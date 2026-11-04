جهاز كهربائي مزروع لخفض السكر دون إنسولين... هل يغيّر علاج السكري؟

كشفت دراسة رائدة عن غرسة إلكترونية لاسلكية قادرة على إزالة الغلوكوز الزائد مباشرة من مجرى الدم، مما قد يفتح الباب أمام وسيلة جديدة لعلاج داء السكري من النوع الثاني والسمنة، دون الحاجة إلى الأدوية، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وطوّر مهندسون حيويون في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ (ETH Zurich) هذا الجهاز، الذي قد يغني عن العلاجات الدوائية التقليدية.

وتعتمد آلية عمل الجهاز على محفّز يعمل بالطاقة الكهربائية، ويقوم بتفكيك السكر الزائد في الدم بصورة مباشرة.

وفي تجارب أُجريت على فئران مصابة بالسكري والسمنة، نجحت غرسة تُزرع تحت الجلد في إعادة مستويات السكر المرتفعة في الدم إلى معدلاتها الطبيعية خلال 60 إلى 90 دقيقة من تشغيلها، وفقاً للنتائج التي نشرها الباحثون في دورية «ساينس».

وعلى مدى ستة أسابيع من العلاج، فقدت الفئران ما يصل إلى 10 في المائة من وزن أجسامها، كما سجلت انخفاضاً ملحوظاً في مستويات الدهون الثلاثية، وهي أحد الأنواع الشائعة من الدهون الموجودة في الدم.

ويصيب داء السكري أكثر من خمسة ملايين شخص في المملكة المتحدة وحدها، فيما تتطلب العلاجات التقليدية للسكري من النوع الثاني، بما فيها حقن الإنسولين اليومية والأدوية الأحدث التي تستهدف مستقبلات «GLP-1»، مثل «أوزمبيك» و«مونجارو»، تحديد الجرعات بدقة ومتابعة مستمرة.

وحتى الغرسات التجريبية المصممة للتحكم في داء السكري لا تزال تعتمد على هرمون الإنسولين، الذي يعمل على إزالة السكر من مجرى الدم، لكنه لا يخلّص الجسم منه، حسبما أوضحه البروفسور مارتن فوسينيغر، مهندس الطب الحيوي في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ.

أما الغرسة الجديدة، فتتميّز بقدرتها على إزالة الغلوكوز من الجسم دون الحاجة إلى أدوية أو جينات أو خلايا حية إضافية.

كيف تعمل الغرسة الجديدة على إزالة السكر من الدم؟

تحتوي الغرسة على محفّز مصنوع من رقائق الذهب وجزيئات البلاتين، مرتبة فوق طبقة من الغرافيت الإسفنجي. وعند تشغيل هذا المحفّز بتيار كهربائي منخفض الجهد، يحوّل الغلوكوز إلى «غلوكونات»، وهو مركّب تستطيع الكليتان التخلص منه بسهولة عن طريق البول.

وقال البروفسور فوسينيغر: «على مدى عقود، عالجنا مرض السكري من خلال توجيه الجسم بشأن كيفية التعامل مع الغلوكوز. أما الآن، فنُظهر إمكانية التحكم في مستويات الغلوكوز بصورة مباشرة، باستخدام الإلكترونيات بدلاً من الأدوية».

وأضاف: «يستهدف هذا النظام، بطريقة ما، السبب الجذري للمشكلة، وهو فائض الطاقة الناتج عن الغلوكوز في الجسم».

ويعمل الجهاز بالتكامل مع أداة قابلة للارتداء تراقب مستويات الغلوكوز بصورة مستمرة، وترصد ارتفاع السكر في الدم، ثم تنقل القراءات عبر جوال ذكي يتولى تفعيل الغرسة لاسلكياً.

وبمجرد عودة مستويات السكر إلى النطاق الآمن، يتوقف الجهاز عن العمل تلقائياً.

تحديات ومخاطر قبل اختبار الجهاز على البشر

على الرغم من النتائج الناجحة التي أظهرتها التجارب الأولية على الفئران، دعا خبراء مستقلون إلى توخي الحذر، مشددين على ضرورة تجاوز عقبات رئيسية قبل إمكان استخدام هذه التقنية لدى البشر.

وقال الدكتور ديفيد كلونوف، اختصاصي الغدد الصماء في مركز «ساتر ميلز - بينينسولا» الطبي في كاليفورنيا الأميركية، الذي لم يشارك في البحث: «إنها طريقة واعدة، لكن المخاطر المرتبطة بها كبيرة، ويجب استبعادها بعناية قبل التمكن من اختبارها بأمان على البشر».

وأشار كلونوف إلى ضرورة أن يحدد الباحثون بدقة كمية «الغلوكونات» التي تستطيع الكليتان لدى الإنسان معالجتها والتخلص منها.

وأوضح أن تراكم هذا المركّب قد يؤدي إلى اضطراب التوازن الحمضي القاعدي في الجسم، مما قد يتسبب في ظهور أعراض مثل الغثيان والارتباك. وفي المقابل، فإن التخلص منه قد يؤدي إلى استنزاف إلكتروليتات، أي أملاح أساسية يحتاج إليها الجسم، مثل الصوديوم والبوتاسيوم.

ويخطط فريق البروفسور فوسينيغر حالياً لاختبار النظام على حيوانات أكبر حجماً، مثل الخنازير والأغنام، قبل الانتقال إلى الخطوات اللازمة لإجراء تجارب سريرية على البشر.

وفي حال أثبتت الغرسة الطبية سلامتها وفاعليتها، فقد تصبح بديلاً للعلاجات التقليدية لداء السكري، وتفتح آفاقاً جديدة للتحكم في الوزن، سواء لدى المصابين بالسكري أو غير المصابين به.