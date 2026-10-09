6 طرق بسيطة لتنظيف رئتيك وتحسين كفاءة عملهما

رغم أن الرئتين تتمتعان بقدرة طبيعية على تنظيف نفسيهما، فإن التعرض المستمر للملوثات الموجودة في الهواء قد يؤثر في كفاءة عملهما. فمن حبوب اللقاح والمواد الكيميائية إلى دخان التدخين السلبي، يمكن لمواد مختلفة أن تبقى عالقة في الهواء الذي نتنفسه، وتصل إلى داخل الرئتين.

وتؤدي الرئتان دوراً حيوياً في حياتنا، لكن معظمنا لا يفكر فيهما بوصفهما عضواً يمكن تدريبه أو ممارسة تمارين خاصة لتحسين أدائه. ومع ذلك، هناك خطوات عملية يمكن اتخاذها لمساعدتهما على العمل بأفضل كفاءة ممكنة، وفقاً لموقع «هيلث لاين».

وقد تكون هذه الأساليب مفيدة للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية تسبب صعوبات في التنفس، مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) والتليف الكيسي. كما قد يستفيد منها المدخنون بشراهة، أو الأشخاص الذين يستخدمون أدوية معينة تُؤخذ عن طريق الاستنشاق.

1. استخدم جهازاً لتنقية الهواء

تبدأ العناية بصحة رئتيك بتحسين جودة الهواء الذي تتنفسه داخل منزلك.

وتشير جمعية الرئة الأميركية (ALA) إلى إمكانية استخدام أجهزة لتنقية الهواء مخصصة للغرف الفردية، أو الاستثمار في جهاز لتنقية الهواء يغطي المنزل بأكمله.

2. استبدل مرشحات الهواء في منزلك

إلى جانب استخدام جهاز لتنقية الهواء، يُنصح باستبدال جميع مرشحات الهواء في المنزل، وتنظيف فتحات التهوية المختلفة، بما فيها تلك الموجودة في الحمامات وفتحات أنظمة التكييف والتدفئة، مرة كل ثلاثة أشهر تقريباً.

كذلك، احرص على استبدال مرشح جهاز التدفئة وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة، إذ تختلف وتيرة التنظيف والاستبدال المناسبة حسب حجم المرشح.

3. تخلص من الروائح الاصطناعية

قد تعتقد أن استخدام معطرات الجو أو الشموع المعطرة أو أجهزة تسخين الشمع العطري الشائعة يساعد على تحسين جودة الهواء في منزلك، من خلال منحه رائحة زكية.

لكن جمعية الرئة الأميركية تحذر من أن هذه المنتجات غالباً ما تحتوي على مواد كيميائية قد تتسبب في تهيج الرئتين.

ولا يقتصر الأمر على المنتجات المعطرة، إذ يمكن أن تكون المنظفات المنزلية أيضاً مصدراً للتهيج. لذلك، يُنصح بمراجعة منتجات التنظيف الموجودة في خزائن منزلك، واستبدالها بمنتجات طبيعية بالكامل متى أمكن ذلك.

4. اقضِ مزيداً من الوقت في الهواء الطلق

يمكن أن يساعد استنشاق كميات وفيرة من الهواء النقي على تمدد أنسجة الرئة والحفاظ على كفاءة عملها.

لكن من المهم التحقق من توقعات مستويات تلوث الهواء في منطقتك قبل الخروج، وتجنب ممارسة التمارين الرياضية في الأماكن المفتوحة عندما تكون معدلات التلوث مرتفعة.

ويُنصح أيضاً بالابتعاد عن مصادر الدخان، بما في ذلك الدخان الناتج عن حرق النفايات أو الأخشاب، وغيرها من أنواع الأدخنة.

أما إذا كنت تشعر بالقلق من التلوث، أو تعيش في منطقة ترتفع فيها مستويات الملوثات، فيمكنك ارتداء قناع مزود بمرشح للهواء.

5. جرّب تمارين التنفس

قد تساعد بعض تمارين التنفس على تحسين وظائف الرئة، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يدخنون حالياً، أو سبق لهم التدخين، أو يعانون من تلف في الرئتين نتيجة الإصابة بمرض رئوي مزمن.

وتتوفر أدوات يمكن الاستعانة بها لممارسة هذه التمارين، من بينها جهاز قياس التنفس (Spirometer)، الذي يُستخدم غالباً بعد العمليات الجراحية للمساعدة في التعافي.

وهناك أيضاً تقنيات للتنفس لا تتطلب استخدام أي أجهزة مساعدة، من أبرزها:

- التنفس بضم الشفتين (Pursed Lip Breathing): وهو إحدى تقنيات التنفس التي يمكن ممارستها من دون أدوات.

- التنفس البطني أو الحجابي (Diaphragmatic Breathing): وهو تقنية أخرى من تمارين التنفس التي لا تحتاج إلى أجهزة مساعدة.

وإذا كنت مدخناً أو تعاني من تلف في الرئة، فمن الأفضل مناقشة الخيارات المتاحة مع طبيبك، الذي قد يحيلك إلى عيادة متخصصة في أمراض الجهاز التنفسي.

6. جرّب تقنية القرع على الصدر

تُعد تقنية القرع (Percussion)، أو القرع على الصدر، إحدى الوسائل المستخدمة للمساعدة على تصريف السوائل من الرئتين.

وتعتمد هذه التقنية على الاستلقاء مع إبقاء الرأس في مستوى منخفض، ثم النقر على الظهر، بدءاً من الجزء العلوي وصولاً إلى الجزء السفلي.

وغالباً ما تُستخدم تقنية القرع بالتزامن مع ما يُعرف بـ«التصريف الوضعي» (Postural Drainage)، وهي طريقة تقوم على تغيير وضعية الجسم لتسهيل خروج السوائل من الرئتين، سواء من خلال الاستلقاء على أحد الجانبين أو على البطن أو الظهر.

ويلجأ كثير من المصابين بالتليف الكيسي أو الالتهاب الرئوي إلى استخدام تقنيتي القرع والتصريف الوضعي. وخلال تطبيق تقنية القرع، يجري النقر على ظهر المريض باستخدام اليدين المضمومتين على شكل كوب، بما يساعد على تفكيك الإفرازات، في حين تسهم وضعية الجسم المائلة في تحريك هذه الإفرازات إلى الأعلى، وتسهيل خروجها من الرئتين.