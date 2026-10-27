جراحات إنقاص الوزن قد تُحقق هدأة السكري لسنوات طويلة

أظهرت دراسة أميركية أن جراحات إنقاص الوزن قد تساعد مرضى السكري من النوع الثاني على تحقيق هدأة المرض لفترات طويلة، بمعدلات أعلى من العلاج المكثف بالأدوية وتعديل نمط الحياة.

وأوضح باحثون من جامعة أوكلاهوما الأميركية أن الدراسة تُعد من أطول الدراسات متابعة لتقييم جراحات الأيض في علاج السكري من النوع الثاني، ونُشرت نتائجها، الاثنين، في دورية «Diabetes Care» التابعة للجمعية الأميركية للسكري.

والسكري من النوع الثاني مرض مزمن يحدث عندما لا يستخدم الجسم هرمون الإنسولين بفاعلية، أو لا ينتج كمية كافية منه، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. وهو أكثر أنواع السكري شيوعاً، وترتبط الإصابة به بعوامل عدة، منها زيادة الوزن وقلة النشاط البدني والاستعداد الوراثي. ويمكن السيطرة عليه من خلال تعديل نمط الحياة واستخدام الأدوية، كما قد تساعد جراحات السمنة بعض المرضى على تحقيق هدأة المرض.

وتعني هدأة السكري من النوع الثاني انخفاض مستوى الهيموغلوبين السكري (A1C) إلى أقل من 6.5 في المائة، واستمرار ذلك لمدة 3 أشهر على الأقل من دون تناول أدوية خافضة لسكر الدم. ولا تعني الهدأة الشفاء النهائي؛ إذ قد ترتفع مستويات السكر مجدداً، ما يستدعي استمرار المتابعة الطبية.

وحدد الباحثون عدداً من العوامل المرتبطة بزيادة فرص تحقيق الهدأة، أبرزها قصر مدة الإصابة بالسكري، وعدم استخدام الإنسولين، وتناول عدد أقل من أنواع الأدوية الخافضة لسكر الدم قبل العلاج. كما ارتبط فقدان المزيد من الوزن خلال السنة الأولى بعد التدخل العلاجي بارتفاع احتمالات تحقيق الهدأة.

فرص تحقيق الهدأة

وشملت الدراسة 262 مصاباً بالسكري من النوع الثاني، خُصص 166 منهم للخضوع لجراحات السمنة، فيما تلقى 96 مشاركاً العلاج الطبي وتدخلات لتعديل نمط الحياة.

وبلغ وسيط مدة متابعة المشاركين 11 عاماً، ووصلت إلى 14 عاماً لدى بعضهم، ما أتاح للباحثين تقييم نتائج الجراحة على المدى الطويل.

وأظهرت النتائج أن 58 في المائة من المشاركين الذين خضعوا لجراحات السمنة حققوا هدأة للسكري، مقابل 3 في المائة فقط من الذين تلقوا العلاج الطبي وتدخلات تعديل نمط الحياة.

وفي المقابل، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين عاشوا مع السكري مدة أطول، والذين كانوا يتناولون عدداً أكبر من أنواع الأدوية الخافضة لسكر الدم قبل العلاج، كانوا أكثر عرضة لعودة المرض بعد تحقيق الهدأة.

وتشير هذه النتائج إلى أن مدة الإصابة بالسكري، والأدوية المستخدمة قبل العلاج، والاستجابة لفقدان الوزن، قد تساعد الأطباء على تقدير فرص تحقيق الهدأة واحتمالات استمرارها.

ووفق الباحثين، فإن نتائج الدراسة تقدم أدلة على استمرار فوائد جراحات السمنة لدى نسبة من المرضى، مشيرين إلى أن تحديد الأشخاص الأكثر احتمالاً لتحقيق هدأة طويلة الأمد قد يساعد الأطباء على إتاحة الجراحة للمرضى المناسبين في مرحلة مبكرة، بدلاً من اللجوء إليها باعتبارها خياراً أخيراً.

ونبه الفريق إلى أهمية اختيار المرضى المناسبين للجراحة وتحديد التوقيت الملائم للتدخل العلاجي، مع استمرار المتابعة الطبية بعد الجراحة، حتى لدى المرضى الذين يتمكنون من التوقف عن تناول الأدوية الخافضة لسكر الدم.