أطعمة ومشروبات لتنظيف الرئتين وتحسين التنفس

إن اختيار الأطعمة التي تُحافظ على صحة رئتيك يُساهم في تحسين نمط حياتك. وللحفاظ على صحة أجسامنا، تُعدّ صحة الرئتين أمراً بالغ الأهمية. فصحة الرئتين عنصر أساسي في عمل الجسم بكفاءة.

الحفاظ على صحة الرئتين

من أفضل الطرق للحفاظ على صحة رئتيك اتباع نظام غذائي صحي. فالنظام الغذائي الصحي استثمار طويل الأمد لصحة رئتيك ونمط حياة أفضل. في دراسة بعنوان «التغذية وصحة الجهاز التنفسي»، وُجد أن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​لها تأثيرات وقائية ضد أمراض الجهاز التنفسي التحسسية. يتكون هذا النظام الغذائي من الفواكه والخضراوات والحبوب والخبز والبذور والمكسرات والبقوليات. كما يشمل تناول كميات قليلة إلى متوسطة من منتجات الألبان والأسماك والدواجن. إضافةً إلى النظام الغذائي الصحي، يُنصح أيضاً بممارسة تمارين عضلات التنفس، وفقاً لما ذكره موقع «باور بريث» المعني بالصحة.

الماء

الماء ضروري لصحة الرئتين. فالرئتان الجافتان أكثر عرضة للتهيج. يُنصح بشرب ما بين ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يومياً للحفاظ على ترطيب الأغشية المخاطية في الرئتين. تعمل هذه الأغشية على ترطيب وحماية المسالك الهوائية، مما يُحسّن وظائف الرئتين.

الأسماك الدهنية

تُعدُّ الأسماك الغنية بالدهون خياراً غذائياً ممتازاً لصحة الرئتين، لاحتوائها على مستويات عالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية المرتبطة بصحة الرئة. ووفقاً لمعهد صحة الرئة، تُعدّ هذه الأحماض الدهنية مفيدة بشكل خاص لمن يُعانون من أمراض الرئة المزمنة. أولاً، تُساعد أحماض أوميغا-3 الدهنية على مكافحة الالتهابات. ثانياً، قد تُساعد على تقليل خطر الإصابة بالتهابات الرئة. أخيراً، يُمكن أن تُساعد على تخفيف مشاعر القلق والاكتئاب.

التفاح

درس فريق من كلية الطب بمستشفى سانت جورج في لندن النظام الغذائي ووظائف الرئة لأكثر من 2500 رجل تتراوح أعمارهم بين 45 و49 عاماً. وجد الباحثون أن صحة الرئة الجيدة مرتبطة بتناول كميات كبيرة من فيتامينات ج، هـ، وبيتا كاروتين، بالإضافة إلى الحمضيات، والتفاح، وعصائر الفاكهة.

المشمش

يُعدّ المشمش مفيداً لصحة الرئتين لاحتوائه على فيتامين أ. ويشير مكتب المكملات الغذائية إلى أن فيتامين أ يدعم بطانة الجهاز التنفسي، وقد يُقلل من خطر الإصابة بالتهابات الرئة.

البروكلي

سعى علماء معهد جونز هوبكنز للعلوم الطبية الحيوية الأساسية إلى فهم فوائد مركب السلفورافان، الموجود في البروكلي، في الوقاية من الأمراض. يُنتج هذا المركب إنزيمات واقية قد تُسهم في الوقاية من الربو، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى. كما تحتوي بعض الخضراوات الصليبية الأخرى، مثل الملفوف والكرنب واللفت، على السلفورافان.

الدواجن

يُمكن للدجاج والديك الرومي وأنواع الدواجن الصغيرة الأخرى أن تُفيد الرئتين. ووفقاً لمكتب المكملات الغذائية الأميركية، تُعد هذه الأطعمة غنية بفيتامين أ المُعزز لصحة الرئة. ويعود السبب في فائدة فيتامين أ في هذه الصورة إلى قدرة الجسم على امتصاص النسخ الحيوانية منه بشكل أفضل من النسخ النباتية.

المكسرات

يُسلط معهد الرئة الأميركي، الضوء على ثلاثة أنواع من المكسرات التي يُنصح بالحدّ منها في حال الإصابة بأمراض الرئة المزمنة. تشمل هذه المكسرات الفستق والكاجو والكستناء. والسبب هو أنها تحتوي على نسبة أقل من الدهون الصحية مقارنةً بأنواع المكسرات الأخرى، ونسبة أعلى من الكربوهيدرات. قد يؤدي النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات إلى زيادة التهاب أنسجة الرئة. مع ذلك، توجد أنواع أخرى من المكسرات قد تساعد في تقليل هذا الالتهاب، مثل الجوز البرازيلي والجوز والبندق واللوز.

زيت الزيتون

أشارت دراسة أجرتها جامعة نورث وسترن الطبية إلى اختلاف التأثيرات الصحية لفيتامين (هـ) باختلاف شكله. وذكرت الدراسة أن زيوت الكانولا وفول الصويا والذرة التي تحتوي على جاما توكوفيرول ترتبط بانخفاض وظائف الرئة. في المقابل، يرتبط زيت الزيتون وزيت عباد الشمس اللذان يحتويان على فيتامين (هـ) في صورة ألفا توكوفيرول بتحسين وظائف الرئة.

التوت

التوت غني بمضادات الأكسدة، التي تشير الجمعية الأميركية للسرطان إلى أنها تحمي الرئتين. في الواقع، يُعدّ كل من الآساي والتوت الأزرق من أفضل مصادره، كما أن التوت البري والعنب والفراولة مفيدة أيضاً للرئتين.

الأطعمة الضارة بصحة الرئتين

كشفت دراسة نُشرت في مجلة لانسيت (2019) أن تناول اللحوم المصنعة قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن. وأوضحت الدراسة أن هذا الخطر يزداد لدى النساء في منتصف العمر. كما أن عوامل نمط الحياة الأخرى عالية الخطورة، مثل التدخين أو اتباع نظام غذائي غير صحي، تزيد من هذا الخطر أيضاً.