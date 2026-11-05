ماذا تقول الدراسات الطبية عن فوائد اقتناء الكلاب؟

قد يُدخل الإنسانُ الكلبَ إلى حياته لتأمين الحراسة، أو المساعدة في الصيد، أو بحثاً عن الرفقة، أو حباً للحيوانات، أو رغبة في إضافة المزيد من الحيوية إلى المنزل. ولذا؛ فإن العلاقة اليومية بين الإنسان والكلب أثارت، خلال العقود الماضية، اهتمام الباحثين في مجالات الطب الوقائي، وصحة القلب، والنشاط البدني، والصحة النفسية.

دراسات حديثة

وكشفت دراسة حديثة تم نشرت في عدد أكتوبر (تشرين الاول) الماضي من مجلة Biological Psychology، عن أن مسح فرو الكلب والتربيت عليه يعمل كـ«درع بيولوجي» يقي الإنسان من ضغوط المستقبل. ووفق ما أفاد به باحثون من جامعة إنسبروك في النمسا، فقد ظهر انخفاض ملحوظ في معدل ضربات القلب لدى الأشخاص الذين لمسوا كلابهم، وكذلك في نشاط الدماغ المرتبط بالقلق عند مواجهتهم لضغوط تالية. وهو ما لم يحدث عند مجرد وجودهم بالقرب من الكلب دون لمسه.

قدرة غريزية على التعرف على رائحة نوبات الصرع

وكشفت دراسة إيطالية أخرى نُشرت في عدد نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 من مجلة «حوليات المعهد العالي الإيطالي للصحة Annals of the Italian National Institute of Health، عن أن الكلاب غير المدربة تملك قدرة غريزية على التعرف على رائحة نوبات الصرع لدى الغرباء من خلال عينات العرق.

رابط يتجاوز الصداقة التقليدية إلى آفاق بيولوجية مدهشة

وأشارت دراسة ثالثة إلى أن الكلاب تعرف ما إذا كنا سعداء أو حزينين أو خائفين من خلال تعابير وجوهنا فقط. واستعان الباحثون النمساويون في تلك الدراسة التي نُشرت في عدد 21 أغسطس (آب) الماضي في مجلة iScience، بأجهزة الرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) للكلاب وهي مستيقظة، وأثبتت أن رؤية الوجوه البشرية السعيدة تنشّط مراكز المكافأة في أدمغتها، في حين تُحدث التعبيرات الغاضبة استجابة عصبية مختلفة تماماً.

وتؤكد هذه الأبحاث المتعاقبة لعام 2026، أن الرابط بيننا وبين الكلاب يتجاوز الصداقة التقليدية إلى آفاق علمية وبيولوجية مدهشة، تجعل من وجودهم في حياتنا صمام أمان حقيقياً لصحتنا النفسية والجسدية.

تبدأ حماية الإنسان من حماية الحيوان نفسه

زيادة النشاط البدني

ولكن ربما تكون زيادة النشاط البدني من أكثر الفوائد التي تجد دعماً علمياً متكرراً. فالكلب يحتاج إلى المشي والخروج والحركة؛ الأمر الذي قد يدفع صاحبه إلى ممارسة النشاط بصورة أكثر انتظاماً. وكانت مراجعة سابقة منشورة في Journal of Physical Activity and Health في 2013، حللت 29 دراسة تناولت العلاقة بين امتلاك الكلاب والنشاط البدني. وأظهر التحليل أن أصحاب الكلاب يميلون إلى ممارسة مزيد من المشي والنشاط البدني مقارنة بغير المالكين لها، وإن كان حجم التأثير صغيراً إلى متوسط، مع تأكيد الباحثين الحاجة إلى دراسات طولية وتجريبية أقوى لإثبات السببية.

كما نشرت مجلة International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity في 2014 مراجعة شاملة للعوامل المرتبطة بتمشية الكلاب، ووجدت أدلة جيدة على أن العلاقة بين الكلب وصاحبه، والشعور بالمسؤولية تجاه احتياجاته، يمكن أن ترتبط بزيادة المشي. والأكثر أهمية أن مراجعة منهجية للتدخلات التي استخدمت الكلاب لتعزيز النشاط البدني، ونُشرت في Health Promotion International في يناير (كانون الثاني) 2020، وجدت أن 82 في المائة من الدراسات التي شملها التحليل أظهرت تغيرات في النشاط البدني لصالح التدخلات المرتبطة بالكلاب، مع بقاء الحاجة إلى تجارب أكثر صرامة وأطول متابعة.

ولذا؛ يمكن تحويل وجود الكلب فرصة عملية لإدخال المشي المنتظم في الروتين اليومي، مع مراعاة عمر الكلب وحالته الصحية والطقس وقدرة صاحبه البدنية.

صحة القلب والأوعية الدموية

كما أن العلاقة بين امتلاك الحيوانات الأليفة، والكلاب من أهمها، وبين صحة القلب والأوعية الدموية، كان موضوع دراسة سويدية واسعة منشورة في Scientific Reports في 2017، شملت أكثر من 3.4 مليون شخص، ارتبط امتلاك الكلاب بانخفاض معدلات بعض أمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة خلال فترة المتابعة، مع اختلاف النتائج حسب ظروف المعيشة وعوامل أخرى.

كما تناولت مراجعة منهجية وتحليل تلوي نُشرا في Journal of Cardiovascular Medicine في 2019، بيانات 26 دراسة حول ملكية الحيوانات الأليفة ومخاطر القلب والوفاة. ووجد الباحثون ارتباطاً بين امتلاك الحيوانات الأليفة وانخفاض الوفيات القلبية الوعائية بعد تجميع النتائج المعدلة، لكنهم أكدوا أن طبيعة الدراسات لا تسمح أن نعدّ هذه العلاقة دليلاً على أن امتلاك الحيوان «يمنع» الإصابات بأمراض القلب.

مقاومة الوحدة

ويطرح بعض الباحثين أن الكلب قد يكون رفيقاً في المساعدة على مقاومة الوحدة؛ إذْ لا تقتصر العلاقة بين الإنسان والكلب على الحركة؛ فالرفقة اليومية قد تكون ذات أهمية اجتماعية ونفسية. وعلى سبيل المثال، في دراسة استمرت ثمانية أشهر، نُشرت في BMC Public Health في 2019، تابع الباحثون أشخاصاً اقتنوا كلاباً حديثاً ومجموعات مقارنة لم تقتنِ الكلاب. ووجدوا انخفاضاً ملحوظاً في درجات الشعور بالوحدة لدى مجموعة اقتناء الكلاب خلال ثلاثة أشهر وثمانية أشهر من المتابعة. وخلص الباحثون إلى أن اقتناء كلب مصاحب قد يساعد على تقليل الشعور بالوحدة. وأضافوا أن ثمة حاجة إلى دراسات أكبر.

والسبب، أن الصورة العلمية ليست بهذه البساطة دائماً. فقد نشرت مجلة Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology في أكتوبر 2022 مراجعة منهجية شملت 24 دراسة، ووجدت أن بعض الدراسات لدى البالغين ربطت امتلاك الحيوانات الأليفة بانخفاض العزلة الاجتماعية، في حين كانت النتائج المتعلقة بالوحدة أكثر تفاوتاً.

الاكتئاب والقلق

ولذا؛ فإن العلاقة بين الكلب والصحة النفسية تبدو أكثر تعقيداً. ففي دراسة مستقبلية منشورة في Scientific Reports في ديسمبر (كانون الأول) 2023، درس الباحثون مجموعة من العوامل المتعلقة بالكلاب وعلاقتها بالاكتئاب والقلق والوحدة والرفاه النفسي لدى أصحابها. وأظهرت النتائج أن صحة صاحب الكلب النفسية يمكن أن تتأثر بعوامل مرتبطة بسلوك الكلب، ورعايته، والتفاعل الاجتماعي الذي يحدث بسببه.

إن الدراسات لا تقول لنا إن كل شخص سيصبح أكثر صحة بمجرد اقتناء كلب. فالفائدة تعتمد على ما يترتب على هذه العلاقة من سلوكيات: هل يمشي صاحبه أكثر؟ هل يتفاعل اجتماعياً؟ هل يحافظ على روتين نشط؟ وهل يستطيع تحمل مسؤولية الحيوان؟

حين يعيش الكلب معك... كيف تحمي صحتك وصحة أسرتك؟

تبدأ حماية الإنسان من حماية الحيوان نفسه. وتشير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن الكلاب يمكن أن تحمل جراثيم قادرة على إصابة الإنسان حتى عندما تبدو بصحة جيدة ونظيفة؛ ولذلك توصي بالرعاية البيطرية المنتظمة، والوقاية من الأمراض والطفيليات، والالتزام بالتطعيمات المناسبة.

وتبرز أهمية تطعيم الكلب ضد داء الكلب بصورة خاصةـ فحسب منظمة الصحة العالمية، يُعد تطعيم الكلاب من أكثر الوسائل فعالية من حيث التكلفة للوقاية من السعار لدى البشر. كما توصي بالحفاظ على تطعيم الحيوانات الأليفة ضد السعار وإبعادها عن الحيوانات البرية، مع طلب الرعاية الطبية سريعاً عند التعرض لعضة أو خدش من حيوان يحتمل أن يكون مصاباً.

وقد تبدو ملامسة الكلب أو مداعبته أمراً لا يستدعي التفكير في النظافة، لكن المشكلة أن بعض الجراثيم قد تنتقل من الحيوان أو طعامه أو أوعيته أو فضلاته إلى اليدين. ولهذا توصي CDC بغسل اليدين بالماء والصابون بعد لمس الكلب أو اللعب معه، وبعد التعامل مع طعامه أو أوعيته أو ألعابه أو فضلاته، وكذلك قبل تناول الطعام أو الشراب. وتوضح أن الحيوانات قد تحمل جراثيم حتى عندما تبدو سليمة. وتصبح هذه العادة أكثر أهمية مع الأطفال، الذين قد يلمسون أفواههم ووجوههم بصورة متكررة أثناء اللعب.

ومن السلوكيات التي قد يتعامل معها أصحاب الكلاب بصفتها تعبيراً عن المحبة السماح للكلب بلعق الوجه أو الجروح. والأكثر أماناً تجنب السماح له بلعق الفم أو العينين أو الجروح المفتوحة، خصوصاً لدى الأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية؛ فالهدف ليس إبعاد الحيوان عن الأسرة، وإنما تقليل طرق انتقال الجراثيم المحتملة مع الحفاظ على العلاقة الطبيعية معه.

وتحتاج فضلات الكلاب إلى تعامل صحي مناسب؛ فهي قد تحتوي على جراثيم أو طفيليات يمكن أن تسبب المرض للإنسان. لذلك ينبغي التخلص منها فوراً بطريقة مناسبة، وغسل اليدين جيداً بعد التعامل معها. ولذا توصي CDC بالتقاط فضلات الكلب والتخلص منها بصورة سليمة، بما في ذلك في الفناء المنزلي والأماكن التي قد يلعب فيها الأطفال.

الأطفال يحتاجون إلى اهتمام إضافي

ان وجود الكلب في الأسرة لا يعني أن الطفل يستطيع التعامل معه بلا إشراف؛ اذ توصي CDC بعدم ترك الأطفال الصغار وحدهم مع الكلاب، حتى لو كان الحيوان أليفاً ومألوفاً للأسرة. كما ينبغي عدم إزعاج الكلب أثناء نومه أو تناوله الطعام، وعدم الاقتراب منه عندما يبدو خائفاً أو مريضاً أو متوتراً. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن الأطفال يمثلون نسبة كبيرة من ضحايا عضات الكلاب، وأن إصابات الرأس والرقبة تكون أكثر خطورة لديهم مقارنة بالبالغين.

ولا يحتاج المنزل الذي يعيش فيه كلب إلى أن يتحول بيئة معقمة، وإنما روتين نظافة ذكياً ومنتظماً: تنظيف أوعية الطعام والماء، المحافظة على نظافة أماكن النوم، التخلص من الفضلات، غسل اليدين، وتنظيف الأدوات التي يستخدمها الحيوان. والأهم أن تكون الرعاية البيطرية مستمرة، لأن الوقاية من الأمراض في الحيوان هي في الوقت نفسه جزء من الوقاية الصحية للأسرة.

خطوات الإسعاف الأولي لعضّات الكلاب

عند حصول العضة أو الخدش، لا تنتظر لترى ماذا سيحدث، فهنا تصبح السرعة أهم من الاطمئنان. فحتى العضة التي تبدو صغيرة قد تسبب عدوى، كما أن الخدش أو العضة من حيوان يحتمل تعرضه للسعار قد يستدعي الوقاية بعد التعرض. وتؤكد منظمة الصحة العالمية تطبيق خطوات الإسعاف الأولى، ثم الحصول على تقييم طبي لتحديد الحاجة إلى العلاج والوقاية من السعار أو الكزاز وغيرهما.

ويشمل الإسعاف الأولي بعد عضة أو خدش الكلب:

- أولاً: اغسل الجرح فوراً بالماء الجاري والصابون لمدة 15 دقيقة على الأقل. وهذه ليست خطوة شكلية؛ بل هي جزء أساسي من الوقاية من السعار.

- ثانياً: إذا كان النزيف شديداً، اضغط على الجرح باستخدام قطعة قماش أو شاشاً نظيفاً للضغط المباشر، واطلب المساعدة الطبية العاجلة إذا لم يتوقف النزيف.

- ثالثاً: لا تضع مواد شعبية أو مهيجة على الجرح؛ لأن منظمة الصحة العالمية تحذّر من استخدام مواد مهيجة مثل الأحماض والقلويات أو مستحضرات غير مناسبة على جروح التعرض للسعار.

- رابعاً: اطلب تقييماً طبياً سريعاً. خصوصاً إذا كانت الإصابة عميقة، أو في الوجه أو اليد، أو كان النزيف شديداً، أو ظهرت علامات التهاب مثل الاحمرار المتزايد والتورم والألم أو الحمى. وقد تحتاج بعض الجروح عالية الخطورة إلى مضادات حيوية وقائية وفق تقييم الطبيب.

- خامساً: لا تفترض أن الكلب المنزلي مستبعد من الخطر. إذْ تجب معرفة حالة تطعيمه ضد السعار، وإبلاغ الطبيب بتفاصيل التعرض.

- سادساً: انتبه إلى الكزاز؛ لأن عضات الحيوانات تُعدّ من الجروح التي قد تكون ذات خطورة أعلى بالنسبة للكزاز؛ ولذلك ينبغي أن يراجع الطبيب حالة التطعيم ضد الكزاز ويقرر الحاجة إلى جرعة داعمة أو الغلوبولين المناعي وفق نوع الجرح والتاريخ التطعيمي.