حجم الورم أقل من 3 سنتيمترات (سم)، ولم ينتشر خارج الرئة.
المرحلة الثانية: يتراوح حجم الورم بين 3 سم و7 سم، و/أو يكون قد انتشر إلى العقد اللمفاوية، أو الهياكل، أو الأنسجة القريبة. ولم ينتشر الورم إلى فصوص أخرى في الرئة نفسها، أو إلى الرئة الأخرى، أو إلى أعضاء أخرى.
المرحلة الثالثة: يزيد حجم الورم عن 5 سم و/أو يكون قد انتشر إلى العقد اللمفاوية، أو الهياكل، أو الأعضاء القريبة، ولكنه لم ينتشر إلى الرئة الأخرى، أو إلى أعضاء بعيدة.
المرحلة الرابعة: يكون السرطان قد انتشر إلى الرئة الأخرى، أو بطانة الرئتين، أو السائل المحيط بالرئتين، أو القلب، أو الكيس المحيط بالقلب (التامور)، أو إلى أعضاء بعيدة.
كيف يُعالج سرطان الرئة؟
صُممت علاجات سرطان الرئة للتخلص من السرطان في الجسم، أو إبطاء نموه. وتعتمد خطة علاجك على نوع السرطان، وموقعه، ومدى انتشاره، والعديد من العوامل الأخرى. وفي كثير من الحالات قد تتلقى مزيجاً من نوعين أو أكثر من العلاجات التي تستهدف السرطان بطرق مختلفة.
قد تشمل الخيارات العلاجية:
الجراحة: يقوم الجراح بإزالة ورم واحد، أو أجزاء من الرئة. وقد تكون مرشحاً للجراحة إذا كان لديك ورم لم ينتشر بعد.
العلاج الكيميائي: صُممت أدوية العلاج الكيميائي (التي غالباً ما تكون مزيجاً من دواءين أو أكثر) لتقليص حجم الأورام، ومنع نمو الخلايا السرطانية.
العلاج الإشعاعي: يستخدم الإشعاع حزم طاقة عالية القوة لتدمير الخلايا السرطانية.
الاستئصال بالترددات الراديوية: تستخدم هذه التقنية موجات راديوية عالية الطاقة لتسخين الخلايا السرطانية، وتدميرها.
العلاج الدوائي الموجه: هي أدوية تستهدف التغيرات الجينية التي تساعد السرطان على النمو لدى بعض الأشخاص.
مثبطات تكوّن الأوعية الدموية: هي نوع من الأدوية الموجهة التي يمكنها منع الورم من تكوين أوعية دموية جديدة تحتاجها الخلايا السرطانية للنمو.
العلاج المناعي: تعمل هذه الأدوية على تدريب جهازك المناعي لمحاربة السرطان.
قد تهدف بعض العلاجات إلى تخفيف الأعراض بدلاً من القضاء على السرطان؛ وتشمل هذه العلاجات إجراءات لتقليص أو إزالة الأورام التي تسد المسالك الهوائية، أو لإزالة السوائل المتراكمة حول الرئتين.