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صحتك

هل يمكن أن تتسبب التمارين المكثفة في نوبة قلبية؟ ومَن الأكثر عرضة للخطر؟

فوائد النشاط البدني المنتظم لصحة القلب والأوعية الدموية تفوق مخاطره المحتملة بكثير (بيكسلز)
فوائد النشاط البدني المنتظم لصحة القلب والأوعية الدموية تفوق مخاطره المحتملة بكثير (بيكسلز)
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هل يمكن أن تتسبب التمارين المكثفة في نوبة قلبية؟ ومَن الأكثر عرضة للخطر؟

فوائد النشاط البدني المنتظم لصحة القلب والأوعية الدموية تفوق مخاطره المحتملة بكثير (بيكسلز)
فوائد النشاط البدني المنتظم لصحة القلب والأوعية الدموية تفوق مخاطره المحتملة بكثير (بيكسلز)

قد يثير سماع أخبار عن أشخاص تعرضوا لنوبات قلبية أثناء ممارسة الرياضة مخاوف البعض من التمارين الشاقة، ويدفعهم إلى التساؤل عما إذا كان الجهد البدني المكثف يشكل خطراً على القلب. لكن الخبراء يؤكدون أن مثل هذه الحوادث نادرة، وأن فوائد النشاط البدني المنتظم لصحة القلب والأوعية الدموية تفوق مخاطره المحتملة بكثير، حتى عندما يتعلق الأمر بالتمارين عالية الشدة.

فممارسة الرياضة بانتظام تُعدّ من أفضل الوسائل للحفاظ على صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ولذلك؛ فإن الخوف من التعرض لنوبة قلبية لا ينبغي أن يكون سبباً لتجنب ممارسة الرياضة، وفقاً لموقع «إيفري داي هيلث».

ويقول الدكتور أليكس ماكدونالد، اختصاصي طب الأسرة والطب الرياضي، إن أحد أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً يتمثل في الاعتقاد بأن التمارين الرياضية تشكل خطراً على القلب، أو أن وقوع حوادث قلبية مفاجئة ونادرة أثناء ممارستها يعني أن على الأشخاص الأصحاء تجنب الأنشطة الشاقة.

ويضيف: «لكن الواقع هو العكس تماماً؛ فالخطر الحقيقي يكمن في الخمول وقلة الحركة».

ويوضح ماكدونالد أن التمارين المكثفة نادراً ما تتسبب في حدوث نوبة قلبية، وأن هذه الحالات تقع عادةً لدى أشخاص يعانون بالفعل مشكلة قلبية كامنة.

ماذا يحدث لقلبك أثناء ممارسة التمارين المكثفة؟

عند ممارسة أي نشاط بدني، يحتاج الجسم إلى كمية أكبر من الأكسجين لتلبية احتياجات العضلات؛ ما يدفع القلب إلى العمل بجهد يفوق ما يبذله في أثناء الراحة.

ونتيجة لذلك؛ يرتفع معدل ضربات القلب، وتزداد كمية الدم التي يضخها في الدقيقة الواحدة. وكلما ازدادت شدة التمرين، أصبح تسارع ضربات القلب العامل الرئيسي وراء ارتفاع نشاطه.

ويوضح ماكدونالد: «عندما تبذل جهداً بدنياً شاقاً، يرتفع معدل ضربات القلب وضغط الدم ومستويات الأدرينالين، كما يصبح الدم مؤقتاً أكثر لزوجة وأكثر قابلية للتجلط».

ويضيف أنه بالنسبة إلى الشخص الذي يعاني بالفعل تراكم اللويحات الدهنية داخل أحد الشرايين التاجية، فإن الزيادة المفاجئة في الجهد البدني قد تؤدي إلى تشقق إحدى هذه اللويحات أو تمزقها.

لكن الطبيب يشدد على أن التمارين الرياضية لا تؤدي إلى نشوء مرض قلبي من العدم، وإنما قد تكون عاملاً محفزاً لمشكلة صحية موجودة مسبقاً.

ويقول: «إنها بمثابة المحفز الذي قد يفاقم مشكلة كانت موجودة بالفعل. ومع ذلك، فإن فوائد التمارين الرياضية تفوق المخاطر بكثير».

من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر؟

حسب الدكتور تحميد رحمن، اختصاصي أمراض القلب في نيويورك، فإن كبار السن الذين يعانون أمراضاً قلبية لم تُشخَّص بعد يُعدون من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

ويشير إلى أن هناك عوامل أخرى قد تزيد احتمالات حدوث ذلك، أبرزها:

- الإصابة بالسكري.

- وجود تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب في سن مبكرة.

- ارتفاع ضغط الدم.

- ارتفاع مستويات الكولسترول.

- السمنة.

- التدخين.

الطريقة الأكثر أماناً لممارسة الرياضة تتمثل في بناء عادة منتظمة وزيادة مستوى الجهد تدريجياً (بيكسلز)

ويوضح رحمن أن العمر لا يؤثر فقط في احتمالات حدوث المشكلات القلبية أثناء ممارسة الرياضة، بل قد يغيّر أيضاً طبيعة الأسباب الكامنة وراءها.

ويقول: «يُغيّر العمر الآلية المسببة للحالة، ولا يقتصر الأمر على مجرد تغيير احتمالات حدوثها».

ويشرح أنه لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً، تكون هذه الحوادث عادةً مرتبطة بأمراض قلبية وراثية أو بتغيرات بنيوية في القلب.

أما بعد هذا العمر، فيصبح تصلب الشرايين أحد الأسباب الرئيسية، وهو حالة تنجم عن التراكم التدريجي للويحات الدهنية داخل الأوعية الدموية؛ ما يؤدي إلى تضيقها.

ويؤكد رحمن أنه بصرف النظر عن العمر، فإن الأشخاص الذين لا يعتادون ممارسة التمارين بمستوى عالٍ من الشدة هم الأكثر عرضة نسبياً للخطر عندما يبذلون جهداً بدنياً مكثفاً بصورة مفاجئة.

ومع ذلك، يظل من المهم التأكيد أن الخطر الإجمالي لحدوث مثل هذه الحوادث أثناء ممارسة الرياضة منخفض.

فقد أظهر تحليل أجراه خبراء في جمعية القلب الأميركية أن معدل حدوث الموت القلبي المفاجئ أثناء ممارسة الرياضة يتراوح بين 0.31 و2.1 حالة لكل 100 ألف شخص سنوياً.

كيف تحمي قلبك مع الحفاظ على نشاطك البدني؟

يرى ماكدونالد أن الطريقة الأكثر أماناً لممارسة الرياضة تتمثل في بناء عادة منتظمة وزيادة مستوى الجهد تدريجياً، بدلاً من البدء مباشرة بتمارين شاقة وعالية الشدة.

ويقول: «تجنب بذل جهود بدنية مفاجئة وشاقة وغير معتادة حتى تكتسب مستوى جيداً من اللياقة البدنية».

من جانبه، يشدد رحمن على أهمية إجراء فحص أولي للقلب لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب، أو تاريخ عائلي للإصابة بها في سن مبكرة.

وفيما يلي أبرز النصائح التي تساعد على ممارسة الرياضة مع تقليل المخاطر المحتملة على القلب:

1. ابدأ ببطء وزد شدة التمارين تدريجياً

إذا كنت حديث العهد بممارسة الرياضة، أو توقفت عن النشاط البدني لفترة طويلة، فمن الأفضل أن تبدأ بتمارين معتدلة الشدة، مثل المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة.

وبعد الاعتياد على النشاط البدني، يمكنك زيادة مدة التمرين وشدته بصورة تدريجية، بما يتناسب مع تحسن مستوى لياقتك.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة قبل الانتقال إلى التمارين القوية أو المكثفة؛ لأن الجسم يحتاج إلى الوقت للتكيف مع الجهد المتزايد.

وتوصي الإرشادات الخاصة بصحة القلب والأوعية الدموية لدى البالغين بالعمل تدريجياً على بلوغ ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني متوسط الشدة أسبوعياً.

2. لا تهمل الإحماء والتهدئة

يُعدّ تخصيص وقت للإحماء قبل التمرين، والتهدئة بعد الانتهاء منه، من الخطوات المهمة عند ممارسة النشاط البدني.

ويُنصح بالبدء بحركات خفيفة وبوتيرة هادئة لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق قبل الانتقال إلى التمارين الأساسية.

وبعد الانتهاء، ينبغي تخفيف شدة الحركة تدريجياً بدلاً من التوقف المفاجئ عن النشاط.

وتساعد هذه الخطوات القلب والجسم على التكيف مع التغيرات في مستوى الجهد البدني، سواء عند بدء التمرين أو عند العودة إلى حالة الراحة.

3. اختر تمارين تتناسب مع مستوى لياقتك

ليس من الضروري ممارسة تمارين عنيفة أو بذل أقصى جهد ممكن للحصول على الفوائد الصحية للنشاط البدني.

فالتمارين متوسطة الشدة تُعدّ خياراً مناسباً لكثير من الأشخاص، ويمكن أن تسهم في تحسين صحة القلب من دون الحاجة إلى الوصول إلى مستويات مرتفعة من الإجهاد البدني.

أما الأشخاص المصابون بأمراض القلب أو بحالات صحية أخرى، فقد يحتاجون إلى استشارة الفريق الطبي المشرف على حالتهم لتحديد نوع التمارين ومستوى شدتها بما يتناسب مع وضعهم الصحي.

4. عدّل تمارينك في الأجواء شديدة الحرارة

تفرض الأجواء الحارة والرطبة عبئاً إضافياً على الجهاز الدوري، بما يشمل القلب والأوعية الدموية؛ وهو ما يستدعي اتخاذ احتياطات إضافية عند ممارسة الرياضة في مثل هذه الظروف.

لذلك؛ يُنصح باختيار الأوقات الأقل حرارة لممارسة النشاط البدني، مع الحرص على شرب كميات مناسبة من الماء قبل التمرين وأثناءه.

ومن المهم أيضاً أخذ فترات للراحة، وتقليل شدة التمرين أو مدته عند الحاجة؛ لتجنب تعريض الجسم لجهد إضافي في الظروف الجوية القاسية.

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صحتك

علاج تجريبي للعمى الوراثي يظهر نتائج واعدة

يُصيب التهاب الشبكية الصباغي أكثر من 1.5 مليون شخص حول العالم (بيكسلز)
يُصيب التهاب الشبكية الصباغي أكثر من 1.5 مليون شخص حول العالم (بيكسلز)
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علاج تجريبي للعمى الوراثي يظهر نتائج واعدة

يُصيب التهاب الشبكية الصباغي أكثر من 1.5 مليون شخص حول العالم (بيكسلز)
يُصيب التهاب الشبكية الصباغي أكثر من 1.5 مليون شخص حول العالم (بيكسلز)

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من كلية الطب في جامعة بيتسبرغ الأميركية، بالتعاون مع باحثين دوليين، أن علاجاً تجريبياً يعتمد على «البصريات الوراثية» حسّن وظائف الإبصار لدى بعض المشاركين عند استخدامه مع جهاز تحفيز بصري صُمّم خصيصاً لهذا الغرض، في خطوة وصفها الباحثون بأنها مهمة نحو استعادة البصر لدى المصابين ببعض أشكال العمى الوراثي.

وشملت الدراسة، المنشورة الأربعاء في مجلة «نيو إنغلاند الطبية»، 10 أشخاص مصابين بالتهاب الشبكية الصباغي المتقدم، ويعانون من ضعف شديد في البصر، أو فقدان شبه تام له.

وقال خوسيه آلان ساهل، الأستاذ المتميز ورئيس قسم طب العيون في جامعة بيتسبرغ، والمؤلف الأول للدراسة، في بيان الأربعاء: «يمكن أن ينجم التهاب الشبكية الصباغي عن طفرة في واحد من أكثر من 100 جين مختلف، مما يجعل الأمر تحدياً استثنائياً».

وفيما حقق ساهل وزملاؤه في السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في علاج أمراض أخرى تسبب فقدان البصر التدريجي، باستخدام علاجات جينية تستهدف طفرات محددة، فإن التهاب الشبكية الصباغي يتطلب نهجاً مختلفاً.

وأضاف ساهل: «يُعدّ تطوير علاج منفصل لكل سبب وراثي لالتهاب الشبكية الصباغي أمراً بالغ الصعوبة، ومكلفاً للغاية. هدفنا الآن هو تطوير طريقة لاستعادة وظيفة الإبصار بغض النظر عن الجين المسبب للمرض».

ويُصيب التهاب الشبكية الصباغي، الذي يُدمّر الخلايا الحساسة للضوء في الشبكية، أكثر من 1.5 مليون شخص حول العالم. ويلاحظ المرضى في البداية ضعفاً في الرؤية الليلية، ثم تراجعاً في الرؤية المحيطية يتفاقم تدريجياً، وقد يؤدي في النهاية إلى فقدان شديد للبصر، أو العمى.

علم البصريات الوراثية

يعتمد علم البصريات الوراثية على تعديل الخلايا وراثياً لإنتاج بروتينات حساسة للضوء، بما يتيح التحكم في نشاطها باستخدام الضوء. وقد مُنحت جائزة نوبل في الطب لهذا العام للأميركي كارل دايسروث، والألمانيين بيتر هيغيمان، ويورغ ناغل، تقديراً لاكتشافاتهم في علم البصريات الوراثية.

وفي هذه الدراسة أدخل الفريق، عبر حقنة واحدة في العين، جيناً يحمل التعليمات اللازمة لإنتاج بروتين حساس للضوء يُعرف باسم «كريمسون آر» (ChrimsonR) إلى الخلايا العقدية المتبقية في الشبكية.

ويُنشَّط البروتين باستخدام نظام بصري تعويضي؛ إذ يرتدي المستخدم نظارات متخصصة مزودة بكاميرا مدمجة ترسل المعلومات البصرية إلى معالج محمول، يحوّلها إلى أنماط ضوئية. ثم يرسل جهاز عرض داخل النظارات هذه الأنماط إلى العين بأطوال موجية محددة، لتنشيط البروتين في خلايا الشبكية المعدَّلة.

مكاسب مبكرة

أظهرت النتائج أن معظم الآثار الجانبية المتعلقة بالعين كانت خفيفة، أو متوسطة، وشملت التهاباً مؤقتاً، وارتفاعاً عابراً في ضغط العين.

وبعد العلاج تحسَّنت حساسية الضوء لدى 7 من أصل 10 مشاركين، وحقق 6 منهم تحسناً ذا أهمية سريرية. وأصبح بعض المشاركين أكثر قدرة على إدراك وجود أجسام، وتحديد مواقعها، والوصول إليها بدقة أثناء استخدام النظارات.

كما اختبر الفريق ما إذا كانت المعلومات البصرية تصل إلى الدماغ. وباستخدام تخطيط كهربية الدماغ (EEG) وجد باحثون بقيادة مارلين بيرمان، أستاذة طب العيون في جامعة بيتسبرغ، أدلة على وصول الإشارات البصرية إلى القشرة البصرية، ومعالجتها فيها عندما ينظر المشاركون إلى الأشياء.

وقال ساهل: «تُظهر هذه النتائج أن الجهاز البصري، حتى لدى الأشخاص الذين يعانون من فقدان بصر شديد، يحتفظ بقدرة ملحوظة على معالجة المعلومات الجديدة»، مضيفاً: «من المحتمل أن يساعد هذا النهج أيضاً المرضى الذين يعانون من أمراض أخرى مسببة للعمى».

صحتك

كيف يؤثر التدخين على البشرة؟

التدخين قد يسرع شيخوخة البشرة (بيكسلز)
التدخين قد يسرع شيخوخة البشرة (بيكسلز)
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كيف يؤثر التدخين على البشرة؟

التدخين قد يسرع شيخوخة البشرة (بيكسلز)
التدخين قد يسرع شيخوخة البشرة (بيكسلز)

لا يقتصر ضرر التدخين على الرئتين والقلب، بل تترك منتجات التبغ آثاراً واضحة على البشرة، قد تظهر تدريجياً في صورة تجاعيد أعمق، وبهتان، وتفاوت في لون الجلد، وجفاف وفقدان للمرونة.

وأوضح الدكتور روبن بهاسين باسي، استشاري الأمراض الجلدية، لموقع «أونلي ماي هيلث» العلمي أن شيخوخة البشرة تنقسم إلى نوعين؛ أحدهما طبيعي يحدث مع مرور الوقت، والآخر خارجي تتسبب فيه عوامل، مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث ودخان التبغ.

وقال باسي: «النيكوتين يتسبب في تضييق الأوعية الدموية؛ ما قد يقلل تدفق الدم إلى الجلد. كما يساهم دخان التبغ في الإجهاد التأكسدي ويرتبط بعمليات تزيد من تكسير الكولاجين وتؤثر في الألياف المرنة».

وأشار إلى أن الكولاجين يمنح البشرة دعمها البنيوي، بينما تساعد الألياف المرنة الجلد على الاحتفاظ بمرونته، وبالتالي فإن تلف هذه المكونات يجعل البشرة أقل تماسكاً مع مرور الوقت.

ولا تتوقف آثار التدخين عند التجاعيد؛ إذ أوضح الطبيب أن حركات الوجه المتكررة، مثل ضم الشفاه حول السيجارة والتحديق في الدخان، قد تضيف إلى الخطوط المحيطة بالفم والعينين، لكنه شدد على أن التأثيرات البيولوجية للتبغ أكثر أهمية.

وحذر باسي من أن التدخين يرتبط أيضاً بعدد من حالات الالتهاب الجلدي، كما يمكن أن يؤثر في التئام الجروح؛ إذ قد يضعف وصول الأكسجين إلى الأنسجة ويؤثر في عمليات إصلاحها، بما في ذلك إنتاج الكولاجين وتكوين الأوعية الدموية، وهو أمر مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يخضعون للجراحات أو الإجراءات التجميلية.

أما التحول إلى السجائر الإلكترونية، فلا يعني بالضرورة حماية البشرة. وقال باسي: «ينبغي عدم التعامل معها باعتبارها حلاً للعناية بالبشرة»، موضحاً أن هذه المنتجات لا تعتمد على الاحتراق بالطريقة نفسها، لكنها قد توصل أيضا النيكوتين ومواد أخرى إلى الجسم.

وفي المقابل، يمكن للإقلاع عن التدخين أن يوقف الضرر المستمر للتبغ.

كما ينصح باسي بنظام غذائي متنوع يحتوي على كمية كافية من البروتين والخضراوات والفواكه، والحصول على نوم منتظم، والالتزام بروتين مناسب للعناية بالبشرة.

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صحتك

تعب لا يختفي رغم النوم؟ علامات قد تشير إلى نقص الحديد

التعب من أبرز العلامات التي قد تكشف عن نقص الحديد (بيكسلز)
التعب من أبرز العلامات التي قد تكشف عن نقص الحديد (بيكسلز)
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تعب لا يختفي رغم النوم؟ علامات قد تشير إلى نقص الحديد

التعب من أبرز العلامات التي قد تكشف عن نقص الحديد (بيكسلز)
التعب من أبرز العلامات التي قد تكشف عن نقص الحديد (بيكسلز)

قد لا يكون الشعور بالتعب المستمر مجرد نتيجة لقلة النوم أو ضغوط الحياة اليومية، بل قد يكون في بعض الحالات علامة على نقص الحديد، خصوصاً عندما يترافق مع أعراض مثل شحوب البشرة، والدوخة، والصداع، وضيق التنفس أو خفقان القلب. ويزداد احتمال ارتباط الإرهاق بنقص الحديد لدى من يعانون سوء التغذية أو فقدان الدم، مثل غزارة الدورة الشهرية.

ويؤدي الحديد دوراً أساسياً في إنتاج الهيموغلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء والمسؤول عن نقل الأكسجين إلى مختلف أنحاء الجسم. وعندما تنخفض مستويات الحديد بدرجة تؤثر في إنتاج الهيموغلوبين، قد تظهر أعراض مرتبطة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

وفي ما يلي، أبرز العلامات التي قد تكشف عن نقص الحديد، ومتى يستدعي التعب المستمر إجراء فحوصات الدم، وكيف تساعد تحاليل مثل الهيموغلوبين والفيريتين على تأكيد النقص، ولماذا لا يُنصح بتناول مكملات الحديد من دون تشخيص طبي.

التعب ليس العلامة الوحيدة

قد يكون الإرهاق المستمر من العلامات المبكرة على نقص الحديد، لكنه يصبح أكثر إثارة للاشتباه عندما يترافق مع أعراض أخرى، مثل شحوب البشرة، والدوخة، والصداع، وضيق التنفس، أو خفقان القلب.

وقد يشعر بعض الأشخاص أيضاً بضعف عام أو انخفاض في القدرة على التركيز وأداء الأنشطة اليومية، نتيجة عدم حصول الأنسجة على كمية كافية من الأكسجين.

ولا يعني وجود التعب وحده بالضرورة أن السبب هو نقص الحديد، إذ يمكن أن يرتبط بعديد من الحالات والعوامل الأخرى، لذلك لا ينبغي الاعتماد على الأعراض وحدها لتحديد السبب.

مَن الأكثر عُرضة لنقص الحديد؟

يمكن أن يحدث نقص الحديد بسبب عدم الحصول على كمية كافية منه من الغذاء، أو بسبب فقدان الدم، أو نتيجة عدم قدرة الجسم على امتصاص الحديد بصورة كافية.

وتُعد غزارة الدورة الشهرية من الأسباب الشائعة لفقدان الحديد لدى النساء، كما قد يرتفع خطر النقص لدى الأشخاص الذين لا يتناولون نظاماً غذائياً متوازناً أو لا يحصلون على مصادر كافية للحديد.

وفي بعض الحالات، قد يكون نقص الحديد مرتبطاً بفقدان دم غير ظاهر أو بمشكلة صحية تؤثر في امتصاص العناصر الغذائية، وهو ما يجعل تحديد السبب مهماً إلى جانب علاج النقص نفسه.

كيف يُؤكَّد نقص الحديد؟

لا يمكن تأكيد نقص الحديد اعتماداً على الشعور بالتعب أو الأعراض وحدها، إذ يحتاج الأمر عادةً إلى فحوصات دم.

ويُستخدم تحليل الهيموغلوبين لتقييم وجود فقر الدم، بينما يساعد تحليل الفيريتين في تقدير مخزون الحديد في الجسم. وقد يطلب الطبيب فحوصات أخرى وفقاً للأعراض والتاريخ الصحي لكل شخص.

وتساعد نتائج هذه الفحوصات الطبيب على تحديد ما إذا كان التعب مرتبطاً بنقص الحديد، وما إذا كان هناك سبب يستدعي البحث عنه وعلاجه.

هل يمكن تناول مكملات الحديد عند الشعور بالتعب؟

لا يُنصح بالبدء في تناول مكملات الحديد لمجرد الشعور بالتعب، لأن الإرهاق له أسباب متعددة، كما أن الحصول على الحديد بكميات تفوق حاجة الجسم قد يسبب آثاراً جانبية ومشكلات صحية.

لذلك، فإن استمرار التعب، خصوصاً إذا ترافق مع الشحوب أو الدوخة أو الصداع أو ضيق التنفس أو خفقان القلب، يستدعي استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات المناسبة قبل تناول مكملات الحديد.

وبذلك، يمكن تحديد ما إذا كان نقص الحديد هو السبب فعلاً، ومعرفة درجته والسبب الكامن وراءه، ثم اختيار العلاج المناسب وفقاً للحالة.

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