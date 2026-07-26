علامات مبكرة لتضخم البروستاتا يتجاهلها الرجال

مع التقدم في العمر، تصبح العناية بصحة البروستاتا جزءاً أساسياً من الحفاظ على جودة الحياة لدى الرجال، خصوصاً بعد سن الخمسين، وهي المرحلة التي تزداد فيها احتمالات الإصابة بتضخم البروستاتا أو غيره من المشكلات الصحية المرتبطة بها.

يعد تضخم البروستاتا الحميد زيادة غير سرطانية في حجم غدة البروستاتا لدى الرجال مع التقدم في العمر، ويسبب أعراضاً بولية مزعجة مثل الحاجة المتكررة للتبول، وضعف تدفق البول، وصعوبة إفراغ المثانة بالكامل.

قد تبدأ أعراض تضخم البروستاتا الحميد بشكل تدريجي، ما يدفع كثيراً من الرجال إلى تجاهلها. ومن أبرز العلامات المبكرة: كثرة التبول خاصة ليلاً، وضعف تدفق البول، وصعوبة بدء التبول، والشعور بعدم إفراغ المثانة بالكامل، أو الحاجة الملحة والمتكررة للتبول. ويُنصح بمراجعة الطبيب عند استمرار هذه الأعراض لتقييم الحالة واستبعاد الأسباب الأخرى.

العلامات المبكرة لتضخم البروستاتا:

كثرة التبول ليلاً: الاستيقاظ عدة مرات للتبول أثناء النوم.

ضعف تدفق البول: أن يصبح تيار البول ضعيفاً أو رفيعاً مقارنة بالمعتاد.

صعوبة بدء التبول: الحاجة للانتظار بعض الوقت أو الضغط («الحزق») قبل أن يبدأ تدفق البول.

الشعور بعدم الإفراغ الكامل: الإحساس بأن المثانة لم تُفرغ بالكامل بعد الانتهاء.

التقطر في النهاية: استمرار تقطر البول لفترة قصيرة في نهاية التبول.

الأعراض الأقل شيوعاً والأكثر خطورة:

عدوى الجهاز البولي المتكررة.

ظهور دم في البول.

عدم القدرة التامة على التبول (احتباس البول الحاد) الذي يتطلب تدخلاً طبياً فورياً.

طرق العلاج:

المراقبة وتغيير نمط الحياة في الحالات البسيطة.

أدوية مثل حاصرات ألفا ومثبطات إنزيم ألفا لإرخاء العضلات وتقليل حجم الغدة.

الجراحة أو الإجراءات الدقيقة لفتح مجرى البول في الحالات المتقدمة.