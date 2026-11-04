البوتاسيوم وتقليل الملح... كيف يساعدان في ضبط ضغط الدم؟

لا يتوقف الحفاظ على ضغط الدم في معدلاته الطبيعية عند تقليل الملح على مائدة الطعام، بل يرتبط أيضاً بالحصول على كميات كافية من البوتاسيوم، الذي يلعب دوراً مهماً في مساعدة الجسم على التخلص من الصوديوم الزائد، وإرخاء الأوعية الدموية، بما يسهم في خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

ويشير خبراء الصحة إلى أن الجمع بين تقليل الملح وزيادة تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم قد يكون أكثر فاعلية في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، من التركيز على تقليل الصوديوم وحده.

وفيما يلي أبرز الطرق التي يسهم بها هذان العنصران في ضبط ضغط الدم

البوتاسيوم يساعد الكلى على التخلص من الصوديوم الزائد

بحسب موقع «مايو كلينيك» يساعد البوتاسيوم على تقليل تأثير الصوديوم في الجسم، إذ يعزز قدرة الكلى على التخلص من كميات أكبر منه عبر البول، وهو ما يحد من تراكمه ويساعد على تنظيم ضغط الدم.

كما يسهم البوتاسيوم في إرخاء جدران الأوعية الدموية، بما يسمح بتدفق الدم بصورة أفضل ويقلل الضغط الواقع عليها.

تقليل الملح يحد من احتباس السوائل

يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى زيادة كمية الصوديوم في الجسم، ما يدفعه إلى الاحتفاظ بمزيد من الماء، الأمر الذي يزيد من احتباس السوائل في الدورة الدموية ويرفع الضغط على جدران الأوعية الدموية.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بألا يتجاوز استهلاك البالغين 5 غرامات من الملح يومياً، مع ضرورة الانتباه إلى الملح الموجود في الأطعمة المصنعة والجاهزة.

الجمع بين البوتاسيوم وتقليل الصوديوم يعزز حماية القلب

لا تقتصر أهمية البوتاسيوم على تعويض تأثير الصوديوم، بل تشير الأدلة العلمية إلى أن تحسين التوازن بين العنصرين قد يكون عاملاً مهماً في الحفاظ على صحة القلب.

ووفقاً لمراجعة علمية نشرها موقع «هارفارد هيلث»، فإن الجمع بين تقليل الصوديوم وزيادة البوتاسيوم قد يوفر فوائد أكبر لصحة القلب والأوعية الدموية، إذ رصدت دراسة شملت أكثر من 10 آلاف شخص ارتباط ارتفاع الصوديوم في البول بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، في حين ارتبط ارتفاع البوتاسيوم بانخفاض تلك المخاطر.

مصادر مهمة للبوتاسيوم

يمكن زيادة الحصول على البوتاسيوم من خلال إدخال مجموعة متنوعة من الأطعمة إلى النظام الغذائي، بدلاً من الاعتماد على المكملات الغذائية.

وبحسب «مايو كلينيك»، يعد الموز والبرتقال والبطاطس والبطاطا الحلوة والسبانخ والبروكلي والخضراوات الورقية والفاصوليا والعدس والبقوليات والحليب والزبادي والمكسرات والبذور من المصادر الغذائية المهمة لهذا العنصر.

تقليل الملح لا يعني الاستغناء عن الصوديوم تماماً

رغم أهمية الحد من الملح، فإن الصوديوم يظل من المعادن الضرورية لعدد من الوظائف الحيوية في الجسم، ولذلك تركز التوصيات الصحية على الاعتدال في استهلاكه، وليس إلغاءه تماماً.

وتوضح منظمة الصحة العالمية أن تقليل الأطعمة المصنعة والوجبات الجاهزة والصلصات الغنية بالصوديوم، إلى جانب الحد من إضافة الملح في أثناء الطهي، من الخطوات المهمة للسيطرة على ضغط الدم.

كما يمكن الاستعانة بالأعشاب والتوابل لإضافة النكهة إلى الطعام بدلاً من الإفراط في استخدام الملح.

الإفراط في تناول الملح قد يدفع الجسم إلى الاحتفاظ بكميات أكبر من السوائل (بيكساباي)

زيادة البوتاسيوم تحتاج إلى الحذر لدى بعض الأشخاص

رغم فوائده الصحية، فإن زيادة البوتاسيوم ليست مناسبة للجميع، وخاصة الأشخاص المصابين بأمراض الكلى أو الذين يتناولون أدوية تؤثر في مستوى البوتاسيوم بالجسم.

وتحذر جمعية القلب الأميركية من أن تراكم البوتاسيوم في الدم قد يشكل خطراً على صحة القلب، إذا لم تتمكن الكلى من التخلص من الكميات الزائدة منه.

لذلك ينبغي استشارة الطبيب قبل تناول مكملات البوتاسيوم أو استخدام بدائل الملح المحتوية عليه، خصوصاً لدى مرضى الكلى ومن يتناولون أدوية ضغط الدم التي قد ترفع مستوياته.