التربية الإيجابية في الطفولة تحمي من الاكتئاب في المراهقة

كشفت دراسة نفسية حديثة نُشرت أخيراً في مجلة «علم نفس التواصل» (Communications Psychology)، لباحثين من جامعة نوتردام University of Notre Dame في الولايات المتحدة، عن الدور الكبير الذي تلعبه التربية الإيجابية في مرحلة الطفولة المبكرة في التأثير على استجابة نظام المكافأة في المخ، ما ينعكس بالإيجاب على الصحة النفسية في المراهقة.
من المعروف أن مشكلة الصحة النفسية تُعد من أهم التحديات الطبية في الولايات المتحدة، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن واحداً من كل خمسة بالغين يعاني من مرض نفسي، كما يعاني أكثر من واحد من كل سبعة مراهقين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاماً من اضطراب في الصحة النفسية، علماً بأن 50 في المائة من حالات الأمراض النفسية التي تظهر لدى الأفراد طوال حياتهم تبدأ في الظهور بحلول سن الرابعة عشرة.
الدعم النفسي في الطفولة
وتحدد أساليب التربية التي يتبعها الوالدان خلال سنوات ما قبل المدرسة طبيعة المشاعر التي يمر بها الطفل في فترة المراهقة. وعلى سبيل المثال، فإن الطفل الذي يتمتع بدعم نفسي في الطفولة المبكرة يختبر مشاعر الفرح والرضا خلال مرحلة المراهقة، وهي الفترة التي تبلغ فيها مخاطر الإصابة بمشكلات الصحة العقلية ذروتها.
بدأ الفريق البحثي عمله بمراقبة التفاعلات النفسية المباشرة (وجهاً لوجه) وسلوكيات التربية بين أطفال في سن الثالثة ووالديهم، ثم قارنوا تلك البيانات بتطور الاستجابة العصبية لنظام المكافأة لدى هؤلاء الأطفال أنفسهم عند بلوغهم أعمار 9 و12 و15 و18 عاماً، وامتدت هذه الدراسة الطولية (التي تتابع المشاركين عبر الزمن) لمدة 15 عاماً، وشملت 465 مراهقاً ومراهقة وذويهم.
في بداية الدراسة (عند عمر الثالثة)، قام الباحثون برصد السلوكيات الإيجابية للوالدين، مثل إظهار الدفء والدعم والتشجيع، مقابل السلوكيات السلبية، مثل القسوة أو الشدة المفرطة أو التدخل الزائد في شؤون الطفل.
وتمت مقارنة هذه التفاعلات النفسية التي رصدها الباحثون من خلال ملاحظتهم السريرية مع النشاط الكهربائي في المخ، الذي تم رصده عن طريق جهاز رسم المخ الذي يحتوي على أقطاب كهربائية مثبتة على فروة الرأس (EEG)، ومن خلال رصد النشاط الكهربائي، تمكن العلماء من تتبع الكيفية التي يحدث بها تحفيز لنظام المكافأة.
في هذه الدراسة، قام الباحثون باستخدام المال مكافأةً للفوز في لعبة تعتمد على التخمين، ما أتاح لهم رصد الإشارات الكهربائية للمخ استجابة لحالتي الفوز والخسارة، وعن طريق رصد النشاط الكهربائي، تمكن العلماء من تقييم عملية تحفيز نظام المكافآت في المخ بدءاً من سن التاسعة، مع متابعة المشاركين لاحقاً في الأعمار 12 و15 و18 عاماً.
وأوضحت النتائج أن الأطفال الذين تمتعوا بمستويات أعلى من الدعم النفسي من الوالدين في الطفولة المبكرة أظهروا حماساً وفرحة أكبر عند الفوز بالمال، وفي المقابل، كان حماس الأطفال الذين نشأوا في ظل أساليب تربية سلبية أقل وضوحاً.وتُعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تقيس طبيعة الارتباط بين تجارب الحياة المبكرة وتحفيز نظام المكافأة في المخ، بدءاً من مرحلة الطفولة ووصولاً إلى أواخر مرحلة المراهقة أو أوائل مرحلة البلوغ. وقال الباحثون إن فهم الآلية التي يحدث بها تحفيز نظام المكافأة في الفترة العمرية ما بين 9 و18 عاماً يُعد أمراً بالغ الأهمية لفهم المخاطر التي تؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب.
التربية الإيجابية وتحفيز المكافأة
لاحظ الباحثون أن الارتباط بين التربية الإيجابية وتحفيز نظام المكافأة كان طردياً، بمعنى أنه كلما زادت سلوكيات التربية الإيجابية وقلت السلوكيات السلبية في مرحلة ما قبل المدرسة، عندما كان الطفل في الثالثة من عمره، كانت استجابة المخ لنظام المكافأة أقوى طوال مرحلة المراهقة.
وأوضح الباحثون أنه كلما تلقى الأطفال مزيداً من الثناء والتشجيع من والديهم في سن مبكرة، أصبحوا أكثر قدرة على إدراك جوانب البهجة في الحياة. وقالوا إن أساليب التربية الإيجابية المتبعة في السنوات الأولى تقوم بما يشبه عمل برمجة لمخ الطفل لتهيئته للاستجابة للأمور الجيدة، مثل الأنشطة الممتعة والصداقات والشعور بالنجاح.
وفي المقابل، إذا كان أحد الوالدين يتسم بالقسوة الشديدة أو التدخل المفرط في شؤون الطفل، فإن ذلك يؤدي إلى ضعف الاستجابة للمكافأة، لأن مخ الطفل يجد صعوبة في الشعور بالمتعة والسعادة نظراً لعدم اختباره مثل هذه المشاعر في الطفولة المبكرة، وهو ما يمهد الطريق لاحقاً للإصابة بالحزن والاكتئاب.
تشير نتائج الدراسة إلى وجود فرصة للتدخل العلاجي أو الوقائي، ويرى العلماء أن هذا التدخل يحتاج إلى إشراك كل من الوالدين والأطفال في جميع مراحل نمو الطفل، حيث تؤكد الأبحاث أهمية الدعم النفسي من الوالدين لمعالجة المشكلات النفسية المختلفة التي يمر بها الطفل، بداية من سن الثالثة مروراً بدخول المدرسة ونهاية بمرحلة المراهقة.
في النهاية، أوضح العلماء أن المشاعر (على الرغم من كونها عفوية) تحتاج إلى تدريب وممارسة، ويقع على الأسرة الدور الأكبر في تعزيز الشعور بالفرح والبهجة في حياة الطفل. ولذلك، يجد الأشخاص الذين تعرضوا لطفولة قاسية صعوبة في الشعور بالسعادة حتى في أوقات النجاح في الدراسة أو العمل، لأنهم لم يختبروا مشاعر البهجة من قبل. لذلك، يجب على الوالدين توفير بيئة نفسية جيدة للطفل لحمايته من الأمراض النفسية في المستقبل.
• استشاري طب الأطفال.