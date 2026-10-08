هل يمكن أن تتسبب التمارين المكثفة في نوبة قلبية؟ ومَن الأكثر عرضة للخطر؟

قد يثير سماع أخبار عن أشخاص تعرضوا لنوبات قلبية أثناء ممارسة الرياضة مخاوف البعض من التمارين الشاقة، ويدفعهم إلى التساؤل عما إذا كان الجهد البدني المكثف يشكل خطراً على القلب. لكن الخبراء يؤكدون أن مثل هذه الحوادث نادرة، وأن فوائد النشاط البدني المنتظم لصحة القلب والأوعية الدموية تفوق مخاطره المحتملة بكثير، حتى عندما يتعلق الأمر بالتمارين عالية الشدة.

فممارسة الرياضة بانتظام تُعدّ من أفضل الوسائل للحفاظ على صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ولذلك؛ فإن الخوف من التعرض لنوبة قلبية لا ينبغي أن يكون سبباً لتجنب ممارسة الرياضة، وفقاً لموقع «إيفري داي هيلث».

ويقول الدكتور أليكس ماكدونالد، اختصاصي طب الأسرة والطب الرياضي، إن أحد أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً يتمثل في الاعتقاد بأن التمارين الرياضية تشكل خطراً على القلب، أو أن وقوع حوادث قلبية مفاجئة ونادرة أثناء ممارستها يعني أن على الأشخاص الأصحاء تجنب الأنشطة الشاقة.

ويضيف: «لكن الواقع هو العكس تماماً؛ فالخطر الحقيقي يكمن في الخمول وقلة الحركة».

ويوضح ماكدونالد أن التمارين المكثفة نادراً ما تتسبب في حدوث نوبة قلبية، وأن هذه الحالات تقع عادةً لدى أشخاص يعانون بالفعل مشكلة قلبية كامنة.

ماذا يحدث لقلبك أثناء ممارسة التمارين المكثفة؟

عند ممارسة أي نشاط بدني، يحتاج الجسم إلى كمية أكبر من الأكسجين لتلبية احتياجات العضلات؛ ما يدفع القلب إلى العمل بجهد يفوق ما يبذله في أثناء الراحة.

ونتيجة لذلك؛ يرتفع معدل ضربات القلب، وتزداد كمية الدم التي يضخها في الدقيقة الواحدة. وكلما ازدادت شدة التمرين، أصبح تسارع ضربات القلب العامل الرئيسي وراء ارتفاع نشاطه.

ويوضح ماكدونالد: «عندما تبذل جهداً بدنياً شاقاً، يرتفع معدل ضربات القلب وضغط الدم ومستويات الأدرينالين، كما يصبح الدم مؤقتاً أكثر لزوجة وأكثر قابلية للتجلط».

ويضيف أنه بالنسبة إلى الشخص الذي يعاني بالفعل تراكم اللويحات الدهنية داخل أحد الشرايين التاجية، فإن الزيادة المفاجئة في الجهد البدني قد تؤدي إلى تشقق إحدى هذه اللويحات أو تمزقها.

لكن الطبيب يشدد على أن التمارين الرياضية لا تؤدي إلى نشوء مرض قلبي من العدم، وإنما قد تكون عاملاً محفزاً لمشكلة صحية موجودة مسبقاً.

ويقول: «إنها بمثابة المحفز الذي قد يفاقم مشكلة كانت موجودة بالفعل. ومع ذلك، فإن فوائد التمارين الرياضية تفوق المخاطر بكثير».

من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر؟

حسب الدكتور تحميد رحمن، اختصاصي أمراض القلب في نيويورك، فإن كبار السن الذين يعانون أمراضاً قلبية لم تُشخَّص بعد يُعدون من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

ويشير إلى أن هناك عوامل أخرى قد تزيد احتمالات حدوث ذلك، أبرزها:

- الإصابة بالسكري.

- وجود تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب في سن مبكرة.

- ارتفاع ضغط الدم.

- ارتفاع مستويات الكولسترول.

- السمنة.

- التدخين.

الطريقة الأكثر أماناً لممارسة الرياضة تتمثل في بناء عادة منتظمة وزيادة مستوى الجهد تدريجياً (بيكسلز)

ويوضح رحمن أن العمر لا يؤثر فقط في احتمالات حدوث المشكلات القلبية أثناء ممارسة الرياضة، بل قد يغيّر أيضاً طبيعة الأسباب الكامنة وراءها.

ويقول: «يُغيّر العمر الآلية المسببة للحالة، ولا يقتصر الأمر على مجرد تغيير احتمالات حدوثها».

ويشرح أنه لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً، تكون هذه الحوادث عادةً مرتبطة بأمراض قلبية وراثية أو بتغيرات بنيوية في القلب.

أما بعد هذا العمر، فيصبح تصلب الشرايين أحد الأسباب الرئيسية، وهو حالة تنجم عن التراكم التدريجي للويحات الدهنية داخل الأوعية الدموية؛ ما يؤدي إلى تضيقها.

ويؤكد رحمن أنه بصرف النظر عن العمر، فإن الأشخاص الذين لا يعتادون ممارسة التمارين بمستوى عالٍ من الشدة هم الأكثر عرضة نسبياً للخطر عندما يبذلون جهداً بدنياً مكثفاً بصورة مفاجئة.

ومع ذلك، يظل من المهم التأكيد أن الخطر الإجمالي لحدوث مثل هذه الحوادث أثناء ممارسة الرياضة منخفض.

فقد أظهر تحليل أجراه خبراء في جمعية القلب الأميركية أن معدل حدوث الموت القلبي المفاجئ أثناء ممارسة الرياضة يتراوح بين 0.31 و2.1 حالة لكل 100 ألف شخص سنوياً.

كيف تحمي قلبك مع الحفاظ على نشاطك البدني؟

يرى ماكدونالد أن الطريقة الأكثر أماناً لممارسة الرياضة تتمثل في بناء عادة منتظمة وزيادة مستوى الجهد تدريجياً، بدلاً من البدء مباشرة بتمارين شاقة وعالية الشدة.

ويقول: «تجنب بذل جهود بدنية مفاجئة وشاقة وغير معتادة حتى تكتسب مستوى جيداً من اللياقة البدنية».

من جانبه، يشدد رحمن على أهمية إجراء فحص أولي للقلب لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب، أو تاريخ عائلي للإصابة بها في سن مبكرة.

وفيما يلي أبرز النصائح التي تساعد على ممارسة الرياضة مع تقليل المخاطر المحتملة على القلب:

1. ابدأ ببطء وزد شدة التمارين تدريجياً

إذا كنت حديث العهد بممارسة الرياضة، أو توقفت عن النشاط البدني لفترة طويلة، فمن الأفضل أن تبدأ بتمارين معتدلة الشدة، مثل المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة.

وبعد الاعتياد على النشاط البدني، يمكنك زيادة مدة التمرين وشدته بصورة تدريجية، بما يتناسب مع تحسن مستوى لياقتك.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة قبل الانتقال إلى التمارين القوية أو المكثفة؛ لأن الجسم يحتاج إلى الوقت للتكيف مع الجهد المتزايد.

وتوصي الإرشادات الخاصة بصحة القلب والأوعية الدموية لدى البالغين بالعمل تدريجياً على بلوغ ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني متوسط الشدة أسبوعياً.

2. لا تهمل الإحماء والتهدئة

يُعدّ تخصيص وقت للإحماء قبل التمرين، والتهدئة بعد الانتهاء منه، من الخطوات المهمة عند ممارسة النشاط البدني.

ويُنصح بالبدء بحركات خفيفة وبوتيرة هادئة لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق قبل الانتقال إلى التمارين الأساسية.

وبعد الانتهاء، ينبغي تخفيف شدة الحركة تدريجياً بدلاً من التوقف المفاجئ عن النشاط.

وتساعد هذه الخطوات القلب والجسم على التكيف مع التغيرات في مستوى الجهد البدني، سواء عند بدء التمرين أو عند العودة إلى حالة الراحة.

3. اختر تمارين تتناسب مع مستوى لياقتك

ليس من الضروري ممارسة تمارين عنيفة أو بذل أقصى جهد ممكن للحصول على الفوائد الصحية للنشاط البدني.

فالتمارين متوسطة الشدة تُعدّ خياراً مناسباً لكثير من الأشخاص، ويمكن أن تسهم في تحسين صحة القلب من دون الحاجة إلى الوصول إلى مستويات مرتفعة من الإجهاد البدني.

أما الأشخاص المصابون بأمراض القلب أو بحالات صحية أخرى، فقد يحتاجون إلى استشارة الفريق الطبي المشرف على حالتهم لتحديد نوع التمارين ومستوى شدتها بما يتناسب مع وضعهم الصحي.

4. عدّل تمارينك في الأجواء شديدة الحرارة

تفرض الأجواء الحارة والرطبة عبئاً إضافياً على الجهاز الدوري، بما يشمل القلب والأوعية الدموية؛ وهو ما يستدعي اتخاذ احتياطات إضافية عند ممارسة الرياضة في مثل هذه الظروف.

لذلك؛ يُنصح باختيار الأوقات الأقل حرارة لممارسة النشاط البدني، مع الحرص على شرب كميات مناسبة من الماء قبل التمرين وأثناءه.

ومن المهم أيضاً أخذ فترات للراحة، وتقليل شدة التمرين أو مدته عند الحاجة؛ لتجنب تعريض الجسم لجهد إضافي في الظروف الجوية القاسية.